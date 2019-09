Reseña del Samsung Galaxy S10 Plus

El Galaxy S10 Plus es el nuevo teléfono de Samsung para 2019 y que promete acabar con la monotonía de las últimas generaciones de teléfonos. Su pantalla de 6,4 pulgadas es tan grande que desplazó a la cámara frontal, mientras que su cámara trasera de tres lentes es capaz de tomar fotos ultraamplias. Sus ventajas discretas, como el escáner de huellas integrado en la pantalla y el Wireless PowerShare, brindan una tremenda funcionalidad. Solo tenga presente que Samsung pide bastante dinero por este modelo.

Reseña de 2 minutos

El Samsung Galaxy S10 Plus es el teléfono de Samsung que tanto ha deseado, siempre y cuando pueda costearlo y sea capaz de lidiar con su inmensa pantalla.

Inmediatamente lo percibimos como la versión mejorada y más grande del Galaxy S10 y del más económico Galaxy S10e. Este modelo es la redefinición del término phablet para 2019: la pantalla completa de 6,4 pulgadas es tan grande que desplazó a la cámara frontal a un agujero en la esquina superior. Se trata de una respuesta relativamente mejor de Samsung ante el notch del iPhone XS.

Con una relación pantalla-cuerpo del 93,1 %, los píxeles ahora se extienden desde el pequeño altavoz superior hasta el delgado borde inferior y a lo largo de bordes curvados de derecha a izquierda. Esta es la mejor pantalla que hemos visto en un teléfono inteligente. Debajo del cristal reside un escáner de huellas ultrasónico frontal y la parte trasera cuenta con la nueva función Wireless PowerShare, lo que permite cargar otros dispositivos compatibles con tecnología Qi.

La cámara trasera tiene tres lentes capaces de tomar fotos normales, ultraamplias y telefotos. Ahora puede capturar más detalles de su entorno sin tiene que hacer nuevas tomas. No es la mejor cámara si la comparamos con la del Pixel 3, pero Samsung nos ofrece una cámara versátil y muy divertida de usar.

Ya habíamos visto estas ideas en los modelos de Huawei y LG. Sin embargo, el S10 Plus es una mezcla de las funciones principales de los equipos competidores con una dosis de características pioneras como un Wi-fi 6 más rápido y una pantalla HDR10+. En línea general, es la mejor oferta entre los teléfonos inteligentes más costosos.

¿Lo convencimos? Para complicar su decisión de compra, sepa que el Galaxy S10 5G es un teléfono S10 aún mejor y más grande; por otro lado, el Samsung Galaxy Note 10 está pautado para agosto de 2019 y también esperamos el lanzamiento del Samsung Galaxy Fold posteriormente.

Hasta que no salgan estos equipos, el S10 Plus es el mejor teléfono de Samsung, siempre y cuando pueda costear el precio y el tamaño y no le interesen las futuras propuestas en teléfonos Galaxy.

También está rodeado de competidores, como el Huawei P30 Pro, el Sony Xperia 1 y el OnePlus 7 Pro, los cuales gozan de especificaciones similares y precios de venta inferiores; le recomendamos consultarlos antes de optar por el Samsung Galaxy S10.

Análisis de precios

Se lanzó el 8 de marzo tras ser anunciado el 20 de febrero.

Versión de 128 GB: $999/£899/AU$1499

$999/£899/AU$1499 Versión de 512GB: $1249/£1099/AU$1849

$1249/£1099/AU$1849 Edición de 1 TB y 12 GB de RAM: $1599/£1399/AU$2399

Especificaciones del Galaxy S10 Plus Peso: 175g

Dimensiones: 157,6 mm x 74,1 mm x 7,8 mm

SO: Android 9

Tamaño de la pantalla: 6,4 pulgadas

Resolución: QHD+

CPU: Chipset de ocho núcleos

Memoria RAM: 8 GB o 12 GB

Almacenamiento: 128 GB, 512 GB o 1 TB

Batería: 4100 mAh

Cámara trasera: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Cámara frontal: 10 MP + 8 MP

Resistente al agua: IP68

Conector de audífonos: Sí

La fecha de lanzamiento del S10 Plus fue el 8 de marzo, y tiene un costo superior al de su antecesor, el S9 Plus.

El modelo de 128 GB de almacenamiento con 8 GB de RAM tiene un costo de $999/£899/AU$1499; este precio es similar al del precio de lanzamiento del Note 9 y unos $80/£30 más que el S9 Plus. La versión de 512 GB con una superficie trasera de cerámica tiene un valor de $1249/£1099/AU$1849.

La variante Ultimate Perfomance Edition de Samsung (disponible únicamente desde su sitio web), posee una monstruosa memoria RAM de 12 GB y 1 TB de almacenamiento. Este también posee un precio de venta igual de monstruoso: $1599/£1399/AU$2399.

Aunque costoso, el S10 Plus con 128 GB sigue siendo una alternativa más económica frente a su rival más cercano, el iPhone XS Max. Apple cobra $1150/£999/AU$1799 por el modelo con 64 GB de almacenamiento y sin ranura para tarjeta microSD. Por otro lado, el modelo más pequeño de 5,8 pulgadas, el iPhone XS, que también tiene la mitad de espacio de almacenamiento y no tiene ranura expansiva, casi iguala el precio del Samsung de 6,4 pulgadas de 128 GB.

Pantalla

Pantalla QHD+ de 6,4 pulgadas con una impresionante relación pantalla-cuerpo del 93,1 %.

El tipo de pantalla Infinity-O con agujeros incluye dos cámaras frontales en la parte superior derecha.

Es el primer teléfono con HDR10+, pero tenga cuidado de hacer toques falsos por la falta de bordes.

La pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas del Samsung Galaxy S10 Plus la convierte en la pantalla de teléfono S más grande hasta la fecha; de hecho, es más grande que la de 5,8 pulgadas del Galaxy S9 Plus e iguala en tamaño a la del Note 9. Además, es muchísimo mejor.

La ventaja principal que notamos es la relación pantalla-cuerpo del 93,1 % que arropa más píxeles a lo largo de este delgado cuerpo. La nueva pantalla Infinity-O de Samsung elimina la necesidad de un notch y opta por un agujero perforado a láser en la esquina superior derecha que da lugar a la cámara frontal.

El agujero de esta pantalla “perforada” es extragrande a fin de que Samsung pudiera incorporar dos cámaras frontales y tomar mejores selfies que las cámaras frontales de lente único de los modelos Galaxy S10 y S10e. La buena noticia es que no nos pareció un elemento de distracción.

La resolución predeterminada es Full HD+, pero puede aumentarla hasta un nítido QHD+ con tecnología HDR10+ para un contraste y color superior. Esta es una ventaja importante si es de los que disfruta ver películas desde el celular; una idea que no es tan descabellada dado el tamaño.

Sin embargo, la eliminación del bisel por parte de Samsung tiene una desventaja: nos percatamos de que las palmas de las manos realizan toques falsos dada la sensibilidad de la pantalla (sobre todo al escribir), lo que provoca que el teclado oscile entre letras y números y terminemos enviando un montón de mensajes embarazosos. Los usuarios de iPhone que estén acostumbrados a los biseles un tanto feos y al software de rechazo de palmas deberán manejarse con precaución.

La pantalla Infinity-O de Samsung es lo nuevo de 2019 y representa el cambio que tanto había esperado. Luce fantástica y con una reproducción de colores brillante, resalta lo mejor de las imágenes, iconos, aplicaciones, juegos y videos.

El diseño

La versión de alta gama de 512 GB/1 TB viene con una superficie trasera exclusiva de cerámica.

Ventajas: carga inalámbrica inversa (nuevo) y conector para audífonos (anticuado).

Querrá añadir una funda para evitar caídas en este teléfono grande y escurridizo.

El diseño del S10 Plus está lleno de sorpresas nuevas y viejas. Su marco de aluminio es más delgado que el del S9 Plus y sigue abrazando el Gorilla Glass 6. Las opciones de color son “Prisma blanco”, negro y verde, mientras que las versiones de 512 GB y de 1 TB tienen una parte trasera de cerámica color blanco o negro.

La parte trasera del Galaxy S10 Plus es casi lisa e incluye una cámara de tres lentes con un sutil hundimiento alrededor; el módulo de carga inalámbrica inversa no es visible ya que está en el interior.

Tiene casi las mismas dimensiones que el S9 Plus y es más agradable al cargarlo con una mano en comparación con el inmenso Note 9 que tiene una relación pantalla-cuerpo del 83,4 %. Al tratarse de un modelo de “talla grande”, nos sorprende el hecho de que sea tan fácil de sostener con la mano, aunque las personas con manos pequeñas notarán que el acabado de cristal y metal ofrece poco agarre. Utilizamos las dos manos principalmente para escribir, y recomendamos comprar una funda antes de salir de la tienda.

En la parte izquierda del teléfono, el control de volumen se ubica por encima del botón Bixby, el asistente inteligente de Samsung. Presiónelo y llamará al asistente, el cual le dará acceso rápido a comandos por voz y a la pantalla Bixby Today. Lo malo es que resulta muy fácil equivocar el botón para bajar el volumen con el del asistente de IA. Por suerte, Samsung ahora permite a los usuarios reasignar el tan molesto botón Bixby.

Samsung sigue siendo uno de los pocos fabricantes de teléfonos que no ha renunciado al conector de audífonos de 3,5 mm, y lo que nos sorprende de esto es que la compañía promociona sus Galaxy Buds inalámbricos sin tomar en cuenta esta respetable función. Esta es una demostración de que la compañía eligió un diseño enfocado en el consumidor.

Escáner de huellas dentro de la pantalla

El escáner de huellas dentro de la pantalla es una novedad y funciona la mayoría de las veces.

El sensor ultrasónico funciona mejor que el óptico, pero requiere de mayor presión.

Sigue sin ser más rápido o seguro que un escáner de huellas tradicional.

El escáner de huellas es otra característica que realiza el siguiente truco invisible: hacer un escaneo en 3D de su huella. Es más preciso que los escáneres de huella de pantalla de los teléfonos Huawei Mate 20 y OnePlus 6T, incluso cuando nuestra huella estaba un poco húmeda. Lo malo es que es lento y que requiere de una mayor presión.

Inicialmente, notamos algunos errores debido a una colocación incorrecta, y el hecho de no contar con un modelo que guíe nuestro dedo no descarta que ocurran más errores de lectura. Con el paso del tiempo, pasamos de una tasa de reconocimiento exitoso del 80 % a una del 95 %. Esto se debió a una actualización y también al hecho de que nos acostumbramos a la ubicación invisible del sensor.

Estos problemas pueden evitarse si opta por el desbloqueo facial, el cual comprobamos que puede reconocernos más rápido que el escáner de huellas; el único problema con esta función es que basta con solo mirar el teléfono para desbloquearlo, lo que la torna menos segura.

Cámara

Cámara de tres lentes para fotos normales, telefotos o ultraamplias.

La cámara principal de 12,3 MP toma excelentes fotos similares a las del Pixel 3.

La cámara ultraamplia es una excelente adición, incluso si no es tan nítida.

Los nuevos filtros “Live Focus” para el modo retrato como Color Point son divertidos de usar.

Al igual que el modelo S10, el Samsung S10 Plus incluye un sólido grupo de tres lentes en la parte trasera: una lente normal de 12 MP, una lente telefoto con zoom óptico de 12 MP y una novedosa lente ultraamplia de 16 MP.

Cámara principal de 12,3 MP

La lente de apertura doble de Samsung nos permitía tomar fotos de colores muy vivas e incluso imágenes aceptables con poca luz. La calidad no siempre es consistente (le aconsejamos que tome la misma foto varias veces) y carece de funciones como el modo de visión nocturna (Night Vision) dedicado del Google Pixel 3.

Está entre las mejores cámaras de teléfonos de 2019 porque toma fotos con colores brillantes e impactantes. Las fotos del iPhone quedan opacadas frente a las del S10 Plus. Si lo comparamos con el Pixel 3, sus capacidades ante la luz baja son buenas, pero no son las mejores. En particular, tiende a eliminar el ruido de las imágenes nocturnas a través del suavizado de los rostros; esto en un esfuerzo por reducir el efecto de granizo propio de la baja luminosidad.

Cámara ultraamplia de 16 MP

La lente ultraamplia de Samsung hace algo que el teléfono de Google no puede, es decir, tomar fotos con un campo de visión de 123°. Es genial a la hora de capturar más detalles en una toma.

Quien tenga el privilegio de tomar una foto mientras posa frente a edificios altos o estatuas icónicas ya no tendrá que cruzar la calle. De nada, extraño “paparazzi”.

Tenga presente que el ángulo amplio genera un efecto de ojo de pescado, lo que provoca que las personas y objetos se distorsionen hacia los bordes de las tomas; esto da la sensación de que son más estrechas a los de la zona media. Este lente es espectacular a la hora de tomar fotos horizontales y grupales en donde personas suelen aglutinarse en el medio para evitar la distorsión de barril.

Fotos de retrato con Live Focus

Live Focus ahora es más divertido con el Samsung Galaxy S10 Plus, ya que el modo de retrato de la empresa ofrece un par de opciones nuevas. Todavía tenemos el efecto de difuminado del fondo (cuya intensidad puede graduarse con el deslizador en pantalla), pero ahora tenemos tres opciones adicionales.

Girar y Aumentar ofrecen diferentes efectos de difuminado para una toma más artística, pero tenemos nuestra favorita y última opción, Color Point. Eso hace que el objeto en primer plano conserve su color mientras que el fondo cambia a blanco y negro.

Funciona de maravilla y los resultados son sorprendentes. También puede seleccionar esta opción cuando utilice las cámaras frontales, lo que da como resultado selfies impactantes que le dan un toque de color y un fondo monocromático.

Cámaras frontales de 10 MP y 8 MP

Las cámaras frontales son de 10 MP y 8 MP. Esta última sirve para mejorar la profundidad. Esto permite mejores fotos de retrato con Live Focus y es una función exclusiva para la variante S10 Plus de la nueva línea de Samsung.

Las imágenes de las cámaras frontales lucen geniales en todo sentido salvo en condiciones de baja luminosidad, en donde todo se torna más suavizado, producto de la acción agresiva del software para disminuir el ruido; cabe destacar que este fenómeno no es exclusivo de los teléfonos Samsung.

¿Realmente necesita una cámara “doble selfie”? No. La diferencia entre la calidad de los autorretratos en el S10 y el S10 Plus es ínfima. Es la actualización menos convincente. Además, la capacidad para tomar fotos más cercanas y con amplitud es un truco de software que no es exclusivo del modelo Plus.

Aplicación de la cámara

La completa e intuitiva aplicación de la cámara de Samsung destaca frente a la vaguedad de la de Google. Nos encanta que regresen funciones, por ejemplo, tener la posibilidad de intercalar rápidamente entre la cámara principal y las frontales deslizando el dedo sobre la pantalla, es como si fuese un botón gigante. Tomar una selfie con un gesto también es muy simple; solo tiene que abrir su mano, formar un puño e iniciará un temporizador.

También están las 10 categorías adicionales de Scene Optimizer, que permiten, por ejemplo, que la IA describa las diferencias entre un perro y un gato a fin de ajustar la configuración de imagen. Comprobamos que es lo suficientemente inteligente como para reconocer el objeto principal en una escena congestionada y luego ajustar el brillo de la imagen según convenga.

Shot Suggestions ofrece consejos sobre cómo mejorar las fotos mediante la unidad de procesamiento neuronal del teléfono (NPU). Los consejos en tiempo real para mejorar las tomas y lograr un encuadre adecuado nos resultaron útiles e incluyen una retícula en pantalla que ayuda a centrar las tomas grupales. Claro está, las sugerencias pueden resultar equivocadas en ocasiones, pero la mayoría de las veces dan un valor agregado útil para la IU de la cámara.

Calidad de video

El video tuvo un montón de mejoras este 2019. El S10 Plus ofrece Estabilización digital de video en su cámara trasera y, por primera vez, grabación con HDR10+.

La nueva tecnología de estabilización de Samsung está diseñada para que su video en Ultra HD se vea tan fluido como el rodaje de una cámara de acción; y si bien el teléfono no tiene la misma durabilidad, compite con la estabilización de la GoPro Hero7 Black. Es una experiencia parecida a utilizar un cardán, solo que en este caso usamos un teléfono inteligente. Sin embargo, el pequeño DJI Osmo Pocket sigue siendo nuestro preferido para videos fluidos.

La grabación de video en HDR10+ es una mejora notable ya que los teléfonos anteriores de Samsung carecían de la función para grabar con soporte HDR. Cuando lo encendimos, notamos que el HDR10+ protegía a las escenas de la sobreexposición al contraste adicional, pero esto inhabilitaba la opción para guardar en formato HEVC, el cual produce archivos de menor tamaño. HDR10+ está catalogada como “en fase de prueba”, así que parece estar en desarrollo.

Batería

La duración de la batería es mayor a un día completo bajo la resolución Full HD.

La capacidad de 4100 mAh de la batería es la mayor en un teléfono Galaxy S.

La carga rápida de Samsung es más lenta que la de los competidores, pero sigue por encima de la de Apple.

La batería del Samsung Galaxy S10 Plus bate un nuevo récord para la serie S con una capacidad de 4100 mAh. El S9 Plus del año pasado estuvo por encima del promedio de los principales modelos Android con una duración de batería de un día gracias a sus 3500 mAh, sin embargo, el S10 Plus tuvo un mejor rendimiento en nuestras pruebas.

Samsung continúa diciendo que se trata de “una batería que dura un día y un poco más”, y quizás esto sea debido a que la pantalla es más grande o simplemente para cubrirse las espaldas. Con un uso moderado, es decir, un par de horas de reproducción en Spotify, una buena dosis de redes sociales y mensajes, una hora o dos de Netflix y un rato de juegos, notamos que terminábamos el día con un sorprendente rango entre 10 % a 30 % de batería.

Cuando empiece a activar algunas de las funciones adicionales del Galaxy S10 Plus, notará que la batería rinde menos; por ejemplo, cuando mantiene la pantalla activa permanentemente y pasa de Full HD+ a QHD+.

El Galaxy S10 Plus incluye una serie de modos de ahorro de energía en los cuales figura el modo de ahorro máximo más agresivo, que reduce la interfaz a apenas unas cuantas aplicaciones (de su elección), lo que garantiza unas horas del porcentaje de carga restante.

Wireless PowerShare

Wireless Power Share convierte al teléfono en una almohadilla de carga Qi.

No carga otros dispositivos rápidamente, pero puede resultar ser un salvavidas.

Puede que sus amigos disfruten más de esta función que usted.

La nueva función Wireless PowerShare de Samsung convierte el S10 Plus en una almohadilla de carga Qi gigante, lo que resulta genial si quiere ayudar a ese amigo con poca batería y no tiene problemas en compartir un trozo de la gran capacidad de 4100 mAh.

Funcionó perfectamente durante nuestras pruebas y nos permitió cargar los Galaxy Buds dentro de su estuche cuando los colocamos a un tercio inferior de la parte trasera del teléfono.

Samsung tampoco ha mostrado favoritismo en este aspecto, ya que todos los teléfonos con carga Qi que utilizamos en las pruebas recibieron carga, incluido el iPhone XS Max. Utilizamos esta función más de lo que pensábamos durante la MWC 2019 y nos hizo bastante populares.

Es tan reconfortante saber que PowerShare se apaga cuando la carga del teléfono llega a 30 %, como lo es el hecho de que el iPhone XS de su amigo tiene una batería de 2658mAh de capacidad y que pago el mismo precio del S10 Plus.

La carga inalámbrica inversa también está presente en el Huawei Mate 20 Pro, pero Samsung facilita mucho más el acceso a Wireless PowerShare a través del menú de ajustes rápidos en la persiana de notificaciones, mientras que Huawei entierra esta función en una jungla de submenús de ajustes.

Interfaz

La interfaz One UI de Samsung facilita el ingreso a los menús en teléfonos grandes.

La IA de Bixby es más molesta de lo que vale, principalmente por el botón Bixby.

Nos gustaría ver aplicaciones Samsung para Mac y Windows que le den esa continuidad al estilo de Apple.

One UI es Android 9 Pie al estilo de Samsung. Facilita la navegación por menús al alinear las opciones en la mitad inferior de la pantalla, justo al alcance de su pulgar. Está bien diseñada. Se acabaron los días de la congestionada interfaz TouchWiz; One UI es más ligera, aunque es claro que difiere bastante de la del sistema Android original.

La interfaz es limpia, pero todavía tiene el doble o el triple de las mismas aplicaciones preinstaladas de Samsung, Google y Microsoft. Por otro lado, Samsung no nos convencerá con Samsung Notes hasta que lance una versión para computadoras. En comparación con Apple, a Samsung le hace falta una continuidad de software sólida que facilite el cambio entre dispositivos.

Nos gustaría que Samsung pasara a Android Q en 2019, en vez de esperar un año para hacerlo. Al menos escucharon nuestra petición para poder reasignar el botón de Bixby. El atajo del asistente de IA ahora puede programarse para que abra otra aplicación o ejecute comandos rápidos de Bixby. Básicamente, se trata de una manera rápida para configurar ajustes como Wi-Fi, Bluetooth, pantalla, brillo, etc.

Nota: el botón Bixby reconoce las pulsaciones simples y dobles y una de ellas deberá ejecutar Bixby de forma predeterminada. Estas son las reglas de la función de reasignación. Por ejemplo, un doble clic ahora nos conduce a nuestra adicción, Clash Royale.

¿No le gusta Bixby? El S10 Plus ejecuta el Asistente de Google (que es mucho mejor) si mantiene presionado el botón principal.

Rendimiento

Este es el teléfono Android más veloz que jamas hayamos probado.

El Snapdragon 855 (versión de EE. UU.) es tan rápido como el iPhone XS.

Es el primero en tener Wi-Fi 6, pero necesita un router Wi-Fi 6 para tener velocidades más rápidas.

El Samsung Galaxy S10 Plus es lo suficientemente poderoso para competir con los mejores teléfonos para juegos actualmente en el mercado, lo que significa que tiene especificaciones internas de alta gama. En los EE. UU., posee el chip insignia de Qualcomm, el Snapdragon 855, mientras que en otros lugares del mundo posee el chip de Samsung, el Exynos 9820.

Los chips de ocho núcleos, junto con la memoria RAM de 8 GB (12 GB en el modelo Ultimate Perfomance Edition) ofrecen suficiente potencia. De hecho, es el teléfono Android más veloz que jamas hayamos probado, ya que obtuvo una puntuación múltiple en Geekbench de 11,002; esto a pesar de que el chip Exynos tuvo una puntuación ligeramente por debajo (10,385) y que la aplicación de la cámara parece funcionar con algo de lentitud.

Samsung está muy cerca de igualar la puntuación del iPhone XS (11,481). La velocidad superior siempre ha sido una de las ventajas de Apple sobre su gran rival. Además, la capacidad de almacenamiento convierte al S10 Plus en una mejor oferta; disfrutará inmediatamente de unos 110 GB disponibles de los 128 GB totales. Si no le parece suficiente, tiene a su disposición una ranura para tarjeta microSD que soporta tarjetas de hasta 1 TB o también puede optar por las versiones de 512 GB y de 1 TB a un costo adicional.

Este es el primer teléfono con Wi-Fi 6 de última generación, el cual le permite pasar sin problemas entre routers inalámbricos y es cuatro veces más rápido que el estándar 802.11ax. En comparación con el S9, este debe ofrecer un aumento en la velocidad del 20 %, aunque necesitará un router nuevo para poder utilizar esta función.

¿A quién apunta?

Amantes del entretenimiento

La pantalla grande de 6,4 pulgadas es la mejor del mundo gracias a su relación pantalla-cuerpo de un 93,1 % y a sus colores impactantes. Y cuenta con un verdadero conector de audífonos de 3,5 mm. ¿Cómo no amarlo?

Adictos a los selfies

Aunque nos gustan más las cámaras principales del Google Pixel 3, las fotos autorretrato del S10 Plus lucen genial en todo momento salvo en condiciones de baja luminosidad. El modo Color Point hace que sea muy divertido de usar.

Los que rinden la batería

La batería es muchísimo mejor en el S10 Plus que en los teléfonos anteriores de Samsung. La duración de un día de la batería es una apuesta segura; puede durar un día y medio y cargar otros dispositivos con Qi mediante Wireless Power Share.

¿A quién no apunta?

Compradores con bajo presupuesto

El precio no es apto para cardíacos... o para bolsillos. Sí, es más barato y ofrece un mayor valor que el iPhone XS Max, pero tiene el costo de un Note 9. Existen teléfonos a un mejor precio si no está buscando lo mejor de lo mejor.

Usuarios con dedos de mantequilla

Este teléfono grande y escurridizo está hecho de cristal. Es mejor que compre una funda si tiene dedos de mantequilla a la hora de manipular dispositivos e incluso le recomendamos invertir en una garantía. Reemplazarlo saldrá caro.

A los que buscan el teléfono con la mejor cámara

Esta cámara es genial, pero no es la mejor. La corona pertenece al Pixel 3. El teléfono de Google no es igual de bonito y no tiene muchas funciones, de modo que Samsung es una mejor opción en general, sin embargo, tenga en cuenta que hay una mejor alternativa ahí fuera.

¿No le convenció el Samsung Galaxy S10 Plus? Consulte nuestro carrusel comparativo para ver alternativas.

