Parhaat HBO Nordic -sarjat 2020: suositun palvelun laadukkaimmat tuotannot

Netflix saattaa päihittää määrällään, mutta HBO:lla on aina ollut laatu puolellaan. Jos rakastat laatutelevisiota, HBO Nordic on silloin sitä pullollaan. Palvelun valikoimassa on tarjolla palkittuja draamoja, hauskimpia komedioita ja jännittävimpiä trillereitä.

HBO Nordicin valikoima on kattava ja on pääosin suunnattu aikuisille, mutta mukana on myös iso liuta laajemmalle yleisölle sopivia tuotantoja. Palvelussa on lisäksi ikoniset televisiohelmet, kuten The Sopranos, The Wire tai Deadwood, jotka pitävät pintansa vielä nykypäivänäkin.

Olemme alapuolelle koonneet listan HBO Nordicin parhaimmista sarjoista, joihin lukeutuu niin draamaa, jännitystä, komediaa kuin trillereitä. Etsi siis itsellesi sopivin viihdyke pimeisiin syysiltoihin laadukkaan televisiotuotannon parista.

(Image credit: John P Johnson/HBO)

True Blood

Ennen Game of Thronesin saapumista HBO:n ensimmäinen ison budjetin televisiovaltaus oli Charlaine Harrisin The Southern Vampire Mysteriesin sarjasovitus. Sookie Stackhouse (Anna Paquin) on telepaattinen tarjoilija, joka rakastuu Bill Comptoniin (Stephen Moyer) ja ryhtyy selvittämään vampyyritapauksia Louisianassa. Loistavat näyttelijät, kaunis rämeinen miljöö sekä lähes campia lähestyvä tunnelma tekevät True Bloodista äärimmäisen viihdyttävää katsottavaa.

Kausien lisääntyessä sarjaan saapuu entistä enemmän tunnettuja näyttelijöitä, vaikka laatu heikkeneekin loppua kohden. Silti sarja on suositeltavaa katsottavaa, jos et ole sitä vielä nähnyt.

Kausia HBO Nordicissa: 7

(Image credit: HBO)

Game of Thrones

Vaikka Game of Thronesin loppu aiheuttikin monissa närästystä, tämä fantasiadraama valloitti meidät jokaisen käynnistyessään vuonna 2011. Se sovittaa George R. R. Martinin A Song of Ice and Fire -kirjasarjan vakavasti otettavaksi fantasiadraamaksi, jossa Sean Beanin ja Lena Headeyn kaltaiset näyttelijät tekevät parastaan. Jos et ole vieraillut aiemmin Westerosissa, nyt on aika.

Kausia HBO Nordicissa: 8

(Image credit: HBO)

The Wire

David Simonin tarkkaavainen draama huumerikollisuuden vaikutuksista Baltimoreen käsittelee aihetta niin huumediilereiden, poliitikkojen kuin poliisienkin silmin. Kyseessä on yksi laadukkaimmista televisiosarjoista koskaan, mistä kiitokset saavat rikas ja moniulotteinen käsikirjoitus, monet näkökulmat sekä lukuisat sympaattiset hahmot lain molemminpuolin.

The Wire ei ole ainoastaan laadukasta draamaa, vaan se käsittelee myös niin poliisin, hallituksen kuin mediankin tekemiä virheitä ja mihin nämä saattavat pahimmillaan johtaa. Saamme kiittää sarjaa myös sittemmin tähdiksi nousseista näyttelijöistä, kuten Idris Elbasta ja Dominic Westista.

Simon on tunnettu HBO-tekijä, jonka muita tuotoksia HBO Nordicissa ovat muun muassa pornoteollisuutta käsittelevä The Deuce, New Orleansin jazzkulttuuriin sijoittuva Treme sekä minisarjat The Plot Against America ja Show Me a Hero.

Kausia HBO Nordicissa: 5

(Image credit: Ben King/HBO)

The Leftovers

Lost-fanien kannattaa katsoa sarjan toisen luojan, Damon Lindelofin, ensimmäinen HBO-sarja, joka perustuu samannimiseen Tom Perottan kirjoittamaan kirjaan. Siinä on samaan tapaan keskeinen mysteeri, jossa 2 % ihmiskunnasta katoaa jälkiä jättämättä jättäen näitä rakastaneet ihmiset emotionaalisiksi riekaleiksi.

Mysteeri ei ole kuitenkaan sarjan pääpointti, vaan kyseessä on laadukas ihmissuhdedraama surusta, uskosta ja henkisestä kamppailusta. Sarjan pääosissa nähdään muun muassa Justin Theroux, Carrie Coon ja Christopher Eccleston, jotka käsittelevät menetystä eri tavoin.

Kausia HBO Nordicissa: 3

(Image credit: HBO)

Watchmen

Alan Mooren ikonisen Watchmen-sarjakuvan jatko-osa sijoittuu nykypäivään ja on luultavasti yksi parhaimmista DC-sarjakuvasovituksista koskaan. Sarjassa Rorschachin ikoninen maski on otettu valkoisen äärioikeisto Seventh Kavalryn symboliksi, kun taas poliisit peittävät omat naamansa salatakseen henkilöllisyytensä. Angela Abar (Regina King) taistelee rikollisuutta vastaan Sister Knightiksi pukeutuneena ja kohtaa tämän poliisikomentaja Judd Crawfordin (Don Johnson) synkän salaisuuden, kun tämä löytyy hirtettynä puusta.

Watchmen on yhtälailla historiallinen draamasarja kuin sarjakuvan jatkoa, mutta se käsittelee ennen kaikkea Amerikan rasismin verisiin juuriin aina Tulsan vuonna 1921 tehdyistä verilöylyistä lähtien. Sarja käsittelee traumaa ja sen kulkemista suvussa, sekä yhdistää alkuperäisen sarjakuvan teemat nätisti osaksi nykypäivää.

Sarja onnistuukin mahdottomassa ja tekee käsittämättömältä tuntuneelle jatko-osalle oikeutta ja sementöityy saumattomaksi osaksi alkuperäistä mestariteosta.

Kausia HBO Nordicissa: 1

(Image credit: Fred Norris/HBO)

Eastbound and Down

Mennyt baseball-pelaaja Kenny Powers (Danny McBride) palaa kotikaupunkiinsa uran tyssättyä ja aikoo liehitellä itselleen entisen rakkaansa ja sittemmin uusiin naimisiin menneen Aprilin (Katy Mixon). Sekä tietenkin palata takaisin baseballin huipulle. Powers on suulas mutta rakastettava hahmo, jonka huvittava mulletti ja oman nolouden tiedostamattomuus luovat humoristisen yhtälön.

Kausia HBO Nordicissa: 4

(Image credit: HBO)

Curb Your Enthusiasm

Larry Davidin osin improvisoitu ja tähtinäyttelijöillä kuorrutettu sarja on ennättänyt yli 20 vuoden ikään. Sarja seuraa Seinfeldin toisen luojan noloja kommelluksia ystävien ja ventovieraiden kanssa, mutta sarjan todellinen nerous on tavassa, jolla David ja muut käsikirjoittajat onnistuvat kaappaamaan taidokkaasti niin universaalisesti kiusallisia tilanteita sarjaan. Eikä taso ole juuri heikentynyt kymmenen kauden aikana.

Kausia HBO Nordicissa: 10

Bästa serierna på HBO Nordic – The Handmaid's Tale (Image credit: The Handmaid’s Tale / Hulu)

The Handmaid's Tale

Margaret Atwoodin samannimisen kirjan erinomainen sarjasovitus on yksi puhutuimmista televisiosarjoista viime vuosiin. Vaikka se perustuu vuosikymmenia vanhan kirjan dystopiaaan, se tuntuu nykypäivänä jopa alkuperäistä ajanjaksoa ajankohtaisemmalta... mikä on jo itsessään hyvin pelottavaa.

Sarja seuraa Offredia (Elisabeth Moss) maailmassa, jossa demokratia on kaadettu ja tilalle on perustettu totalitaarinen ja vahvasti uskonnollinen hallitus. Hedelmälliset naiset on orjuutettu palvelijattariksi rikkaammalle väestölle, joille heidän ainoa tehtävä on synnyttää lapsia.

Kyseessä on todella laadukas ja erinomainen televisiosarja, jota katsoessa ei tunnu kuitenkaan hyvältä.

Kausia HBO Nordicissa: 3

(Image credit: Michele K. Short/HBO)

The Plot Against America

The Plot Against America sijoittuu vaihtoehtoiseen historiaan ja seuraa juutalaisperhettä New Jerseyssä pian sen jälkeen, kun Yhdysvallat valitsee toisen maailmansodan kynnyksellä presidentiksi natsimyönteisen Charles Lindberghin Franklin Rooseveltin sijaan. The Wire -luoja David Simonin sekä Ed Burnsin luoma sarja seuraa, kuinka piilevät antisemitistiset asenteet nousevat hiljalleen esille uuden johtajansa käytöksen seurauksena ja miten natsiajatusmaailma alkaa levitä yhdysvaltalaisten elämään. Vaikka sarja on toisinaan vaikeaa seurattavaa, se resonoi nykypäivänä entistä rankemmin.

Kausia HBO Nordicissa: 1

(Image credit: HBO)

True Detective

Rikosantologia True Detectiven ensimmäinen kausi on yleisesti ottaen sen paras. Matthew McConaugheyn ja Woody Harrelsonin loisteliasta trilleriä seurasi toisen kauden pettymys, jossa nähtiin Colin Farrell ja Vince Vaughn. Sen sijaan Mahershala Alin tähdittämä kolmas kausi palaa takaisin paremmalle puolelle, kiitos juurikin loistavien näyttelijäsuoritusten niin Alilta kuin tämän etsiväparia esittävältä Stephen Dorffilta tarinassa, joka kattaa useita vuosikymmeniä.

Kausia HBO Nordicissa: 3

(Image credit: Doug Hyun/HBO)

Deadwood

Western-draama Deadwood on yksi HBO:n isoimpia hittejä 2000-luvulta ja määritteli pitkälti sen tunnelman, josta HBO on tullut tunnetuksi. 1800-luvun lopulle sijoittuva sarja seuraa nimikkokaupunkinsa asukkaita, kun sivilisaatio saapuu Yhdysvaltain viimeisimpien lainsuojattomien asuinsijoille. Moniulotteinen, mielenkiintoinen ja otteissaan pitävä draama on äärimmäisen nautinnollista katsottavaa, minkä lisäksi se sai viimein tyydyttävän finaalin hiljattain julkaistun elokuvan muodossa.

Kausia HBO Nordicissa: 3 (ja elokuva)

(Image credit: Anne Marie Fox/HBO)

Sharp Objects

Amy Adams esittää kotiin palaavaa journalistia, joka saapuu tutkimaan kotikaupungissa tapahtunutta kahta nuoren tytön murhaa. Gillian Flynnin erinomaiseen romaaniin Sharp Objects perustuva minisarja tutkii myrkyllisen perhesuhteen vaikutuksia ja sen kauaksi yltäviä traumoja. Mysteerin sijaan sarja onkin nimenomaan tiukka ja vakuuttava henkilödraama, joka pitää otteissaan aivan viime metreille asti.

Kausia HBO Nordicissa: 1

(Image credit: HBO)

Chernobyl

Tositapahtumiin perustuva draama vuoden 1986 Chernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta ansaitsee kehuja sen yksityiskohtaisuudesta ja pelottavista yhtäläisyyksistä nykypäivään hallituksen väärinkäytön mahdollisuuksista. Jared Harris esittää Valery Legaslovia, joka määrätään selvittämään kriisiä Venäjän hallituksen Boris Scherbinan (Stellan Skarsgård) kanssa. Vaikka kyseessä ei ole dokumentti, minisarja onnistuu silti kaappaamaan pelottavan vakuuttavasti Pripyatin asukkaiden tuntemukset ja kriisin kauheuden.

Kausia HBO Nordicissa: 1

The Sopranos

(Image credit: Will Hart/HBO)

Yksikään parhaiden HBO-sarjojen lista ei ole valmis ilman The Sopranosia, David Chasen kehittämää ikonista rikossarjaa 1990-luvun lopulta. Sarja seuraa Tony Sopranosia (James Gandolfini), joka elää kaksoiselämää italialaisamerikkalaismafian ja perheensä päänä, jotka johtavat lukuisiin terapiassa selvitettäviin ongelmiin.

Tästä sarjasta saadaan pitkälti myös kiittää sittemmin yleistynyttä trendiä sarjoista, joissa on sisäisesti piinattu päähenkilö, hiljaa etenevä isompi juoni ja yllättävät hahmojen kuolemat.

Kausia HBO Nordicissa: 7

(Image credit: HBO)

Barry

Barry on musta komedia salamurhaajasta, joka haluaa näyttelijäksi. Se on hauska, väkivaltainen ja toisinaan äärimmäisen intensiivinen komediasarja, jonka pääosassa nähtävä Bill Hader loistaa ympärillään olevien näyttelijäkollegoidensa tukemana. Näistä etenkin Henry Winklerin opettaja Gene Cousineau on suorastaan nerokas hahmo, jonka suorastaan toivoisi tapaavan oikeassa elämässä.

Kausia HBO Nordicissa: 2

(Image credit: HBO)

Succession

HBO:n Successionissa on iso liuta hahmoja, joiden kohtalosta välittää siitä huolimatta, että he ovat kaikki miljardöörejä. Kun yritysmagnaatti Logan Roy (Brian Cox) saa terveyteen liittyvän kohtauksen, hän joutuu päättämään, kelle yrityksensä antaisi perinnöksi. Ja juuri tämä dynamiikka sisarusten valtaantavoittelun välillä synnyttää sarjan mielenkiintoisen vetovoiman.

Jesse Armstrongin luoma sarja tuntuu olevan suoraa jatkumoa Veepille, joten luvassa on älykästä ja kirosanojen sävyttämää dialogia sekä katkeria hahmokohtaloita, jotka vetävät puoleensa.

Kausia HBO Nordicissa: 2

(Image credit: HBO)

Silicon Valley

Vaikka sarja satiirisoi teknologialan suuruudenhullut puheet ja naurettavat toimitusjohtajat, Silicon Valley on silti ensisijaisesti kevyempää komediaa. Richard Hendricks (Thomas Middleditch) aloittaa oman yhtiön ystäviensä kanssa ja onnistuu luomaan algoritmin, joka pystyy kompressoimaan tiedostot ilman laadun kärsimistä. Tämä johtaa isompien yhtiöiden ostoaikeisiin, joiden vanavedessä Hendricks yrittää ylläpitää omaa mainettaan ja terveyttään samalla tavoitellen niitä kuuluisia miljoonia.

Kausia HBO Nordicissa: 6

Westworld (Image credit: HBO Nordic)

Westworld

Tätä sarjaa ei voi katsoa puolisilmällä, sillä sen monet käänteet ja yksityiskohdat ovat tärkeitä juonen seuraamiselle. Westworld sijoittuu lähitulevaisuuteen, jossa ihmiset saapuvat elävien androidien täyttämään huvipuistoon tekemään, mitä huvittaa. Nimikkohuvipuistossa kaikki on sallittua: murhaaminen, raiskaaminen, väärinkäyttö ja kaikenlainen huijaaminen, sillä kohteena olevat androidit eivät ole ihmisiä.

Edes androiditkaan eivät tajua olevansa hyväksikäytettyjä, kunnes yksi heistä saavuttaa tietoisuuden. Mikä on oikeaa, mikä väärää? Missä menee raja? Nämä ovat vain muutamia filosofisia kysymyksiä, joita Westworld herättää ajattelemaan.

Kausia HBO Nordicissa: 3

(Image credit: DC Universe/StarzPlay)

Doom Patrol

Grant Morrisonin sarjakuvaan perustuva Doom Patrol on DC-osaston oudointa kategoriaa. Sarja seuraa yliluonnollisilla kyvyillä varustettuja hylkiöitä, joiden rooleissa nähdään Timothy Daltonin ja Brendan Fraserin kaltaisia tähtiä. Sarja on omalaatuinen, outo ja aikuismainen, etkä taatusti ole nähnyt tällaista sarjakuvasovitusta aiemmin.

Kausia HBO Nordicissa: 2

Bästa serierna på HBO Nordic – Fargo (Image credit: Fargo / FX)

Fargo

Fargo on alkujaan Coenin veljesten klassikkoelokuva vuodelta 1996, mutta siitä sovitettu loistava televisiosarja on vähintäänkin yhtä laadukasta rikosviihdettä. Antologiasarjan kausilla nähdään muun muassa Martin Freeman, Kirsten Dunst ja Mary Elizabeth Winstead, jotka ottavat haltuunsa omat erinäiset rikostapauksensa.

Ensimmäinen kausi tekee kunniaa alkuperäiselle elokuvalle, mutta kaksi jälkimmäistä kautta uraa itselleen kokonaan oman polun. Kaikki ovat silti yhtä loisteliaita.

Kausia HBO Nordicissa: 3

Beforeigners (Image credit: HBO Nordic)

Beforeigners

Beforeigners on mielenkiintoinen pohjoismainen tuotanto, joka on HBO:n tuottama mutta Norjassa kuvattu ja jonka pääosassa nähdään muun muassa Krista Kosonen. Sarja seuraa toisenlaista maahanmuuttoa, jossa ihmiset eivät suinkaan tule toisesta maasta, vaan kokonaan toiselta aikakaudelta: kiviaika, viikinkiaika ja 1800-luku ovat edustettuina, kun "vanhat" ihmiset ilmestyvät yhtäkkiä Osloon.

Viisi vuotta tapahtuman jälkeen poliisietsivä Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) tekee yhteistyötä poliisivoimien ensimmäisen viikinkinaisen (Kosonen) kanssa salaperäistä murhatapausta.

Kausia HBO Nordicissa: 1

Bästa serierna på HBO Nordic – Vikings (Image credit: Viaplay)

Vikings

Jos olet kiinnostunut pohjoismaisesta mytologiasta ja kuullut Ragnar Lothbrokista, rakastat todennäköisesti tätä viikinkiteemaista toimintadraamasarjaa.

Vikings seuraa Lothbrokin ja tämän jälkeläisten taivalta Pohjoismaista Englantiin ja muualle Eurooppaan näiden kuuluisten ryöstöretkien aikana. Toiminnan sijaan se keskittyy kuitenkin enemmän hahmoihinsa, kulttuurien välisiin eroavaisuuksiin ja useiden poliittisten nappuloiden väliseen valtapeliin.

Kausia HBO Nordicissa: 5