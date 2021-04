Kaikki tarvittava älykotiisi: valitsimme näppärimmät laitteet älykkääseen kotiisi

Älylaitteista on tullut viime vuosina entistä älykkäämpiä. Nykyään yhä useampi kauppoihin päättyvä laite sisältää jonkinlaista älyteknologiaa, jolla laitetta voi päivittää alati paremmaksi. Kehitys kehittyy hurjaa tahtia, minkä ansiosta kotiin ostettavilla laitteilla voi tehdä jo asioita, joita ei aiemmin voinut edes kuvitella. Siten myös oman kodin muuttaminen älykkääksi on nykyään entistä helpompaa.

Älykotia ei tarvitse kuitenkaan muuttaa kerralla uuteen uskoon, vaan homman voi aloittaa vaiheittain. Voit ostaa kotiin älykaiuttimen, -valon, -lukon tai paljon muuta. Voit panostaa juuri niihin puoliin, joiden koet palvelevan tarpeitasi parhaiten. Aina mukavuudesta turvallisuuteen.

Vaan vaikka älylaitteita on jo joka lähtöön, ymmärrämme niiden helposti myös aiheuttavan hämmennystä. Miten älykodin rakentamista kannattaisi alkaa rakentaa?

Tämän vuoksi olemme koonneet alla olevan artikkelin suosituimmista tuotteista muutamasta eri kategoriasta. Näin voit tarkastaa nopeasti parhaat vaihtoehdot esimerkiksi älykaiuttimien tai -lukkojen osalta. Joten ei muuta kuin tuotteita selaamaan ja muuttamaan koti entistä älykkäämmäksi.

Älykaiuttimet ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina, ja niistä on tullut monipuolisia laitteita jokaiseen kotiin. Niiden avulla voi kuunnella musiikkia, hallinnoida muita kodin laitteita sekä saada vastauksia polttaviin kysymyksiin niissä olevien virtuaaliavustajien avulla.

Näissä älykaiuttimissa käyttäjiä avustavat muun muassa Google Assistant, Siri ja Alexa, jotka pystyvät tekemään nykyään jo monia eri asioita. Suomessa tilanne on tosin aavistuksen rajoitetumpi, eivätkä kaikki ymmärrä välttämättä kunnolla suomea. Silti heidän kauttaan voi tiedustella esimerkiksi säätä, sopivaa musiikkia, uutisia tai hallinnoida esimerkiksi kodin älyvalaistusta.

Monille älykotia harkitseville älykaiuttimet ovat juuri se ensimmäinen väylä tähän mielenkiintoiseen sisustukseen. Alle olemmekin koonneet tämän hetken parhaat vaihtoehdot.

Sonosin ensimmäinen älykaiutin Google Assistantin kera on tyylikäs ja kuulostaa mahtavalta. Yhtiön Sonos-kaiutinperhe on yhteensopiva keskenään, jolloin ne voi yhdistää monihuoneiseksi äänijärjestelmäksi. Lisäksi niissä on virtuaaliavustajat, joita ei valitettavasti Suomessa kuitenkaan vielä tueta.

Markkinoiden parhaiden mesh-reitittimien avulla kodin verkko-ongelmat ovat historiaa. Ne tarjoavat lisäksi entistä vakaamman verkkoyhteyden sekä pitävät huolen siitä, ettei kotiin jää ikäviä katvealueita. Vaikka perinteiset reitittimet javat saman asian, mesh-mallit tekevät sen usein paremmin ja tehokkaammin.

Varsinkin jos sinulla on useita samanaikaisesti verkossa olevia laitteita, mesh-reitittimet ovat omiaan helpottamaan kuormaa. Niiden avulla on lisäksi helppo laajentaa yhteysaluetta asteen isommissa huusholleissa.

Markkinoilla on olemassa lukuisia eri laitteita eri valmistajilta, joten olemme koonneet alle muutaman tämän hetken parhaan vaihtoehdon.

Jos olet älykotien ystävä, rakastut tähän Google Wifi -sarjan uuteen tuotteeseen. Google Nest Wifi vie kaiken uudelle tasolle, sillä se tarjoaa tyylikkään muotoilunsa alle mesh-verkon hyödyt sekä älykaiuttimen. Kaiutinta on saatavilla lisäksi kolmessa eri värissä, joten sen saa sopimaan paremmin kodin sisustukseen.

Älykaiuttimen ja vakaan verkkoyhteyden jälkeen älykoti on hyvä päivittää älyvalaisimilla, jotka tuovat tunnelmaa ja kätevyyttä jokaiseen kotiin. Älyvalaisimia hallinnoidaan erillisen sovelluksen kautta, minkä lisäksi niissä on usein himmennystoiminnot ja eri värisävyjä. Ne ovatkin upea tapa viedä kotisi tunnelma haluamaan suuntaan, tai vain piristää iltaa hieman erilaisella tunnelmavalaistuksella.

Monet älyvalaisimista tarvitsevat erillisen hubin toimiakseen, joten ne vaativat pienen asennuksen toimiakseen. Mutta kerran asennettuaan niiden käyttö on vaivatonta ja hoituu puhelimen kautta. Valikoima on näidenkin kohdalla todella laaja, minkä lisäksi ne ovat usein melko kalliita. Kaikkia huoneita ei ole kuitenkaan pakko päivittää samantien älyaikaan.

Alle olemme koonneet jälle muutaman parhaan vaihtoehdon älyvalaisimien osalta.

Philips Hue -sarja on kasvanut vuosien varrella kattavaksi ja monipuoliseksi älyvalojen perheeksi. Yhtiö tarjoaa lukuisia erilaisia malleja, joiden avulla on mahdollisuus vaihtaa koko kodin valaisu älykkääksi.

Suurin ongelma on kuitenkin hinnassa, sillä yksittäiset polttimot ovat kalliita. Niiden lisäksi ne vaativat erillisen valokatkaisimet. Mutta jos haluat muuttaa kotisi älykkääksi, Philips Hue on siihen erinomainen vaihtoehto valaisimien osalta.

Parhaat älykytkimet ja -liitännät voivat nostaa älykotisi käytettävyyden kokonaan uudelle tasolle. Niiden avulla voi hallinnoida muita kodin laitteita, ajastaa toimenpiteitä, pitää koti turvassa sekä ennen kaikkea säästää sähkönkulutuksessa.

Ne eivät ole välttämättä kaikkein mielenkiintoisimpia älylaitteita, mutta ne ovat silti todella hyödyllisiä. Monet älyvalaisimet ja -kaiuttimet toimivat lisäksi paljon paremmin, jos kodista löytyy muutama älykytkin entuudestaan.

Monien muiden älylaitteiden lailla valinnanvaraa on olemassa runsaasti, minkä vuoksi olemme listanneet alle jälleen parhaat vaihtoehdot, joilla päästä alkuun.

Parhaan älypistokkeen valinta voi olla hankalaa, kun tuotteet näyttävät samalta ja maksavat suunnilleen saman verran. Siten parhaan valinta riippuu pitkälti kodista ja omista käyttötarpeista. Jos kotoa löytyy esimerkiksi jo Ikean älyvalaisimet, silloin suosittelemme ostamaan myös saman valmistajan älypistokkeet.

TP-Link Kasa Smart Wifi on kuitenkin edullinen ja hyvä vaihtehto jo koonsa puolesta. Näitä voi hallinnoida erillisen sovelluksen tai äänikomentojen avulla, jolloin niitä voi muun muassa ajastaa. Ne tukevat Google Assistanttia, Alexaa ja Samsung Smart Thingsia.

Jos haluat tehdä kodistasi älykkään lisäksi turvallisen, suosittelemme harkitsemaan parhaita älyturvakameroita. Turvakameroita on tarjolla nykyään jo useita eri malleja, joiden avulla kotia voi pitää silmällä ympäri vuorokauden. Tämä on erityisen kätevä ominaisuus silloin, kun tiedät olevasi pitkiä aikoja poissa tai jos haluat pitää silmällä lemmikkiäsi poissaollessa.

Nykyiset kamerat ovat lisäksi entistä älykkäämpiä. Niihin on tuotu useita erilaisia ominaisuuksia, kuten spottivaloja, yönäkö, ääni- ja liiketunnistimet sekä paljon muuta. Monet kamerat liitetään erilliseen hubiin, jonka kautta voi hallinnoida samanaikaisesti useita kameroita. Usein nämä ovat vielä erikseen hallinnoitavissa mobiililaitteilla.

Arlo Essential Spotlight Camera on mielestämme tällä hetkellä paras vaihtoehto turvakameraksi. Se on helppo asentaa ja käyttää, minkä lisäksi siinä on useita käteviä ominaisuuksia, kuten spottivalo ja hälytyssignaali. Lisäksi sitä voi käyttää ulkona ja sisällä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että kyseessä on varsin kallis turvakamera. Arlolla on olemassa useita eri vaihtoehtoja, minkä lisäksi kaikkia ominaisuuksia ei saa käyttöön muuta kuin tilaamalla erillisen tilauksen.

Kodin turvallisuuteen panostaminen on kasvanut myös Suomessa. Tätä voi toteuttaa niin videotoiminnoilla varustetuilla ovikelloilla, turvakameroilla kuin älylukoilla.

Älylukot ovatkin parantuneet roimasti männävuosien takaisista malleista, minkä lisäksi ne näyttävät upeilta.

Valikoima on tuttuun tapaan taas valtava ja sisältää kaikenlaista kosketusruudulla varustetuista malleista yksilöihin, jotka eivät edes näytä lukoilta. Parhaan vaihtoehdon itselle löytää vain tutustumalla tarkemmin sopiviin malleihin.

Danalock tekee tyylikkäitä ja kompakteja älylukkoja, joihin ei tarvitse erillistä avainta, vaan ovi aukeaa mobiililaitteella. Ne sisältävät myös useita eri vaihtoehtoja ja ominaisuuksia, kuten mahdollisuus antaa vierailijoille aikaan sidottu pääsy kotiin tai pitää silmällä lapsien kulkemista. Lukon voi lisäksi integroida muihin kodin älylaitteisiin saumatonta käyttökokemusta varten.

Glue Smart Lock Pro | 179 € | Gigantti

Glue Smart Lock Pro 3rd Gen on digitaalinen lukko, jota voi hallinnoida suoraan mobiililaitteelta käsin. Se on helppo asentaa alkuperäisen lukon päälle, jolloin oven saa edelleen auki myös avaimill

