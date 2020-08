Con su pantalla de 6,9 pulgadas, el nuevo Galaxy Note 20 Ultra no es más grande que el S20 Ultra de hace seis meses, pero puede ser totalmente mejor. Tiene las prestaciones más altas de la gama y un lápiz lleno de funciones. Lógicamente, necesitarás una tarjeta de crédito tamaño portaaviones de la Sexta Flota para comprarlo.

Extrañamente, el Note 20 Ultra parece más hermano del Galaxy S20 Ultra que del Galaxy Note 20. El Note 20 es decididamente inferior al Note 20 Ultra, mientras que el Galaxy S20 Ultra es similar en términos de especificaciones técnicas y tamaño — una tableta con lápiz que quiere ser un celular.

Hemos podido probar brevemente el Galaxy Note 20 Ultra y estas son nuestras impresiones.

Precio del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

El Samsung Galaxy Note 20 estará disponible para realizar pedidos en la medianoche del 6 de agosto en los Estados Unidos y disponible para el público el 21 de agosto.

El más “barato” cuesta $1299 — un precio desorbitado para un celular con 128GB de almacenamiento interno y 12GB de RAM. También hay un modelo con 512GB de almacenamiento que cuesta $1449.

Es mucha tela para un celular, por mucho lápiz y cámaras que tenga. Sólo unos cuantos se lo podrán permitir y, aún así, la justificación del aumento de precio por tener un lápiz parece demasiada. El nuevo Galaxy Note 20 es $300 más barato, pero viene con especificaciones técnicas limitadas.

Diseño y pantalla

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra es el tipo de celular que te hace pensar si los teléfonos realmente tienen que ser así de grands. Con una pantalla de 6,9 pulgadas, y aún con marcos ultra-finos, el teléfono es gigantesco.

La pantalla es maravillosamente brillante, con una resolución Quad HD de 3088 x 1440 pixel y bordes ligeramente curvados. Lo único que rompe la armonía es el agujero de cámara selfie más pequeño que hemos visto en un celular.

El refresco máximo de la pantalla es de 120Hz — 120 fotogramas por segundo que ofrecen un interfaz de usuario, navegador y juegos extremadamente fluidos. El refresco se ajusta automática y dinámicamente dependiendo de lo que estás haciendo para ahorrar batería. Si estás navegando por internet o jugando a un título que soporte 120Hz, el Note 20 Ultra lo activará. Si está mirando fotos o escribiendo un email, no.

Según Samsung, el cambio no es perceptible para el ojo humano. La compañía afirma que también puedes desactivar el cambio dinámico y poner un refresco fijo. Como en otros Samsung, el refresco de 120Hz no está disponible a la resolución más grande de pantalla Quad HD — un punto en contra de esta tecnología.

El tamaño del Galaxy Note 20 Ultra es enorme y requiere el uso de las dos manos la mayoría de las veces, aunque tengas manos como sartenes.

El lápiz S Pen se guarda en el la parte lateral izquierda y es accesible desde la parte inferior del celular. En versiones anteriores el lápiz estaba en la parte derecha así que, si estás acostumbrado a ese lado, tardarás un tiempo en acostumbrarte aunque no es grave.

Samsung ha añadido algunas mejoras al S Pen para el Note 20. Incluyen gestos adicionales para controlar algunas funciones así como una menor latencia — el tiempo de respuesta entre el movimiento de tu lápiz y la acción en pantalla, algo que debería resultar en una mejor experiencia al escribir y dibujar. A esta mejora se le añade un nueva punta que, según Samsung, dice que te permitirá escribir con mayor precisión.

La parte trasera del celular es de cristal, con un tacto mucho mejor que el ‘Glasstic’ del Samsung Galaxy Note 20 — un policarbonato que imita el cristal. El marco del celular está fabricado en aluminio y menos redondeados que en modelos anteriores. Sin embargo, sigue siendo relativamente comfortable de agarrar.

Como en otros Galaxy recientes, el lector de huellas está en la pantalla. Necesitarás usar las dos manos para usar el lector de huellas de forma comfortable y segura — o usar el Face Unlock, el desbloqueo por reconocimiento facial que no es tan seguro como el de Apple, que es en 3D.

El dispositivo tiene una certificación IP68 contra agua y polvo, así que podrá resistir debajo estar expuesto al agua durante un tiempo.

Los colores son el estándar blanco y negro, y el nuevo Mystic Bronze, un tono cobrizo que no será del gusto de todo el mundo.

Las cámaras del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Como la mayoría de celulares de Samsung en los últimos meses, el módulo de cámaras traseras incluye tres sensores: uno gigante de 108MP f/1.8 que actúa como la cámara principal, otro telefoto de 12MP y f/3.0, así como una lente gran angular con un sensor de 12MP f/2.2.

Sobre el papel, parece una combinación inferior a la del Galaxy S20 Ultra, pero en nuestras pruebas indican que la calidad es muy similar a primera vista. Lo único que no tiene es el “Space Zoom” de 100 aumentos, el descabellado invento de la compañía coreana que resulta en una imagen que parece de acuarela. Éste sólo llega a 50 aumentos, que es justo el límite en el que la calidad del zoom del S20 Ultra se iba al garete. El Galaxy Note 20 también tiene un campo de visión un poco más amplio en el gran angular, algo que siempre es bienvenido.

Nuestras pruebas de fotografía a fondo revelarán el efecto del cambio más significativo: el S20 usa Phase Detection Autofocus (PDAF) y el Note 20 usa Dual Pixel Autofocus. Se supone que la última es mejor tecnología pero habrá que verlo en acción.

En la parte frontal del Galaxy Note 20 hay una cámara de 10 megapixel que es similar a la del Galaxy S20 y el Galaxy S20 Plus — que sabemos que funcionan muy bien en este aspecto. El agujero en la pantalla es más pequeño que el del S20, así que habrá que ver si esto afecta a la calidad o no.

Como en anteriores modelos, una de la grandes ventajas fotográficas del Note 20 es que puedes apretar el disparador a distancia usando el lápiz S Pen, lo que te servirá para hacer fotos con el celular en un trípode sin tener que poner un temporizador y salir corriendo.

La batería del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Un tamaño desmesurado requiere una batería igual de desmesurada para aguantar todo el día en pie: 4500mAh. Todavía no hemos hecho la prueba para ver si efectivamente la nueva pantalla y procesador pueden sobrevivir durante una jornada con esa carga, pero sospechamos que será así.

Pero en la batería también está uno de los puntos débiles de Galaxy Note 20 Ultra comparado con la competencia y los propios celulares de gama alta de Samsung: sólo soporta carga rápida de 25W. El Galaxy S20 Ultra y el modelo Galaxy Note 10 Plus del año pasado usan carga de 45W, algo que sería más que bienvenido cuando tienes que rellenar las celdas de carga de una batería de 4500mAh. Instead, Samsung has opted for the older tech used on phones like the Galaxy S20.

Es extraño que Samsung haya elegido esta tecnología de carga inferior para el Note 20 Ultra, sobre todo cuando miras el resto de prestaciones y el precio desmesurado. Te deja la sensación de que, en el último momento, han decidido robarte un poco.

En el lado positivo, soporta carga sin cables de 15W.

Rendimiento y aplicaciones del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

En los Estados Unidos, el Galaxy Note 20 Ultra tiene en su corazón un Qualcomm Snapdragon 865 Plus — en el resto del mundo tiene el Exynos 990, que es inferior.

En nuestras pruebas no nos podemos quejar. El celular va como la seda, con aplicaciones y juegos cargando rápidamente. No lo hemos probado a fondo todavía, pero intuimos que el uso de 12GB de RAM tendrá un impacto muy positivo en la velocidad de las aplicaciones a la hora de hacer multitarea o tener muchas pestañas de navegador abiertas.

El Galaxy Note 20 tiene un máximo de 512GB de almacenamiento, con una variante de 128GB sólo disponible en los Estados Unidos que te permitirá ahorrar un poco de dinero en un celular que es caro de por sí — sobre todo sabiendo que el Note 20 Ultra tiene una ventaja sobre el Note 20, una ranura microSD que te permitirá ampliar el almacenamiento con una tarjeta de 1 terabyte.

El Galaxy Note 20 Ultra es 5G en todo el mundo excepto en Australia, donde también tienen una versión 4G por algún motivo.

Nuestro veredicto (por ahora)

La línea Galaxy Note siempre ha sido sinónimo del mejor celular que Samsung puede ofrecer y el Samsung Galaxy Note 20 Ultra hace honor a esta fama. Pantalla excelente, cámaras excelentes, gran velocidad, memoria gigante y todo lo mejor — excepto por esa carga de 25W que es su único punto negativo en esta prueba temprana del celular.

A falta de probarlo a fondo, es probable que el Ultra sea el mejor Android del mercado al precio más alto del mercado. De todas formas, si tienes el dinero para pagarlo, espérate a nuestra prueba completa para decidirte. En breve tendrás nuestro veredicto definitivo.