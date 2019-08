Reseña sobre el Samsung Q90 QLED TV

Los intentos de Samsung de innovar y evolucionar la tecnología LCD han sido sorprendentemente exitosos. Mientras que su gran rival Coreano LG ha invertido millones en el desarrollo de OLED, Samsung ha mantenido la posición de que la LCD y MicroLED son necesarias para proveer el contenido HDR ultra brillante de hoy en día.

Tal vez todavía falten algunos años para que las MicroLED lleguen al público general, pero Samsung ha logrado avances significativos con respecto al LCD, una tecnología creada hace décadas. La compañía ha venido resolviendo cada vez más las limitaciones del diseño de panel LCD, logrando crear un producto superior por medio de varias innovaciones.

Tales innovaciones han incluido paneles VA, retroiluminación LED directa y atenuación local para mejores oscuros, luces más brillantes y un rendimiento de contraste superior. Más recientemente, Samsung ha acogido la tecnología de puntos cuánticos, la cual ha resultado en más colores y han puesto la Q en QLED.

Ahora, la compañía entiende que ha conquistado la última gran limitación de LCD, y ha expandido los ángulos de visión óptimos. Son estas innovaciones las que han llevado a la creación de la TV insignia del fabricante para el 2019: la Samsung Q90R.

¿Puede una TV QLED vencer una OLED? Vamos a probar esta nueva TV insignia a ver si Samsung logra su meta de entregar la mejor QLED hasta la fecha.

¿Qué es QLED? La tecnología de panel de Samsung explicada

Precio y fecha de lanzamiento de la Samsung Q90

En el RU, la Q90 está disponible en cuatro tamaños de pantalla: 55-pulgadas (QE55Q90R), 65-pulgadas (QE65Q90R), 75-pulgadas (QE75Q90R), y 82-pulgadas (QE82Q90R).

Los precios en el RU todavía no se han anunciado, pero se espera que la QE65Q90R, de esta reseña, tenga un precio de venta de menos de £4,000.

En los EE.UU., la Q90 solo estará disponible en tres tamaños - la QN65Q90RAFXZA de 65 pulgadas, la QN75Q90RAFXZA de 75 pulgadas y la QN82Q90RFXZA de 82 pulgadas - con precio inicial de $3499 por la versión de 65 pulgadas.

El precio y disponibilidad para Australia, India y los EAU todavía están por anunciarse, pero actualizaremos esta reseña cuando nos enteremos de más.

Imagen: Future Publishing

El diseño

La Samsung Q90 continua con el estándar de diseño de 360 grados de la compañía, con una apariencia minimalista con buena apariencia de todos los ángulos. Las pantallas sin bordes tienen una elegancia sencilla, y un llamativo borde de metal pulido alrededor del marco exterior. El panel trasero tiene un relieve texturizado que no solo embellecen la parte trasera, sino que también ayuda a esconder el cable que conecta la caja One Connect.

La Q90 reposa sobre una base muy tradicional que le provee un apoyo sólido y complementa el estilo general. Además, su pequeño tamaño de seguro le será de agrado a cualquier que espere posicionar esta TV sobre un mueble o equipo existente. Si prefiere montarlo a la pared, existe un panel removible en la parte de atrás, el cual tiene configuraciones para el soporte opcional "Sin-Brecha". Solo recuerde que esta TV bien hecha es pesada.

Literalmente, solo tiene una conexión en la parte trasera de la Q90, todo lo demás se hace con la caja One Connect. Aquí encontrará cuatro entradas HDMI 2.0b, tres puertos USB (dos 2.0 y uno 3.0), sintonizadores terrestres y satelitales gemelos, un puerto CI, un enlace externo para autocalibración, una entrada digital óptica y un puerto LAN para un conexión alámbrica (aunque viene con WiFi y Apple AirPlay incluidos).

De manera interesante, la Q90 no es compatible con HDMI 2.1, pero puede hacer todo lo que usted necesite. También es 4K hasta 120 Hz, metadata dinámica (HDR10+), frecuencia de actualización variable (VRR), y un modo de baja latencia automático (ALLM). Actualmente, la Q90 no es compatible con canal de retorno de audio mejorado (eARC), pero eso no es necesario en estos momentos y se puede agregar más adelante.

El control remoto que viene incluido porta la misma construcción atractiva de metal y diseño ergonómico del año pasado, lo que hace que sea cómodo de sostener y fácil de usar con una sola mano. Tiene un micrófono para control por voz, y Samsung ahora le ha agregado botones para acceso directo a Netflix, Amazon y Rakuten en la parte inferior.

Diseño en TL;DR (too long; didn't read): El diseño sigue siendo atractivo, la base es más práctica y el control remoto tiene algunos botones adicionales. La cajita One Connect sigue siendo una gran idea, y a pesar de la ausencia del HDMI 2.1, es compatible con todo lo que usted necesita.

Imagen: Samsung

TV Inteligente (Smart TV)

La Samsung Q90 utiliza la versión más reciente de la plataforma inteligente de la compañía, y es prácticamente igual a la del año pasado en cuanto a configuración. Tiene una barra de lanzamiento en la parte inferior y un segundo nivel que brinda acceso rápido a los diferentes servicios de transmisión de videos.

Como el propósito principal de una TV es mirar contenido, mientras más compatible sea una plataforma inteligente con servicios de transmisión de videos, mejor será. Y en ese sentido, Samsung lo ha logrado, con aplicaciones como Netflix, Amazon, Now TV, Rakuten, YouTube, y todos los servicios de UK-TV. Y como si eso no fuera suficiente, la compañía incluso hizo las paces con Apple e incluirá de forma exclusiva una app de iTunes más adelante en este año.

Con todo este contenido, existe el peligro de sobrecarga de información, así que Samsung ha sido sabia y le ha agregado una Guía Universal. Esta nueva funcionalidad está diseñada para reunir todos sus juegos, películas, deportes y servicios de transmisión favoritos en una sola interfaz amigable.

La Guía Universal ofrece contenido al cual puede acceder por medio del sistema inteligente incluido, y utiliza aprendizaje automático de IA para analizar sus patrones de uso y crear una página única "Para Usted" con contenido personalizado para sus gustos. Esta funcionalidad funciona muy bien, y mientras más tiempo dure analizando su comportamiento, mejores serán las recomendaciones.

Existen muchas maneras de controlar la Q90, incluyendo el control remoto provisto y la app SmartThings. Esta última también puede ser utilizada para configurar su TV y está disponible tanto para iOS como para Android. La app SmartThings también le permite utilizar su TV como centro, permitiéndole sincronizar, compartir, controlar y conectarse con otros dispositivo inteligentes en su hogar.

Y como si eso no fuera suficiente, usted también puede controlar su TV utilizando el asistente inteligente integrado Bixby. Puede acceder a esta funcionalidad al presionar el botón del micrófono en el control remoto o simplemente diciéndole "Hola Bixby". En nuestra experiencia nos fue mejor utilizando el control remoto, evitando así cualquier confusión por sonidos del entorno. Sin embargo, ambos nos permitieron controlar la TV y hacerle preguntas a Bixby.

Si no desea utilizar a Bixby, la Q90 también es compatible con Amazon Alexa, Asistente de Google, y, gracias a la inclusión de AirPlay, incluso Siri Apple, lo cual significa que la TV puede ser controlada por voz usando todos los asistentes principales.

Finalmente, la Q90 incluye la versión más reciente del modo Ambiental de Samsung. Esta funcionalidad permite que su TV se mezcle con sus alrededores, brindándole imágenes e información incluso cuando usted no está utilizando su TV. Esta funcionalidad para estilo de vida ahora tiene docenas de diseños e imágenes diferentes, pudiendo incluso utilizar fotos familiares si así lo prefiere.

Smart TV TL;DR: El sistema inteligente de Samsung es una plataforma sofisticada e integral que ahora incluye iTunes, una Guía Universal y el asistente por voz Bixby.

Rendimiento HD/SDR

Especificaciones de la Samsung Q90 Tamaños de la Pantallas: 55-, 65-, 75-, y 82- pulgadas | 4K: Si | HDR: Si | Tecnología de panel: QLED | Smart TV: Si | Curva: No | Dimensiones: 1450 × 922 × 284 mm (An. × Alt. × Prof.) | Peso: 35kg | 3D: No | Entradas: 4xHDMI, 3xUSB, 2xRF, óptico, Ethernet, puerto CI

La Samsung Q90 ofrece un nivel fantástico de calidad de imagen desde que se enciende por primera vez. La combinación de retroiluminación LED directa, atenuación local altamente efectiva, y el nuevo filtro Ultra Negro Élite resulta en imágenes con un contraste excepcional. Este excelente alcance dinámico se entrega sin sacrificar los detalles de sombras, y, gracias a las increíbles capacidades del filtro, puede lograr este rendimiento con el contraste independientemente de si la habitación está bien iluminada o en total oscuridad.

Los colores son naturales, y el procesamiento de imágenes mejoradas con IA mejora los contenidos de menor resolución con una increíble precisión. Esta uniformidad de pantalla también es excelente, sin nada de la distorsión u oscurecimiento que frecuentemente afecta las TVs LCD. La tecnología Ultra Ángulo de Visión es realmente una revelación, sin nada del contraste o degradación de color asociado con el LCD a medida que se aleja del eje.

En resumen, la Q90 produce las mejores imágenes que hemos visto en una TV QLED; imágenes tan nítidas que pueden competir contra cualquier OLED. Al ver las escenas de Gravedad, la atenuación local de la Q90 muestra la oscuridad del espacio sin quebrantamiento y los trajes espaciales blancos sin recortes. Las estrellas se definen perfectamente y los cambios repentinos de contraste son manejados con gran habilidad.

El mismo rendimiento supremo aplicado al Blu-ray de Samsara, con imágenes impresionantes repletas de colores brillantes y detalles excepcionales. El procesamiento de imágenes es de última generación, especialmente cuando proviene de una fuente de calidad, pero también incluye algunas funcionalidades de reducción de sonido muy útiles para fuentes de menor calidad.

El manejo de movimientos es bueno para una TV LCD, y tiene muchas configuraciones de movimiento útiles que pueden ayudar a que las imágenes se vean más nítidas. Esto es particularmente útil con deportes de ritmo acelerado, mientras que la inserción del borde negro es efectiva para mejorar el manejo de movimientos en películas. Si usted es jugador, el retraso de entrada de 14ms significa que el único factor limitante será sus propias reacciones.

Rendimiento HD/SDR TL;DR: El rendimiento SDR es supremo, con colores naturales, negros profundos, gran detalle de sombras, luces brillantes, ángulos de visión anchos, y un retraso de entrada de 14ms.

Imagen: Samsung

Rendimiento 4K/HDR

La Samsung Q90 es aún más impresionante cuando se trata de contenido de rango dinámico alto (HDR), entregando algunas de las mejores imágenes que hemos visto hasta la fecha. Todos los elementos que hacen que el rendimiento SDR sea tan bueno se aplican de igual manera aquí - los negros se mantienen nítidos y las sombras detalladas gracias a la atenuación local que puede competir de manera efectiva con la naturaleza auto-emisiva de OLED.

Sin embargo, a diferencia de una OLED, la Q90 puede ser mucho más brillante. Nosotros medimos el brillo máximo a unos 1600 nits, lo cual es el doble de las mejores OLED. El espacio de color es casi 100 % el objetivo DCI-P3, mientras que la precisión y el mapeo de tonos son realmente impresionantes. El resultado es una imagen HDR que reproduce perfectamente la intención del creador del contenido con negros oscuros, luces brillantes y colores saturados correctamente.

Un disco como el de Planeta Tierra II es toda una explosión de colores y detalles, ya que la Q90 es capaz de entregar las secuencias a luz del día con suficiente precisión y luz apropiadamente cegadoras. Una escena difícil como la de las hienas en la noche es igualmente impresionante, con negros profundos, gran detalle de sombra y casi nada de radiación. La resolución aumentada del Blu-Ray Ultra HD también le da a la Samsung la oportunidad de usar toda la capacidad de su panel 4K.

La Q90 es compatible con HDR10+, el cual es una versión de código abierto del HDR que utiliza metadata dinámica escena por escena. Este enfoque garantiza que, independientemente de las capacidades de la pantalla, las imágenes HDR siempre reflejan las intenciones de los creadores de los contenidos. Ver estrenos recientes de HDR10+ como Bohemian Rhapsody y Bad Times at the El Royale mostraron toda las capacidades del formato. La imágenes son increíbles, con mejoras sutiles en color y contraste gracias a la metadata dinámica.

Samsung ha agregado una funcionalidad nueva para poder realmente identificar cuando la TV está mostrando contenido HDR10+. Esto funcionó con algo como The Grand Tour en Amazon (la cual se veía extermadamente bien, dicho sea de paso) pero todavía no funciona como debe ser al mostrar contenido HDR10+ de un disco 4K. La única crítica real que se la puede hacer a la Q90 es que no es compatible con Visión Dolby (una versión patentada de HDR que también utiliza metadata dinámica), lo que la pone en desventaja frente a algunas de la competencia.

Rendimiento 4K/HDR TL;DR: La Q90 hereda el excelente rendimiento SDR, agregándole luces más brillantes y colores más amplios para entregar una de las mejores experiencias HDR hasta la fecha.

Sonido

La Q90 utiliza una retroiluminación LED directa, lo que significa que es más profunda que la mayoría de las TVs ultra finas actuales. Uno de los efectos útiles que resulta de esta profundidad extra es que Samsung puede incluir cuatro bocinas, dos subs y 60W de amplificación en el panel. Como resultado, la Q90 demostró un rendimiento de sonido excelente con buena separación estéreo, frecuencias de rango medio y alto bien definidas, diálogos claros y bajos más profundos.

Este año, Samsung también ha agregado algo de aprendizaje automatizado al audio de la TV, con el modo de Sonido Inteligente ajustando el audio según el entorno y contenido. Esto le da más anchura y profundidad al sonido que proviene de la TV, y optimiza la salida de la bocina para entregar una experiencia más definida e inmersiva.

En cuanto se enciende el Sonido Inteligente, el audio cobra vida a la vez que el comentario de un juego de futbol se mantiene claro, pero el público es mucho más envolvente. Con una película, la música y efectos están claramente definidos, mientras que el diálogo se mantiene bien enfocado en la pantalla. Si se pone a jugar, el procesamiento emite los efectos hacia el frente de la habitación con precisión.

A diferencia de muchas otras TVs en el mercado, la Q90 no es compatible con Dolby Atmos, lo que la pone en desventaja. Pare ser honestos, una TV con bocinas estéreo tiene sus limitaciones para entregar una mezcla basada en objetos, pero algo importante es que la Q90 puede reproducir Dolby Atmos desde apps incluidas como Netflix, hasta barras de sonido por medio el canal de retorno de audio HDMI.

Sonido TL;DR: La calidad del sonido es realmente buena para una TV moderna, y la la adición del procesamiento IA resulta en una audio que se adapta automáticamente al contenido y la habitación.

Veredicto final

El año pasado, el Samsung Q9FN ganó aplausos por sus características y calidad de imagen. Sin embargo, no fue perfecto, y existieron quejas justificadas sobre sus ángulos de visión y un sistema de atenuación local de la iluminación muy agresivo que arruinaba los detalles ligeramente por encima del color negro.

Samsung tomó profundamente en cuenta estas críticas y las subsanó en el Q90. Este nuevo modelo tiene un ángulo de visión notablemente superior que está a la altura de una pantalla OLED, y la atenuación local de la iluminación ofrece negros intensos sin perder el detalle de las sombras. Esto es posible gracias al impresionante filtro Ultra Black Elite, que repele la luz del ambiente de una forma imposible de creer.

A eso súmele el procesamiento supremo con sus algoritmos de aprendizaje IA, y usted tiene la mejor TV QLED que Samsung ha producido hasta la fecha.

¿Cómo compite contra OLED?

La Q90 es capaz de brindar imágenes que pueden competir directamente con una OLED, con colores naturales, luces brillantes, negros profundos, y sombras bien definidas. También puede superar a cualquier OLED cuando se trata de HDR, con imágenes que casi siempre son impresionantes en detalle y alcance dinámico.

De hecho, nuestra única crítica real sería que a diferencia de algunas de la competencia, la Q90 no es compatible con Visión Dolby. Sin embargo, en todos los demás aspectos la Q90 es una TV absolutamente estelar que lleva las QLED a otro nivel.