Análisis del Samsung S20 Ultra en dos minutos

El Galaxy S20 Ultra es el Android más grande de Samsung y su proposición más arriesgado: puedes comprar el celular 5G más avanzado y la mejor cámara de la compañía si estás preparado para pagar más que nunca por un dispositivo móvil.

El Ultra se puede reducir a tres fundamentos: una pantalla masiva de 6,9 pulgadas y 120Hz que necesita manos de gorila, una cámara trasera con cuatro lentes con un zoom increíble y grabación de vídeo 8K, y unas antenas 5G que permiten una velocidad de conexión aún mayor que la del nuevo Galaxy S20.

Hemos probado la cámara de 108 megapixel del Galaxy S20 Ultra durante una hora y nos ha dejado impresionados por muchas razones. Con buena luz, captura tanto detalle que pudimos recortar imágenes sin perder ninguna calidad — o no tanta como perderíamos con la cámara de 12MP del Galaxy S10 y S10 Plus.

El sensor de 48MP nos permitió acercarnos a objetos muy alejados gracias a un sistema de zoom óptico de 10 aumentos y un zoom óptico de 100 aumentos. Este tipo de mecanismo sobrepasa con creces el zoom del iPhone 11 Pro o el Samsung Galaxy S10. Sin exagerar, con el zoom de 100x pudimos examinar dentro de los agujeros de la nariz de una persona a 50 pies.

No te dejes engañar por los números: el S20 y S20 Plus tienen una cámara zoom con un sensor de 64MP que podría parecer superior, pero no es así. Los sensores de 108MP y 48MP del S20 Ultra son mucho más grandes y, lógicamente, tienen píxeles con un área más grande que pueden absorber mucha más luz que los del S20 y S20 Plus. El gran angular con sensor de 12MP es igual en los tres S20 — pero también más grande y sensible que el de 16MP del Galaxy S10.

Samsung continúa ofreciendo la aplicación de cámara más robusta de todos los celulares de gama alta y ahora, con el sensor del S20 Ultra, abre una pregunta interesante: ¿es mejor hacer fotos o directamente vídeo para seleccionar un fotograma? El nuevo modo llamado “single-take mode” captura una variedad de imágenes durante un periodo de 10 segundos: fotos normales a 108MP, gran angular, retratos, video “hyperlapse” y vídeo normal simultáneamente. Es una idea genial que hace que sólo nos preocupemos del momento que estamos queriendo capturar en vez de meternos en la configuración de la cámara.

Las características técnicas del S20 Ultra rivalizan con muchos laptops, con hasta 16GB de RAM, un chipset de 7 nanómetros, y hasta 512GB de almacenamiento interno. También tiene una batería gigante de 5,000mAh para poder alimentar la conectividad 5G y tantas cámaras de alto nivel. También tiene un detector de huella dactilar en la pantalla, como los S10. Lo único malo: el S20 no tiene minijack estéreo. Es el primer teléfono de la serie S que lo ha eliminado, después de más de una década.

Dicho esto, es imposible justificar el precio del Galaxy S20 Ultra para cualquier persona. Incluso aquellas personas que no se compraron el S9 Plus o el S10 Plus esperando al siguiente gran celular de Samsung, es demasiado caro. El S20 Plus será suficiente para la mayoría de la gente.

Pero habrá muchos otros que, sin embargo, querrán un celular que tenga lo mejor de lo mejor y a los que no les importe el precio. Para esas personas está el Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 Ultra precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy S20 Ultra saldrá el 6 de marzo en los Estados Unidos por $1,399 con 128GB de almacenamiento y 12GB de RAM. La versión de 512GB y 16GB cuesta $1,699. Por un poco más te puedes comprar un MacBook Pro 16.

(Image credit: Future)

No hace falta que compres el modelo con más almacenamiento: el S20 Ultra tiene un puerto de expansión de memoria microSD que soporta hasta 1 terabyte.

La pantalla y el tamaño

La pantalla de 6,9 pulgadas es realmente enorme, como una mini tableta. Requiere tener manos como sartenes aunque, si alguna vez has manejado el Note 10 Plus de 6,8 pulgadas, tampoco es mucho.

El Galaxy S20 Ultra parece mucho más grande porque es más alto y tiene un ratio de pantalla de 20:9. Pero al ser menos ancho puedes agarrarlo con una mano decentemente — aunque no podrás usarlo con una sola mano. Requiere las dos siempre.

El panel Super AMOLED es brillante y con una resolución ultrafina de 3200 x 1440 puntos. La resolución por defecto es de 1080p, lo que ahorrará batería y es la única manera de ver la pantalla a 120Hz. La pantalla no es compatible con la resolución QuadHD.

(Image credit: Future)

El S20 Ultra no es un celular para videojuegos, pero iguala al Asus ROG Phone 2 y al Razer Phone 2 con una pantalla de 120Hz que ofrece un movimiento suave como la seda. Samsung dice que la sensibilidad de la pantalla se ha incrementado, detectando el movimiento de tus dedos 240 veces por segundo en vez de 120.

La pantalla tiene ahora un agujero más pequeño para la cámara de selfie, que sólo cuenta con un sensor en vez de dos como el S10 Plus.

La impresión general es que la pantalla — que cuenta con soporte de la tecnología de alto rango dinámico HDR10+ — es excelente en brillo, detalle y profundidad de color.

(Image credit: Future)

Diseño

El Samsung Galaxy S20 Ultra está hecho de cristal y aluminio. No hay versión de cerámica como otros años. Viene en cuatro colores: Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray y Cosmic Black. Es decir rosa claro, azul claro, gris y negro. Hay una curva en los lados de la pantalla, pero es mucho menos pronunciada que en versiones anteriores de los Galaxy, una cambio que será bienvenido porque reducirá las veces que pulsemos la pantalla con nuestros dedazos como chorizos de forma accidental.

El Galaxy S20 Ultra mide 166.9mm de alto por 76mm) de ancho. Su grosor es de 8.8 milímetros. Esto es algo que lo hace especialmente grueso comparado con los otros S20 y los Galaxy S10, cuyo grosor va de 7.8mm a 7.9mm. Lo peor es la joroba de la cámara, que es especialmente gruesa.

(Image credit: Future)

También es más pesado: 220 gramos, casi un cuarto de kilo. Es mucho. Comparativamente, el S10 Plus pesa 175g. Pero de nuevo, parece que el tamaño es necesario para la tecnología mmWave 5G, la cámara de 108 megapixels y la batería de 5,000mAh.

Muchas veces los equipos de ingeniería que se encargan de las cámaras nos dicen ”hubiéramos metido una cámara mejor, pero el equipo de diseño nos ganó.” El Galaxy S20 Ultra no ha hecho ningún sacrificio. Es grande, pero tiene estilo — y cuando veas las fotos de 108MP te olvidarás.

Cinco cámaras cinco

Podríamos escribir un análisis de 10 páginas exclusivo para las cámaras del Samsung Galaxy S20 Ultra porque hay mucho que decir sobre ellas. Lo haremos más tarde, porque las pruebas van a requerir tiempo y hay mucha tela que cortar.

Pero aquí están las características básicas: el Galaxy S20 Ultra tiene una pantalla principal de 108MP f/1.8 con puntos de 0.8 micrones, una 48MP f/3.5 con lentes de zoom y puntos de 0.8 micrones en el sensor, y una 12MP f/2.2 con gran angular y un tamaño de pixel de 1.4 micrones. También hay un sensor 3D “time-of-flight” (ToF) que detecta la profundidad de la imagen para hacer efectos de desenfoque y retrato. Hablando de retrato, la cámara de selfie tiene 40 megapixel. Es la mejor actualización de cámaras desde el Galaxy S7 y el S7 Edge — y ya era hora porque Samsung siempre estaba por detrás de Huawei, Apple e incluso Xiaomi y Oppo.

(Image credit: Future)

Si te estás preguntando por qué necesitas una cámara de 108 megapixel, tiene sentido porque esto te permite capturar mucho más detalle y te permite hacer los recortes para obtener la composición que tú quieras sin sacrificar detalle. Es lo mismo que con la grabación de vídeo 8K cuando la mayoría de pantallas funcionan a 1080p o 4K. Grabar a 8K de filmar y volver a encuadrar cuando estés editando tu vídeo para tener justo la composición que necesitas. Tomar una foto a 108MP te permite sacar una foto enorme de 12MP de cualquier detalle sin perder calidad. Y lo mismo cuando edites vídeo 8K y exportes a resolución 1080p.

Eso sí, los puntos son más pequeños que en sensores anteriores. El Galaxy S20 y el S20 Plus tiene un tamaño de pixel de 1.8 micrones y el S10 tiene puntos de 1.4 micrones. Eso ofrece una mayor sensibilidad, pero el S20 Ultra tiene un par de trucos interesantes.

(Image credit: Future)

El primero es que Samsung ha empleado algo llamado tecnología “nona-binning”. Esto hace que, en ocasiones cuando la luz es muy baja, el sensor combine nueve puntos en uno para obtener un tamaño de pixel de 2.4 micrones.

No lo pudimos probar en nuestro breve test, pero según Samsung esta tecnología te permite hacer fotos de 108MP en condiciones de buena luz con un detalle increíble y, a la vez, hacer fotos fotos de 12 megapixels en la oscuridad que tengan un gran brillo, sin sacrificar detalle ni calidad.

Lo segundo es que tanto el sensor principal (con un tamaño 1/1.33 pulgadas) y el de zoom (de media pulgada) son enormes. Y al ser tan grandes, la sensibilidad en conjunto es mucho mayor que la de un sensor más pequeño — y aún más por la tecnología de agrupamiento de puntos.

Samsung Galaxy S20 Ultra with its 100x zoom (Image credit: Future)

Vídeo 8K y el nuevo modo Samsung “single-take”

La cámara del Samsung Galaxy S20 Ultra viene con grabación de vídeo 8K y una tecnología de estabilización de imagen llamada Super Steady que ahora tiene control de desplazamiento circular de hasta 60 grados.

Pero, como hemos podido descubrir en nuestras pruebas, no puedes activar la grabación 8K y el Super Steady a la vez. De hecho, el Super Steady sólo funciona con el modo 1080p

El modo 8K está limitado a 24 fotogramas por segundo [pero esto no es un problema porque esta es la velocidad a la que se graban las películas y la que resulta más cinematográfica para el ojo humano. La grabación a 60fps es un aberración—JD]

Con 8K podrás hacer los recortes que quieras sin sacrificar calidad al sacar un vídeo final en 4K.

El modo de vídeo 4K te ofrece más fotogramas por segundo y más capacidad de zoom — hasta 20 aumentos. En 8K sólo tienes 6K. Pero de nuevo, te interesa más grabar a 8K y recortar la imagen para hacer zoom con la salida 4K en mente.

El coste de grabar a 8K es notable: consume 600 megabyte por minuto de metraje en el formato HEIC. El sistema también empezará un nuevo fichero cada 8GB, así que prepárate a consumir gigabytes y no esperes grabar una película completa con este celular a no ser que lleves una canana cargada de tarjetas microSD de un terabyte.

(Image credit: Future)

La aplicación de cámara de Samsung continúa siendo la mejor de todos los celulares en existencias, con un balance adecuado entre facilidad de uso y la flexibilidad en las opciones para los más profesionales.

A nivel de experiencia de usuario, puede deslizar tus dedos sobre la pantalla para cambiar entre la cámara frontal y la trasera, hacer un gesto para activar el temporizador y hacer un doble-click en el botón de bloqueo para acceder a la cámara rápidamente sin tener que desbloquear el teléfono, algo que otros teléfonos también implementan.

Pero lo más divertido es el nuevo “single-take mode”. Este modo recorre las cuatro cámaras traseras y algunos de los 13 modos de fotografía y vídeo de Samsung para hacer una toma de 10 segundos. Y cuando ha terminado, el Samsung selecciona los mejores clips y fotos para presentártelos. Parece una tontería pero esperamos que otros fabricantes adopten esta idea porque es realmente divertida y útil.

No pudimos proba el nuevo modo hyperlapse nocturno porque era de día, pero Samsung dice que lo han mejorado para que puedas capturar las estelas que dejan las luces de los coches y cualquier otro objeto brillante. Otra cosa que os contaremos en nuestro análisis pormenorizado de las cámaras.

5G, vida de batería, especificaciones y sistema operativo

Para mucha gente que compre el Galaxy S20 Ultra, probablemente será su primer celular con conectividad 5G — sólo el 1% de los celulares vendidos en 2019 tenían 5G, así que todavía es una tecnología muy nueva. Como el S20 Plus, el Ultra combina la tecnología sub-7 y mmWave para ofrecerte las descargas más rápidas que hemos experimentado en un celular 5G.

Nuestro test 5G muestra que el Galaxy S10 5G en Verizon a mes de mayo de 2019 ofrecía una velocidad de descarga de 1.4Gbps, pero para eso teníamos que estar en la calle y cerca de un nodo 5G. La tecnología mmWave es extremadamente rápida pero muy limitada en rango mientras que la tecnología sub-6 es más lenta (de 200Mbps a 500Mbps) pero con un alcance más grande y que funciona en espacios cerrados.

El S20 Ultra combina las dos tecnologías, lo que hace que tu conectividad esté asegurada siempre al máximo de velocidad ahora y en el futuro. La batería de 5,000mAh es necesaria porque el estándar 5G consume mucha energía.

(Image credit: Future)

El resto de especificaciones técnicas son de lo mejor que encontrarás en un celular de gama alta Android: chip de 7nm Qualcomm Snapdragon 865, 12GB o 16GB de la RAM de más alta velocidad LPDDR5 y almacenamiento de 128GB o 512GB más una ranura de expansión microSD.

La tecnología de carga ‘Super Fast’ de Samsung vuelve, con carga por cable de 45W con un cargador opcional y 25W con el que viene en la caja (por el precio, esperaba que Samsung incluyera el adaptador de 45W). El Galaxy S20 Ultra también tiene una carga de sin cables de 15W.

Y pudimos experimentar con el nuevo Samsung’s One UI 2.0 — la capa de interfaz sobre el Android 10 que lleva el Galaxy S20 Ultra — para ver que Google Duo está integrado con la aplicación de llamadas normal, con lo que podrás hacer videoconferencias de hasta ocho personas en full HD.

Nuestro veredicto (por ahora)

Vas a ver un buen número de periodistas decir que el Galaxy S20 Ultra es demasiado grande, pesado y caro — y es verdad. Lo es. Pero lo cierto es que Samsung ha diseñado el Ultra para que fuera el mejor celular del planeta sin ningún compromiso — y eso tiene un coste de tamaño, peso y financiero..

Así que no debes comprar el Galaxy S20 Ultra si piensas que cualquiera de esas cosas son malas. Pero si tienes el dinero y las ganas de tener esas cámaras y el resto de funcionalidad que ofrece este celular, no lo dudes. Nos alegramos de que haya gente que no se corte ante nada.

Samsung está ofreciendo algo nuevo que rompe moldes. Moldes fotográficos y moldes de conectividad. Habrá que esperar a ver si realmente la nueva cámara de 108MP, el zoom del telescopio Hubble o la descarga de datos ultra-rápida realmente ofrece todo lo que promete. Pero por ahora, técnicamente, el Samsung Galaxy S20 Ultra parece sin duda el mejor celular del 2020 a nivel técnico — por ahora.