Reseña del Google Home Mini

Es lindo, compacto y sólo cuesta $49 / £49 / AU$79. El asequible Google Home Mini hace algo que la mayoría de los mejores parlantes Bluetooth no pueden: viene equipado con el Asistente de Google, que está siempre listo para ayudarlo a encontrar respuestas, tocar las melodías, atenuar las luces, sintonizar un programa de televisión y más usando solamente su voz.

Eso significa que el Home Mini es exactamente igual que el Google Home más grande y caro, e incluso que el mucho más poderoso Google Home Max. Pero ahí es donde terminan las comparaciones. Mientras que los otros son parlantes independientes muy sólidos desde un punto de vista de rendimiento, el Home Mini no puede considerarse el único dispositivo de su tipo que puede encontrar para su hogar.

Actualmente es posible encontrarlo por mucho menos que el precio de venta recomendado, ya que una serie de minoristas lo venden por alrededor de $30 / £30 / AU$45, y acercándose el Amazon Prime Day , podría estar disponible a un precio aún más barato en un futuro cercano.

Ciertamente hay un aspecto de subjetividad al juzgar la calidad del sonido, pero la mayoría estaría de acuerdo en que lo que el Home Mini es capaz de hacer no es mucho. El escenario sonoro, a pesar de ser promovido como siendo en 360 grados, se siente un poco plano. Si bien es muy útil para encontrar las músicas más difíciles que pueda imaginar a partir de una amplia variedad de servicios de streaming, el Mini tiene dificultades para hacerles justicia debido a la poca potencia de los altavoces.

Sin embargo, si usted ya posee un Google Home o un altavoz configurado con un Chromecast Audio, el Home Mini hará que su ordenación de audio sea aún más placentera con su gran habilidad para tirar el máximo provecho de sonido. Las voces y similares se escuchan claramente, pero llegan a expensas de, bueno, todo lo demás. Esto no es un problema si tiene otros parlantes para compensar esa falta pero, por sí solo, el Home Mini no es lo suficientemente poderoso.

Sin embargo, a pesar de este hecho, es imposible no recomendar este pequeño dispositivo. Su Asistente inteligente, la larga lista de características y el bajo precio facilitan la predisposición para llevar a casa el Home Mini.

El diseño

El Google Home Mini parece como si Google hubiera colocado el Home al revés y luego reducido su tamaño. Siendo así, encontrará la textura de la tela en la parte superior de este dispositivo con el plástico mate en la mitad inferior. Además, si le gusta comparar la tecnología con la comida, este aparato parece un macarrón.

Pareciera que la malla de fábrica del Home Mini, que es del tamaño de la palma de la mano, es un detalle solamente estético, pero en realidad es propicia para su toque en algunas áreas. Por ejemplo, tocar la parte superior hace una pausa y reanuda la reproducción. Google tenía planes para permitir que el Asistente fuese convocado tocando y manteniendo presionado en el medio, pero finalmente decidió (información obtenida a través de: 9to5Google) deshabilitar la función debido a problemas de privacidad.

Poner un dedo en el lado izquierdo y derecho del altavoz baja y aumenta el volumen, como es de esperar. Y, por último, cada vez que navegue con su voz o toque, el Home Mini iluminará cuatro LEDs en su parte superior para mostrar que su acción ha sido registrada.

Observando la mitad inferior, vemos que el Home Mini cuenta con un puerto micro USB en la parte posterior para proporcionar energía (este dispositivo no tiene batería, como el Amazon Echo Dot) y un interruptor de micrófono que le permite desactivar la escucha activa, haciendo de este un altavoz que tendrá que tocar para interactuar.

Al exponer su parte inferior, se puede ver una estera circular de goma para mantenerse inmóvil en la superficie sobre la que lo coloque. Google proporcionó a TechRadar un modelo de coral (color melocotón), pero el Home Mini también está disponible en tiza (gris) o carbón (negro).

Rendimiento

Google Home Mini es el altavoz con Asistente de Google más asequible disponible y, afortunadamente, su reconocimiento de voz no se ve afectado por la reducción de tamaño y precio. Ya sea gritando desde el otro lado de la habitación o hablando suavemente a 10 pies de distancia, el Home Mini proporcionó igualmente excelentes resultados.

En términos de lo que el Home Mini puede controlar, la lista se agranda. Puede realizar una llamada gratis en los EE.UU., una función que también se lanzó recientemente en el Reino Unido, así como transmitir música a través de una variedad de aplicaciones como Pandora, Spotify, YouTube Music, iHeartRadio y más. Puede enviar una solicitud para que aparezca un video de YouTube en su Chromecast y así comenzar a verlo sin esfuerzo. El Home Mini también es un centro de casa inteligente, ya que también puede integrarse con dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) como TP-Link, Philips Hue, Wemo y más.

Pero dejando de lado sus capacidades inteligentes por un momento, el Home Mini cuenta con un impresionante conjunto de características que están disponibles de inmediato para aquellos que no quieran molestarse en hablar con el aparato o conectarlo con servicios extraños.

Conectarse es muy fácil a través de la aplicación Google Home y le enseña una o dos cosas sobre Home Mini, por ejemplo, cómo funciona y los recursos que brindan acceso instantáneo a una amplia variedad de contenido de audio gratuito. Si desea utilizar el Home Mini únicamente como un conjunto de altavoces Bluetooth, la aplicación Google Home ofrece configuraciones de emparejamiento, aunque están bastante ocultas dentro de la aplicación.

Una vez que su smartphone está configurado con el Home Mini, es fácil comenzar a escuchar. Grítale algunas melodías, siendo tan específico o vago como quieras, o simplemente presiona el botón "Cast" cerca de la parte superior para dar rienda suelta a su teléfono y enviar su audio directamente al Home Mini.

Hablando del Cast, el altavoz de Google funciona mejor entre una multitud de otros dispositivos habilitados para Cast. En el estudio de mi apartamento conecté un Google Home, un Chromecast Audio y el Google Home Mini a una barra de sonido para conseguir una configuración de sonido envolvente. Cuando estaba en esta agrupación, el Home Mini se destacó como la estrella de los sonidos altos, haciendo que las voces fueran más duras cuando el Home más grande estaba más centrado en los medios.

Pero, por sí solo, el Google Home Mini no debe usarse como mucho más que un compañero de escritorio. Es más que suficiente si simplemente lo quiere usar para echarle un vistazo a su calendario, escuchar las últimas noticias o llamar a un amigo con su llamada de voz gratuita (disponible ahora en los EE. UU., y más tarde en el Reino Unido). Pero si busca algo que reproduzca fielmente su música favorita, esta no es la mejor solución que existe. Este mini altavoz puede ser bastante ruidoso, pero no entrega graves.

Veredicto

Al igual que el Amazon Echo Dot, está claro que Home Mini es el intento de Google de hacer que el Asistente llegue a la mayor cantidad de hogares posible. Así, la gran cantidad de funcionalidades que el Google Home trae consigo, además de su fabricación elegante y premium y el bajo precio, lo convierten instantáneamente en una estrella.

Para quien está buscando un altavoz barato, el Google Home Mini es más que suficiente. Pero, tenga en cuenta que es mejor verlo como un complemento de la familia Home, y no como uno de los pilares. La especialidad de este dispositivo, además de ser muy inteligente, es principalmente recompensar a los que ya forman parte de la familia Google Cast con un dispositivo nuevo y barato.

Sí, Google Home Mini cuesta menos de la mitad del precio del Google Home más grande, y tiene la mitad de su tamaño; sin embargo, simplemente no suena como si estuviéramos obteniendo ni siquiera la mitad de su rendimiento, sino mucho menos.

[Actualización: Por ahora, no parece que vaya a ser lanzado un Google Home Mini 2 en breve, ya que no fue mencionado en el Google Pixel event del año pasado, pero, por si acaso, hemos creado una lista de deseos de todo lo que nos gustaría ver en el Google Home Mini 2.

Crédito de todas las imágenes: TechRadar