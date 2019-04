Cyber Monday -tarjoukset 2018: löydä Suomen edullisimmat diilit

Jump To:

Tämän vuoden Black Friday -tarjoukset ovat tulleet päätökseensä, mutta se ei suinkaan tarkoita vielä alennusten loppumista. Nyt alkaa nimittäin Cyber Monday, jonka aikana myydään viimeiset Black Friday -tarjoukset ja nähdään myös aivan uusia huipputarjouksia.



Cyber Mondayn tarjonta on ollut usein samantapaisia kuin Black Fridaynakin, joten odotamme tarjouksia pääasiassa samanlaisista kategorioista: televisioista, puhelimista ja muusta elektroniikasta. Cyber Monday on kuitenkin tyypillisesti keskittynyt hieman vahvemmin ohjelmistoalennuksiin, joten virustorjuntaohjelmat, VPN:t tai vaikkapa audioplugarit ovat todennäköisesti tarjolla erittäin edulliseen hintaan.



Joululahjat kannattaa ostaa viimeistään nyt, sillä vastaavia alennuksia nähdään seuraavan kerran vasta joulun jälkeen. Black Friday- ja Cyber Monday -tarjoukset ovat yleisesti ottaen olleet usein vuoden halvimpia hintoja.



TechRadar Suomi päivittää jatkuvasti kaikkein parhaimmat Cyber Monday -diilit, joten saat hyvän yleiskatsauksen kaikkien jälleenmyyjien huipputarjouksiin yhdeltä sivulta. Valmistaudu siis vuoden parhaimpiin säästöihin!

Microsoft Office 46 %:n alennuksella | CDON.COM

Saat tutut työvälineohjelmistot itsellesi lähes puoleen hintaan. Voit käyttää Office-työkaluja sekä verkossa että offline-tilassa. Sisäinen viruksentorjunta ja roskapostisuodatus takaavat suojauksen. Tarjous on voimassa 23.–26.11. Katso Käsitellä

Mikä ihmeen Black Friday?

Amerikasta Suomeen rantautuneet alennnusmyyntipäivät ovat kasvaneet suureksi ilmiöksi myös kotimaassa. Vielä muutama vuosi sitten päivien nimet olivat tuttuja lähinnä heille, jotka tilasivat tavaraa ulkokomaisilta Amazon-sivuilta.

Nykyään lähes kaikki suomalaiset kaupat ja verkkokaupat osallistuvat Black Fridayhyn ja Cyber Mondayhyn. Viime vuonna kampanjaan osallistui jo yli 70 prosenttia suomalaisista liikkeistä.

Alennuspäivät ovat nyt kasvaneet marginaalisesta kokeilusta yhdeksi vuoden tärkeimmiistä myyntijaksoista. Ajankohtakin sijoittuu juuri sopivasti joululahjaostosten tiimoille, joten lähimmäisten lahjoissa voi säästää selvää rahaa.

Black Friday järjestetään 23. marraskuuta. Marraskuun toiseksi viimeisellä viikolla (viikko 47) järjestettävä tarjouspäivä potkaisee siis käyntiin joululahjamyynnin.

Konsolibundlet ovat oiva tapa säästää rahaa.

Mitä eroa on Black Fridaylla ja Cyber Mondaylla?

Cyber Monday järjestetään nimensä mukaisesti maanantaina. Cyber Monday 2018 on marraskuun 26. päivä.

Päivillä ei ole rehellisesti sanottuna juuri mitään eroa. Monet Black Friday -tarjoukset kestävät nimittäin koko viikonlopun ajan aina Cyber Mondayhin asti.

Cyber Monday ei itse asiassa alun perin liittynyt lainkaan Black Fridayhin. Päivämäärästä on yleensä noin kuukausi jouluaattoon, ja monet huomaavat juuri siinä vaiheessa, ettei heillä ole vielä mitään joululahjoja. Legendan mukaan eriskummallinen nimi tuleekin siitä, että ihmiset alkavat etsiä kiireellä joululahjoja netistä sen sijaan, että tekisivät ahkerasti töitä.

Suomessa Black Friday on yhä hieman tunnetummassa asemassa kuin Cyber Monday, mutta Black Friday -nimellä tehdään käytännössä jopa viikon mittaisia tarjouskampanjoita. Yhdysvalloissa Black Friday keskittyi alun perin lähinnä kuluttajaelektroniikkaan ja Cyber Monday puolestaan vaatteisiin ja koruihin. Nykyään tarjonnassa ei kuitenkaan ole selkeitä eroja.

TechRadar uutisoi sinulle parhaat tarjoukset myös Cyber Mondayna.

Uskomme näkevämme erinomaisia tarjouksia vastamelukuulokkeista. (Image: © Truls Steinung)

Miksi Black Friday ja Cyber Monday ovat niin kiinnostavia?

Black Friday ja Cyber Monday tarjoavat erinomaisia tarjouksia kuluttajille. Jos seuraat tarjouksia aktiivisesti ja hyödynnät TechRadarin tarjousseurantaa, pystyt säästämään merkittäviä rahasummia ostoksissasi.

Molemmat tarjouspäivistä näkyvät merkittävinä piikkeinä kauppojen, erityisesti verkkokauppojen myyntiluvuissa.

Päivät ovatkin ensisijaisesti verkkokauppojen oma ilmiö. Monet kivijalkakaupatkin tarjoavat nykyään Black Friday- ja Cyber Monday -tarjouksia, mutta halvimmat tarjoukset nähdään silti yleensä verkossa.

Millaisia tarjouksia voimme odottaa tämän vuoden Black Fridaylta?

Aiempien vuosien perusteella ennustamme ainakin seuraavaa:

Reiluja alennuksia televisioista

Halpoja perusläppäreitä

Oheislaitteita vuoden edullisimpaan hintaan

Erittäin halpoja liittymätarjouksia

Hyviä kameratarjouksia

Reippaita alennuksia muistakin kuin tekniikkatuotteista

Millaisia tarjouksia voimme odottaa Cyber Mondaylta?

Suomessa tarjonta ei eroa juurikaan Black Fridaysta, sillä kampanjat kestävät usein koko pitkän viikonlopun. Perinteisesti Cyber Monday on kuitenkin keskittynyt hieman enemmän muotiin ja kauneuteen.

Koko viikko tarjouksia

Tämän vuoden Black Friday -kaudesta on oletettavasti tulossa pidempi kuin koskaan aiemmin. Tarjouspäivä on laajentunut viime vuosien aikana yhdestä päivästä koko viikonloppuun – ja jopa koko viikkoon. Odotamme saman trendin jatkuvan myös tänä vuonna.

Se on loogista myös myyjien kannalta, sillä kysynnän jakaminen useammalle päivälle helpottaa sivuston ylläpitämistä ja tuotteiden toimitusta. Useille päiville jaetut alennukset erottuvat myös paremmin joukosta. Emme siis juuri yllättyisi, jos Black Friday olisi tänäkin vuonna noin viikon mittainen.

Lukuisten tarjousten joukosta ei ole kovin helppoa bongata niitä kaikkein parhaimpia löytöjä, joten päätimme auttaa sinua tarjousten metsästämisessä.

TechRadarilla on jo monien vuosien kokemus halvimpien Black Friday -tarjousten keräämisestä Englannissa ja Yhdysvalloissa, mutta tänä vuonna tuomme tuomme harjaantuneet tarjoushaukkamme myös Suomeen.

Black Friday 2018 ja Cyber Monday 2018: näitä tarjouksia odotamme

Emme voi vielä tässä vaiheessa tietää varmasti, mitä tarjouksia päivinä tullaan lopulta näkemään, mutta vahvimmat veikkauksemme kohdistuvat seuraaviin:

Uusi iPad (2018) ja iPhone XS

Viime vuoden iPhonet saattavat saada hyviä tarjouksia.

Applen laitteet eivät ole käytännössä koskaan suuressa alennuksessa, joten jo pienetkin tarjoukset ovat uutisoimisen arvoisia. Valmistaja antoi aiempina vuosina laitteidensa ostajille pelkkiä lahjakortteja, joten emme odota merkittäviä alennuksia tänäkään vuonna.

Jälleenmyyjät ja operaattorit saattavat sen sijaan tarjota jonkinlaisia alennuksia myös Applen uutuuslaitteista. Suomalaisten operaattorien hintakilpailu on niin tiukkaa, ettei Elisalla, Telialla ja DNA:lla liene kovin paljon pelivaraa puhelinten hinnoittelussa. Odotamme silti näkevämme pienen alennuksen iPhone XS:stä ja iPhone XS Maxista. Suurempia alennuksia saatetaan puolestaan saada vanhemmista malleista, kuten kiinnostavasta iPhone X:stä.

Uusi iPad (2018) on ollut markkinoilla jo sen aikaa, että siitä saatetaan nähdä kohtuullisia alennuksia. iPadien hinnoissa on ylipäätäänkin ollut yleensä enemmän liikkumavaraa kuin iPhoneissa.

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 tulee olemaan yksi vuoden parhaista Black Friday -tarjouksista.

Myöskään Samsungin lippulaivojen hinnoilla ei ole tapana pudota kovin nopeasti. Galaxy S9 on kuitenkin ollut myynnissä jo vuoden alusta saakka, joten olettaisimme näkevämme mukavia alennuksia tämän hetken parhaasta Android-puhelimesta. Hyvällä tuurilla saatamme saada lisäksi alennuksia jopa Note 9:stä .

PS4 and Xbox One

Näemme varmasti erinomaisia konsolipaketteja.

Molemmat konsolit ovat olleet markkinoilla jo vuodesta 2013 saakka, joten todella monella potentiaalisella asiakkaalla on jo oma konsolinsa. Kova kilpailu erilaisilla pelipaketeilla ja valtoimenaan vellovat PlayStation 5 -huhut asettavat todennäköisesti melkoisia paineita jälleenmyyjille. Uskommekin näkevämme hyviä tarjouksia erityisesti konsolien bundle-paketeista.

Myös PlayStation VR -headset päätyy todennäköisesti alennukseen, sillä virtuaalinen todellisuus ei ole lähtenyt nousuun aivan Sonyn toivomalla tavalla.

4K OLED-TV:t

4K-televisiot ovat yksi tämän vuoden kiinnostavimmista alennuskohteista.

Black Friday on aina erinomainen ajankohta uuden television ostamiseen. Ei kannata kuitenkaan langeta vanhaan kikkaan, jossa TV:llä on muka valtavan korkea lähtöhinta, jota on alennettu 50 prosentilla.

Televisiot ovat erityisen hankala kategoria, koska liikkeet myyvät hieman eri tuotekoodilla varustettuja televisioita. Onneksi etsimme parhaat tarjoukset puolestasi, jotta sinun ei tarvitse käyttää aikaasi halvimpien hintojen vertailuun.

Tänä vuonna tulemme näkemään alennuksia erityisesti OLED-televisioissa, sillä uudehkon tekniikan hinta on viimeinkin laskenut huokuttelevammalle tasolle. OLED:in ja LED:n välisen eron todella huomaa, joten suosittelemme nappaamaan reippaasti alennetun OLED-TV:n Black Fridayn aikana – saatat nimittäin saada sen LED-TV:n hinnalla.

Ovatko Black Fridayn ja Cyber Mondayn alennukset aidosti hyviä tarjouksia?

Kysymykseen on vaikea vastata tyhjentävästi. Yleisesti ottaen tarjoukset ovat kiistatta hyviä, mutta eivät välttämättä niin spontaaneja kuin ensinäkemältä ajattelisi. Black Friday ja Cyber Monday suunnitellaan hyvissä ajoin, usein jopa valmistajien kanssa.

Tarjouksia koskevat toki samat lainalaisuudet kuin muitakin alennusmyyntejä. Joukossa on siis aidosti hyviä diilejä, viime kauden varastojen loppuunmyyntejä – ja tietysti mitä erikoisinta varaston perukoilta löytynyttä sälää.

Autamme sinua kuitenkin välttämään turhan krääsän ja näennäisesti halvat tarjoukset, jotka eivät todellisuudessa tarjoa kunnollisia säästöjä asiakkaille.

Miten teen turvallisia ostoksia Black Fridayna ja Cyber Mondayna?

Kaikki listaamamme tarjoukset ovat luotettavilta ja tunnetuilta jälleenmyyjiltä. Suomalaisia kuluttajia suojaa myös yleinen kuluttajansuojalaki, joka tarjoaa verkko-ostoksiin 14 päivän palautusoikeuden. Turvallisin tapa tehdä verkko-ostoksia on aina luottokortti.

Black Fridayna ja Cyber Mondayna on kuitenkin syytä käyttää maalaisjärkeä. Vaikka voimme vakuuttaa oman listamme tarjousten oikeellisuuden, liikkuu sosiaalisissa medioissa ja verkossa paljon huijausyrityksiä. Suosittelemme siis selvittämään jälleenmyyjän taustat huolellisesti ennen ostoksen tekemistä.