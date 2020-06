Parhaat Netflix-sarjat (kesäkuu 2020): kokosimme koukuttavimmat sarjat kaikista eri genreistä

Etsitkö itsellesi uutta katsottavaa työpäivän päätteeksi? Netflixillä on tällä hetkellä suoratoistopalveluiden yksi parhaimmista sarjavalikoimista, johon lukeutuu niin palkittuja hittisarjoja kuin yhtiön omaa tuotantoa. Kaipasit päivääsi sitten viihdettä, jännitystä tai sivistystä, olemme koonneet puolestasi parhaat tärpit jokaiselle tunnetilalle.

Netflixin valikoima kasvaa jatkuvasti, ja vaikka tarjonta ei yllä samaan kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, on varsinkin Netflixin oma tuotanto koventanut tahtiaan vuosien varrella. Tiger King ja Locke & Key ovat vain pari katsomisen arvoista tärppiä, minkä lisäksi valikoimista löytyy Frendien kaltaisia klassikoita sekä kotimainen Tuntematon sotilas -minisarja.

Palveluun saapuu uusia sarjoja lähes viikottain, joten jokainen löytänee Netflixistä jotain sopivaa katsottavaa, vaikka oman suosikkisarjan jaksot olisivatkin päässeet loppumaan.

Netflixin täytyy kaiken lisäksi panostaa sisältöihinsä vielä entistäkin enemmän pysyäkseen kilpailijoidensa Disney+:n ja Apple TV+:n edellä.

Netflixin valkoima on kuitenkin niin laaja, että huippusarjojen metsästäminen voi tuntua samalta kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Siksi kokosimmekin puolestasi kaikki striimauspalvelun parhaat sarjat eri kategorioista yhteen artikkeliin.

Tuntematon sotilas

Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas perustuu Väinö Linnan klassikkoromaaniin, joka on sovitettu valkokankaalle aiemmin jo kaksi kertaa. Vuonna 2017 teattereihin saapunut uusi versio nähdään Netflixistä entistä tuhdimpana versiona, sillä minisarjan muottiin puettu eepos kattaa viisi tunnin mittaista jaksoa.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Rick and Morty

Rick and Mortyn suosio on räjähtänyt Suomessakin, ja nyt rääväpäistä komediaa voi katsoa Netflixissä uusien jaksojen voimin. Kyseessä on yksi parhaimmista aikuisille suunnatuista Netflix-animaatiosarjoista, joka yhdistää kutkuttavaa tiedeseikkailua räävittömään huumoriin. Sillä on hyvin paljon samaa Futurama-sarjan kanssa, mutta on onnistunut saamaan myös hyvin vankan fanikunnan, minkä myötä sarjalle onkin tilattu jo 60 uutta jaksoa.

Tuotantokausia Netflixissä: 4

Frendit

Voisimme valehdella ja sanoa, ettei Frendien katsominen vuonna 2020 ole enää hauskaa ja kuinka vitsit ovat kuluneita ja osin jopa aikansa jäänteitä. Tästä huolimatta kyseessä on edelleen hyvin katsottu sarja, jonka pariin lukuisat fanit palaavat kerta toisensa jälkeen, sillä sarja on vain hauskaa seurattavaa.

Sunnuntai saattaakin vierähtää kuin huomaamatta katsoessaan kahdeksan jaksoa Frendejä, joten meidän täytyy myöntää, ettei sarjan taika ole kadonnut mihinkään. Se on yhä yksi parhaista Netflix-sarjoista, vaikka viimeinen kausi ei tyydyttänytkään tarpeitamme.

Tuotantokausia Netflixissä: 10

White Lines

Kun Zoen (Laura Haddock) kauan kadoksissa olleen veljen, Axel Collinsin, ruumis huuhtoutuu rantaan Espanjassa, Zoe matkaa Ibizalle selvittämään tapahtumaa ja sotkeutuu samalla saaren alamaailmaan. Sarja nivoo yhdessä Zoen tutkintaa sekä Axelin tapahtumia takaumina vetoavana kokonaisuutena, joka on Money Heist -luoja Álex Pinan käsialaa.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Better Call Saul

Miten jatkaa yhden merkittävimmän televisiosarjan jälkeen? Tällä tavalla. Better Call Saul on erinomainen esiosa hittisarja Breaking Badille ja keskittyy niljakkaan Jimmy McGillin/Saul Goodmanin koettelemuksiin lakimiehenä. Esikuvan tapaan sarjassa nähdään monia mielenkiintoisia, ennalta-arvaamattomia ja kiehtovia hahmoja, jotka jo itsessään ovat riittävä syy katsoa sarjaa.

Jimmyn matka rikollisten ja huumeiden täyttämään maailmaan Albuquerquessa sijoittuu kahdeksan vuotta ennen Walter Whiten ja Jesse Pinkmanin pahamaineista nousua. Tarinankerronta on huomattavasti seesteisempää ja vähemmän toiminnallista kuin Breaking Badissa, mutta vähintäänkin yhtä jännittävää lähestyessämme sarjan päättävää kuudetta kautta.

Tuotantokausia Netflixissä: 5

The Last Dance

Parasta Chicago Bullsin historiallista matkaa 97-98 NBA-kaudella seuraavassa The Last Dance -dokumentissa on se, ettei sinun tarvitse tietää mitään koripallosta ennen sen katsomista. Valitettavasti dokumentin keskiössä olevista pelaajista ja tiimiläisistä on sen sijaan vaikea pitää.

Siitä huolimatta tämä dokumenttisarja on todella mielenkiintoinen sukellus erään tunnetuimman koripalloilijan, Michael Jordanin, räjähdysmäiseen nousuun. Huolimatta siitä, rakastatko tai vihaatko koripalloa, Jordanin pelaamista on haltioittavaa katsoa, vaikka kulissien takana mies on huomattavasti vähemmän karismaattisempi.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Unorthodox

Koskettava neliosainen sarja sijoittuu maailmaan, joka ei ole meille monille kovinkaan tuttu: Satmarin hasidilaisten juutalaisten kulttuuriin. Sarja perustuu löyhästi vuonna 2012 julkaistuun Deborah Feldmanin elämäkertaan, joka pakeni Brooklynissä järjestettävää pakkoavioliittoa Berliiniin, jossa hän aloitti uuden elämään boheemimuusikkojen seurassa.

Vaikka sarjassa on parhaimman trillerin ainekset, Orthodox voi olla myös haastavaa katsottavaa, sillä se kysyy tärkeitä kysymyksiä uskonnosta ja yhteiskunnan kohtelusta naisia kohtaan.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Tuorein Netflix-sensaatio on true crime -dokumenttisarja oudosta isojen kissojen yhteisöstä Yhdysvaltain rajamailla. Sarja seuraa pääasiallisesti Joe Exoticia, tällä hetkellä vangittua oklahomalaista eläintarhan omistajaa, ja tarkastelee ihmisten outoa kiinnostusta eksoottisiin eläimiin sekä ihmisiä, jotka tuntevat niihin houkutusta.

Dokumentti tarkastelee nerokkaasti ja hienovaraisesti suuria persoonallisuuksia, jotka keräävät ja esittelevät isoja kissoja Yhdysvalloissa, sekä näiden yritykseen tempautuvia työntekijöitä. Kaikki alkaa hullunkurisena eksentrisminä, mutta muuttuu jaksojen edetessä yhtä synkemmäksi ja oudommaksi.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Locke and Key

Olemme odottaneet kärsivällisesti Netflixin sovitusta Joe Hillin ja Gabriel Rodriguezin erinomaisesta sarjakuvasta, ja odotuksemme on nyt palkittu. Sarja sijoittuu kauhujen talo Keyhouseen, jonne kolme sisarusta muuttavat sen jälkeen, kun heidän isänsä murhataan mysteerisesti. Kartanossa he alkavat löytää avaimia, jotka avaavat mystisiä voimia.

Sarjan toiselle kaudelle ei ole näytetty vielä vihreää valoa, mutta tekijät ovat jo ideoimassa uusia jaksoja, joten heiltä löytyy ainakin luottoa jatkolle. Toivottavasti pääsemme näkemään sarjakuvan karmivia tarinoita lisää sarjan muodossa.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Sex Education

Brittiläinen komediasarja seuraa sosiaalisesti rajoittunutta Otisia sekä fiksua ja kapinallista Maevea, jotka päättävät alkaa tarjota seksuaaliterapiaa koulunsa opiskelijoille.

Sarja on samaan aikaan sekä hauska että herttainen kuvaus teinien seksuaalisuuden ja sosiaalisen elämän kehittymisestä. Siinä on myös oivia sivujuonteita, kuten Otisin äitisuhde seksuaaliterapeuttina työskentelevään äitiinsä.

Sex Education ei ole ulkoasustaan huolimatta mikään amerikkalainen high school -tusinakomedia, vaan syvälle uppoava humoristinen kuvaus brittiläisen pikkukylän teinien nuoruudesta.

Tuotantokausia Netflixissä: 2

The Witcher – Noituri

The Witcher on täydellinen fantasiadraama kaikille Game of Thrones -faneille, jotka ovat etsineet jotain uutta katsottavaa. Andrzej Sapkowskin kirjoihin pohjautuvan sarjan ensimmäinen kahdeksanosainen tuotantokausi esittelee hirviöitä metsästävän Geralt of Rivian (Henry Cavill), noita Yennefer of Vengerbergin (Anya Chalotra) ja prinsessa Cirilla of Cintran (Freya Allan), joiden elämät törmäävät sotatilassa olevaan maailmaan.

Sarjan suurin viehätys perustuu joka viikko kohdattavaan uuteen vastukseen, joka Geraltin täytyy päivittää. Yleensä matkalle sattuu yllättäviä esteitä, joiden vuoksi mikään ei tunnu menevän suunnitellusti. Sarja on helppoa katsottavaa, ja Cavill tekee hyvän näyttelijäsuorituksen pääosassa. The Witcher on ollut niin suosittu, että Netflix on jo kertonut julkaisevansa siitä toisen tuotantokauden.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

You

Samannimiseen kirjasarjaan pohjautuva You on kuin tehty tummasävyisten sarjojen ystäville. Sarja seuraa päähenkilö Joe Goldbergin (Penn Badgley) pakkomielteistä matkaa rakastamiensa naisten sydämiin. Hän on valmis manipuloimaan, väijymään tai vaikka tappamaan tavoittaakseen haluamansa. Vahvan käsikirjoitusten ja taitavien näyttelijäsuoritusten ansiosta You onnistuu vangitsemaan katsojan seuraamaan, kuinka päähenkilön maailma luisuu vähitellen kohti suurempaa kaaosta.

Kaksi ensimmäistä tuotantokautta ovat olleet niin suosittuja, että Netflix vahvisti jo tuottavansa myös kolmannen kauden. Se on määrä julkaista vuonna 2021.

Tuotantokausia Netflixissä: 2

The Umbrella Academy

My Chemical Romancesta tutun Gerard Wayn sarjakuviin perustuva The Umbrella Academy on yksi Netflixin uusimmista alkuperäissarjoista.

Sarjan alkuasetelma lähtee siitä, että tietämättään raskaana oleva nainen synnyttää 43 lasta, joista seitsemän adoptoidaan miljardööri Sir Reginald Hargreevesille, joka opettaa heidät pelastamaan maailman yliluonnollisilla voimillaan.

Toisistaan vieraantunut lapsikatras yhdistyy uudelleen, kun heidän isänsä kuolee. He joutuvat käsittelemään menneisyytensä ja vaarat, jotka odottavat heitä tulevaisuudessa.

Ellen Pagen tähdittämä The Umbrella Academy on mahtipontinen, synkkä ja äärimmäisen väkivaltainen. Se täyttää siis kaikki vaatimukset erinomaiselle supersankarisarjalle.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Star Trek: Discovery

Star Trek-fanit saivat jälleen ilonaihetta, kun Netflix julkaisi viime vuonna oman Star Trek -alkuperäissarjansa. Tämä sarja on kuitenkin menossa suuntaan, jota emme olisi koskaan olettaneet näkevämme. Star Trek Discoveryn ensimmäisen kauden toinen osa on alkanut ja uhkaa heittää koko sarjan päälaelleen.

Sarja sijoittuu aikaan ennen Starship Enterprisea ja on täynnä Roddenberry-hahmoja. Star Trek Discovery on alkuperäistä sarjaa synkempi katsaus avaruuden kartoittamiseen.

Michael Burnhamia näyttelevä Sonequa Martin-Green on erityisen loistava sarjassa, mutta myös esimerkiksi Sarua näyttelevä Doug Jones tekee kiitettävän roolisuorituksen. Emme malta odottaa, mihin suuntaan sarja menee.

Tuotantokausia Netflixissä: 2

Stranger Things

TV-sarjoissa ja elokuvissa vaikuttaa olevan tällä hetkellä jonkinlainen 80-luvun nostalgia ja Stranger Things on jälleen yksi loistava kunnianosoitus aikakaudelle. Sarja nojaakin paljon Steven Spielbergin, John Carpenterin ja Stephen Kingin töihin. Stranger Thingsin tarina sijoittuu pikkukaupunkiin, johon liittyy ystäväjoukko, kadonnut henkilö ja kummallinen tiedelaboratorio. Emme halua kertoa juonesta sen enempää, sillä se paljastaisi liikaa sarjan lukemattomista kummallisen hauskoista käänteistä.

Vastikään Netflixiin saapunut kolmas tuotantokausi on ehkäpä paras tähän mennessä. Se on yksinkertaisesti pakollista katsottavaa kaikille sarjan faneille.

Tuotantokausia Netflixissä: 3

Love is Blind

Voiko tosirakkauden löytää näkemättä? Love is Blind pyrkii vastaamaan tuohon kysymykseen saattamalla yhteen sinkkuja, jotka viedään kirjaimellisesti sokkotreffeille koppeihin, joissa he eivät voi nähdä toisiaan. Sinkut saavat nähdä toisensa vasta mentyään kihloihin. Sen jälkeen he lähtevät yhdessä lomalle, muuttavat yhteen ja esittelevät tuoreen kumppaninsa omille vanhemmilleen. Love is Blind on kiinnostava sosiaalinen koe, joka on kiikkunut Suomen 10 suosituimman sarjan joukossa.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

The Spy

Olet todennäköisesti tottunut näkemään Sacha Baron Cohenin lähinnä erilaisissa komediarooleissa, mutta hän sopii erinomaisesti myös vakoojan saappaisiin. The Spy -minisarja seuraa israelaisen Mossad-vakoojan, Eli Cohenin, elämää Syyriassa. Sarja pohjautuu kirjaan ja on saanut vaikutteita tositapahtumista.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

When They See Us

Ava DuVernayn luoma kylmäkiskoinen minidraamasarja seuraa naisen raiskaamisesta syytetyn neljän afroamerikkalaisen ja yhden latinalaisamerikkalaisen teinin tarinaa. Tapahtumat sijoittuvat vuoden 1989 New Yorkiin, ja sarja on karu kuvaus Yhdysvalloissa kytevästä systemaattisesta rasismista.

Sarja keräsi vain viikkoja julkaisunsa jälkeen valtavasti mediahuomiota, ja Netflix paljasti, että When They See Us on kaikkien aikojen katsotuin sarja koko alustalla. Tämä sarja on pakko nähdä itse.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Juhlat

Orange is the New Blackista tuttu Natasha Lyonne tähdittää tummasävytteistä komediasarjaa Nadiasta, joka elää jatkuvasti 36. syntymäpäiväänsä – ennen kuin kuolee kerta toisensa jälkeen. Surrealistinen tapahtumien toisinto tuo mieleen esimerkiksi Groundhog Dayn.

Kyyninen ja nokkela sarja elämisen ja kuolemisen välillä vaihtelee nopeasti hulvattoman hauskuuden ja musertavan surun välillä. Sarjaa on mahdotonta selittää kirjoittamalla, se on nähtävä itse. Netflix on muuten luvannut julkaisevansa sarjasta myös toisen kauden.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Bojack Horseman

Bojack Horseman on hulvaton sarja. Se on myös paras asia, jonka Will Arnett on tehnyt sitten Arrested Developmentin. Sen tulisi olla myös listasi kärkipäässä, jos pidät antropomorfisista komedioista. Sarja seuraa vanhaa TV-tähteä, joka on vajonnut pohjalle uransa huipulta ja vaipunut jonkin asteiseen masennustilaan.

Kuvauksen perusteella se saattaa ehkä kuulostaa niin surulliselta, ettei sitä haluaisi edes katsoa. Vaikka sarja onkin rankempi kuin suurin osa piirretyistä komediasarjoista, hahmot saavat sen ansiosta myös enemmän syvyyttä.

Tuotantokausia Netflixissä: 6

The Crown

The Crown käsittelee ehkäpä maailman tunnetuinta kuninkaallista perhettä: Iso-Britannian kuninkaallisia. Sarja sijoittuu kuningattaren (Claire Foy) ja Prince Philipin (Doctor Whosta tuttu Matt Smith) suhteen alkuvuosiin, ja on noin 111 miljoonan euron budjetillaan yksi kaikkien aikojen kalleimmista TV-sarjoista. Se tarjoaa siis juuri sellaista seremoniallisuutta, jota Downtown Abbeyn fanit jäivät kaipaamaan.

Sarjan toinen tuotantokausi on saapunut nyt Netflixiin ja se on selvä parannus ensimmäiseen kauteen verrattuna. Se tulee olemaan myös viimeinen kausi, jossa nähdään nykyinen tähtikattaus. Seuraavilla kausilla kuningatterksi vaihtuu Olivia Coleman ja prinsessa Margaretiksi Helena Bonham Carter.

Tuotantokausia Netflixissä: 3

Orange is the New Black

Orange Is The New Black sai jo kuudennen tuotantokautensa, mutta sarja ei silti osoita mitään hidastumisen merkkejä. Naisvankilan elämästä kertova Netflixin alkuperäissarja on itse asiassa ollut niin suosittu, että sen tekijät ovat ilmoittaneet sen jatkuvan vielä vähintään yhden tuotantokauden verran.

Kuudennen tuotantokauden teemat ovat synkkiä. Yhdysvaltojen vankilajärjestelmän ongelmat ja jännitteet tuodaan katsojan verkkokalvoille kaunistelematta, mutta tunnelmaa keventää onneksi sarjan omalaatuinen huumori – ja satunnaiset draamat.

Tuotantokausia Netflixissä: 7

Breaking Bad

Breaking Bad on sarja, joka kaikkien tulisi nähdä. Netflix saa myös kiittää sarjaa kasvaneesta suosiostaan, sillä sen myötä Netflix kasvoi huimaan suosioonsa. Jos jostain syystä et ole vielä kuullut sarjasta, niin tiivistettäköön se vaikka niin, että se kertoo lukion kemianopettajasta, joka sairastuu syöpään ja alkaa valmistaa amfetamiinia maksaakseen sairaalalaskunsa.

On sanomattakin selvää, että sarja on ehdottomasti katsomisen arvoinen. Jos siis et ole vielä viettänyt aikaa Walter Whiten ja Jessen seurassa, tee se nyt! Pieni varoituksen sana lienee kuitenkin paikallaan, sarja on lähes yhtä koukuttava kuin Walterin valmistamat huumeet.

Tuotantokausia Netflixissä: 5

The Good Place

Komedia on tällä hetkellä hyvässä myötätuulessa ja The Good Place on täydellinen esimerkki siitä. Ted Dansonin ja Kristen Bellin tähdittämä komedia kertoo äskettäin kuolleesta naisesta, joka on päätynyt vahingossa Good Placeksi kutsuttuun taivaan kaltaiseen paratiisiin. Hän on valmis tekemään mitä tahansa peittääkseen totuuden elämästään pahasta elämästä.

Suomessa sarjasta on Netflixissä vasta kaksi ensimmäistä kautta, mutta Yhdysvalloissa kausia on nähty jo neljän edestä. Toivottavasti lisäkaudet saapuvat piakkoin myös Suomeen.

Tuotantokausia Netflixissä: 4

Easy

Netflixiin on nyt saapunut Easyn kaikki kolme tuotantokautta. Chicagoon sijoittuva amerikkalaiskomedia käsittelee niin rakkautta, suhteita kuin seksiäkin. Osa hahmoista vaikuttaa olevan päähenkilöitä, mutta toisinaan he vaipuvat taustalle erilaisissa sivutarinoissa. Sarja on eittämättä yksi Netflixin parhaista huumorituotannoista. Hauskana yksityiskohtana kolmoskaudella nähdään myös koomikko ja WTF podcastin luoja Marc Maron.

Tuotantokausia Netflixissä: 3

Brooklyn Nine-Nine

Lapsellisen NYPD-etsivän Jake Peraltan edesottamuksia seuraava hulvaton sarja on täynnä puujalkavitsejä, fyysistä komediaa ja kaheleita hahmoja. Ei siis ihme, että sarja voitti kotiin myös Golden Globe -pystin.

Jokaisessa tuotantokaudessa on noin 20 jaksoa, joten Brooklyn Nine-Nine on täydellistä katsottavaa Netflix-maratoneihin.

Tuotantokausia Netflixissä: 5

Black Mirror

Black Mirrorin viides tuotantokausi on nyt julkaistu ja se onkin sarjan synkin ja monipuolisin tähän mennessä. Charlie Brooker tuo meille jälleen uuden annoksen dystopista satiiria, joka liikkuu aina Star Trekistä mustalla huumorilla höystettyihin kauhuelokuviin.

Sarjan vahvuutena on erilaiset dystopiat, jotka vaihtuvat jaksosta toiseen. Suurin osa teemoista liittyy liian pitkälle menneeseen teknologiaan. Kolmoskaudesta eteenpäin sarjaa on esitetty ainoastaan Netflixin kautta ja siitä lähtien jaksot ovat olleet aiempaa pidempiä. Sarjan kolme viimeisintä kautta ovat katsottavina 4K-laatuisina.

Tuotantokausia Netflixissä: 5 + Bandersnatch

Dark

Dark ei ole mikään hömppäsarja, vaan pakollinen katsottava trillerien ystäville. Dark on saksankielinen yliluonnollisia elementtejä yhdistelevä trilleri, jossa kahden lapsen katoaminen pikkupaikkakunnalta tuo esille asukkaiden säröytyneitä suhteita ja menneisyyden synkkyyksiä.

Sarja on ikään kuin skandinaavisen rikostrillerin ja amerikkalaisen draaman risteytys. Dark sai kesäkuussa 2019 uuden toisen kauden, joten nyt on mainio hetki aloittaa sarjan katsominen.

Tuotantokausia Netflixissä: 2

Our Planet – uskomaton planeettamme

Our Planet – uskomaton planeettamme on henkeäsalpaavan kaunis katsaus maapallon vaikuttavimpiin ilmiöihin. Mikä parasta, dokumentin kertoja on kaikkien rakastama David Attenborough.

Dokumenttisarja on tuotettu yhteistyössä WWF:n kanssa, ja Netflixin ensimmäisen luontodokumentin tekeminen kesti yli neljä vuotta.

Vaikka dokumenttisarjan kohtaukset ovat vaikuttavan näköisiä, niiden alla piilee syvempi sanoma ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kaikkiin eläinlajeihin.

Tuotantokausia Netflixissä: 1

Sillä silmällä

Muistatko vielä Suomen televisiossakin pyörineen Fab 5:n? Sarja tekee nyt paluun Netflixiin yhdellä suurella muutoksella: Enää ei keskitytä pelkästään miesten ulkonäköön, vaan heille tehdään myös kokonaisvaltainen elämäntaparemontti. Sarjan kahdeksanjaksoisen ensimmäisen tuotantokauden aikana ryhmän ote on kaikkea muuta kuin kriittinen – miehet toivotetaan tervetulleeksi uuteen elämäntyyliinsä suurella lämmöllä. Sarja on varmasti yksi Netflixin positiivisimmista!

Sillä silmällä on saanut nyt jo viidennen tuotantokautensa, joten sarjan faneille riittää jälleen uutta katsottavaa.

Tuotantokausia Netflixissä: 5

RuPaul's Drag Race

Sarja on porskuttanut eteenpäin jo 10 vuoden ja 11 tuotantokauden (Suomen Netflixissä 10) ajan, mutta RuPaul's Drag Race ei osoita vieläkään hyytymisen merkkejä. Jos sarja ei ole sinulle tuttu vielä entuudestaan, se on reality-show, jossa RuPaul etsii Amerikan seuraavaa drag-tähteä. Odotettavissa on siis paljon glitteriä, draamaa ja hauskanpitoa. Sarjan yksitoista tuotantokautta tarjoavat viihdettä pitkäksi aikaa.

Tuotantokausia Netflixissä: 11

Netflixin usein kysytyt kysymykset

Paljonko Netflix maksaa?

Netflix-käyttäjille on tarjolla kolme eri tilausta, joihin kuuluu eri määrä laitteita ja eritasoinen kuvanlaatu.

Peruspaketti maksaa 7,99 euroa kuukaudessa ja sen tilaaja voi katsoa sisältöjä vain yhdeltä ruudulta kerrallaan. Kuvanlaatu on rajoitettu "standard definitioniin" eli se vastaa käytännössä DVD:n laatua. Sisältöjä saa ladata kerrallaan vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Tupla HD -paketti maksaa 11,99 euroa kuukaudessa ja tarjoaa katseluoikeuden kahdelle laitteelle kerrallaan. Se kykenee toistamaan sarjat teräväpiirtona, ja käyttäjä saa ladattua elokuvia ja sarjoja samanaikaisesti kahteen puhelimeen tai tablettiin.

Paras Premium Ultra HD -paketti maksaa 15,99 euroa kuussa, mutta sen avulla sisältöjä pystyy katsomaan neljä käyttäjää kerrallaan. Käytännössä kaikki uusimmat sarjat ovat saatavilla 4K-resoluutiolla ja videoita saa ladattua samaan aikaan neljään eri puhelimeen tai tablettiin.

Suosittelemme kaikille 4K-televisioiden omistajille viimeistä pakettia, sillä ero kuvanlaadussa on todella suuri varsinkin suurikokoiselta televisiolta. Jos sen sijaan katsot videoita pääasiassa tabletilta tai kännykältä, Tupla HD -paketti riittää mainiosti tarpeisiisi.

Tilausten kanssa kannattaa myös taktikoida säästääkseen kuluissa. Perheen kannattaa hankkia joka tapauksessa Perhe-paketti, mutta opiskelijankin on helppo jakaa kustannuksia hankkimalla yhteinen käyttäjä kaverin kanssa.

Miten saan ilmaisen Netflix-käyttäjän?

Netflix tarjoaa käyttäjilleen kuukauden ilmaisen kokeilujakson. Sinun täytyy vain valita haluamasi tilaus ja maksusuunnitelta, niin saat ensimmäisen kuukauden veloituksetta.

Netflix lähettää sinulle muistutuksia kuukauden lähestyessä loppuaan, ja jos haluat perua tilauksesi, voit tehdä sen missä tahansa vaiheessa. Käyttäjät saavat katsoa kokeilujakson aikana niin paljon sarjoja ja leffoja kuin haluavat.

Pystyykö Netflixillä katsomaan tavallisia televisiolähetyksiä?

Ei. Voit katsoa ainoastaan sarjoja ja elokuvia, jotka kuuluvat Netflixin omaan kattavaan kirjastoon. Jos haluat katsoa suomalaisia televisio-ohjelmia, voit käyttää sen sijaan Yle Areenaa, mtv:tä tai Ruutua.

Onko HBO Nordic tai Viaplay parempi kuin Netflix?

Vastaus kysymykseen riippuu lähinnä omista suosikkisarjoistasi ja -leffoistasi. Netflixillä on yleisesti ottaen kaikkein kattavin valikoima Suomessa toimivista palveluista, mutta erityisesti HBO Nordicilla on myös omia Game of Thronesin, Chernobylin ja The Handmaid's Talen kaltaisia hittisarjojaan. Jos et osaa päättää heti sopivaa palvelua, saat HBO Nordiciin kuukauden ja Viaplayhin kahden viikon ilmaisen kokeilun.