El mejor servicio de VPN de 2019

Descargar el mejor VPN posible para tu computadora y teléfono es una muy buena idea en el 2019. Además de ser el servicio ideal para navegar el internet de forma segura y acceder a página web bloqueadas, el mejor VPN te permite acceder a las más nuevas películas y series en los catálogos extranjeros de Netflix en completa seguridad, además de mucho mucho más.

Los mejores servicios de VPN de 2019 - nuestros top 5 1. ExpressVPN

2. NordVPN

3. IPVanish

4. Hotspot Shield

5. Surfshark Continúe leyendo y disfrute de un detallado análisis sobre cada VPN.

Una abreviación de Virtual Private Network (Red Virtual Privada), un servicio de VPN te permite cambiar tu dirección IP a un servidor seguro. Esto te ayuda a ser más anónimo en línea y te permite engañar efectivamente a tu computadora o teléfono, haciéndolo pensar que estás en una ubicación distinta. No es una sorpresa que las mejores opciones de VPN del 2019 se han vuelto tan populares, siendo usadas como o adicionalmente a métodos tradicionales de seguridad en línea.

Y tampoco es una sorpresa que tantos servicios VPN hayan aparecido. Comparado al mercado hace dos o tres años, la cantidad de opciones actuales es abrumadora. Afortunadamente para ti, TechRadar ha probado y examinado más de 100 de los mejores proveedores de VPN (¡y los peores!) para darte una lista definitiva de los top 11, además de información clave y las características de cada uno.

Así que nos aseguraremos de que puedas instalar el mejor VPN adaptado para tus necesidades específicas y evitaremos que instale uno que podría ser potencialmente peligroso.

¿Cuál es el mejor servicio de VPN?

El mejor servicio de VPN actualmente es ExpressVPN. Es la opción más equilibrada para velocidad, privacidad y desbloqueo de sitios web. Un segundo lugar muy cercano es NordVPN, que presume una admirable combinación de velocidad, seguridad y precio asequible. Y el tercer mejor VPN del 2019 es IPVanish, el cual es un otro muy confiable VPN que nos gusta mucho - particularmente la forma en la que maneja P2P y torrenting. Lee más sobre estos servicios de VPN y muchos más abajo.

Es el servicio de VPN más equilibrado para velocidad, privacidad y desbloqueo de sitios

Número de servidores: 3.000+ | Ubicaciones de servidores: 160 | Direcciones IP: 30.000 | Máximo de dispositivos: 5

Corre en casi cualquier plataforma

Encripción apta para compañías

Servidores veloces en 94 países

Excelente servicio al cliente a las 24/7

Menos conexiones simultáneas comparado a otros

Obtenga 3 meses gratuitos con un plan anual del VPN nº.1 según TechRadar

Express VPN ofreció un rendimiento excelente en nuestras pruebas de velocidad además de un extraordinario servicio al cliente y una garantía de reembolso por 30 días.

ExpressVPN ofrece acceso a más de 3000 servidores en 160 ubicaciones a través de 94 países, junto la compatibilidad de plataformas más amplia que podrás encontrar.

No estamos hablando solo de las más grandes como Windows, Mac, Linux, iOS, Android e incluso BlackBerry. También hay firmware adaptado a algunos routers, DNS, desbloqueo de contenido para una multitud de dispositivos de streaming y smart TVs, y extensiones de navegador sorprendentemente buenas para todo lo que pueda correr.

Toda esa utilidad suena intimidante para los novatos de VPN, pero ExpressVPN hace mucho para ayudar. Un sitio web de apoyo está repleto de guías detalladas y tutoriales para ayudarte. Y si tienes problema alguno, hay un chat en directo disponible 24/7 para responder a tus preguntas. Funciona muy bien, obtuvimos respuestas útiles de un agente de apoyo informado tan solo algunos minutos después de mandar nuestra pregunta.

Las buenas noticias continúan, ya que ExpressVPN está disponible en casi cualquier lugar. ¿Pagos en Bitcoin? Desde luego. ¿Compatibilidad con P2P? Sí. ¿Desbloqueo de Netflix? Naturalmente. ¿Encripción con fuerza industrial, interruptores de apagado, protección contra filtrado de DNS, rendimiento sólido y confiable y una clara política contra el registro de información personal? Por su puesto.

¿Desventajas? No hay muchas que mencionar. El servicio ExpressVPN te permite 5 conexiones simultáneas por usuario (aumentado desde 3 hace poco), y viene un precio premium. Pero si quieres un servicio veloz, repleto de funciones de primera, y todo el apoyo que necesitas para usarlos, ExpressVPN es una buena opción. Aunque no tiene una prueba gratuita, ExpressVPN tiene una garantía de reembolso por 30 días (sin preguntas) si no te gusta su servicio.

Obtenga el mejor VPN del 2019: $6,67 por mes (con 3 meses GRATIS)

Puedes ver que nos gusta mucho Express, es el VPN que elegiríamos si tuviéramos que elegir uno. Y las buenas noticias son que los lectores de TechRadar pueden obtener una pequeña ventaja si suscriben. ExpressVPN ha aceptado darle a nuestros lectores tres meses gratis por una suscripción de un año.

Ver oferta

Un proveedor ultra seguro

Número de servidores: 5.300+ | Ubicaciones de servidores: 60+ | Direcciones IP: N/A | Máximo de dispositivos: 6

Calidad para teléfonos y cliente de escritorio

Hasta seis conexiones y un buen precio

Buen rendimiento

No es el mejor interfaz

A pesar de estar localizado en un país en Centro América - un área no conocida cómo un centro tecnológico- los productos de NordVPN compiten e incluso le ganan a la competencia en casi todas las áreas.

Obtiene una elección de 5400 servidores en más de 60 países, encriptación de 2048-bits, 6 conexiones para sus dispositivos como estándar, protección contra filtración DNS, interruptores de apagado (específicos para aplicaciones y también para el sistema entero), extensiones de proxy para Chrome y Firefox, y una opción de pago con Bitcoin, PayPal y tarjetas de crédito.

También hay una función veloz parecida a DNS de SmartPlay que puede ser usada para evitar las geo restricciones y desbloquear una gran cantidad de servicios de streaming y otros.

Nuestras pruebas de velocidad mostraron algunas dificultades conectándose a un pequeño número de servidores, pero cuando ya se está en línea, las velocidades de descarga eran más altas que el promedio en todas las conexiones excepto las más distantes.

Si tuviéramos una objeción mínima sería la experiencia de usuario que provee NordVPN. Simplemente pequeñas cosas como que la lista de ciudades no está en orden alfabético o el hecho que mientras navegábamos los menús de tareas especiales nos dejó preguntándonos si Nord había hecho suficiente pruebas de usuarios. Pero, como dijimos, estas son cosas menores.

NordVPN tiene varias opciones disponibles incluyendo suscripciones mensuales y una oferta especial de buen valor de 3 años. Si quieres probar el servicio antes de comprometerte, NordVPN ofrece una prueba gratis de 7 días que está un poco escondida en su sitio web. Así que si quieres algo mucho mejor que las opciones de los mejores VPNs gratuitos, Nord es la opción evidente.

Estos son los paquetes disponibles:

Excelente para torrenting y otros servicios P2P

Número de servidores: 1.200+ | Ubicaciones de servidores: : 60+ | Direcciones IP: 40000 + | Máximo de dispositivos: 10

Es dueño de y opera sus propios servicios

Apoyo en directo veloz

Aplicaciones potentes configurables

Excelentes velocidades de descarga

Sin prueba gratuita

IPVanish afirma ser el 'Mejor VPN del Mundo' y aunque no estaríamos completamente de acuerdo con ellos, el servicio sí tiene estadísticas impresionantes: 40.000+ IPs compartidos, 1.200+ servidores de VPN en 60+ de países, tráfico ilimitado de P2P, 10 conexiones simultáneas, servicio al cliente 24/7 y una garantía de reembolso por 7 días.

Sus aplicaciones son un punto muy fuerte. No sólo tienen una gran cantidad (Windows, Mac, Android, iOS e incluso Fire TV), pero están repletas de funciones inusuales, opciones y configuraciones, que vencen muy claramente las terriblemente básicas aplicaciones de tipo 'lista de banderas y un botón de conexión' que encontrarás en la mayoría de partes.

Las buenas noticias continuaron cuando hicimos varias evaluaciones reales. Los servidores siempre estaban activos y se conectaban rápidamente; las velocidades de descarga siempre estaban sobre el promedio; los torrents eran disponibles en todos los servidores, y pudimos desbloquear el iPlayer de BBC y el Netflix de EE. UU.

Pero aún hay algunos problemas. Las aplicaciones son poderosas, pero significa que hay mucho que aprender, y notamos que hay algunos pequeños problemas de utilidad. Un pequeño número de servidores no estaban en las ubicaciones donde se suponía que estuvieran, No hay interruptores de apagado en las aplicaciones móviles y su precio está en el lado premium del rango para VPNs.

En general, sin embargo, si necesitas 10 conexiones simultáneas, o el poder y configurabilidad de sus aplicaciones, prueba este VPN, y si al final no estás satisfecho estás protegido con su garantía de reembolso por 7 días.

Servicio de VPN fantástico para navegar privadamente

Número de servidores: 2.500+ | Ubicaciones de servidores: 80+ | Direcciones IP: N/A | Máximo de dispositivos: 5

Bajo precio

Excelentes velocidades de descarga

Muy fácil de usar

Sólo funciona con aplicaciones oficiales

Hotspot Shield es un VPN gratuito bastante bueno, pero su versión premium es mucho mejor. Pagar unos cuantos dólares al mes te da un ancho de banda ilimitado, con un acceso completo a 2500+ servidores en más de 80 países, hasta 5 conexiones para tus dispositivos, servicio al cliente 24/7, y por supuesto ningún anuncio.

Su rendimiento sobresalió en nuestra prueba, con el protocolo exclusivo de Hotspot Shield, el Catapult Hydra, ayudándolo a obtener algunas de las mejores velocidades de descarga que hemos visto, incluso desde las ubicaciones más distantes.

Pero hay un problema. Como Hotspot Shield sólo utiliza su propio protocolo Catapult Hydra, y ya no es compatible con estándares como OpenVPN, no puedes configurarlo manualmente en tu router, en tus consolas de juegos, Chromebooks, o en otro dispositivo que quieras usar con un VPN. Esto significa que el servicio sólo puede ser corrido por aplicaciones Windows, Mac, Android o iOS.

Hay algunos otros problemas, como la falta de compatibilidad para Bitcoin, una falta de opciones de configuración en las aplicaciones y la inhabilidad de desbloquear Netflix de EE. UU, por lo menos durante nuestras pruebas.

Estos detalles no les importarán a todos, sin embargo, y si estás buscando simplemente velocidad absoluta a un precio bajo entonces vale la pena considerar Hotspot Shield, y su prueba de 7 días lo hace fácil de probar.

Como usualmente, puedes obtener precios más bajos por mes al incrementar la duración de tu suscripción. Si te comprometes por más tiempo, terminaras pagando menos a largo plazo.

(Image credit: Surfshark)

Uno de los nadadores más rápidos en el mar de VPNs

Número de servidores: 800+ | Ubicaciones de servidores: 50+ | Direcciones IP: N/A | Máximo de dispositivos: Ilimitado

Número de dispositivos ilimitado

Conexiones generalmente veloces

Precios razonables

Un poco básico

Aplicación de Android inestable a veces

Situado en las Islas Vírgenes Británicas, Surfshark ha establecido una marca relajada y juguetona. Pero cuando se trata de mantener tu identidad en línea segura, se ponen serios.

La base está establecida para los principiantes. Eso incluye OpenVPN UDP y TCP, los protocolos de seguridad IKEv2, criptografía AES-256 y un interruptor de apagado listo para ser presionado si tus detalles empiezan a filtrarse o si la conexión falla en algún momento. Adicionalmente, Surfshark ofrecen DNS privado y una extra capa de seguridad con un doble VPN. Sin mencionar su política contra el registro de información personal en la que sólo tu correo electrónico e información de cobro son registradas. Es veloz, también, no importa si estás conectado en un servidor de los EE. UU o del Reino Unido o incluso más lejos como Australia o Nueva Zelanda. Muy útil si quieres acceder a tu cuenta Netflix desde el extranjero.

Si eres alguien que se desorienta fácilmente y al que le molestan los menús complicados y una infinidad de opciones, Surfshark podría ser el mejor VPN para ti. Mantiene su interfaz simple y libre de complicaciones. Todo lo que verás en realidad será las opciones de 'Conexión instantánea' y 'Todas las ubicaciones', acompañadas por un icono de ajustes, y nada más. Tu decides si consideras esta falta de detalle una ventaja o una desventaja.

Una de nuestras cosas preferidas de este servicio de VPN (además de su precio) es el hecho de que tu suscripción cubre una cantidad ilimitada de dispositivos. Así que si planeas usar tu VPN en tu laptop, tu computadora de escritorio (es compatible con Windows, Mac y Linux), tableta, algunos teléfonos (es compatible con iOS y Android) y Amazon Fire TV Stick para ver series extranjeras, esta cuenta cubrirá todos simultáneamente.

Surfshark ofrece una garantía de reembolso por 30 días, dándote suficiente tiempo antes de comprometerte a largo plazo. E incluso entonces, sus planes anuales son muy razonables. Estos son los paquetes disponibles:

Servicio repleto de funciones y configurabilidad impresionante

Número de servidores: 3.700+ | Ubicaciones de servidores: 60+ | Direcciones IP: N/A | Máximo de dispositivos: 7

El servicio está repleto de funciones inteligentes

Buenos niveles de rendimiento

La descarga de torrents es posible

Algunas molestias con el interfaz

Situado en Rumania y Alemania, CyberGhost es un proveedor de VPN que ha conquistado millones de usuarios con su mezcla de poder y facilidad de uso.

La compañía cubre la base bien, con más de 3700 servidores a través de 60 países, aplicaciones para Windows, Mac, iOS y Android, torrents permitidos y un chat en directo de apoyo veloz.

Su interfaz centrado en tareas es un gran beneficio. CyberGhost no te deja simplemente adivinando cuál servidor usar para desbloquear un sitio web, por ejemplo. Simplemente elige un servicio con geo-bloqueo de la lista: Netflix, Hulu, BBC iPlayer, YouTube, y otros - y la aplicación te conectará automáticamente al mejor servidor y abrirá el navegador en la página web deseada. A eso sí se le llama práctico.

Tiene muchas funciones extras también. El servicio puede bloquear anuncios, trackers y sitios web maliciosos. La redirección automática de HTTPS se asegura que siempre estés en una conexión segura. Una opción de compresión de datos podría ahorrarte un poco de dinero en dispositivos móviles también.

Pero no hay solamente buenas noticias. El interfaz para computadora de escritorio puede ser molesto de usar, el sitio de servicio al cliente no es muy bueno, la prueba para computadora de escritorio sólo dura 24 horas, y aunque las velocidades en servidores de EE.UU. y Europa son buenas, algunas conexiones de larga distancia no llegan ni a los 10 Mb.

En general, sin embargo, CyberGhost te ofrece muchas funciones inusuales por un precio justo, y vale la pena considerarlo.

Fuerte, pero sólo de nombre...

Número de servidores: 650+ | Ubicaciones de servidores: 26 | Direcciones IP: ?? | Máximo de dispositivos: 12

Velocidades de conexión impresionantes

Sin registro de datos

Opción de garantía de devolución de dinero

Básico

Servidores limitados

Con un nombre como StrongVPN, uno esperaría un servicio VPN de gran peso en términos de privacidad y seguridad. Claro que tiene características básicas como ningún registro de datos, información personal mínima al inicio, no vende tu información y una opción de cancelar cookies. Esto es admirable, pero nos gustaría obtener esta información con más detalle fácilmente en el sitio web del proveedor, sin tener que excavar más de 1000 páginas con letras pequeñas.

Además de fuerza bruta, StrongVPN tiene un enfoque en el minimalismo, favoreciendo la fuerza en vez del diseño. Pero lo que hace, lo hace bien. Para empezar, hay que reconocer su decisión de dar acceso a 12 dispositivos simultáneos. Esto cubrirá tu desktop, laptop, teléfono, tableta, dispositivo de streaming y.... pues bastantes más.

Sí es más escaso que su competencia en términos de números. Tras leer el resto de esta lista, 650 servidores en 46 ciudades y 26 países tal vez parece demasiado poco. Pero lo que no revela es el rendimiento que demuestra StrongVPN, con algunas de la mejores velocidades que hemos visto de cualquier proveedor. Con la excepción del servidor de Polonia (por alguna razón), nuestras pruebas fueron impresionantes.

Y si estás buscando el mejor VPN para desbloquear sitios de streaming como Netflix y BBC iPlayer desde el extranjero, StrongVPN parece una buena opción. Puedes probarlo tú mismo con su garantía de reembolso por 30 días.

(Image credit: Tunnelbear)

Si quieres un VPN fácil de usar, aquí lo tienes

Número de servidores: ~1.000 | Ubicaciones de servidores: 20+ | Direcciones IP: N/A | Máximo de dispositivos: 5

Muy intuitivo

Software amplio para sus plataformas

Política de privacidad transparente

Conexiones de larga distancia pueden ser más lentas

TunnelBear es un servicio de VPN situado en Canadá con un gran énfasis en su facilidad de uso y humor relacionado a los osos. (Su facilidad de uso tiene prioridad sobre sus chistes de oso, afortunadamente, pero a veces no es tan claro).

Este enfoque en la simplicidad significa que no hay mucho para usuarios exigentes. TunnelBear sólo ofrece 20 ubicaciones, por ejemplo. Hay muy pocas opciones de configuración, sin ni siquiera la opción de cambiar de protocolo. Y si quieres configurar manualmente el servicio en un router, consola de juegos o cualquier otra cosa, la muy limitada página de apoyo te deja sin mucha ayuda.

Pero si estás contento con lo básico, el servicio te ofrece mucho. TunnelBear tiene aplicaciones para Mac, iOS y Android, por ejemplo, además de extensiones para Chrome, Firefox y Opera. Nos conectamos fácilmente, sin tener problemas para descargar torrents o acceder al Netflix estadounidense (aunque no pudimos acceder a BBC iPlayer.)

TunnelBear obtiene puntos por privacidad también; la compañía contrata especialistas independientes para que hagan inspecciones de seguridad pública en sus servidores, sistemas y codificación. Si tan solo otros proveedores fueran tan valientes.

Otra ventaja es su rendimiento, con servidores rápidos en Europa y el Reino Unido, buenos resultados en los EE. UU e incluso las más lentas ubicaciones en Asia logrando unos aceptables 20 Mbps.

Excelente para rendimiento y seguridad

Número de servidores: 700+ | Ubicaciones de servidores: 70+ | Direcciones IP: 200 000 + | Máximo de dispositivos: 5

Rendimiento muy rápido

Potente y configurable

Estrictamente sin registro de datos personales

Algunos problemas con Windows

Su apoyo podría ser mejor

Situado en Suiza VyprVPN es un servicio particular con 73 ubicaciones de servidores y una variedad de funciones inusuales de alta gama.

Por ejemplo la compañía tiene su propio servicio de DNS ultra seguro. Su exclusivo protocolo Chameleon podría ingresar a países que bloquean VPNs como China o Iran. Y es compatible con plataformas desde Windows, Mac, Android y iOS, hasta routers, televisiones Android, QNAP, Blackphone, Anonabox entre otros.

Sus velocidades de descarga son bastante altas también, con solamente algunas ubicaciones lejanas - Taiwán, Macao, las Maldivas - con menores velocidades en nuestra prueba. Incluso estos sitios lograron 8 - 10 Mb, suficiente para muchas tareas.

Nos gusta que Vypr le ha dado vuelta al asunto de registro de datos personales. Aunque antes no sabíamos, hemos visto que VyprVPN tiene auditores independientes para confirmar que no haiga nada de registro de datos personales. Hay más buenas noticias si estás buscando el desbloqueo de sitios web, con este servicio dándonos acceso sencillo a Netflix en EE. UU y BBC iPlayer.

Así que muchas cosas positivas... ¿algo negativo? Encontramos algunas molestias mínimas en nuestra última prueba, en especial mientras usábamos su versión en Windows que parece un viaje al internet del pasado. ¿Problemas con Vypr? Pues su sitio de apoyo es mucho menos detallado que el de otros proveedores. Y nos encantaría que introdujera una prueba gratuita que durara por lo menos 3 días.

VyprVPN no es perfecto, pero sin duda tiene mucho que ofrecer - definitivamente un VPN que considerar.

Un servicio de VPN que te ofrece conexiones ilimitadas

Número de servidores: 400+ | Ubicaciones de servidores: 60+ | Direcciones IP: N/A | Máximo de dispositivos: Ilimitado

Conexión ilimitada de dispositivos

Plan gratuito con 10 GB de datos mensuales

Política de privacidad clara y detallada

Velocidades promedias

Windscribe es un VPN apto que presenta más de lo que esperarías en varias áreas. Es compatible con Windows, Mac, Android, iOS y Linux, por ejemplo, además de Chrome, Firefox y Opera; y te da guías para configurarlo manualmente en tu router, Kodi y más.

Su red es de un buen tamaño con ubicaciones en 110 ciudades a través de más de 60 países.

Mientras que esto suena bien en teoría, nuestras evaluaciones reales mostraron algunos problemas. Los tiempos de conexión podían ser lentos, y aunque su rendimiento era bueno en general, algunos servidores de larga distancia a penas lograban gatear. Su potencial de desbloqueo también fue mixto: nos permitió ingresar a Netflix en EE. UU, pero Windscribe no nos dió acceso a BBC iPlayer.

No tiene apoyo 24/7, tampoco, entonces las preguntas que tengas no serán respondidas inmediatamente. Aunque la compañía comunica que tiene su propio equipo de apoyo en vez de externalizar el trabajo a algún trabajador de salario mínimo que sólo está leyendo un manual, así que tal vez vale la pena la espera.

Windscribe no satisface todas nuestras expectativas, el servicio tiene muchas funciones interesantes. Si estás buscando un nuevo VPN, utiliza la versión gratuita de Windscribe para ver lo que puede hacer por tí.

¿Buscas una ganga? Su versión gratuita te limita a 10 ubicaciones, pero te da unos generosos 10 GB de datos al mes.

(Image credit: Image Credit: Private Internet Access)

Un VPN bien equilibrado por un buen precio

Número de servidores: 3.300 | Ubicaciones de servidores: 50+ | Direcciones IP: N/A | Máximo de dispositivos: 10

Cubre hasta 10 dispositivos

Aplicaciones Ultra-configurables

Buena relación costo-beneficio

Su versión en Windows puede ser un poco molesta

Tal vez no sea el VPN más rápido o el más barato, o el más potente, pero Private Internet Access es un proveedor de VPN simpático con más que suficientes funciones para que valga la pena considerar.

Su red cubre más de 50 lugares en 32 países, por ejemplo, con compatibilidad P2P en todos sus servidores (también presenta funciones para expertos como desvío de puertos y compatibilidad con SOCKS5).

Aplicaciones para Windows, Mac, Android, iOS y Linux además de extensiones para Chrome, Firefox y Opera, y tutoriales detallados para routers y otros dispositivos, significa que puedes usar el servicio en casi cualquier plataforma.

Las aplicaciones no son tan intuitivas como nos gustaría, pero son bien seguras y tienen bastantes extras para expertos. Su aplicación de Android no tiene un sistema de favoritos, por ejemplo, que significa que toma un poco más escoger servidores usados frecuentemente. Pero si no es fácil de usar, puede protegerte automáticamente cuando accedes a Wi-fi inseguro, tiene un interruptor de apagado si tu VPN se cae, y hasta puede hacer vibrar tu teléfono para decirte cuando se conecta.

Extensiones de buen aspecto para tus navegadores también te dan más de lo que esperas, y tiene una variedad de extras de privacidad junto al VPN (bloqueo de flash, limpieza de cookies, protección cámara y micrófono, y más).

Su velocidad fue superior al promedio en nuestras pruebas, y aunque sus precios aumentaron recientemente, Private Internet Access todavía parece valer la pena en nuestra opinión.

12. KeepSolid VPN Unlimited

Algunas molestias multi-dispositivo, pero un buen VPN

Número de servidores: 400+ | Ubicaciones de servidores: 70+ | Direcciones IP: N/A | Máximo de dispositivos: 5-10

Muy rápido

Desbloquea Netflix, iPlayer

Precio de 3 años bajo

Limita el acceso de ciertos dispositivos

VPN Unlimited de KeepSolid no es perfecto - de hecho, tiene dos grandes cosas irritantes - pero si puedes superarlas, todavía es un VPN de calidad.

Nuestra primer molestia es el límite de 5 dispositivos en su plan básico. Esto se refiere a dispositivos específicos, así que si te conectas con dos teléfonos, dos laptops y un Smart TV, por ejemplo, no puedes conectar nada más, incluso si estos dispositivos están apagados. Puedes eliminar los dispositivos de la lista para conectarte con otros, pero solamente una vez a la semana, que puede ser muy inconveniente.

Si no vas a llegar al límite de dispositivos, por supuesto, esto no será un problema. E incluso si lo haces, hay soluciones. Puedes agregar dispositivos a $0,99 por mes cada uno, o pagar por un plan que te ofrece acceso con hasta 10.

Cuando sobrepasas este problema, VPN Unlimited tiene muy buen rendimiento. Corre en casi cualquier plataforma (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV, incluso Windows phone), y desbloquea Netflix y BBC iPlayer con facilidad. Los torrents están disponibles en algunos servidores, pero no importa lo que estés haciendo, sus servidores de alto rendimiento significan que no tomará mucho tiempo.

Extras interesantes incluyen una opción de obtener un VPN personal con tráfico dedicado sólo para ti, lo que asegura muy buen rendimiento.

Si sólo necesitas lo básico, sin embargo, puedes suscribirte a un plan muy barato si estas listo para comprometerte. Es mucho más barato que su competencia, y hasta puedes probarlo por 7 días antes de pagar un centavo.

Servicios de VPN: ¿Qué me dejarán ver?

Además de mantenerte seguro mientras navegas la web, los VPNs son también útiles para mirar tus series y deportes en vivo favoritos mientras estás en el extranjero. Si alguna vez has intentando ver algo en tu tableta mientras estás de vacaciones y has sido parado por restricciones, este servicio es para ti. Cambiar tu dirección IP a tu país de origen te ayudara a arreglar este problema.

Hemos producido guías individuales para cómo mirar series específicas y eventos:

Servicios de VPN: ¿para qué son en realidad?

VPN son siglas de 'Virtual Private Networking', que es un método popular de seguridad en el internet. Incluye tecnologías que tienen como objetivo agregar una capa de seguridad a redes privadas y públicas. Esto incluye banda ancha y compartición de internet.

Un VPN (red virtual privada) es entonces una solución segura y privada dentro del internet que permite a sus usuarios - sean individuos, organizaciones o negocios - enviar y recibir datos mientras mantienen la discreción de una red privada.

Esto significa que podrías usar uno para crear un 'túnel' dentro de la red de tu compañía para disfrutar de un acceso a sistemas internos privados, pero también significa que puedes navegar en completa privacidad en línea y acceder a contenido que alternativamente no hubieras podido ver como Netflix o BBC iPlayer.

Todo el tráfico que pasa a través de tu conexión VPN es seguro y no puede, en teoría, ser interceptado por nadie más, haciéndolo la forma convencional más segura de navegar la web privadamente (pero no siempre de forma anónima).

Sólo mantén en mente que la configuración del VPN sólo es tan segura como la conexión más débil de la cadena. Así que si tu dispositivo ya ha sido infiltrado por algún malware, usar un VPN no puede salvarte de algún espía, pero un buen antivirus podría.

Servicios de VPN: ¿Para que los puedo usar?

Si hay una preocupación cuando se habla de la tecnología y el internet es la privacidad. Al usar un VPN puedes, en teoría, evitar que tu proveedor de internet y gobierno vean tu historial en internet.

Los VPNs también se han vuelto una herramienta popular en el movimiento de la libertad de expresión. Puedes evitar censura dentro de organizaciones (mira nuestra página del mejor VPN para China para más información al respecto) y de terceros. Por ejemplo, si tienes alguna opinión que va en contra de las prioridades de tu empleador, no tienes que preocuparte de que este se de cuenta.

La gente también usa la tecnología de VPN para falsificar su ubicación, una práctica llamada 'geo-spoofing'. Muchos usuarios cambian su configuración de ubicación para acceder a servicios en el extranjero. Un buen ejemplo de esto es ver una serie o un producto en línea que sólo está disponible en un país específico, tal vez por razones legales o problemas de licencias - es por esto que usar un VPN para Netflix se ha vuelto tan popular.

También puedes usar un VPN para protegerte de hackers. Si estás fuera de tu hogar y te conectas a un punto de internet público - un café o una biblioteca, tal vez - hay una posibilidad que alguien podría infiltrar tu dispositivo. Esto puede significar la pérdida de datos importantes, como contraseñas.

Esta tecnología también está floreciendo en el mundo de los negocios. Cuando estás viajando para ir a reuniones todo el tiempo, es normal conectarte a redes de terceros. Con un VPN puedes acceder al intranet de tu compañía sin ser singularizado por algún criminal cibernético.

Muchos servicios de VPN - hay alrededor de 400 - ofrecen diferentes ventajas y desventajas, así que si estás pensando acceder a Hulu o BBC iPlayer de alguna otra región, entrar a la red de tu oficina o simplemente mantenerte seguro en línea, encontrarás servicios hechos para tus necesidades específicas.

Además, un VPN puede ser usado para evitar que tu conexión de internet sea regulada, y esto es muy relevante dadas las últimas acciones de Verizon en EE. UU. Según los reportes, el proveedor ha limitado la velocidad de descarga de Netflix a 10 Mbps, y regulado el video de algunos planes telefónicos de datos ilimitados que significa que los usuarios de smartphone no podrán ver videos a una mejor calidad que 480p.

Un proveedor, NordVPN, afirma que sus usuarios han obtenido velocidades 3 veces más rápidas en Netflix al usar sus servicios para evitar el límite puesto por Verizon. Esto es definitivamente una razón para reflexionar.

También vale la pena mencionar que mientras 'phishing' sigue siendo un peligro en línea, un VPN puede protegerte contra malware o trucos maliciosos mientras navegas la web.

VPN gratis vs. pagado ¿Cuál es mejor?

Algunas compañías ofrecen algunos servicios básicos que no te costarán nada. ¿Son los servicios de VPN gratuitos tan buenos como los de sus versiones pagadas? No tan rápido.

Como lo esperarías, hay trucos, y generalmente comienzan con un límite de datos. El plan gratuito de Avira Phantom VPN te limita a 500 MB por mes, el de PrivateTunnel te ofrece 2 GB, mientras que el de ZPN es generoso y te da 10 GB, que no está mal.

Los productos gratuitos también tienen ciertas restricciones de uso. La mayoría de compañías no te dejan usar toda su banda ancha en torrents, así que ZPN de vez en cuando bloquea el tráfico P2P.

El plan gratuito de 2 GB de Hide.me también tiene límites similares. Hay banda ancha de 'mayor esfuerzo', que significa que los clientes que pagan tienen prioridad de velocidad y tu obtienes lo que queda. Y la elección de ubicaciones está limitada a 3: Canadá, los Países Bajos y Singapur.

El plan personal gratuito de Hola no tiene las mismas restricciones, pero incluso aquí hay un detalle inconveniente. El servicio envía el tráfico a través de sus usuarios de uso gratuito en vez de tener servidores dedicados, así que registrarte le permite a otros compartir (de forma segura) una pequeña parte de tu banda ancha y recursos.

Luego están los anuncios y las sesiones limitadas (CyberGhost) y la falta en general de acuerdo del nivel de servicio: gratis significa que no viene con garantías en particular.

Los planes gratuitos están bien para necesidades simples entonces (como para proteger tu tráfico en una red pública en un viaje de vez en cuando), pero si estás buscando cualquier cosa más avanzada, un producto pago es mejor.

El beneficio inmediato es que tus datos personales se mantienen a salvo, incluso en una red de wi-fi pública. Intrusos en tus alrededores podrán ver tu conexión, pero no podrán saber lo que es o lo que hace.

Los VPNs también te dan una nueva identidad digital en la forma de una dirección de IP de otro país. Esto lo hace más difícil para las páginas web, o cualquiera de rastrearte, te permite eludir la censura del gobierno y nos ayuda a evitar esos mensajes de 'no disponible en tu país' en YouTube u otros sitios de streaming,

Lo mejor de todo es que, a pesar de la tecnología de redes de bajo nivel que está involucrada, no tienes que ser ninguna clase de experto para poder usar un VPN. En su mayor parte, todo lo que tienes que hacer es seleccionar un país, de dónde quieres tu dirección IP, hacer clic en 'Conectarme' para comenzar, y en 'Desconectarme' cuando termines - esto es todo.

Servicio VPN: cómo elegir el tuyo

Hay varios factores que considerar cuando estás considerando un VPN pago. Aquí hay 6 consejos.

1. ¿El plan tiene servidores en todos los países que necesitas? Tener más que un solo servidor en un país te permite difundir el peso, pero no te garantiza mejor rendimiento, así que no pienses que un plan con 500 servidores automáticamente vencerá a otro con 100.

2. Verifica el número de conexiones simultáneas posibles. Típicamente son de 3 a 5, lo que te permite tener tu computadora, teléfono y tableta conectados al mismo tiempo. Pero ten cuidado, muchas compañías dicen que esto es para un único usuario, y tiene políticas de uso justo que evitan que la gente amontone sus recursos. Si dejas que tu familia entera descargue y mire videos separadamente tendrás problemas.

3. Algunos proveedores mencionan los protocolos de conexión que usan. OpenVPN y IKeV2 son buenas opciones: rápidas y seguras. Tal vez verás SSTP o el incluso más viejo PPTP, además de opciones de protocolo (TCP o UDP para OpenVPN). No necesitas entender los detalles precisos, pero tener opciones adicionales puede ayudar al servicio hacer conexiones más rápidas y / o más confiables.

4. Todas la compañías de VPN afirman que no registran tus datos, pero inevitablemente, todas recopilan algunos datos. Algunos servicios registran los días en que usaste tu sesión, la cantidad de datos que utilizas, y eliminan el resto cuando la sesión cierra. Otros agregan algunas cosas como tu dirección de IP y los servidores que usaste, y mantienen los datos por meses o años. Si esto te preocupa, verifica la política de privacidad y los términos de servicio para saber más.

5. Es importante considerar el cliente, el software que maneja tus conexiones. Estos tienen todos una lista de servidores y un botón de Conectarse / Desconectarse, pero ¿podrías usar más que sólo esto? Algunos clientes muestran el tiempo de carga y el ping de los servidores en el interfaz, ayudándote a escoger el servidor correcto. Usuarios regulares tal vez apreciarían un sistema de 'Favoritos' para guardar y volver a servidores específicos. Si sabes lo que estás haciendo, tener acceso a ajustes básicos te ayudaría a afinar el sistema entero.

6. Finalmente, está el precio. Ten cuidado de ofertas aparentemente baratas: estas tal vez tengan funciones bloqueadas, impuestos no incluidos, tener descuentos por un periodo inicial, o una renovación automática, así que una suscripción de £3,99 el primer mes tal vez sea de £10 el siguiente. Busca un enlace de 'Precio' y lee el texto pequeño, y cuando sea posible utiliza un servicio como PayPal donde es más fácil verificar y cancelar una suscripción tu mismo.

Cuando ya tengas lo que parece un buen candidato de VPN, pruébalo antes de comprometerte con mucho dinero. Pero una prueba corta no te puede decir todo, así que cuando haya expirado, paga por un mes y corre tantos análisis como puedas y luego cámbiate a un plan más económico de largo plazo (usualmente de un año) si aún estás contento.

Servicios VPN: ¿cómo probarlos?

Estábamos buscando funcionalidad, valor, y un precio claro y honesto. Formas gratuitas de aprender del servicio - planes gratuitos, periodos de prueba, periodos de devolución de dinero - nos eran importantes, y buscamos compañías que mantenían tu privacidad cuando te registrabas (sin necesidad de correo electrónico, pruebas disponibles sin tarjetas de crédito, pagos de Bitcoin disponibles).

Las páginas oficiales de los productos nunca te dicen todo lo que necesitas saber, así que busca en sus páginas de Políticas de Privacidad y de Condiciones para encontrar los detalles reales. ¿La compañía registra más datos de los que esperarías, o los mantiene por un largo tiempo? ¿Cuándo comparte esta información con otros? ¿Hay restricciones de quién se puede registrar? (Algunos proveedores dicen que tienes que tener 18 años o más, o que el servicio es personal, o de uso no comercial.) ¿Algún otro truco?

El rendimiento de un VPN es difícil de medir ya que hay muchas variables, pero usamos varias técnicas para intentar comprender las habilidades de cada servicio. Primero usamos speedtest.net para medir la latencia, velocidades de carga y descarga para conexiones de larga distancia (típicamente del Reino Unido a California), repetimos la prueba inmediatamente tras apagar el VPN y vimos las diferencia.

Hicimos lo mismo una vez más con una conexión más cercana (típicamente del Reino Unido a los Países Bajos) para ver un rendimiento alto típico, repetimos las dos pruebas para confirmar los resultados y corrimos una pruebas de navegación general - incluyendo ver videos en HD - para buscar otros posibles problemas.

Los VPNs siempre te darán una nueva dirección IP, pero algunos servicios tienen DNS u otros filtros que dan pistas de tu identidad. Visitamos IPLeak.net y otros sitios de privacidad para buscar problemas.

En términos de cliente e interfaz, estábamos buscando buenas herramientas de búsqueda de servidores (por país, región, servidor, velocidad, con filtros, sistema de favoritos, tiempo de carga o de ping indicado), con suficientes opciones de configuración, pero con un cliente que permanece fuera de camino hasta que sea necesario.

Finalmente, consideramos todos los factores individualmente para sacar una puntuación general, y reducimos la lista para encontrar los mejores 10 VPNs disponibles. Todo el software en los top 5 sacaron un puntaje de por lo menos 70/100.

Ahora conoces todo sobre estos servidores, vuelve arriba para elegir cual es el mejor VPN para ti.