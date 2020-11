El mejor VPN de 2020 para Cuba

El regimen dictatorial cubano tiene a sus ciudadanos controlados en todos los sentidos — y eso incluye so acceso a internet. En Cuba, usar una VPN no es para ver Netflix USA sino para proteger tu privacidad, garantizar tu seguridad y evitar acabar detenido y en la cárcel.

El gobierno caribeño tiene un control férreo sobre su red porque, básicamente, la construyeron ellos. La penúltima reliquia del comunismo — junto con Corea del Norte y China — no sólo quiere mantener vigilado a sus ciudadanos, sino que además tiene establecidos serios límites en el acceso a mucho del contenido de internet. La última gota que ha colmado el vaso — al menos para aquellos que quieren acceder a noticias no manipuladas y mantener su libertad en internet — es el bloqueo de la compañía de telecomunicaciones Cuballama.

Esta censura también tiene otro efecto: si estás de vacaciones en esta maravillosa isla y quieres ver Netflix, BBC iPlayer y otros servicios no podrás hacerlo (si estás en Cuba viendo Netflix, sin embargo, tienes otros problemas que no tienen nada que ver con el acceso libre a las redes.

¿Qué es lo que tiene que tener un VPN para Cuba?

Seguridad, velocidad y fiabilidad — estos son loa factores claves, sobre todo el primero.

Importante porque no quieres que un gobierno dictatorial — o cualquier otro — espíe tus comunicaciones privadas. Un VPN en Cuba debe tener encriptación doble y, además, no debe guardar registros de sus usuarios. Así, si las autoridades quisieran forzar la entrada para ver qué usuarios han visto ciertas páginas o mandado ciertos correos, no encontrarían nada en absoluto. También debe tener un kill switch, un mecanismo automático que corta el acceso internet en el caso de que la VPN no esté funcionando correctamente para evitar que te puedas meter en un lío.

La velocidad es otro factor importante y eso significa que quieres servidores cercanos a la isla caribeña. Por ejemplo, en Miami.

Por qué puedes confiar en nuestro análisis de VPNs

Ante todo, en TechRadar no nos casamos con nadie.

Nuestro laboratorio independiente ha analizado más de cien proveedores de VPN para destilar los mejores de los mejores en una lista de 12, con las especificaciones de cada uno.

Sea cual sea la aplicación que quieras darle a tu VPN, desde acceder a Disney Plus hasta proteger tus descargas por Torrent, aquí tienes 12 opciones excelentes.

Qué significa número de servidores, localizaciones, direcciones IP y dispositivos simultáneos

Para juzgar estos servicios VPN hemos tenido en cuenta varios parámetros, como la calidad de las conexiones, las localizaciones con las que cuenta el servicio, la cantidad de celulares, PCs y otros dispositivos que podemos conectar, y la capacidad de engañar a servicios como Disney Plus o Netflix sobre tu localización.

Aparte de realizar pruebas exhaustivas, hay varios valores puramente técnicos que influyen en esos parámetros:

Número de servidores: A mayor número de servidores, mayor capacidad y calidad de conexión a la red VPN, así que como mayor capacidad de engaño a los servicios de streaming.

Número de localizaciones: Cuántas más ciudades tenga disponibles un servicio VPN, mayor capacidad de engañar a los servicios de streaming.

Número de direcciones IP: El número de direcciones IP disponibles también afecta a nuestra capacidad de conectividad.

Número de dispositivos simultáneos: Si tienes un celular, un PC y otros gadgets que requieran de VPN, querrás que este valor sea igual o mayor que el número de dispositivos que vayan a estar conectados a internet simultáneamente.

El mejor VPN para Cuba es:

1. ExpressVPN El mejor VPN por velocidad, privacidad y desbloqueo de servicios de streaming Servidores cercanos: Miami, Bahamas, Tampa, Guatemala | Número total de servidores: 3,000+ | Localizaciones: 160 | Dispositivos: 5 | Periodo de prueba: 30 días | Soporte 24/7: Sí Corre en cualquier plataforma Nivel de encriptación industrial Servidores VPN rápidos en 94 países Excelente atención al cliente 24/7 Menos dispositivos simultáneos que otras opciones

Teniendo en cuenta todos estos factores, nuestro VPN favorito para Cuba es ExpressVPN. Y para el resto del mundo también, la verdad. Tiene todo lo que necesitas aunque es algo mas caro que la competencia.

ExpressVPN ha demostrado un rendimiento fuera de serie en nuestros tests de velocidad y un excelente soporte técnico además de una garantía de 30 días en el que te devolverán el dinero si no quedas satisfecho.

ExpressVPN es seguro, rápido y fiable, con un soporte 24/7 por chat. Si tienes problemas para conectar en Cuba, no tienes más que conectar con ellos y te ayudarán a superar tus dificultades.

Ofrece más de 3.000 servidores en 160 ciudades distribuidas en 94 países, y eso incluye servidores cercados, en Miami, Tampa, Bahamas, Guatemala y México.

También tiene un gran soporte de dispositivos. No sólo estamos hablando de clientes para Windows, Mac, Linux, iOS, Android e incluso BlackBerry. Tienen también firmware a medida para los routers de internet más populares, un servicio de DNS que desactiva las barreras de servicios de video como Disney Plus o Netflix para diferentes televisiones inteligentes y dispositivos de streaming y extensiones VPN para navegadores.

Toda esta funcionalidad puede intimidar a los neófitos del mundo VPN, pero nada más lejos de la verdad. El servicio se activa con un sólo botón y se configura automáticamente en todas las plataformas de hardware. Para instalar firmware en routers y activar otros servicios más esotéricos, ExpressVPN cuenta con un sitio web con guías detalladas.

Y si tienes cualquier problema, puedes contactar su servicio técnico 24 horas al día, siete días a la semana por chat. El servicio funciona — en nuestra prueba obtuvimos una respuesta útil de un agente con buen conocimiento de lo que hablaba en sólo dos minutos.

Las buenas noticias siguen con muchas otras cosas. ¿Pagos por Bitcoin? Los tienes. ¿Soporte P2P? Si. ¿Desbloquea Netflix, Disney Plus, HBO Now, Hulu, Cartoon Network o cualquier otro servicio de vídeo? Sí. ExpressVPN realmente lo tiene todo, incluyendo encriptación de potencia industrial, protección contra filtraciones de DNS y un rendimiento sólido y sostenido. También tiene un “kill switch”, el mecanismo que para todas las conexiones a internet en el caso de que la encriptación VPN se pierda, manteniendo tus datos y comunicaciones siempre privadas y a salvo de terceros.

Y otra cosa muy importante: no realiza “logging”, no mantiene ningún de registro de tu actividad.

Consigue el mejor VPN para Cuba de 2020 con 3 meses GRATIS

2. NordVPN Uno de los mejores Servidores cercanos: Miami, Costa Rica, Mexico | Servidores: 5,400+ | Localizaciones: 80+ | Dispositivos: 6 | Periodo de prueba: 30 día | Soporte 24/7: Sí Encriptación ultrasegura perfecta para Cuba Muchos servidores Kill switch doble Otros VPN tienen mejores clientes para celular

El servicio NordVPN rivaliza o gana a la competencia en casi todas las categorías. Para Cuba, lo más importante es que garantiza el acceso libre a Cuballama, Skype y otros servicios prohibidos.

El servicio funciona con 5.800 servidores en más de 60 países, pero las que imporatn están en México, Miami y Costa Rica.

Tiene encriptación muy fuerte de 2048 bits, seis conexiones simultáneas estándar, potente protección contra la filtración de datos del DNS, doble “kill switch” para aplicaciones concretas y para todo el sistema operativo, extensiones de proxy para Chrome y Firefox, y opciones de pago que van de PayPal a BitCoin.

Ofrece también un servicio inteligente similar a un DNS llamado SmartPlay. Sencillamente, este servicio está diseñado para saltarse las protecciones geográficas de cualquier servicio de streaming, desde Disney Plus a Netflix, pasando por iPlayer o Hulu.

En nuestros tests de rendimiento hemos encontrado que es aún más rápido que antes, pudiéndose conectar a todos los servidores sin problemas. La velocidad de conexión es más rápida que la media en todas las conexiones menos las más lejanas.

NordVPN ofrece suscripciones mensuales y una oferta de tres años muy buena, con una garantía de 30 días para devolverte tu dinero.

3. Surfshark Uno de los VPN más rápidos y baratos para Cuba Servidores cercanos: Miami, Tampa | Servidores: 1,700+ | Localizaciones: 100+ | Dispositivos: Ilimitados | Periodo de prueba: 30 día | Soporte 24/7 : Sí Número de conexiones ilimitadas Conexión rápida (por lo general) Precios baratísimos Faltan detalles en la política de privacidad

Surfshark tiene sus cuarteles generales en la Islas Vírgenes Británicas para que ningún gobierno pueda tocarle los servidores. Y servidores cercanos a Cuba en Tampa, Miami y México, entre otros.

Cuenta con todo lo básico necesario para tener un buen servicio de VPN: OpenVPN UDP y TCP, protocoles de seguridad IKEv2, encriptación AES-256 y un “kill switch” que evitará cualquier filtración de datos si falla la conexión. Surfshark también tiene un DNS privado y una capa de seguridad que añade un segundo VPN. Su política de privacidad es clara: sólo tu correo e información de pago se graba en sus servidores. Los datos de navegación, como en los dos primeros de la lista, nunca se graban en ningún sitio (por lo menos según Surfshark)

Si buscas una opción sencilla y no quieres meterte en opciones y menús, Surfshark puede ser una opción de VPN excelente gracias a un interfaz de usuario sin complicaciones. Sólo vas a ver una opción para conectar rápidamente y un menú de localizaciones a elegir.

Este servicio VPN incluye un número ilimitado de conexiones simultáneas con compatibilidad Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Amazon Fire TV Stick.

Surfshark también ofrece una garantía de pago de 30 días en la que, si no estás contento, te devuelven tu dinero. Estos son los paquetes que ofrecen:

4. Hotspot Shield Gran velocidad y sencilles en Cuba Servidores cercanos: Miami, Costa Rica, Mexico | Servidores: 1,800+ | Localizaciones: 80+ | Dispositivos: 5 | Periodo de prueba: 45 días | Soporte 24/7: Sí Precio bajo Gran velocidad de descarga Super-fácil de usar Uso obligatorio de su app

Hotspot Shield es un buen VPN gratis para Cuba, pero la versión de pago Hotspot Shield Premium es mucho mejor. Por unos cuantos dólares al mes puedes obtener ancho de banda ilimitado, acceso a más de 2.500 servidores en más de 70 países, cinco conexiones simultáneas, soporte 24/7 y no tiene publicidad.

La velocidad fue lo mejor en nuestras pruebas, gracias a su protocolo proprietario Catapult Hydra. Es capaz de obtener algunas de las velocidades de descarga más rápidas que hemos podido comprobar — y de forma consistente, sostenida y con localizaciones remotas.

Pero hay un problema: este protocolo Catapult Hydra no es compatible OpenVPN, así que no puedes ponerlo en marcha en tu router, video consola, Chromebook o en cualquier otro sitio. Eso significa que el servicio sólo funciona en Windows, Mac, Android o iOS.

No soporta Bitcoin, no puede desbloquear el BBC iPlayer (por lo menos en nuestros tests) y además no tiene muchas opciones de configuración.

Pero si esto te da igual y buscar la mayor velocidad al precio más barato, merece la pena probarlo durante los siete días de prueba con devolución del dinero.

5. CyberGhost Impresionante número de opciones de configuración Servidores cercanos: Costa Rica, Venezuela, Miami, Bahamas | Servidores: 6,900+ | Localizaciones: 110+ | Dispositivos: 7 | Periodo de prueba: 45 días | Soporte 24/7: Sí Los clientes tienen varias opciones inteligentes Buen nivel de rendimiento Torrent soportado El soporte podría ser mejor

CyberGhost ofrece 6,000 servidores distribuidos por 60 países que incluyen los que importan Costa Rica, Miami y Bahamas.

Basado en Rumanía y Alemania, CyberGhost es un proveedor de VPN que mezcla potencia con facilidad de uso. Es tan popular que, según la compañía, tiene diez millones de usuarios.

CyberGhost tiene 5.000 distribuidos en más de 70 países del mundo, aplicaciones para Windows, Mac, iOS y Android. Permite el uso de Torrent y su soporte técnico es rápido y 24 horas.

El interfaz de usuario es innovador porque se centra en las tareas. Por jemplo, si quieres usar un servicio bloqueado geográficamente como Netflix, Hulu, BBC iPlayer o YouTube, CyberGhost elige el servidor óptimo y abre un navegador con el servicio que hayas elegido.

Tiene muchos extras: bloquea publicidad, trackers y sitio web malignos. Siempre redirige a HTTPS para que siempre tengas la conexión más segura. Y además tiene compresión de datos opcional para ahorrar ancho de banda en celulares.

Pero no todo lo que brilla es oro. El interfaz de PC es complicado. El sitio de soporte técnico es bastante pobre. Y encima, aunque las velocidades para conexiones en USA y Europa son buenas, algunas de nuestras pruebas con otros países casi no llegaban a los 10 megabits por segundo — es decir, una velocidad muy limitada comparada con la competencia.

El precio, sin embargo, es muy ajustado y merece la pena valorarlo. Tiene un periodo de garantía de 45 días, así que puedes intentarlo sin problemas.