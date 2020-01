Jos kuulut siihen joukkoon, joka aloittaa päivänsä juoksemalla 10 kilometrin lenkin piiskaavassa räntäsateessa, nostamme sinulle hattua. Monille muille jo pelkkä ajatus saattaa kuitenkin tuntua silkalta kidutukselta. Mitäpä, jos aloittaisit liikkumisen hieman hauskemmalla tavalla?

Markkinoilla on ollut jo vuosia lukuisia hauskoja pelejä, jotka käyvät ihan oikeasta treenistä. Kehitys on mennyt entistäkin pidemmälle esimerkiksi VR-teknologian myötä, joten voit tehdä omassa olohuoneessasi liki mitä tahansa. Koska treenaaminen on hauskaa, kynnys liikunnan aloittamiseen on yllättävän pieni.

Listasimme alle kaikki parhaat liikuntapelit ja etsimme niille puolestasi kaikkein edullisimmat tarjoukset.

Ring Fit Adventure

(Image credit: Nintendo)

Ring Fit Adventure on Nintendo Switchille kehitetty action-RPG-peli, jossa Joy-Conit yhdistetään käsissä pidettävään vanteeseen sekä jalkaremmiin. Omilla liikkeillä ohjataan hahmoa, joka kulkee erilaisten ratojen, esteiden ja minipelien läpi. Matkalle mahtuu myös erilaisia vihollisia, joita vastaan taistellaan tekemällä määrättyjä liikkeitä.

Pelissä on yli 20 eri maailmaa, 4 pelimuotoa ja 60 erilaista harjoitusta. Oman tason saa valittua kunnon mukaan, joten saat taatusti hien pintaan. Ring Fit Adventure on melko kallis, mutta se on aidosti hyvin toteutettu ja viihdyttävä peli, joka innostaa sinut liikkumaan.

Just Dance (2020)

(Image credit: Ubisoft)

Just Dance on peliklassikko, joka on innostanut pelaajia liikkumaan jo vuodesta 2009. Nyt pelejä on julkaistu jo 11 kappaleita, mutta perusajatus on pysynyt samana. Pääset tanssimaan monien suosikkikappaleiden tahtiin, ja tavoitteena on suorittaa tanssiliikkeet niin tarkasti kuin mahdollista. Tanssien tasoa voi vaihdella oman tason mukaan, eikä peli vaadi mitään aiempaa tanssitaustaa. Voit kilpailla pelissä joko itseäsi vastaan tai tanssia kavereidesi kanssa.

Peli on saatavilla PS4:lle, Xbox Onelle, Wiille ja Nintendo Switchille. Jos haluat tutustua muihin vastaaviin vaihtoehtoihin, suosittelemme Dance Centralia ja Dance Dance Revolutionia.

Knockout League

(Image credit: Grab Games)

Kaipaatko toiminnantäytteistä peliä, jossa pääseet nyrkkeilemään virtuaalisia vastustajia vastaan? Siinä tapauksessa suosittelemme Knockout Leagueta. Vuonna 2018 julkaistu nyrkkeilypeli on kehitetty erityisesti VR-pelaamista varten, joten pelaaminen tuntuu intuitiiviselta. Nyrkkeilyottelut koostuvat lyönneistä, väistöistä ja torjunnoista – aivan kuin oikeassa elämässäkin. Tavoitteena on voittaa kaikki vastustajat ja juhlia Knockout Leaguen mestaruutta!

Muistathan, että pelaaminen vaatii VR-laitteet. Jos haluat kokeilla muita taistelu- ja action-pelejä, suosittelemme tutustumaan The Thrill of the Fightiin, Punch-Outiin ja Blade and Sorceryyn.

1-2-Switch

(Image credit: Nintendo)

Rakastitko kaikkia ensimmäiseltä Wii-konsolilta tuttuja Wii Sport- ja Wii Fit -pelejä, jotka olivat täynnä hauskoja urheilulajeja? Suosikkipelit eivät ole toistaiseksi saaneet uusia osia, mutta onneksi Nintendo on kehittänyt 1-2-Switchin, joka perustuu hieman samanlaiseen konseptiin. Pelissä suoritetaan erilaisia liikuntaa vaativia haasteita ja harjoituksia – joko yksin tai ystävien kanssa.

Jos etsit muita samanlaisia vaihtoehtoja, kannattaa tutustua Go Vacationiin ja Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020:een.

1-2-Switch | 39,90 € | Swamp

Nintendon luova ja hauska peli on viihdyttävää pelattavaa joko yksin tai ystävien kanssa. Peli saa taatusti nostettua sykettäsi!

Pokémon Go

(Image credit: Niantic)

Muistat varmasti vielä, kuinka kaikki kävelivät Pokémonien perässä kesällä 2016, kun Pokémon Go oli suosionsa huipulla. Peli ei ole kuitenkaan hävinnyt mihinkään vuosien saatossa. Jos haluat siis aloittaa liikkumisen hieman kevyemmin lisäämällä hyötyliikuntaasi, pidemmät kävelylenkit ovat hyvä alku.

Kävelyihin saa mukavaa lisäjännitystä Pokémoneja etsiessä, ja pääset tutustumaan paremmin ympäristöösi. Voit valita Pokémon-munien kuoriutumisajaksi joko 2, 5 tai 10 kilometriä, joten saat pienen palkinnon käveltyäsi valitun matkan. Tuletkin helposti kävelleeksi tuhansia askelia ja polttaneeksi satoja kaloreja lähes huomaamatta.

Pokémon Go on ladattavissa ilmaiseksi iOS:lle ja Androidille. Jos haluat kokeilla jotain vastaavaa peliä, suosittelemme Zombies, Run!:ia ja Harry Potter: Wizards Unitea.

Pokémon Go | Ilmainen | iOS ja Android

Saat ladattua Pokémon Gon puhelimellesi joko App Storesta (iPhonet) tai Google Play Kaupasta (Android-puhelimet).Katso tarjous

Beat Saber

(Image credit: Beat Games)

Beat Saber ei näytä ensisilmäyksellä juuri Guitar Herota vaativammalta – sen kuin heilutat käsiäsi ilmassa. Tosiasiassa pelistä tulee kuitenkin nopeasti melkoista hikijumppaa. Koukuttavassa pelissä lyödään rikki punaisia ja sinisiä palikoita musiikin tahtiin, hypitään sekä väistellään kohti lentäviä esteitä.

Musiikki ja tyylikkäät valoefektit saavat aikaan mukaansatempaavan pelikokemuksen, jonka aikana et edes muista liikkuvasi. Jos omistat VR-lasit, tämä on suorastaan pakollinen hankinta!