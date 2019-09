Reseña del iPad Air (2019)

Actualización: los iPad tradicionalmente se han ejecutado en el mismo iOS que los iPhones, pero Apple ha anunciado que está creando su propio sistema operativo separado, llamado iPadOS.

Este nuevo sistema operativo ayuda a que los iPads pasen a ser de grandes iPhones a impresionantes estaciones de trabajo macroscópicas, con funciones como controles de gestos y especificaciones mejoradas. Conozca nuestro centro de iPadOS con todo lo que necesita saber sobre el nuevo sistema operativo.

Reseña de 2 minutos

Denle la bienvenida de vuelta al iPad Air, ahora destinado a ser el raro, subestimado niño del medio de la línea de tabletas de Apple.

No, no es tan lindo como el nuevo bebé, el iPad mini de 7,9 pulgadas, y su aspecto tradicional lo hace parecer un chico tímido comparado al innovativo diseño del iPad Pro 11 y del iPad Pro 12.9. Nos tomó algunos días de prueba para darnos cuenta por qué aún es relevante en el 2019.

Nos dimos cuenta que es el iPad para aquellos que quieren 'un poco más' de lo que ofrece el iPad 9.7 básico. Tiene una pantalla superior de 10,5 pulgadas con bordes más delgados,un conjunto de chips que igualan el poder del iPhone XS, y una cámara frontal de mayor resolución.

También tienes más opciones con el Air: tiene configuraciones de almacenamiento más grandes con la excelente cubierta del Apple Smart Keyboard, y doble el rendimiento del iPad 9,7. Es una mejor herramienta 2 en 1 de productividad y una gran opción para compradores de la Vuelta a la Escuela.

Pero aún nos quedamos con ganas de más. El iOS 12 se queda corto de las promesas de computadoras post-PC de Apple, un problema que existe incluso si pagas por el superior iPad Pro 12,9. Logra un trabajo multitareas, claro, pero nos parece que una MacBook será mejor manejando trabajos moderadamente complejos. También sólo es compatible con la primera generación del Apple Pencil, no el magnético de segunda generación, y el Smart Keyboard no brilla como un teclado de MacBook. Lo que lo hace difícil de escribir en la oscuridad.

Más que nada, el iPad Pro 2019 es una versión reempacada del iPad Pro 2017 que Apple dejó de vender. Es casi idéntica en aspecto y en batería de 10 horas. Solo que tiene mejoras de características internas y arregla el problema que siempre consideramos que la Pro tenía: por fin tiene un precio razonable.

Puedes verlo como el hermano del medio raro de la línea de iPads de Apple, pero también es el iPad más barato con verdadero poder y funcionalidad 2 en 1. Que significa que, en la temporada de vuelta a clases, tal vez sea el ganador.

Análisis de precios

Este iPad Air (2019) cuesta $499 (£479, AU$779)

El iPad 9,7 cuesta $329 (£319, AU$469)

El iPad Pro comienza en los $799 (£779, AU$1129)

La fecha de lanzamiento del iPad Air (2019) fue el lunes 25 de marzo, luego de una entrevista de prensa (que no es el estilo de Apple) el 18 de Marzo.

Su precio es un detalle incómodo. Cuesta menos que el iPad Pro 10.5 (2017) durante su lanzamiento, pero con el mismo precio de su lanzamiento si consideras las ventas actuales. ¿Hay una diferencia entre los dos? Más o menos. El Air tiene mejores características internas y compatibilidad de eSim, pero sólo dos parlantes comparado a los 4 del Pro.

El iPad 9.7 (2018) es la competencia real - aún disponible. Cuesta $329 (£319, AU$469), y lo vimos bajar a $229 durante el Black Friday. Era una oferta tan buena que compré dos para mis padres, aunque pienso que es más una tablet para leer que para escribir. Lo mismo aplica para el nuevo iPad mini (2019), que cuesta $399 (£399, AU$599).

El iPad Pro 11 y 12,9, al otro lado del espectro, comienza a $799 (£779, AU$1129) para el de 11 pulgadas. Es la única alternativa para el Air que tenga capacidad de productividad 2 en 1. El iPad Air (2019) termina siendo tu más barata opción compatible con el Apple Smart Keyboard.

Pantalla

Una pantalla de 10,5 pulgadas con bordes más delgados es una bonita mejora comparado a los iPads de 9,7 pulgadas.

Se nota la diferencia con una pantalla laminada cuando se dibuja con el Apple Pencil.

Este es el primer iPad Air con una pantalla Retina de 10,5 pulgadas y bordes más delgados, y lo consideramos una mejora en general comparado a las tablets no-Pro de 9,7 pulgadas de Apple que hemos usado antes. Esto es sobretodo por la pantalla completamente laminada y su gama de colores P3.

Su monitor laminado significa que casi no hay distancia entre el vidrio delgado y el panel LCD debajo. La pantalla está justo a la par del vidrio y deja que los colores sobresalgan. Es difícil no notar la diferencia junto a un iPad más barato, y es sobre todo crucial cuando se dibuja sobre el monitor con el Apple Pencil.

Notamos más amarillo de la pantalla de este iPad Air, y es por qué utiliza la tecnología True Tone de Apple para adaptarse a su entorno. Sin esta opción configurada, la pantalla se veía muy azul dada la luz de nuestra oficina, por ejemplo. Afuera, apreciamos la capa anti reflectiva del monitor exclusiva del nuevo Air y todos los modelos Pro.

Los nuevos bordes delgados, la pantalla laminada, el rango de colores, el monitor con True Tone y capa anti reflectiva del iPad Air tal vez sea suficiente para convencer a la gente de preferir este iPad en vez del iPad 9.7, que no tiene ninguna de estas características.

El diseño

Diseño anticuado, pero obtienes reliquias: ID táctil y un puerto para audífonos

Es el iPad no-pro más delgado disponible

Colores: plateado, dorado y gris espacial

'Este es el nuevo iPad Air', le exclamé a mis compañeros de trabajo la semana pasada. ¿Su reacción? ¿En serio? No se ve diferente.' Me fui apenado (pero de acuerdo). No hagas esta compra esperando grandes cambios de este iPad de aspecto tradicional. No asombrará a nadie como el iPad Pro 11 o el iPad Pro 12,9 de pantallas totales.

Pero sí tiene características amada por sus fans que no encontrarás en los nuevos Pros: un puerto para audífonos de 3,5 mm, y un confiable botón de ID táctil. Y el tamaño, sutilmente diferente de los iPads de 9,7 pulgadas, permite el uso del Apple Smart Keyboard de 10,5 pulgadas (el mismo usado por el iPad Pro 10.5).

Es el iPad no-Pro más delgado con 6,1 mm de anchura (el Pro es de 5,9 mm y el iPad 9.7 es de 7,5 mm), y también sólo pesa 1 lb (456 g). Su sobrenombre 'Air' en realidad significa algo - solamente el iPad mini (2019) es más ligero con 0.66lbs (300.5g) entre los iPads actuales disponibles.

En la parte inferior de este iPad se encuentra un puerto Lightning tradicional (los nuevos Pros utilizan USB-C). Está bien para personas con varios cables Lightning, pero los usuarios de MacBooks más nuevos quizás estén listos para el futuro de USB-C. Pensamos que la omisión más grande es la falta de 4 altavoces como en el iPad Pro 10,5 (2017). Sólo hay 2 altavoces bajo la tableta.

Los colores del iPad Air 2019 disponibles son plateado, dorado y gris espacial - este último tiene letras negras en el frente y el resto son blancas. Nuestro ejemplar dorado parece dorado rosa o cobre. Sin embargo, dorado rosa no es una opción en este nuevo iPad. De hecho, dorado rosa no es una opción en ninguno de los iPads de Apple actuales.

Smart Keyboard

El Smart Keyboard se conecta fácilmente sin Bluetooth

El diseño de una pieza de tela es resistente al agua

La falta de iluminación de las teclas lo hace difícil de escribir en la oscuridad

La compatibilidad con el Apple Smart Keyboard es la razón por qué escoger el iPad Air sin importar el precio atractivo del iPad 9,7 que sólo funciona con teclados de Bluetooth. Es algo que no te puede faltar si buscas esa productividad 2 en 1 del iPad.

Este es el iPad más barato con el Apple Smart Connector, que conecta magnéticamente la cubierta teclado de tela desde abajo de la tableta. No hay necesidad de molestarse con un fastidioso teclado Bluetooth de terceros.

Sí estás forzado a usar teclas bajas, que no es un problema si te has acostumbrado a las MacBooks recientes o las Mac Magic Keyboards. Lo que es diferente es que este teclado tiene un diseño especializado de una pieza de tela con 64 teclas grabadas con lasers. La tela con grabaciones de láser suena bien, y tiene beneficios reales; son resistentes al agua y los derrames de líquidos e inmunes a las boronas. Me comí un croissant sobre mi iPad Air -para probarlo - y simplemente quité los pequeños pedazos que no entraron a mi boca. Compara eso con las múltiples MacBooks que he tenido que llevar al Apple Store para reparar cuando una sola borona se atascó bajo el delicado teclado Butterfly.

El Smart Keyboard viene con un costo relativamente alto: $159 (£159, AU$235), e implica varios compromisos. No puedo modificar teclas o atajos; me encantaría cambiar mi tecla de command y de control, como lo hago con mi mac, ya que me parece que presionar command+C (que se hace frecuentemente) es un poco incómodo en la forma estándar. El iOS 12 no tiene una opción para esto.

También estoy deseando un Smart Keyboard iluminado, aún. Es una queja que tuve en mi reseña del iPad Pro 9,7, y cuando tuve que usar mi iPhone 6S Plus para iluminar mis teclas durante la noche. Ahora, tengo la opción de hacerlo con mi iPhone XS Max o de gritarle a mi HomePod 'Hey Siri, enciende las luces Philips Hue'. Se supone que este iPad Air se usa en cualquier situación.

Apple Pencil

Utiliza la primera generación del Apple Pencil en vez de la segunda exclusiva a los Pro

Es fácil de perder debido a su forma, e incómodo de recargar en el puerto Lightning

Aún así, tiene muy buena sensibilidad de presión para dibujar y tomar notas

Cualquier iPad actual de Apple es compatible con un Apple Pencil, y este es el primer iPad Air compatible con este lápiz óptico sensible a la presión. Pero sólo funciona con el Apple Pencil de primera generación y el Logitech Crayon.

Esto significa que no es compatible con el Apple Pencil de segunda generación que salió junto al iPad Pro 11 y el iPad Pro 12,9. No obtienes una recarga magnética sencilla, ni un lado plano (la primera generación es redonda y rueda constantemente), ni vinculación automática, ni control de gestos como un toque para encender la pantalla y dos toques para cambiar de herramientas.

Cargar el Apple Pencil de primera generación sigue siendo fragil, por su punta con tapa que contiene una salida Lightning que se conecta al iPad Air. Se puede quebrar fácilmente y el lápiz entero es más pesado que la versión de segunda generación. Es la más grande decepción del iPad Air, sobretodo porque nuestro Apple Pencil rodó cerca del borde de la mesa dos veces mientras escribimos este artículo.

Las buenas noticias son que el Apple Pencil original es más barato y tiene el mismo tiempo de reacción que uno de segunda generación sobre una pantalla de iPad. Al dibujar en el iPad Air, no tuvo demoras, pudimos producir líneas más gruesas con más presión e inclinar el Pencil para sombrear. También es nuestra forma preferida de dibujar sobre nuestros screenshots.

Rendimiento

Conjunto de chips A12 poderoso, encontrado en el iPhone XS y XS Max

Dobla el rendimiento del más barato iPad 9,7 (2018).

Configuraciones de 64 GB y 256 GB de almacenamiento interno

La razón verdadera para comprar este iPad Air es la calidad escondida detrás de su pantalla bellamente laminada. Es uno de los más poderosos iPads de Apple, compitiendo con el rendimiento de muchas de las mejores laptops actuales.

Dobla el rendimiento de un iPad 9,7 (2018) básico, según nuestras pruebas, ofreciendo una otra ventaja para alguien que busque productividad seria y una inversión de largo plazo. Está equipado con un conjunto de chips A12 Biónicos de Apple, los mismos del poderoso sistema de chips en el iPhone XS y iPhone XS Max.

El chip tuvo un puntaje de 11,575 en una prueba multi-core. Entre las tablets, sólo es superada por el iPad Pro 11 y el iPad Pro 12,9, el cual tiene un conjunto de chips biónicos A12X y un puntaje de 17,845 en dicha prueba. El iPad 9.7 con su chip A10 Fusion de la época de los iPhones 7 nos dio un puntaje de 5,786. También es mejor que el iPad Pro 10.5 (9,326) que sólo tiene dos años de haber salido.

Este rendimiento significa dos cosas importantes: mejor velocidad para aplicaciones actuales y trabajos de multitareas, y la seguridad de un buen rendimiento en el futuro. La configuración básica es de 64 GB, que está bien, y la mejor versión es aún más aceptable con 256 GB, pero por un poco de extra dinero. Tristemente, no hay opción de 128 GB para satisfacer la necesidad de todos en el medio.

Software

Nuevas herramientas de marcado y monitoreo de pantalla

Los trabajos de multitareas son ahora una prioridad, pero son una de las más grandes limitaciones del iPad

Sin compatibilidad para un mouse ni un menú permanente para facilitar el cambio de aplicaciones

El iPad Air corre iOS 12, y hace que la navegación de la 'computadora' sea más simple que en iOS 11 y definitivamente que en iOS 10, pero aún estamos esperando que el iOS 13 cambie las cosas drásticamente.

Jalar el menú invisible desde abajo para cambiar de aplicación toma algunos gestos, pero cuando te acostumbras, es bastante fácil cambiar dos aplicaciones compartiendo la pantalla para desplazar texto y documentos. No vas a encontrar un menú permanente en la pantalla ni compatibilidad con un mouse.

El Smart Keyboard de Apple hace al iPad Air nuestra forma favorita de efectuar tareas simples, como escribir reseñas. También es una gran manera de controlar luces y otros aparatos compatibles del HomeKit en nuestro smart home vía la aplicación Apple Home. Pero para trabajos más complejos que incluyen búsquedas y cambios de pestañas (''¿cuáles eran las características del viejo iPad'?), preferimos una Mac.

De verdad le sacamos el jugo al Apple Pencil con las nuevas herramientas de marcado del software, que permiten tomar un screenshot e inmediatamente hacer notas sobre este. Cambiar el grosor y color del lapicero es más fácil que nunca también.

El iOS 12 también tiene otras pequeñas ventajas para tablets que valen la pena mencionar: el rediseño de la aplicación Apple News, más estadísticas de la duración de la batería, Screen Time (estadísticas del uso del iPad ideales para padres que permiten a sus hijos usar el iPad), y compatibilidad con administradores de contraseñas de terceros.

Duración de la batería

10 horas de batería -pero dura un día entero con uso periódico

Recargas rápidas con el cable de Lightning-a-USB-C

Apple tiene una diversa línea de iPads ahora, pero esto es algo interesante: todos tienen la misma duración de batería - 10 horas de navegar la web (en Wi-fi), mirar vídeos o escuchar música.

Sin embargo, fue claro cuando probamos el nuevo iPad Air que depende mucho de cómo lo utilices. Su modo de espera es increíblemente útil para ahorrar batería, así que usándolo periódicamente nos dejó con más de 24 horas. Con uso poco frecuente, podría probablemente durar hasta una semana en modo de espera.

Sin sorpresas, cuando le dimos más tareas, jugamos juegos de realidad aumentada, y utilizamos el iPad más como una laptop, notamos el consumo más rápido de batería. La edición de fotos y el correo fueron las aplicaciones individuales que provocaron el mayor drenaje de la batería, según el menú duración de batería. También, dado que estábamos usando Wi-Fi y conexión celular, notamos que cuando se usa solamente la tarjeta Sim hay un consumo de batería más rápido. El modo de bajo consumo ayuda mucho a la conservación de la batería.

Las mejores noticias son que este es el primer iPad Air con recarga rápida. Esto ha sido exclusivo de los modelos Pro antes (todos los Pros excepto el iPad Pro 9.7), así que no lo encontrarás en el iPad Pro 9.7, el cual es más barato. El iPad Air 2019 podía cargar 17 % en solo 15 minutos y 32 % en 30 cuando usamos el cable Lighting-a-USB-C y en nuestro puerto USB-C de MacBook Pro de 13 pulgadas (que se encontraba cerca). Tomó un total de 2 horas y 28 minutos para cargar el iPad completamente, que no está mal.

Tasa de recarga (vía Carga Rápida) desde 0 %

15 mins: 17%

30 mins: 32%

45 mins: 47%

60 mins: 63%

75 mins: 79%

90 mins: 86%

105 mins: 92%

120 mins: 96%

135 mins: 98%

100% a 2h 28m

Además, no le tomaba mucho tiempo al iPad Air iniciarse tras conectarlo. Aunque es vendido por separado el cable USB-C-a-Lightning y el enchufe USB-C valen la pena si piensas usar tu iPad Air frecuentemente.

Cámara

Toma muy buenas fotos 12MP, para una tablet.

La misma cámara trasera que el iPad 9.7, pero mejor cámara de frente.

No se compara a un iPhone nuevo

El iPad Air toma fotos buenas para una tablet, pero nunca se comparará a tu teléfono, y además te ves un poco ridículo sosteniendo una tablet de 10,5 pulgadas en el aire para tomar una foto.

Comprendemos, algunas personas necesitan alguna foto para un proyecto del trabajo o de la escuela, y la gente un poco mayor disfruta sacar el viejo visor del iPad. Ha encontrado un niche. Por estas razones aceptables, la cámara trasera del iPad Air captura fotos de 8MP con apertura de f/2,4 igual que el iPad 9,7 básico.

¿A quién apunta?

Buen rendimiento a un precio razonable

Dobla el rendimiento del iPad 9,7 y compite con algunas de las mejores laptops. No llega exactamente a los niveles de los nuevos iPad Pro, pero su velocidad y precio le dan buen valor.

Estudiantes que quieren una tableta 2 en 1

Esta tableta funciona con el Apple Smart Keyboard (con vinculación facilitada), que lo hace ideal para tomar notas, mandar correos y trabajar en tareas sencillas durante clase.

Quieres el iPad más barato para productividad

Los iPad Pros son demasiado caros para la mayoría, pero el iPad 9,7 es una tablet de tipo leer y no escribir. Este iPad te da productividad sin herir a tu cuenta bancaria.

¿A quién no apunta?

Estás buscando el iPad más barato

Es el iPad más barato para productividad, pero no el iPad más barato. Usuarios casuales pueden disfrutar de iPad 9.7 que es más barato sin ofertas particulares (y de menudo hay ofertas).

Quieres una buena compatibilidad con el Apple Pencil

Su compatibilidad con el Apple Pencil de primera generación es su más grande decepción cuando ya está disponible la segunda generación con gestos y recarga magnética. El peor fallo del Apple Pencil original es como rueda y se cae de los escritorios.

Necesitas el nivel de productividad de una laptop

Tiene velocidad, pero su software no permite el trabajo de multitareas que es a veces necesario, su teclado no brilla y no tiene compatibilidad con un mouse. El iOS 12 tiene un límite de productividad.

Competencia