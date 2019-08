Reseña del Google Home Hub

Es posible que los dispositivos Google Home lleguen un poco más tarde que la gama de productos para hogares inteligentes de Amazon Echo. Pero, nos parece que son igual de buenos.

En el 2015, Amazon fue la primera empresa tecnológica importante en hacer una jugada para tu hogar inteligente con el Amazon Echo original.

Desde entonces, la gama de Amazon de productos Echo para hogares inteligentes fue propulsora de ayudar a los asistentes de voz inteligentes a pasar de tus sueños de ciencia ficción a nuestras salas de estar.

ACTUALIZACIÓN: Si te gusta cómo suena el Google Home Hub, puede que valga la pena esperar el Amazon Prime Day 2019, que ya se confirmó oficialmente que durará dos días, el 15 y el 16 de julio. Será una venta de 48 horas y bien podría incluir el Home Hub, así como muchos otros productos para hogares inteligentes.

Pero actualmente Amazon no es la única empresa tecnológica en crear productos de alta calidad para hogares inteligentes. La gama de Google de asistentes inteligentes está llegando a ser tan buena y popular rápidamente.

Durante los últimos años, las dos empresas lanzaron producto tras producto para ganarnos. Actualmente, el Amazon Echo Show (ahora en su segunda generación) y el Google Home Hub son algunos de los mejores dispositivos para hogares inteligentes en el mercado.

Pueden ser parecidos, pero puedes averiguar cuál es el mejor para ti: Google Home Hub vs. Amazon Echo Show

Las similitudes entre el Echo Show de Amazon y el Home Hub de Google son bastante extraordinarias, desde su diseño hasta las funciones que ofrecen. Incluso algunos comandos de voz suenan igual una vez que cambias la palabra “Alexa” por “Hey, Google”.

Debido a estas similitudes, el Google Home es un dispositivo que parece que ya lo usamos y, aun así, tiene funciones nuevas únicas. Cuenta con la galería de Fotos de Google que se actualiza automáticamente, así como Home View, que muestra toda tu casa inteligente a simple vista y agrega el efecto de Google a las cosas.

Está todo unido por el Asistente de Google, que ahora es más inteligente que cuando lo vimos por última vez en el Google Home Max y el Google Home Mini, así como por la aplicación Google Home en iOS y Android, los cuales necesitarás para conectar los dispositivos.

Recientemente, Google lanzó otro altavoz con el Asistente de Google, el Google Nest Hub Max. Es el primer producto en lanzarse con la nueva marca convergente de Google y Nest, el fabricante de dispositivos para hogares inteligentes, y el sucesor natural del Google Home Hub.

Combina esta simpleza e inteligencia con la funcionalidad que ofrece el altavoz. Además, tienes los ingredientes para crear un ecosistema de hogar inteligente esencial con solo un par de defectos.

Imagen: TechRadar

Precio y disponibilidad

El Google Home Hub se lanzó el 22 de octubre de 2018 a un precio de $149, £139 (unos AU$210) en Estados Unidos y Reino Unido. Más adelante, estará disponible en Australia. Sin embargo, ahora puedes obtener un gran descuento en el altavoz en ambas regiones gracias al Black Friday 2018.

A simple vista, ese precio es bastante razonable. El Google Home básico cuesta $129 (£139, AU$199), lo que significa que puedes comprar un Hub con una pantalla por $20 más.

Esa es una muy buena oferta; si quieres comprar uno, hicimos un resumen de los últimos precios del Google Home Hub.

No solo el Google Home Hub es relativamente económico en comparación con el Google Home, sino que también es económico si se compara con su principal competencia, el Amazon Echo Show, que te costará $230 (£220, AU$350).

¿Por qué la pantalla inteligente de Amazon cuesta $80/£80 más que la de Google? El Echo Show incluye una cámara que permite realizar videollamadas inmediatas con cualquiera que tenga un altavoz inteligente de Amazon. El Google Home Hub se retiró de esta área por completo. Es un altavoz con más volumen y una pantalla más grande... pero cubriremos todo eso y más en las próximas secciones.

Imagen: TechRadar

El diseño

No obstante, debemos comenzar por las dimensiones del Home Hub. A pesar de lo que pueda parecer en las fotografías de prensa, con solo 178,5 mm x 118 mm x 67,3 mm (largo x alto x profundidad), el Home Hub es sorprendentemente pequeño. De hecho, es tan pequeño que la pantalla es del tamaño de un teléfono grande o una tablet pequeña. Además, la base es tan pequeña que puedes recogerla y colocarla en la palma de la mano fácilmente.

Pero, aunque te puede preocupar su tamaño, es un producto increíblemente bien hecho. Parece robusto y, aunque la pantalla se puede romper si algo pesado se le cae encima, nos sentimos más que seguros si está en un estante en la cocina o la mesa del comedor.

Imagen: TechRadar

Incluso si tienes miedo de lo que podría sucederle, puede que no quieras ponerlo muy lejos. La pantalla táctil HD de 7 pulgadas es grande de cerca y, como era de esperar, mucho menos espectacular cuando se ve desde lejos.

No obstante, una pantalla así de pequeña tiene sus ventajas.

Por ejemplo, las fotos, especialmente las que se sacan con un teléfono, se ven espectaculares en la pantalla más pequeña. Si Google hubiera buscado algo más grande, como la gama de 10 o 12 pulgadas, las fotos no serían tan buenas o claras como lo son en el Home Hub.

La pantalla descansa en la base anteriormente mencionada que la coloca inclinada de manera cómoda. El diseño está rodeado con un bisel colorido que combina con la base cubierta con tela y viene en cuatro colores: rosa, negro, blanco y celeste. En la parte posterior, encontrarás una entrada de alimentación, el control del volumen, un silenciador de micrófono y nada más. Es un buen minimalismo antiguo de Google en acción.

Hablando de minimalismo, la mayor diferencia entre el Home Hub y el Amazon Echo Show es que el primero no tiene una cámara de 5 MP. De hecho, no tiene cámara. Google tomó esa decisión para eliminar las preocupaciones por la privacidad; no obstante, tiene algunas desventajas, ya que no podrás hacer videollamadas o al menos la otra persona no podrá verte.

Si parece una decisión extraña sobre el diseño, es porque Google quiere que el Home Hub sea bienvenido en tu habitación, así como lo es en la mesa de la cocina, sin tener que preocuparte porque grabe tus momentos más íntimos. Por lo tanto, en vez de una cámara, encontrarás un sensor de luz.

Este sensor permite que el dispositivo baje su nivel de brillo cuando detecta una habitación oscura. Google denomina a la función de reconocimiento de la luz del altavoz “Ambient EQ” y no solo ajusta el brillo para coincidir con el nivel de la habitación (algo que ayuda a que el altavoz se integre en tu hogar), sino que también puede cambiar la temperatura del color y el frente de la pantalla por un reloj cuando sea momento de apagar las luces.

En realidad, eso significa que el altavoz bajará la luz azul cuando se encuentre en tu mesa de luz antes de que te vayas a dormir, y luego apagará automáticamente la pantalla a niveles casi invisibles cuando apagues las luces.

De lo contrario, si lo pones junto a una ventana a plena luz del día, volverá a aumentar el brillo; llegará hasta unos 400 nits. Eso está bien para las fotos, pero impide que los vídeos se vean lo mejor posible (algo que mencionaremos con un poco más de detalles en la reseña).

Imagen: TechRadar

Configuración y Asistente de Google

Bueno, antes de que comiences tu odisea de hogar inteligente, tendrás que configurar tu nuevo dispositivo. En el caso de Google Home Hub, será necesario descargar (o, para algunos de ustedes, reinstalar) la aplicación de Google Home. Una vez que se bloquea y se carga en el dispositivo móvil que elijas, puedes simplemente tocar el ícono “+” debajo del título Inicio y la aplicación buscará cualquier dispositivo hecho por Google. Después de un breve proceso de vinculación, tendrás que seleccionar la habitación en la que se encuentra el Hub, así como agregar cualquier dispositivo inteligente nuevo que hayas comprado junto con el Home Hub.

Todo el proceso de configuración toma solo unos minutos, gracias a la nueva y grandiosa interfaz del usuario de la aplicación Google Home. Por lo que, la configuración de dispositivos adicionales nunca fue tan fácil.

No obstante, si aún no compraste ningún dispositivo inteligente ni elegiste un ecosistema para hogares inteligentes, Google argumenta a favor del Asistente de Google y las plataformas Made by Google que ahora funcionan con más de 5000 dispositivos inteligentes de 400 empresas y una decena de dispositivos de Google.

La lista de dispositivos incluye una variedad de fabricantes de TV conocidos, como Sony, LG y Vizio; fabricantes de luces inteligentes, como Philips Hue, LIFX y TP-Link; y fabricantes de termostatos inteligentes incluidos Ecobee, Honeywell, Lux, entre otros. Esas empresas y productos son solo la punta del iceberg de lo que se admite, ya que constantemente se agregan a la plataforma más modelos y marcas.

De toda la biblioteca de productos, lo que mejor funciona con el Google Home Hub es la familia de productos Nest, incluido su termostato inteligente, la cámara de seguridad inteligente y el sistema de videoportero.

Los últimos dos dispositivos se pueden transmitir al Google Home Hub a través de una señal directa, mientras que el primero se puede controlar ya sea por medio de la voz o la interfaz del usuario del Hub. Si aún no compraste ningún producto para hogares inteligentes y te inclinas por el ecosistema Made by Google, considéralos seriamente.

Imagen: Google

Además de los productos tangibles que se integran con el Asistente de Google, hay una gran cantidad de aplicaciones y servicios que funcionan aquí. La lista incluye los pilares de Google, como Google Calendar y Google Play Music, pero también aplicaciones como Spotify, HBO Now, Uber, NPR, ESPN, Walmart, Target y muchas otras más.

De hecho, uno de los cambios más grandes que hizo Google desde el lanzamiento es la integración de YouTube Music en el dispositivo, permitiéndote reproducir música a demanda sin ningún costo adicional ni suscripción (aunque con anuncios).

Ah, y si consideras al Google Home Hub como una competencia del Amazon Echo Show, también te gustará encontrar YouTube en toda su forma aquí, junto con su alternativa sin cables, YouTube TV. No obstante, aunque es posible que el Show tenga miles de capacidades, Google optó por preferir la calidad a la cantidad, con una cantidad reducida de socios útiles e intuitivos y mucho menos shovelware.

Otro diferenciador clave entre los hubs de video de Amazon y de Google son los asistentes inteligentes que se incluyen en los hubs inteligentes titulares: Amazon tiene a Alexa, mientras que Google utiliza el Asistente de Google.

Uno es un poco más avanzado que el otro en lo que respecta a inteligencia general y amplitud de conocimientos (el Asistente de Google). Además, desde una perspectiva gráfica de conocimientos puros, Google parece saber la respuesta de un montón más de preguntas. Puede que eso no te parezca importante, pero en el caso de personas curiosas y/o padres de niños pequeños y curiosos, eso podría determinar qué asistente quieres en tu hogar.

Rendimiento

Aunque no es una traducción literal, el Google Home Hub utiliza mucha de su identidad visual de Android TV. Desliza hacia la derecha del protector de pantalla y verás grandes tarjetas de información que ocupan la mayor parte de la interfaz de inicio, mostrando cosas como tu calendario, el clima local, recomendaciones de música y videos, y noticias de tendencias.

Pídele ayuda o información al Asistente de Google, y todo esto desaparecerá. Lo que los reemplace dependerá de tu pregunta.

Si le pides al Asistente de Google información de ubicación, te mostrará un mapa, la información de contacto, reseñas y descripciones de esos lugares, mientras que si le preguntas sobre una película, mostrará información sobre su reparto. Haz clic en cualquiera de estas tarjetas y te dirigirá a donde podrás ver más información.

Es difícil creer que Google haya descubierto una manera de representar visualmente cada término de búsqueda del mundo y, aun así, casi todo lo que buscamos, tenía al menos una imagen asociada con la búsqueda y algo de información básica acompañándola.

Imagen: TechRadar

Y no solo Search recibirá una actualización visual. Los servicios principales de Google, como YouTube, Fotos y Mapas se optimizaron para ofrecer respuestas audibles y visuales relevantes basadas en tus comandos de búsqueda por voz.

Aunque podríamos centrarnos en muchas de ellas en profundidad, créenos cuando te decimos que Google se encarga de todos sus servicios propios con un nivel de tacto y cuidado difícil de encontrar en un producto de primera generación. Incluso algunos servicios de terceros funcionan muy bien, aunque a muchos no les parecen tan buenos o naturales como las aplicaciones propias de Google.

Si hay alguna que vale la pena explorar, es YouTube, ya que es uno de los servicios clave del Home Hub.

Usar YouTube en el Home Hub es bueno y malo a la vez. Si sabes lo que buscas, por ejemplo cómo hacer pastas o el último vídeo de tu streamer favorito, puedes pedirle al Asistente de Google que te ayude. No obstante, si tu búsqueda requiere un poco más de indagación, las cosas se pueden poner feas. En el mejor de los casos, el Home Hub mostrará a la vez tres videos en la pantalla, lo que significa que puede tardar unos minutos para encontrar lo que buscas.

Esto no es un factor decisivo, ya que YouTube ni siquiera está disponible en el hub inteligente de Amazon, sin tener que dirigirse a su navegador web. Sin embargo, tampoco es tan intuitivo como caminar hacia tu computadora y simplemente buscarlo allí.

La misma cuestión se puede extender a la funcionalidad de Google Cast de Home Hub que te permite transmitir videos en tu TV con Google Cast o Chromecast (es útil cuando sabes lo que buscas y es más fácil que agarrar tu teléfono si no lo sabes) y buscar recetas (la mayoría de las que vimos se basan, por lo general, en texto y requerían búsquedas por separado, por ejemplo, si no sabíamos cómo escaldar verduras o deshuesar un filete de pescado).

Eso no quiere decir que el Amazon Echo Show haga todo eso mejor (no es así), pero dado el hecho de que puedes hacer todas estas cosas por separado, sería bueno haber visto un proceso integrado.

Imagen: TechRadar

Hablando de procesos integrados, cabe señalar que Home View, la configuración de la interfaz del usuario que muestra todos los dispositivos conectados en tu hogar, Ambient EQ y el salvapantallas de Fotos de Google son, sin duda, las funciones más innovadoras desde el punto de vista del rendimiento. Son claras, divertidas y funcionales. Lo único que hacen es agregar una funcionalidad sólida a lo que podría haber sido un producto genérico de imitación.

Donde el altavoz brilla un poco menos, metafórica y literalmente, es en el departamento audiovisual: Los videos de YouTube no se aprecian muy bien en el audio y la pantalla de 7 pulgadas del Home Hub. Aunque es lo suficientemente potente para escuchar una o dos canciones mientras lavas los platos. Sin duda, no tiene la claridad o rango para honrar tu colección de música.

Eso no quiere decir que no haya maneras de hacer que estos problemas no sean tan graves (hay un deslizador EQ en el Home Hub y en la aplicación Google Home para devolverle algunos bajos al audio que suena apagado, por ejemplo). No obstante, en gran medida te quedas con algo que no debía ser tu vía principal para mirar vídeos y escuchar canciones.

Imagen: TechRadar

¿A quién apunta?

Aunque el Echo Show de Amazon es un perdigón que a la vez tiene y no tiene fines en el mismo dispositivo, el Google Home Hub tiene un conjunto finito de lo que puede y no puede hacer.

Según el tiempo que pasamos con el dispositivo, vimos un caso de uso claro para tres tipos de usuarios: Estudiantes universitarios, familiares mayores y el amante de hogares inteligentes con muchos dispositivos para llevar un registro por nombre.

A los estudiantes, que tienen poco tiempo y están llenos de preguntas que necesitan respuestas, les encantará el Home Hub y su interés principal en el Calendario de Google. Se integra directamente en la pantalla principal de la aplicación y debe mantenerlos siempre en la tarea.

Lo mejor es que no necesitan preocuparse por si llegan mamá y papá de visita cuando tienen compañía. Además, el dispositivo se apaga a la noche para que pueden dormir un poco después de un largo día.

Imagen: TechRadar

En el caso de los familiares mayores, descubrimos que una vez que se configuró el dispositivo, era un gran marco para fotos digitales que funcionaba mejor que cualquiera que hayamos visto. Las imágenes que tomamos durante la tarde con nuestros teléfonos se subieron inmediatamente a la nube a través de Fotos de Google, y luego aparecían en el Home Hub en una o dos horas. A esto se añade la función de llamadas básica a través de Duo, con la que algunos de los miembros más grandes de tu familia ahora pueden mantenerse en contacto, incluso cuando estás lejos.

Por último, el Home Hub es muy conveniente para el amante de hogares inteligentes que exagera un poco con los dispositivos.

Si tienes más luces de las que puedes llevar la cuenta o apenas recuerdas el nombre de todas tus pantallas inteligentes (culpable de todos los cargos), el Home Menu del Hub hace un gran trabajo al mostrarte todos los dispositivos conectados, en qué habitación se encuentran y si están encendidos o apagados. Esta es una distinción importante ya que te permite usar comandos como “apaga la TV en esta habitación” o “enciende las luces en la sala de estar”, sin tener que recordar nombres como TPLINK BULB 7 o Sengled B8EFS.

Sin embargo, el Home Hub no funciona mejor para los amantes audiovisuales empecinados con tener la mejor imagen en todas las habitaciones de la casa y a los familiares que se conectan por videollamadas semanalmente y realizan visitas breves pero importantes. Si algo de eso suena como tú, el altavoz de Amazon cuesta un poco más pero es probable que tenga las funciones que buscas.

Imagen: TechRadar

Veredicto final

Aunque al Google Home Hub no le falten muchas funciones como al Amazon Echo Show, las que le faltan son relativamente importantes: una pantalla un poco pequeña significa que las películas se tendrán que mirar en la sala de estar y, aunque es estupendo para las fotos, no le hace honor a la mayoría de los contenidos de vídeo.

No obstante, lo que sin dudas es la función más decisiva del producto es la falta de una cámara en el Home Hub. Desde luego apreciamos la preocupación de Google por nuestra privacidad, pero algunas personas estarán decepcionadas al no poder hacer videollamadas con sus seres queridos en el Hub.

Por suerte, todo se compensa con algunas funciones realmente importantes, como Home View y la integración de Fotos de Google. Además, incluso si fuera la pantalla más magnífica que hayamos visto, es un buen sustituto cuando te paras al frente mientras cocinas.

En el caso de los usuarios que se mencionan anteriormente, y muchos más que aún no se nos ocurren, el Google Home Hub es increíblemente rentable: es un altavoz inteligente con una pantalla táctil funcional y utiliza la inteligencia para manejar toda tu casa al alcance de tu mano.

Sí, el Echo Show tiene sus ventajas (especialmente en el departamento audiovisual). Sin embargo, en el caso de la gran mayoría de las personas que están comenzando a construir su hogar inteligente, el Home Hub es lo que recomendaríamos.