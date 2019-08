Reseña del Google Home Max

Si ha estado esperando la llegada de un altavoz inteligente de alta gama con soporte integrado de Google Assistant, y está en contra de la poca potencia sonora del Google Home, Google Home Mini o Chromecast Audio, entonces el Google Home Max podría ser su próximo mejor amigo.

El enorme altavoz de $399 / £399 / AU$549 viene con la estética minimalista de Google y es un contundente golpe a la billetera, aunque el sonido de primera calidad es justo lo que se espera por el precio.

¿Qué es lo queremos tener en el próximo modelo? Fecha de lanzamiento, noticias y especificaciones del Google Home Max 2

Al principio no está claro para quién se adapta mejor el Google Home Max. Puede que no tiente a los verdaderos audiófilos, dado que es posible montar un receptor de alta calidad y algunos altavoces de estantería por casi el mismo costo, pero el compromiso de Google de brindar una excelente calidad de sonido y soporte para tipos de archivos de alta fidelidad -FLAC, LPCM y HE -AAC, entre otros- es insuperable.

Como siempre, todo vuelve a la fuente para dictar cómo sonará el resultado final. Pero incluso con streaming de música a través de Google Play Music, el Google Home Max suena lo suficientemente lujoso como para justificar su costo.

Precio y fecha de lanzamiento del Google Home Max

El Max debutó en los Estados Unidos el 11 de diciembre de 2017 por $399 / AU$549 (alrededor de 300 GBP) y el 16 de mayo de 2018 finalmente llegó a Canadá. Australia fue la siguiente parada en la gira mundial del Google Max, en donde fue lanzado unos meses después, el 9 de agosto, antes de llegar al Reino Unido el 30 de agosto.

Fue una historia similar cuando se anunció por primera vez el Google Home original. Al igual que el Max, el altavoz originalmente era exclusivo de Norteamérica, antes de llegar a otros territorios después de unos seis meses.

Imagen: TechRadar

El diseño

El Home Max es un producto que parece provenir directamente del catálogo de Libratone o Bang & Olufsen. En pocas palabras, es masivo e indescriptible. Pero entre la rejilla de malla silenciadora y el chasis de color blanquecino, la ausencia casi total de estilo aquí, por extraño que parezca, lo hace súper elegante.

Al lado del Google Home y el Home Mini, el Max es enorme. Con un peso de 11,6 libras (5,3 kg) y un gran tamaño, se puede decir que el Home Max es claramente el altavoz más grande y poderoso de la familia.

Puede colocarse en posición vertical u horizontal sin temor a rayar sus muebles gracias a la almohadilla magnética incluida, una idea fantástica que brinda una sorprendente versatilidad al Max en caso de que necesite moverlo a otro lugar de su sala de estar.

Imagen: TechRadar

De manera inteligente, los controles táctiles del altavoz se adaptan a la orientación de su preferencia. Ubicado horizontalmente, mover el dedo de izquierda a derecha aumenta el volumen. Pero si está sentado en posición vertical, invierte el movimiento para que mover el dedo hacia abajo lo disminuya.

Al igual que los otros productos de Google Home, el Max contiene una serie de luces que se muestran cuando pronuncia "Hey Google" u "OK Google".

Si está buscando otros elementos de diseño llamativos, no los encontrará, a excepción de los seis micrófonos de campo lejano colocados alrededor del Max, así como su gran cantidad de puertos orientados hacia atrás.

En la parte posterior encontrará un interruptor para alternar el micrófono y un puerto USB-C extra para cargar, por ejemplo, su Pixel 2 o cualquier otro dispositivo compatible.

Como vimos en el evento de octubre de 2017 de Google, el Home Max puede usar un dongle USB-C a Ethernet para montar una conexión por cable más confiable. También posee un confiable conector de 3,5 mm para satisfacer a aquellos que tengan dispositivos analógicos para conectar.

Imagen: TechRadar

Rendimiento

Al parecer, Google ha satisfecho a las masas hambrientas de audio con su Home (capaz de brindar un rendimiento de audio sorprendentemente bueno) y Home Mini (decente, pero se adapta mejor junto a otros parlantes con capacidad de Cast), pero con un nombre como "Max", su nuevo parlante está dirigido a una multitud particular de amantes de la música.

Para que el Max valga la pena, no sólo debe contar con el Asistente de Google que conocemos y (en su mayoría) amamos, sino que también tiene que sonar tan bien cuanto fuerte en el proceso.

La buena noticia es que, siempre que cuente con el espacio físico y el presupuesto necesario, este parlante cumple con las expectativas exitosamente: el sonido se transmite con una calidad rica y en capas desde el momento en que se enchufa.

Pero, ¿qué pasa con aquellos de nosotros que vivimos en apartamentos más pequeños? ¿Es el Max demasiado poderoso para nosotros? Los espacios pequeños son en realidad el lugar perfecto para probar el Smart Sound, el algoritmo de Google que permite al parlante ajustar automáticamente la configuración del ecualizador para obtener el mejor sonido dependiendo estrictamente de lo que la disposición del espacio permita, según lo que capten sus micrófonos internos.

Imagen: TechRadar

Si esto suena familiar, es porque recuerda lo que Apple dijo acerca de su Apple HomePod. Sin embargo, vale la pena mencionar que no hay una señal que avise cuándo se ha calibrado el altavoz, así que, ¿cómo puede uno saber si se ha activado el Smart Sound y cuándo?

No lo hemos descubierto, pero mientras las melodías suenen bien, parece que ha hecho su trabajo.

Tanto en bajo como alto volumen, se ha ajustado de manera experta de tal forma que los altos y bajos de la mezcla nunca se pisan entre ellos.

El sonido llena la habitación, especialmente si tiene otros altavoces habilitados para Google Cast para ayudar. Pero incluso por sí solo, es lo suficientemente fuerte como para animar la fiesta, incluso si no es capaz de un sonido de 360 grados como el Apple HomePod.

El uso del Home Max requiere que su voz active las melodías, o puede hacer cosas estrictamente en su iPhone, dispositivo Android o tablet presionando el botón "Cast" en su aplicación de transmisión favorita.

Afortunadamente, dado que se trata de un producto impulsado por el Asistente de Google, hemos tenido éxito al enviar comandos al Max hablando en un tono normal mientras estaba sonando fuerte.

Imagen: TechRadar

Veredicto

¿Alguna vez se puede exagerar con los dispositivos de Google Home, incluso si su hogar es muy pequeño? El Google Home Max ha demostrado que la respuesta es no.

Aunque es enorme, el Max hace que sea una adición sorprendentemente versátil a un espacio de cualquier tamaño, gracias a su increíble y equilibrada reproducción de sonido y la función Smart Sound, que lo ayuda a adaptarse a cualquier entorno en el que se configure.

De hecho, el gran parlante de Google es mucho más elegante de lo que tiene derecho a ser, con toques inteligentes como la almohadilla móvil de descanso y las funciones táctiles que se adaptan según la orientación. También es de apreciar que su aspecto se destaque si así lo quiere, pero también puede mezclarse con el ambiente durante el uso diario.

El punto principal que conspira contra el Max es su precio. Por $399 / £399 / AU$549, muchos preferirán comprar un Google Home y complementarlo con una barra de sonido equipada con Google Chromecast Audio o Chromecast Built-in.

Por otra parte, si lleva el audio muy a serio, ya sabe que el precio no llega ni cerca del techo establecido para un equipo del nivel de un audiófilo.