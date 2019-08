Reseña del Sonos One

El nuevo altavoz Alexa de Sonos es un dispositivo con un diseño limpio, lleno de funcionalidades y sonido increíble que junta lo mejor de ambos ecosistemas. Por un lado, tiene a Alexa que siempre está mejorando, y por el otro tiene Sonos que cuenta con su propia inteligencia multi-habitación. Si está preparado para pagar el precio premium sobre los altavoces iniciales de Amazon o Google, la One es el mejor altavoz inteligente, punto.

La Sonos One inició una revolución. Es el primer altavoz inteligente que no obliga a sus usuarios a elegir entre inteligencia y calidad de sonido (ofrece ambas), y, en el futuro muy cercano, será el primer altavoz inteligente que no obliga a sus usuarios a elegir entre Alexa, Asistente de Google y Siri (incluirá los tres).

Incluso sin eso, la Sonos One es espectacular, y probablemente sea el mejor altavoz inteligente en el mercado en el 2019. En el tiempo que duramos con ella en nuestro hogar, quedamos constantemente impresionados con la calidad de sonido tanto en modo estándar como estéreo, así como la manera en que Alexa ha seguido creciendo.

Pero, la Sonos no está sola en sus ambiciones de alta gama. Mientras continua siendo la de mejor valor, tanto Google como Amazon están produciendo sus propios altavoces con sonido cada vez mejor (vea: Amazon Echo Plus y Google Home Max).

Lo que la Sonos tiene a su favor es su ecosistema multi-habitación que vence por mucho las brechas que deja el ecosistema de Alexa.

Un día, los altavoces Hi-Fi de Amazon y Google podrían sobrepasar la Sonos One - pero, hasta que llegue ese día, puede estar seguro que la Sonos, con toda su experiencia y brillante inter-conectividad, todavía ocupa el primer lugar.

ACTUALIZACIÓN: Los dueños de la Sonos One podrán utilizar el Asistente de Google a partir de hoy en los EE.UU., RU, Alemania, Canadá, Australia, Francia, y los Países Bajos, con más países sumándosele pronto.

El diseño

Aunque el diseño de la Sonos One está ampliamente basado en el altavoz existente inteligente Play:1, le han realizado una variedad de mejoras.

En la parte superior encontrará una superficie sensible al tacto que es mucho más fina que el trio de botones de volumen y tocar/pausar de la Play:1 Deslizar a la derecha o izquierda salta adelante o hacia atrás en su lista de reproducción actual, mientras que tocar en el centro de la superficie toca y pausa su música. Finalmente, tocar la mitad izquierda o derecha del panel incrementa o reduce el volumen.

Puede que sea una serie de controles simple, pero, como siempre lo ha sido con los altavoces Sonos, usted pasará la mayor parte de su tiempo controlándola por medio de la app. Los controles físicos son buenos para cuando desea saltar una pista rápidamente, pero es probable que no los use mucho, especialmente ahora que el control de voz es una opción.

Para facilitarle este control de voz, Sonos ha equipado el altavoz con seis micrófonos internos para permitirle escucharle cuando le pide que toque ‘Hey, Jude’ solo una vez más, los cuáles están acompañados por casi el mismo interior que la Sonos Play:1; llámese su par de amplificadores Clase-D y una combinación de transductor de altavoz grave-medio / alta.

En la parte superior del dispositivo también encontrará una LED indicadora de energía junto a una pequeña luz para dejarle saber que Alexa está escuchando. Esta segunda LED está físicamente conectada a los micrófonos, y Sonos promete que los micrófonos no pueden escucharlo si no está encendida.

Configuración

En oscuras Una pequeña luz LED se ilumina para mostrarle que Alexa ha sido habilitada, la cual se apaga cuando la desactiva para que no lo escuche. Es algo muy diferente al anillo rojo brillante de la Echo, lo que significa que el altavoz mantiene la apariencia de lo que es aunque si usted prefiera desactivar su reconocimiento de voz.

Gracias a la combinación de los servicios de Amazon y Sonos, la configuración de la Sonos One es un poco más compleja que su dispositivo Echo promedio, pero por suerte, no es tan diferente.

El proceso conlleva instalar las apps de Sonos y Alexa, y deberá acceder a ambas cuentas de Sono y Alexa, así como cualquier otro servicio de transmisión de música que desee escuchar usandola.

También se le animará a que complete el proceso de "Sintonización Trueplay", el cual require que usted camine alrededor de su habitación con su teléfono mientras toca una serie de sonidos de prueba. Su teléfono escucha cómo la bocina suena en ese entorno, y ajusta el sonido acordemente.

Por supuesto, usted también puede ajustar los niveles de bajo y agudos de su bocina manualmente si tiene preferencias más específicas, aunque nosotros estuvimos satisfechos con dejarlos en sus niveles de fábrica.

También deberá asignarle una habitación a la Sonos One para permitirle que usted la identifique desde la app Sonos, con lo que también tendrá la capacidad de emparejar la Sonos One con otro altavoz para que toquen música en estéreo. Desafortunadamente, no puede emparejarla con una Sonos Play:1, a pesar de sus similitudes en diseño.

Calidad de Sonido

Dado que esta es de Sonos, no se sorprenderá al escuchar que la Sonos One se oye bastante fantástica.

Si la pone a tocar Elegie de Mouse on the Keys, el sonido tendrá un impacto y energía real. El bajo de batería del disco...bueno...tiene impacto, e impulsa la energía de la canción. Es una cantidad de poder impresionante para un altavoz tan pequeño.

Incluso tiene un rendimiento admirable con piezas de música mas complejas. Silent Earthling de Three Trappes Tigers suena clara y nítida, a pesar de los múltiples niveles de instrumentos que suenan durante la canción.

Con eso dicho, no ofrece la separación de un par de altavoces estéreo por la manera en que la música se comprime en un solo canal, pero hace un buen trabajo considerando su tamaño y rango de precio, y, naturalmente, su habilidad de emparejarse con más bocinas Sonos mejora su sonido aún más.

Alexa, la app Sonos y desarrollos futuros

Compitiendo con multi-habitaciones Sonos es conocida como la compañia que inventó el sistema multi-habitación, pero a lo largo de los años han venido muchas más que han intentado entrar a ese nivel, incluyendo la misma Amazon. Los altavoces Amazon Echo pueden agruparse para formar un sistema multi-habitaciones, pero desafortunadamente - y extrañamente - la Sonos One no puede unirse para sincronizar música a través de los diferentes tipos de hardware.

Por supuesto, mucho de lo redactado anteriormente pudo haberse dicho de la Play:1 original cuando fue lanzada originalmente en el 2013. La historia real aquí es cómo se integra el control de voz - y simplemente es maravillosamente ejecutado.

Casi perfecto.

Mientras que en su lanzamiento la funcionalidad parece un poco más limitada de lo que esperabamos debido a la falta de integración con Spotify, esto ya ha sido corregido por medio de la actualización de software.

Esto es una noticia maravillosa, ya que Spotify es uno de los servicios de transmisión más populares. Poder solicitar canciones simplemente usando su voz es mucho más práctico que tener que maniobrar una app en su teléfono.

Ahora con la adición de Spotify, la Sonos One es un altavoz multi-habitación con funcionalidades impresionantes. Está respaldada por la misma gran app Sonos que ha gozado de mejoras y desarrollo continuo a lo largo de los años, que ahora se integra con todos los servicios de transmisión de música principales.

Por todo lo demás, se comporta como todo lo que usted esperaría de un altavoz inteligente. Se integra con todos los mismos productos inteligentes, le puede preguntar sobre el clima, o simplemente que le cuente chistes y datos divertidos.

Y, gracias a la recientemente lanzada habilidad Sonos Alexa, usted también puede utilizar comandos de voz para tocar música en otras bocinas Sonos en su hogar. Esta habilidad todavía se encuentra en versión beta y como tal tiene algunos errores (se negó a tocar la radio en "el altavoz de la cocina", pero acepto "cocina"), pero cuando sea lanzada la versión final, será otra funcionalidad útil.

Veredicto final

Parecería que la Sonos One puede eventualmente terminar siendo el altavoz Alexa perfecto. Esto es fundamentalmente porque está cimentada en una calidad de audio que está por encima de lo que ofrece la generación actual de hardware Echo de Amazon, además de que es un altavoz que también se integra de forma fantástica con el resto de la línea multi-habitación de Sonos.

Si, ciertamente es una lástima que haya sido lanzada sin compatibilidad con el servicio de transmisión más popular de mundo, Spotify, pero hay que reconocerle a Sonos por hacer esa actualización a buen tiempo. Este parlante es ahora igual de efectivo que la Amazon Echo para tocar su música, y suena mucho mejor que el propio altavoz de Amazon.