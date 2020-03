Parhaat Netflix-elokuvat 2020: Tässä ovat tämän hetken kiinnostavimmat leffat

Kilpailu Amazon Primen, Viaplayn, HBO Nordicin, C Moren ja Netflixin kaltaisten suoratoistopalveluiden välillä kovenee. Amazonin mainioista ajankohtaisohjelmista, HBO Nordicin laatusarjoista ja Viaplayn monipuolisesta elokuva- ja urheilutarjonnasta huolimatta Netflix säilyttää yhä paikkansa TechRadarin toimituksessa parhaana elokuvien ja tv-sarjojen tarjoajana.

Netflixin valtteja ovat erityisesti hyvä käyttöliittymä, offline-tilat, tasokas alkuperäistuotanto sekä laaja elokuvavalikoima. Parasta Netflixin tarjonnassa on ennen kaikkea vaihtelevuus, sillä yhtiö päivittää ohjelmistoaan viikoittain.

Suoratoistopalvelu lisää valikoimaansa lähes joka päivä vähintään yhden uuden elokuvan. Sisällön tasokkuudesta kertoo se, että tyypillisesti ainakin muutama koko viikon aikana ilmestyneistä uutuuksista on katsomisen arvoisia. Tasaisen varma laatu erottaakin Netflixin esimerkiksi sen kilpailijasta Amazonista, jonka ohjelmiston taso ailahtelee paljon.

Päivitys 19.3.2020: Päivitetyltä listaltamme löytyvät nyt uusina esimerkiksi kauhuelokuva Hiljainen paikka (A Quiet Place) sekä vino pino Studio Ghiblin laadukkaita lastenelokuvia.

Netflixin laajan, tuoreen, viihdyttävien ja palkittujen elokuvien repertuaarin kääntöpuolena on siitä aiheutuva valinnan vaikeus. Lähes jokainen tietää, miten aikaa vievää, uuvuttavaa ja turhauttavaa etusivun loputon selaaminen ja sopivan leffan löytäminen saattaa olla.

Säästääksemme lukijoidemme aikaa puuduttavilta etsinnöiltä, olemme käyneet Netflixin Suomen valikoiman läpi ja valinneet suoratoistopalvelun tämän hetken parhaat elokuvat. Päivitämme listaustasta säännöllisesti, jotta uuden katseltavan löytäminen olisi mahdollisimman helppoa.

Elokuvat katoavat suoratoistopalvelusta nopeasti, joten suosittelemme tallentamaan elokuvaoppaamme omiin kirjanmerkkeihin ja tutustumaan sivuun tasaisin väliajoin.

Hiljainen paikka

(Image credit: Paramount Pictures)

John Krasinskin ohjaama Hiljainen paikka on yksi parhaista moderneista kauhuelokuvista ja viime vuosien kovimpia täysosumia. Leffa kuvaa maailmanlopun jälkeistä Amerikkaa, jossa perheen täytyy selviytyä aavemaisen tyhjiksi muuttuneissa paikoissa. Jotain kuitenkin on tilalla: Hahmoja, jotka jahtaavat ihmisiä näiden äänen perusteella. Tuloksena on paljon visuaalisesti nerokasta tarinankerrontaa sekä lukemattomia jännittäviä hetkiä, kun perhe yrittää paeta metsästäjiään. Jatko-osan julkaisu on viivästynyt, mutta koskaan ei ole huono hetki katsoa (uudestaan) tämä loistoteos, jonka tähtinä tuikkivat Krasinski sekä Emily Blunt.

Naapurini Totoro (ja muut Ghiblin elokuvat)

(Image credit: Studio Ghibli)

Studio Ghiblillä on lyömätön valikoima lapsiystävällisiä elokuvia, jotka vetoavat aikuisiinkin usein Disney-elokuvia enemmän. Naapurini Totoro kertoo kahdesta nuoresta tytöstä ja heidän suhteestaan asuinpaikkansa läheisen metsän henkiin.

Ghiblin elokuvien valikoima on melkoinen kaappaus Netflixiltä, sillä kokoelmassa on pitkä lista sykähdyttäviä elokuvia, kuten Kätkijät, Henkien kätkemä, Kikin lähettipalvelu, Eilisen kuiskaus, Porco Rosso, Kissojen valtakunta, Laputa – linna taivaalla, Tuulen laakson Nausicaä sekä Naapurini Yamadat.

Kaikki edellä mainitut ovat kauniisti animoituja ja suurin osa myös – toisin kuin useimmat lastenelokuvat – syvästi liikuttavia.

The Revenant

(Image credit: 20th Century Fox)

Leonardo DiCaprio voitti parhaan miespääosan Oscarin roolistaan tässä brutaalissa draamassa, joka kertoo miehestä, joka on jätetty kuolemaan erämaahan 1820-luvulla. Hän selviää karhun hyökkäyksestä ja monesta muusta kauhistuttavasta tilanteesta tässä kauniisti kuvatussa kostotarinassa. Ohjaaja Iñárritun toinen moderni klassikko, Birdman, löytyy myös Suomen Netflixistä.

Hiomattomat timantit

(Image credit: Netflix)

Safdien veljekset takaavat katsojalle stressaavat kaksi tuntia vaikuttavalla tyylillään. Pääosassa on Adam Sandleria, joka on tullut tunnetuksi useista epähauskoista elokuvista, ei tunnista tässä pätkässä, joka kertoo newyorkilaisesta kultasepästä, joka vaarantaa kaiken päästäkseen eroon raskaista veloista ja vihaisista rahanperijöistä. Kannattaa muistaa hengittää välillä, jos katsoo tämän tiivistunnelmaisen elokuva.

The Irishman

(Image credit: Netflix)

The Irishman sai huomiota siitä, että sen tähtinäyttelijät Robert De Niro, Al Pacino ja Joe Pesci saatiin digitaalisesti näyttämään ikäistään nuoremmilta. Kun katsoo tätä rikosdraamaa, ymmärtää helposti, miksi tuo luova ratkaisu oli niin tärkeä. Elokuva perustuu ammattiliiton virkailijan Frank Sheeranin elämäkertaan. Sheeran ajautuu Bufalinon rikollisperheen kanssa lain toiselle puolelle, ja tämä loistavan Martin Scorsesen teos kertoo tarinan, joka ulottuu useille eri vuosikymmenille. Kun näkee näyttelijöiden muuttuvat kasvot, ymmärtää näkevänsä Sheeranin elämänkulun lähes kokonaisuudessaan.

Inception

(Image credit: Warner Bros)

Christopher Nolanin unimaailmaan sijoittuva elokuva oli scifi-hitti vuonna 2010, ja vaikka elokuvasta on puhuttu kyllästymiseen saakka sen jälkeen, on se edelleen todella fantastinen leffa. Leonardo DiCaprio tähdittää mahtavaa näyttelijäkaartia ja esittää Dom Cobbia, jonka ammattitaito on varastaa salaisuuksia ihmisten unista. Tämä perusidea, ihmisten uniin tunkeutuminen, viedään se loogiseen päätökseen saakka elokuvan lopussa, kun mennään unien sisäisiin uniin.

Marriage Story

(Image credit: Netflix)

Tämä tarina avioliiton tuhoutumisesta on rankkaa katsottavaa, kuten odottaa saattaa. Se käy läpi ihmisten kokemia ristiriitaisia tunteita, kun he eroavat rakastamastaan kumppanista, ja avioeron vaikutuksia siinä kuvattuun perheeseen. Adam Driver ja Scarlett Johansson ovat päärooleissa elämänsä vedossa.

The Ballad of Buster Scruggs

Kuva: Netflix (Image credit: Netflix)

Coenin veljesten kuuden lyhytelokuvan antologia sijoittuu 1800-luvun villiin länteen, Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeisiin vuosiin. The Ballad Of Buster Scruggsin (2018) pienoistarinoiden tunteikkaat ja runolliset kohtaukset vaihtelevat nopeasti lännenelokuville tyypillisen raa'an väkivallan kanssa. Elokuvaa tähdittävät muun muassa James Franco, Tom Waits ja Zoe Kazan.

To All The Boys I've Loved Before

Kuva: Netflix (Image credit: Netflix)

Tämä teiniromanssi kertoo lukiolaisesta Lara Jeanistä, joka yrittää koulumaailmassa häpeän kanssa sen jälkeen, kun hänen salaiset rakkauskirjeensä päätyvät hänen viidelle ihastukselleen vahingossa. Lokakuussa 2018 julkaistu Jenny Hanin samannimiseen nuorisotrilologiaan perustuva To All the Boys I've Loved Before on noussut yhdeksi Netflixin kaikkien aikojen menestyksekkäimmäksi alkuperäiselokuvaksi.

Roma

Kuva: Netflix (Image credit: Netflix)

Roma (2018) on Gravityn ja Ihmisen pojat -elokuvan ohjanneen Alfonso Cuarónin tuorein taidonnäyte. Elokuva seuraa kotiapulaisena työskentelevän Cleon ja muun perheen tasapainoilua arkielämän haasteiden, hierarkkisen yhteiskunnan ja poliittisen sekasorron keskellä 1970-luvun Meksikossa.

Ohjaaja Cuarónin omiin lapsuusmuistoihin perustuvaa puolielämäkerrallista Romaa ylistetty sekä suomalaisten että kansainvälisten kriitikoiden keskuudessa yhdeksi vuoden 2018 parhaimmaksi elokuvaksi. Visuaalisesti kaunis elokuva on palkittu muun muassa Venetsian elokuvajuhlien Kultaisella leijonalla sekä parhaan ohjaajan ja parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar- ja Golden Globe -pysteillä.

Okja

Kuva: Netflix (Image credit: Netflix)

Netflixin omaan alkuperäistuotantoon kuuluva Okja (2017) on palkitun ja elokuvamaailman kärkiohjaajiin lukeutuvan Bong Joon-hon ohjaama fantastinen tarina pikkutytöstä ja hänen parhaasta ystävästään, jättikokoisesta Okja-nimisestä lemmikistä. Tytön ja Okjan ystävyys joutuu koetukselle, kun Okjan oikea omistaja, monikansallinen yhtiö toimitusjohtajineen (Tilda Swinton) aikoo viedä Okjan pois pahat mielessään.

Elokuva on oodi eläinaktivismille, joka sortuu ajoittain saarnaamiseen. Siitä huolimatta kyseessä on varsin virkistävä ja näkemisen arvoinen leffaelämys.

Hävitys

Kuva: Netflix (Image credit: Netflix)

Scifi-leffojen mestarin, Alex Garlandin, käsialaa oleva Hävitys (2018) on juuri sellainen elokuva, joita Netflixin pitäisi tuottaa enemmänkin. Jeff VanderMeerin samannimiseen romaaniin perustuva tieteistrilleri kertoo biologi Lenasta (Natalie Portman), joka alkaa tutkia tiederyhmän kanssa hallituksen eristämää salaperäistä, energiahohteen valaisemaa Area X -nimistä aluetta Yhdysvaltojen eteläosassa.

13. lisäys

(Image credit: Netflix)

Netflix pokkasi tällä upealla dokumenttielokuvalla ensimmäisen Bafta-palkintonsa. 13. lisäys (2016) pureutuu Yhdysvaltojen rikosoikeusjärjestelmään ja rotuun perustuvaan syrjimiseen. Dokumentti esittelee lukuisten epäoikeudenmukaisten tapahtumien avulla, kuinka afroamerikkalaisia heitetään vankilaan mitättömien rikkeiden vuoksi.

Dokumentin on ohjannut Ava DuVernay, joka tunnetaan erityisesti kansalaisoikeustaistelusta kertovan menestyselokuvan Selman ohjaajana.