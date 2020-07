Paras 5G-puhelin: valitsimme parhaat älypuhelimet uuteen verkkoteknologiaan

5G-verkkoteknologia tekee tuloaan kovalla vauhdilla. Vaikkka yhteydet ovat monissa paikoissa vasta tulevaisuuden asioita, jo yli miljoona suomalaista on 5G-verkkojen kantaman sisällä. Ja kun verkkoteknologia yltää esimerkiksi Mount Everestin huipullekin, lopuissa Suomen kaupungeissa ja kylissä asia on vain ajan kysymys.

Seuraavaa puhelinta valitessa onkin syytä pitää mielessä se, haluaako olla valmiina 5G:n aikakauteen. Vaikka kotinurkat eivät vielä olisikaan kantaman sisäpuolella, tilanne todennäköisesti laitteen elinkaaren aikana.

Monille uusien huippupuhelinten ostajille 5G-tuki on saattanut tulla laitteen mukana lähes vahingossa. Jos taskussa komeilee esimerkiksi Samsung Galaxy S20 tai OnePlus 8 Pro, älypuhelimesi on jo valmis uuteen verkkoteknologiaan.

Eikä tuki koske pelkästään kalliita lippulaivamalleja. Esimerkiksi Nokia panostaa rajusti edullisiin 5G-puhelimiin, eikä esimerkiksi OnePlus 8 -perusmallikaan ole liialla hinnalla pilattu.

Listaamme katsoessa on helppo huomata, että tällä hetkellä Samsung on 5G-puhelinmarkkinoiden edelläkävijä. Eteläkorealainen yritys on satsannut tuoreimmissa malleissaan kattavasti verkkoteknologian saapumiseen, mikä näkyy vahvana suorituksena parhaiden 5G-puhelimien listalla.

Merkittävä vaikutus on myös Suomen valikoimalla. Esimerkiksi maailmalla erinomaisiksi osoittautuneet Oppo Reno 5G, Oppo Find X2 Pro ja Nubia Red Magic 5G eivät ole täällä ainakaan toitaiseksi myynnissä. Ulkomailta tilaamalla saa toki kierrettyä saatavuusongelman, mutta keskitymme tässä artikkelissa joka tapauksessa kotimaisista myymälöistä saataviin vaihtoehtoihin.

Tilanne voi kuitenkin muuttua muiden yhtiöiden siirtyessä 5G-kelkkaan. Päivitämme tätä artikkelia aktiivisesti uusien puhelimien saapuessa markkinoille, joten kannattaa vilkuilla mahdollisia muutoksia säännöllisin väliajoin.

Loppuvuoden osalta listalla nähtäneen joka tapauksessa muutoksia, kun Samsung Galaxy Note 20, iPhone 12 sekä Google Pixel 5 saapuvat kauppoihin. Eivätkä mahdolliset yllättäjätkään ole poissuljettuja.

Parhaat 5G-puhelimet lyhyesti

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra OnePlus 8 Samsung Galaxy S10 5G Sony Xperia 1 II Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Parhaat 5G-puhelimet

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Galaxy S20/S20 Plus

Tämän hetken paras puhelin

Myyntipäivä: maaliskuu 2020 | Paino: 163 g/186 g | Mitat: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm/161,9 x 73,7 x 7,8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näytön koko: 6,2 tuumaa/6,7 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 200 | Järjestelmäpiiri: Exynos 990 | RAM-muisti: 8/12 Gt | Tallennustila: 128 Gt | Akku: 4 000 mAh/4 500 mAh | Takakamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Etukamera: 10 MP

Markkinoiden paras näyttö

Erinomaiset kamerat

Selvästi korkeampi hinta

Eroaa vain niukasti S10:stä

Samsung Galaxy S20 -sarjan kaikki puhelimet ovat saatavissa 5G-tuella varustettuna, mutta suosittelemme pitäytymään perus- ja Plus-malleissa. Niiden ominaisuudet ovat markkinoiden parhaimmistoa, mutta samalla hintalappu pysyy merkittävästi kalliimpia versioita kohtuullisempana.

Näyttö: Molemmissa laitteissa on markkinoiden parhaat näytöt, joissa on sulava 120 hertsin virkistystaajuus. Kyseinen virkistystaajuus toimii ainoastaan Full HD -resoluutiolla, mutta jos haluat nauttia videoista QHD-laatuisina, voit vaihtaa virkistystaajuuden normaaliin 60 hertsiin.

Akunkesto: Galaxy S20:n ja Galaxy S20 Plussan akunkesto ei ole markkinoiden parasta tasoa, mutta akku kestää siitä huolimatta helposti koko päivän yli. Akkukennojen koot ovat kasvaneet S10-sarjasta, mutta uusi 5G-tekniikka vie virtaa aiempaa enemmän. Kumpikin laite tukee sekä normaalia että käänteistä langatonta latausta.

Kamera: Samsung on kehittänyt Galaxy S20:n kameraominaisuuksia yllättävän paljon Galaxy S10:een verrattuna. Vaikka muutokset eivät näytä kovin suurilta paperilla, aiempaa suurempi pikselikoko ja kehittynyt kameraohjelmisto auttavat kameran parempiin suorituksiin.

Lyhyt yhteenveto: Galaxy S20 ja S20 Plus ovat tyylikäs osoitus Samsungin puhelinosaamisesta ja tarjoavat mielestämme tällä hetkellä markkinoiden vahvimman kokonaisuuden. Jos meidän täytyisi valita puhelinten välillä, valitsimme suuremman S20 Plussan sen paremman akunkeston, suuremman näytön ja hieman paremman takakameran vuoksi.

Lue arvostelumme: Galaxy S20 | Galaxy S20 Plus

(Image credit: OnePlus)

2. OnePlus 8 Pro

Samsungin ja Applen kintereillä

Julkaisupäivä: Huhtikuu 2020 | Paino: 199 g | Mitat: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näytön koko: 6,78 tuumaa | Resoluutio: 3 168 x 1 440 | Järjestelmäpiiri: Snapdragon 865 | RAM-muisti: 8/12 Gt | Tallennustila: 128/256 Gt | Akku: 4 510 mAh | Takakamerat: 48 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | Etukamera: 16 MP

Yksi markkinoiden parhaista näytöistä

5G ja tehokkaat komponentit

Nopea langaton lataus

Selvästi kallein OnePlus-malli

Perusmallissa vähemmän tallennustilaa kuin 7T Prossa

OnePlus 8 Pro yllätti meidät positiivisesti testiaikanamme. Kiinalaisyhtiö pääsee uudella mallillaan lähemmäs Applea ja Samsungia kuin koskaan aiemmin, mutta hinta on onnistuttu pitämään edelleenkin selvästi kilpailijoita kohtuullisempana. Kun iPhone on vieläpä toistaiseksi poissa 5G-markkinoilta, OnePlus 8 Pro nouseekin 5G-puhelimien kovimpaan kärkeen.

Näyttö: 6,78-tuumainen QHD-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella on ehkäpä markkinoiden paras. Se vie pelikokemuksen uudelle tasolle ja parantaa käyttökokemusta myös arkisemmassa sosiaalisten medioiden selaamisessa. HDR10+-tuki ja näyttölasin alle asennettu sormenjälkilukija kruunaavat tyylikkään kokonaisuuden.

Akunkesto: OnePlus 8 Pron 4 510 mAh:n akku riittää hyvin koko päiväksi jopa tehokäyttäjälle, vaikkei se olekaan yhtä suuri kuin osassa kilpailijoista. Kevyellä käytöllä akun saa riittämään jopa kahdeksi päiväksi, mutta se vaatii jo resoluution laskemista Full HD:hen. Puhelimessa on ensimmäistä kertaa myös langaton lataus, joka on kertaheitolla yksi markkinoiden nopeimmista. Myös perinteisempi lataus toimii äärimmäisen ripeästi.

Kamera: Kuvausominaisuudet ovat perinteisesti olleet OnePlussan heikkous, mutta tarina on muuttunut OnePlus 8 Pron kohdalla. Siinä on neloiskamera, jolla saa otettua tyylikkäitä 48 megapikselin kuvia. Vaikka 3-kertainen optinen ja 30-kertainen digitaalinen zoomi eivät vedä vertoja Samsungin ja Huawein huippumalleille, ne riittävät helposti suurimmalle osalle käyttäjistä. OnePlus 8 Pro ei ole vieläkään markkinoiden paras kamerapuhelin, mutta on noussut jo yksi hintaluokkansa huipuista.

Lyhyt yhteenveto: On hienoa nähdä, että OnePlussan kaltainen pienehkö valmistaja voi nousta suoraan Applen ja Samsungin kaltaisten jättien rinnalle. Vaikka 8 Pro onkin selvästi kalliimpi kuin aiemmat OnePlus-mallit, rahoilleen saa myös paljon katetta. 5G, huippuluokan suorituskyky, 120 hertsin QHD-näyttö, hyvä kamera ja supernopea lataus muodostavat tyylikkään paketin, joka haastaa minkä tahansa nykypäivän puhelimen. Vaikka OnePlus 8 Pro yltää pronssille puhelinkamppailussa, kirkkaammille mitaleille on vielä runsaasti matkaa.

Lue koko arvostelu: OnePlus 8 Pro

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

Ylellinen puhelin kosketuskynällä

Julkaisupäivä: Elokuu 2019 | Paino: 196 g | Mitat: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näytön koko: 6,8 tuumaa | Järjestelmäpiiri: Exynos 9825 | RAM-muisti: 12 Gt | Tallennustila: 256 tai 512 Gt | Akku: 4 300 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 16 MP + ToF-syvyyskamera | Etukamera: 10 MP

Markkinoiden paras näyttö

Kätevä kosketuskynä

Äärimmäisen kallis

Suuri ja liukas muotoilu

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G on yksi markkinoiden suurimmista (ja kalleimmista) puhelimista, mutta suureen kokoon on saatu mahdutettua myös vakuuttava kattaus huippuominaisuuksia. Erityisen vaikuttavaa on 5G-tuen ohella sen mammuttimainen näyttö sekä miellyttävä kosketuskynä.

Näyttö: Puhelimen näyttö on suoraan sanottuna valtava. Pienikokoisen Infinity-O-kamerareikänsä ansiosta näyttö on lähes reunaton ja katselija uppoutuu helposti videosisältöihin.

Akunkesto: Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G:n akunkesto yllätti meidät positiivisesti, sillä virtaa oli käytännössä mahdotonta saada loppumaan yhden päivän aikana. Nopean pikalataustekniikan ansiosta puhelimen valtavan akun saa täytettyä ripeästi.

Kamera: Galaxy Note 10 Plus 5G:n kamera ei ole hintaluokkansa paras, mutta se tarjoaa silti mainion käyttökokemuksen ja kykenee ottamaan mainioita kuvia.

Lyhyt yhteenveto: Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G on erinomainen laite, mutta sen kohdeyleisö on varsin rajattu. Se sopiikin parhaiten käyttäjille, jotka etsivät suurta puhelinta ja ovat valmiita maksamaan kalliista lystistä.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy Note 10 Plus

(Image credit: Samsung)

Huippuluokan lippulaiva tyyriiseen hintaan

Julkaisupäivä: Maaliskuu 2020 | Paino: 166 g | Mitat: 166,9 x 76 x 8,8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näytön koko: 6,9 tuumaa | Resoluutio: 3 200 x 1 440 | Järjestelmäpiiri: Snapdragon 865 | RAM-muisti: 12/16 Gt | Tallennustila: 128/512 Gt | Akku: 5 000 mAh | Takakamerat: 108 MP + 48 MP + 12 MP | Etukamera: 40 MP

Vuoden vahvin kokonaisuus

Erinomainen zoomi

Valtava 6,9-tuumainen näyttö

Todella kallis

Ei suurta käytännön eroa S20 Plussaan

100-kertainen zoomi on lähinnä mainostemppu

Galaxy S20 Ultra on nimensä mukaisesti Samsungin suurin ja hienoin puhelin, johon on koottu kaikki älypuhelinmaailman hienoudet vuonna 2020. Jos etsit yksinkertaisesti parasta mahdollista puhelinta välittämättä hinnasta, S20 Ultra on hyvä vaihtoehto.

Näyttö: 6,9-tuumainen Infinity-O AMOLED -näyttö 3 200 x 1 440 -resoluutiolla on ehkäpä tarkin, jonka olemme nähneet. Myös ruudun 120 hertsin virkistystaajuus saa varsinkin pelit näyttämään todella sulavilta, vaikka resoluutio onkin tuolloin rajoitettu vain Full HD:hen. Näyttölasin alle on integroitu myös sormenjälkitunnistin, joka toimii nopeasti ja luotettavasti.

Akunkesto: Galaxy S20 Ultrassa on 5 000 mAh:n akku, joten virran loppumista ei tarvitse pelätä 120 hertsin näytöstä ja 5G-yhteydestä huolimatta. Jopa tehokäyttäjät voivat siis luottaa siihen, että akku kestää koko päivän. Kevyellä käytöllä akun voi saada riittämään jopa kahdeksi päiväksi.

Kamera: Valtava 108 megapikselin kamera mahdollistaa kuvien kroppaamisen hyvälaatuisina, mutta sen käytännön edut jäävät silti melko pieniksi. 16 megapikselin ultralaajakulmalinssi on tuttu viime vuoden mallista, mutta saa yhä aikaan tyylikkäitä lopputuloksia. Kaikkein merkittävin uudistus on erinomainen zoomi. 100-kertaisen digitaalisen zoomin voi jättää suosiolla pelkkään kavereille leveilyyn, mutta 5- ja 10-kertaisten zoomien lopputulokset näyttävät erinomaisilta. Erityisesti jälkimmäisenä mainittu on todella käyttökelpoinen arjessa, sillä zoomatut kuvat ovat helposti Instagram-kelpoisia. Kamera on yleisesti ottaen todella tasokas, mutta käytännön ero Galaxy S20 Plussaan ei ole kovin suuri.

Lyhyt yhteenveto: S20 Ultra on eittämättä yksi koko vuoden edistyneimmistä puhelimista, joka ei säästele millään osa-alueella. Kolikon kääntöpuolena on luonnollisesti se, että tästä lystistä saa myös maksaa pitkän pennin. Jos kuitenkin haluat absoluuttisesti parhaan puhelimen vuonna 2020, Galaxy S20 Ultra on ilmiselvä valintasi.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy S20 Ultra

(Image credit: OnePlus)

5. OnePlus 8

Markkinoiden paras kohtuuhintainen lippulaiva

Julkaisupäivä: Huhtikuu 2020 | Paino: 180 g | Mitat: 160,2 x 72,9 x 8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näytön koko: 6,55 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 400 | Järjestelmäpiiri: Snapdragon 865 | RAM-muisti: 8/12 Gt | Tallennustila: 256 Gt | Akku: 4 300 mAh | Takakamerat: 48 MP + 16 MP + 2 MP | Etukamera: 16 MP

Kohtuuhintainen 5G-puhelimeksi

Huippuluokan komponentit

Ei telefotolinssiä

Ei langatonta latausta

OnePlus 8 jäi selvästi OnePlus 8 Pron varjoon, mutta se on siitä huolimatta erinomainen laite keskihintaiseksi puhelimeksi. Saat kohtuullista korvausta vastaan kärkiluokan komponentit, modernin 5G-tekniikan sekä OnePlussalle tyypillisen loistavan käyttökokemuksen.

Näyttö: Puhelimessa on myös sulava 6,55-tuumainen 90 hertsin Full HD+ -näyttö (1 080 x 2 400), joka ei yllä Pron tasolle, mutta on silti oman hintaluokkansa parhaimmistoa. Julkaisuhetkellään Android-maailman tehokkain Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri ja jopa 12 Gt:n RAM-muisti pitävät huolta siitä, etteivät tehot lopu kesken, ja 256 Gt:n tallennustila riittää helposti kaikkien tiedostojesi tallentamiseen.

Akunkesto: Laitteessa on suuri 4 300 mAh:n akku, joka tukee OnePlussan nopeaa pikalatausta – mutta ei langatonta latausta. Virtaa piisaa roimaksi päiväksi, mikä on enemmän kuin riittävästi.

Kamera: OnePlus 8:n kolmoiskamera ei ole puhelimen myyntivaltti, mutta ottaa silti sellaisia kuvia, joita tässä hintaluokassa sopii odottaa. Etupuolelta löytyy puolestaan pieneen kamerareikään asennettu etukamera ja näyttölasin alle integroitu sormenjälkitunnistin.

Lyhyt yhteenveto: OnePlussan perusmalli ei kykene kilpailemaan Applen ja Samsungin huippumalleja vastaan samalla tavalla kuin 8 Pro, mutta se tarjoaa huippuluokan hinta-laatusuhteen kohtuuhintaista puhelinta etsivälle.

Lue koko arvostelu: OnePlus 8

Päivän parhaat OnePlus 8-tarjoukset OnePlus 8 5G 128GB/8GB -... Proshop.fi 699 € Katso OnePlus 8 5G 128GB/8GB - Onyx... Proshop.fi 699 € Katso

(Image credit: Samsung)

6. Samsung Galaxy S10 5G

Samsungin alkuperäinen 5G-puhelin

Julkaisupäivä: Maaliskuu 2019 | Paino: 198 g | Mitat: 162,6 x 77,1 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näytön koko: 6,7 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 040 | Järjestelmäpiiri: Exynos 9820 | RAM-muisti: 8 Gt | Tallennustila: 256 tai 512 Gt | Akku: 4 500 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 16 MP + ToF | Etukamera: 10 MP+ ToF

Erinomainen kamera

Upea näyttö

Kallis

Kuumenee helposti

Samsungin ihkaensimmäinen 5G-puhelin oli Samsung Galaxy S10 5G, joka on käytännössä Galaxy S10 Plus -puhelin uudella verkkoteknologialla varustettuna. Vaikka kyseessä on laitesukupolvensa kallein vaihtoehto, tarjoaa se rahalle yhä runsaasti vastinetta.

Näyttö: 6,7-tuumainen Dynamic AMOLED -näyttö erottuu yhä edukseen monista muista lippulaivamalleista. Näytössä on myös lasiin integroitu sormenjälkitunnistin.

Akunkesto: 4 500 milliampeerinen akku riittää 5G-käytössä melko tasan päiväksi, mutta vain harvoin tuota pidempään. Testituloksissa virtaa riitti vaihtelevasti ja yleensä aamusta iltaan riippuen käyttötavasta.

Kamera: Nelikamera ja kuviin loppusilauksen tuova käsittelyohjelmisto takaavat upeita potretteja kaikissa tilanteissa. Toki samalla on huomattava, että aika on vain harvoin reilu kumppani teknologialle. Sama on havaittavissa myös Galaxy S10 5G:n kohdalla, sillä tuoreempi S20-sarja on ottanut kamerateknologiassa valtavia lisäharppauksia.

Lyhyt yhteenveto: Galaxy S10 5G oli julkaisuhetkellään turhan tyyris verkkoteknologian saatavuuteen nähden, mutta tilanne on sittemmin selvästi parantunut. S20-sarja on eittämättä ajanut mallista kuitenkin ohi, ja vaikka komea näyttö sekä erinomainen kamera tekevätkin siitä yhä loistavan puhelimen, 5G-puhelinta etsiessä on syytä katsoa ensisijaisesti uudempaan sukupolveen.

Lue koko arvostelumme: Samsung Galaxy S10

(Image credit: Sony)

7. Sony Xperia 1 II

Erinomainen puhelin pienelle yleisölle

Julkaisupäivä: Toukokuu 2020 | Paino: 181,4 g | Mitat: 165,1 x 71,1 x 7,6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näyttö: 6.5 tuumaa | Resoluutio: 1644 x 3840 | Järjestelmäpiiri: Snapdragon 865 | RAM-muisti: 8 Gt | Tallennustila: 256 Gt | Akku: 4 000 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 8 MP

Upea näyttö

3.5 mm -liittimen paluu

Vaikea käsiteltävä

Todella kallis

Sony Xperia 1 II on siitä erikoinen malli, että sen 5G-tuki on saatavilla ainoastaan Euroopassa. Siksipä laite tälle listalle kuuluukin, vaikka painava hintalappu vetääkin mallia sivun pohjaa kohden.

Näyttö: Xperia 1 II loistaa erityisesti näyttönsä ansiosta. 6,5-tuumainen ja 1 644 x 3 840 -resoluutiolla sekä 21:9-kuvasuhteella varustettu ruutu näyttää yksinkertaisesti tyrmäävältä. Laite onkin omiaan erityisesti pelaamista ja elokuvien katselua silmälläpitäen.

Akunkesto: 4 000 milliampeerin akku saattaa vaikuttaa paperilla liian pieneltä jättimäisellä näytöllä varustettuun puhelimeen, mutta se onnistui yllättämään positiivisesti. Testikäytössä virtaa piisasi tavallisella käytöllä iltaan asti ilman ongelmia. Ahkerammat käyttäjät saavat halutessaan ensiapua langattomasta latauksesta.

Kamera: Sony on halunnut tehdä puhelimensa kamerasta markkinoiden parhaan. Erinomaiset linssit saavat vetoapua automaattiselta käsittelyohjelmalta, joka tuo otoksiin runsaasti värikylläisyyttä ja elävyyttä. Vaikka automaattiasetusten terävyys ei ehkä ihan yllä parhaiden Galaxy- ja iPhone-laitteiden tasolle, tarjoaa Xperia 1 II erityisesti manuaalisesti hetkensä ikuistaville kuvaajille erinomaisen työkalun.

Lyhyt yhteenveto: Sony Xperia 1 II on erinomainen puhelin, jonka ainoa todellinen ongelma on sen hinta. Ominaisuudet riittävät jopa taistossa iPhone ja Galaxy-sarjojen lippulaivoja vastaan, mutta tunnettavuus sekä tyyriys jättävät mallin ainakin vielä takamatkalle.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Sony Xperia 1 II review

(Image credit: Xiaomi)

8. Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Julkaisupäivä: Huhtikuussa 2020 | Paino: 208 g | Mitat: 162,5 x 74,8 x 8,96 mm | Käyttöjärjestelmä: MIUI 11 | Näyttö: 6,67 tuumaa | Resoluutio: 2340 x 1080 | Järjestelmäpiiri: Snapdragon 865 | RAM-muisti: 8 Gt | Tallennustila: 256 Gt | Akku: 4 500 mAh | Takakamera: 108 MP + 20 MP + 12 MP + 8 MP | Etukamera: 20 MP

Nopea lataus

Hyvät kamerat

Erinomaiset kaiuttimet

Kallis

Hidas sormenjälkitunnistin

Paljon bloatwarea

Pohjoismaissakin väkevästi markkinoille rynnännyt Xiaomi on pyrkinyt tarjoamaan lippulaivamallien kokemuksen sopusuhtaisella hinnalla. Uusi Mi 10 Pro erottuu kuitenkin aiemmista malleista selvästi kohonneen hintansa vuoksi, sillä kattavat ominaisuudet aina 5G-tukea myöten kirpaisevat kukkarossa vastaavalla tavalla kuin muidenkin yhtiöiden ykkösmalleja hankkiessa.

Näyttö: Xiaomi Mi 10 Pron 6,67-tuumainen Super AMOLED -paneeli on lippulaivaluokkien vertailussa keskitasoa. Vaikka värit ja energiankulutus ovat erinomaisella tasolla, resoluutio sekä hivenen hämäräksi jäävä

Akunkesto: 4 500 milliampeerin akussa riittää virtaa kovassakin käytössä koko päiväksi. Arkisella peruskäytöllä yöllisen latauksen unohtaminenkaan ei haittaa, sillä testeissämme latinkia riittiä seuraavan päivän puolelle. Mukana on myös langaton lataus, joka kuitenkin jää tehossa kilpailijoiden varjoon.

Kamera: 108 megapikselin pääkamera todella loistaa hyvin valaistuissa tiloissa, mutta myös pikseleitä yhdistävä 27 megapikselin asetus erottuu edukseen. Siinä missä digitaalinen tarkennus ei pärjää vertailussa, videokuvaus onkin huomattavasti paremmalla tolalla. Tarjolla on 8K-materiaalin ohella erillinen vlog-tila, joka on omiaan yksinkertaisia videoita sosiaaliseen mediaan lataavien tarpeisiin.

Lyhyt yhteenveto: Xiaomi Mi 10 Pro on erinomaisella kameralla varustettu 5G-puhelin, joka antaa kuitenkin muille malleille tasoitusta näytön, MIUI-käyttöliittymän kuin hintansakin osalta. Jos 5G-tuki ei ole kaikki kaikessa ja Xiaomin laitteet kiinnostavat, mieleen juolahtaa väkisinkin puolet halvempi Xiaomi Mi 10.

Lue koko arvostelu: Xiaomi Mi 10 Pro