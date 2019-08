Reseña del Boom 3 de Ultimate Ears

El UE Boom 3 es un fantástico altavoz portátil impermeable, sin embargo, Ultimate Ears no ha mejorado la calidad de audio a pesar del aumento de precio.

Diseñado para soportar las aventuras y los derrames de la vida, el Boom 3 es el último modelo en la línea de altavoces portátiles más vendidos de Ultimate Ears, y viene con una increíble certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, lo que significa que puede sumergirse en agua hasta un máximo de 30 minutos.

Con una nueva rejilla de tela de dos tonos y un look refinado, este modelo resalta sin lugar a dudas, pero la pregunta es la siguiente: ¿está a la altura de nuestras evaluaciones? Esto es lo que pensamos del Boom 3:

[Actualización: Ultimate Ears ahora le permite personalizar su UE Boom 3, así que tendrá más opciones de colores y patrones para combinar.]

Precio y disponibilidad

El UE Boom 3 está disponible por $129,99 ($129,99/AU$199,95), lo que lo coloca $30 más caro que su antecesor, el UE Boom 2.

Este precio coloca al Boom 3 en el mercado más costoso de altavoces portátiles; es más costoso que el Base SoundLink Color II, el cual brinda un estándar de calidad de audio superior, pero una certificación IP menor.

El diseño

Al igual que los UE Boom 1 y 2, el nuevo modelo de la línea de altavoces portátiles tiene una fabricación cilíndrica para un sonido envolvente (360°) y una altura aproximada de 18 cm. Por otro lado, su diseño compacto es agradable y fácil de llevar.

El UE Boom 3 ofrece una gama de acabados en tela iridiscente a dos tonos, incluidos el sunset red (rojo atardecer), el lagoon blue (laguna azul), el forest green (verde boscoso) y el night black (negro nocturno). Probamos el diseño forest green, que cuenta con un acabado en tela a dos tonos (caqui y dorado) que brilla de forma preciosa cuando recibe luz. Esta paleta de colores en particular puede que no sea para todo el mundo, pero con tantas opciones en el sitio web de Ultimate Ears, hasta el consumidor más quisquilloso podrá conseguir una combinación de su agrado.

Además de su excelente aspecto, esta tela está diseñada para ser superduradera, ya que fue creada originalmente para chaquetas de motociclismo y equipo contra incendios.

La característica principal del UE Boom 3 es su impresionante certificación de resistencia al agua, lo que indica que puede sumergirse totalmente en agua hasta un tope de 30 minutos gracias a un tejido entrelazado superhermético y un puerto de carga completamente protegido.

Si tiene pensado llevar el Boom 3 a la piscina y darse un clavado, le contamos que también flota; aunque para la mayoría de nosotros, la certificación de resistencia al agua será más útil en la ducha.

En la parte superior del altavoz tiene un botón de encendido/apagado y un “botón mágico” que puede usarse para pausar, reproducir y saltar canciones. También puede usar este botón mágico para acceder a sus listas de reproducción directamente desde un par de proveedores de música. Para esto, deberá configurar esta función en la aplicación complementaria, Megaboom.

Desafortunadamente, esta función solo funciona con Apple Music si utiliza un dispositivo iOS, y en Deezer Premium si es usuario de Android. Teniendo en cuenta la cantidad de usuarios de Spotify, la experiencia se vería muy beneficiada de una integración con este proveedor.

La funda de caucho que albergaba a los botones del UE Boom 2 se ha ido; ahora tenemos los botones grandes de volumen “+” y “–” integrados directamente en la rejilla de tela. Si bien esto le da un aspecto más estético y agradable, también hace que sea difícil presionar los botones, en especial cuando utiliza el altavoz en la ducha.

Funciones y rendimiento

Con un volumen máximo de 90 decibeles, no podemos cuestionar la potencia de este pequeño altavoz. También cuenta con dos transductores de 2 pulgadas y dos radiadores pasivos de 4 pulgadas para un sonido envolvente. El diseño cónico permite un audio de 360° y el sonido nos pareció espacioso y con una buena separación de frecuencias.

Aunque las frecuencias graves suenan bien para el tamaño del altavoz (les falta un poco de profundidad), no nos sorprendimos por las frecuencias medias, las cuales resaltan principalmente en voces y teclados; nos parecieron un poco apagadas en comparación con las graves.

Las frecuencias agudas tuvieron el mismo problema, con una falta general de claridad en las notas altas; probamos pistas pesadas de guitarra como Your Cover's Blown de Belle and Sebastian y sentimos que las frecuencias más altas pudieron haberse beneficiado de un toque de nitidez.

Si no está contento con los ajustes de ecualización predeterminados, puede modificarlos en la aplicación dedicada. Estos vienen en cuatro ajustes preestablecidos, a saber, The Standard, Cramped Spaces, Voices y Bass Jump. Probamos los diferentes ajustes y no percibimos gran cosa en la salida de audio; tenga en cuenta que puede crear sus propios ajustes de ecualización con el sintonizador ajustable: solo mueva los deslizadores hacia arriba y hacia abajo en los sintonizadores de graves, medios y brillos hasta que consiga un sonido con el que esté cómodo.

Una función genial de la aplicación es que puede emparejar hasta dos UE Boom 3 para un sonido estéreo, aunque también es posible emparejar hasta 150 altavoces Boom y Megaboom y hacer una alocada pared de sonido.

Para cargar el UE Boom 3, puede conectarlo a una fuente de energía mediante el cable micro-USB incluido o utilice la estación de carga de Ultimate Ears, la cual le da un par de opciones diferentes dependiendo de si está afuera o en casa.

En términos de portabilidad, el altavoz cumple todos los requisitos, a saber, es ligero, fácil de llevar y tiene unas increíbles 15 horas de reproducción con una sola carga. Tampoco tuvimos problemas con la conectividad Bluetooth y constatamos que el rango declarado de 45 metros es bastante preciso.

El diseño resistente al agua parece funcionar apropiadamente y no tuvimos problemas al usarlo en la ducha. El altavoz cuenta con un gancho de tela en su parte superior para que pueda colgarlo mientras se baña.

Veredicto final

En resumidas cuentas, el UE Boom 3 es un altavoz pequeño robusto que subsana algunos de los problemas de su antecesor, el UE Boom 2. Con un incremento en el rango inalámbrico de 4,5 metros y una mejor resistencia al agua, representa una clara mejora frente a la generación anterior, sin embargo, Ultimate Ears no ha alcanzado la perfección con el UE Boom 3.

Tomando en cuenta su precio, nos extraña que Ultimate Ears no haya hecho mejoras significativas con respecto a la calidad de audio que, si bien es potente, carece de claridad y precisión, sobre todo en las frecuencias medias y graves. No obstante, es genial tener la posibilidad de cambiar los ajustes de ecualización.

La duración de la batería también se mantuvo igual entre generaciones (15 horas), lo que nos resulta un poco bajo comparado con las 20 horas del UE Megaboom 3. Sin embargo, el Megaboom 3 es un poco más caro, así que si quiere ahorrar en su próximo altavoz portátil, le recomendamos el Boom 3.