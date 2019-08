Reseña del Amazon Echo Plus

El nuevo Amazon Echo Plus abandona su diseño original de dos niveles por uno muy parecido a la línea principal de Amazon Echo, con componentes de audio mejorados y un aspecto mucho más atractivo. Sin embargo, como centro de control de casas inteligentes, ya no está más a la vanguardia.

¿Buscas un altavoz inteligente con un audio mejorado? El Echo Plus de segunda generación de Amazon está de vuelta con un diseño renovado y una serie de mejoras internas notables.

El primer Echo Plus se lanzó en el 2017, lo que sumó un altavoz inteligente de mayor calidad a la línea de productos de Amazon Echo. Pero aunque ofrecía la misma inteligencia de Alexa activada por voz, también introdujo dos nuevas y bienvenidas adiciones.

En primer lugar, la calidad del audio es mucho mejor. Todos sabemos que el Dot deja mucho que desear en ese sentido, mientras que el Echo estándar es bastante regular; no obstante, el Echo Plus hace un esfuerzo para convertirse en uno de los mejores altavoces inteligentes que puede comprar en este momento.

Lo que Echo Plus también proporciona es la capacidad inteligente para funcionar como un centro para todo tipo de tecnología de un hogar inteligente. Esto permite que te comuniques con las bombillas de luz Philips Hue, las cámaras de seguridad Nest, los interruptores de luz WeMo y el resto; todo a través de la misma interfaz de comando de voz que utilizas para verificar el clima, hacer compras y reproducir canciones desde Spotify o Amazon Music, sin la necesidad de un concentrador individual para cada gadget.

Afortunadamente, el último modelo Echo Plus 2018 sigue ofreciendo la misma calidad de audio y la funcionalidad mejorada. Lo que esta versión tiene de diferente es un diseño renovado y controladores de audio mejorados para ayudarlo a competir mejor en el mercado actual. Esto se debe a que hay muchos altavoces inteligentes que compiten entre sí y con las propias líneas de productos en crecimiento de Amazon, por lo que la marca realmente necesita diferenciarse con las propuestas de audio.

Entonces, ¿el Echo Plus actualizado se distingue del resto? Sigue leyendo para saber qué pensamos después de algunas semanas de pruebas.

Preguntas frecuentes sobre el Amazon Echo Plus

¿Para qué se utiliza un Echo Plus? Considera el Amazon Echo Plus como tu propio asistente personal. No estamos en un momento en el que la tecnología nos puede ayudar físicamente a manejar nuestros hogares, pero puede hacer todo lo demás. Por ende, puedes preguntarle al asistente de voz del Plus, Alexa, cosas como la hora, información general, el estado del tráfico, cómo estará el clima y todo aquello que podría ayudarte a empezar el día con el pie derecho.

Gracias a la conectividad de los dispositivos para hogares inteligentes, también puedes usar el Echo Plus para controlar otros dispositivos de tu hogar. Por ejemplo, si tienes una bombilla de luz Philips Hue, el Echo Plus también es capaz de controlarla. Solo tienes que decir “Alexa, apaga la luz”.

Eso es solo el comienzo. El Echo Plus tiene un montón de “habilidades” que puedes considerar como aplicaciones separadas y cosas que puede hacer por ti, desde reproducir juegos y controlar otros dispositivos hasta despertarte por la mañana.

¿El Echo Plus es mejor que el Echo? El Echo Plus es una versión mejorada y más costosa del Echo normal. La diferencia más notable es que tiene un mejor altavoz integrado, lo que significa que el audio es de mejor calidad.

¿Qué dispositivos funcionan con un Echo Plus? Hay muchos dispositivos que funcionan con el Echo Plus. Eso incluye la interfaz de casa inteligente ZigBee, el sistema de iluminación inteligente Philips Hue, los dispositivos Samsung SmartThings y muchos más. Vale la pena comprobar si el próximo dispositivo inteligente para el hogar que compres está habilitado para Alexa. Es probable que actualmente lo esté.

¿El Echo Plus tiene que estar enchufado? Sí. Necesita estar conectado a la red de alimentación para funcionar.

¿Hay que pagar una tarifa mensual para usar un Echo Plus? No. No hay una tarifa mensual. Solo tienes que comprar el Echo Plus y tener una cuenta de Amazon. Luego, necesitará la aplicación Amazon Echo que también es gratuita.

No obstante, si eres miembro de Amazon Prime gozarás de beneficios adicionales, como acceso a Amazon Music a través del Echo Plus.

Precio y competidores

El nuevo Amazon Echo Plus tiene el mismo precio del modelo anterior: $149,99/£139,99/AU$229, lo que lo hace bastante bueno dadas las mejoras en su hardware interno y los emparejamientos inteligentes con equipos externos.

Comparativamente, sigue siendo mucho más barato que el Apple HomePod o el Sonos One, aunque se podría argumentar que ambos brindan una experiencia de audio superior.

El último Amazon Echo Show, sin embargo, coloca al Echo Plus en una posición interesante, ya que ahora también actúa como un centro de casa inteligente de Zigbee, eliminando del Plus lo que una vez fue uno de sus atractivos comerciales únicos. Tiene un audio similar, además de la pantalla táctil de 10 pulgadas, lo que hace que este sea el dispositivo que tengas que considerar frente al Plus.

Amazon Echo vs Echo Plus: ¿hay una diferencia?

El diseño del Echo Plus

El Echo Plus anterior se caracterizó por su diseño industrial alto y sus rejillas de altavoces visibles. Visualmente, ahora tiene mucho más en común con el Amazon Echo estándar, ya que presenta una malla de tela atractiva que probablemente se verá muy bien en tu hogar.

Al seguir la comparación con la mayoría de los dispositivos de la línea Echo, el control de volumen físico también se reemplazó con una serie de botones en la parte superior del altavoz: dos para controlar el volumen, uno para silenciar y un "botón de acción" para llamar la atención de Alexa.

Alrededor del borde hay un anillo LED que parpadea en azul cuando Alexa habla o escucha tu palabra de activación, y registra 30 niveles de volumen cuando aumenta o disminuye. En la parte trasera encontrarás el puerto de alimentación habitual y el puerto auxiliar de 3,5 mm para conectar un altavoz externo o auriculares.

El Amazon Echo Plus ahora también es considerablemente más bajo y un poco más ancho, con unas dimensiones de 148 mm x 99 mm x 99 mm en comparación con las dimensiones anteriores de 235 mm x 84 mm x 84 mm. Sin embargo, con sus 780 g (menos de un kilogramo) se deshizo de un considerable peso.

En términos de colores, imita las opciones de Charcoal (carbón), Heather Gray (gris jaspeado) o Sandstone (arenisca) del Echo Dot.

Hay otros pequeños cambios estéticos: el logotipo de Amazon se trasladó del cuerpo principal a la parte inferior del altavoz, mientras que el botón "mute" cambió el símbolo del micrófono por un círculo cruzado menos sugerente. Los bordes superiores e inferiores también forman una curva en el cuerpo del altavoz, en lugar de tener una caída brusca.

En general, el nuevo Amazon Echo Plus da la impresión de algo más cálido y más amigable que antes: no sorprende dado lo cautelosos que son los consumidores acerca de tener un dispositivo de escucha siempre encendido en su hogar.

Pero ahora se ve increíblemente similar a un Amazon Echo estándar. La gran cantidad de dispositivos en la gama Echo siempre fue la potencia de Amazon (el minúsculo Echo Dot, el Echo Tap portátil, el Echo Show basado en la pantalla, por nombrar algunos), ya que les permite a los usuarios adaptar su compra de Echo a sus necesidades particulares.

Pero a medida que la colección se expande, la separación entre el Echo estándar y el Echo Plus se difumina cada vez más.

Rendimiento

Si vas a comprar un altavoz inteligente de Amazon Echo de cualquier tipo, es probable que se deba al asistente inteligente Alexa activado por voz de Amazon, cada vez más presente en todo tipo de dispositivos domésticos inteligentes, desde altavoces y amplificadores hasta microondas y un reloj de pared de Alexa. En serio.

Con siete micrófonos distintos para captar diversos caprichos y comandos de voz, el Amazon Echo Plus (2018) es predeciblemente experto en la selección de voces de entornos ruidosos, y tiene la misma capacidad inteligente para reproducir música y podcasts, conectarse a otros dispositivos domésticos inteligentes, así como informarte sobre el clima del día, el tráfico, las noticias y diversas curiosidades.

Sin mencionar el sistema de "Habilidades" de Alexa, que te permite descargar más funciones puntuales y capacidades mejoradas para tus necesidades específicas (no te preocupes, son gratis).

Una de las grandes fortalezas del ecosistema de Alexa es que todos los dispositivos habilitados para usarla se benefician de la mejora continua de su software, por lo que cualquier persona que aún use la última generación de Echo Plus obtendrá la misma experiencia de Alexa que la que usa el nuevo modelo. Por lo tanto, si estás pensando en comprar la versión de este año, dependerá más de factores como el diseño, el audio y la conectividad del centro inteligente.

Una nueva característica de audio exclusiva del Echo Plus es la capacidad de hacer un "par estéreo" de dos altavoces Echo Plus, creando un audio más envolvente que la naturaleza mono de la configuración estándar. Otra nueva adición en la línea Echo, el Echo Sub, también se puede vincular para aumentar el rendimiento de los bajos.

Existe el potencial para un verdadero aumento en el rendimiento del audio del sistema, aunque esto no signifique mucho para quien compre solo un altavoz Echo Plus. Tendrías que estar realmente comprometido con la línea Echo para optar por este tipo de configuración en lugar de, digamos, un sistema estéreo exclusivo de alto nivel emparejado con un Echo Dot.

Una adición verdaderamente inteligente viene en la forma de un sensor de temperatura integrado en el altavoz, que monitorea la temperatura de la habitación en la aplicación del smartphone Alexa o se puede averiguar preguntándole a Alexa verbalmente. Esto es útil como función independiente pero también lo es si optas por una configuración más amplia de dispositivos domésticos inteligentes, como la conexión a un termostato inteligente para aumentar la calefacción si se pone frío.

Sonido

El principal atractivo del Amazon Echo Plus siempre fueron sus credenciales de audio mejoradas sobre el resto de la gama Echo.

Sin embargo, ese argumento se debilitó progresivamente ante los sistemas de alta fidelidad habilitados para Alexa, como el Sonos One, e incluso los recientemente anunciados Echo Link y Echo Link Amp.

Aun así, el Echo Plus conserva su Dolby Audio omnidireccional y su tweeter de 0,8 pulgadas, con un subwoofer de neodimio (un imán elegante) ligeramente más grande de 3,0 pulgadas. Definitivamente los bajos se destacan, incluso si el woofer que con salida hacia abajo se siente un poco opacado, ya que la falta de un altavoz de rango medio hace que la brecha entre las frecuencias altas y bajas sea bastante evidente.

No es un audio de calidad superior, pero aun así logra una impresión bastante convincente de un sonido completo y cálido. Para el uso cotidiano casual, es perfectamente capaz de capturar las voces etéreas de No Tears Left to Cry de Ariana Grande, o de resaltar el choque de instrumentos de cuerdas orquestales y el bombeo del bajo en I Feel Better de Hot Chip.

No notarás mucha diferencia en la voz monótona de Alexa. Sin embargo, cuando escuches la radio o podcasts, el audio mejorado les dará un sonido equilibrado y natural a las voces.

Con respecto a la calidad del sonido, realmente vale la pena la pequeña diferencia en el precio del Amazon Echo Plus en comparación con el Echo estándar, es decir, si no eres un audiófilo comprometido a comprar algo más de alta gama.

Mientras tanto, el puerto auxiliar y la funcionalidad multisala de Alexa significan que siempre podrás conectarte a otros altavoces externos si quieres, pero hablaremos más de esto en la siguiente sección.

Funcionalidad inteligente

Hablamos mucho sobre las funciones del Amazon Echo Plus como un altavoz independiente, pero ¿qué hay de cómo se conecta con el resto de tu hogar inteligente?

Un gran atractivo comercial del Echo Plus anterior fue ZigBee: una interfaz inteligente para el hogar que podía conectar el altavoz a una variedad de otros dispositivos inteligentes que de otro modo no podrían comunicarse con un dispositivo Echo.

Interruptores inteligentes, cámaras, termostatos y bombillas, bajo el dominio del altavoz central Echo Plus, pueden ser comandados con facilidad con la aplicación Alexa o mediante el control de voz estándar. ¡Incluso se incluye una bombilla blanca Philips Hue gratis con tu Echo Plus!

Sin embargo, la presencia de Alexa en el mercado hizo que los fabricantes sencillamente elijan cada vez más la funcionalidad de Alexa directamente en sus productos, lo que significa que cualquier dispositivo Echo puede conectarse a ellos, independientemente de si vienen con ZigBee o no.

Sea como sea, ZigBee aún te permite conectarte a ciertos dispositivos que de otra forma no podrías, y Alexa generalmente hace un trabajo fantástico al controlar varios sistemas y dispositivos en un solo lugar, los cuales pueden nombrarse individualmente para facilitar los comandos de voz a través del Echo Plus.

Cuando se trata de otros dispositivos Echo, generalmente querrás evitar tener demasiados en la misma habitación, principalmente porque puede ser difícil distinguir con cuál de ellos quieres hablar. Pero es relativamente fácil conectarlos en la aplicación Alexa y luego disfrutar enviando anuncios, mensajes o llamadas de voz a otros Echo en el hogar o más allá.

Ahora también puedes usar tu Echo para hacer llamadas a números de teléfonos móviles, una función que anteriormente estaba disponible en Estados Unidos, Canadá y México, pero que recientemente llegó al Reino Unido. (Sin embargo, en el Reino Unido no podrás recibir llamadas de números móviles, a menos que hayas vinculado tu Echo a un plan SIM mensual de Vodafone Red).

Existe un mayor potencial para conectarse al Fire TV de Amazon o Fire TV stick o, más recientemente, Fire TV Cube (que requiere que vayas a la "Configuración" de la aplicación de Alexa para que hable con tu Echo). Sin embargo, incluso cuando está conectado, puede ser una molestia lograr que se comuniquen de manera confiable.

No es tan difícil pedir Amazon Prime Video y servicios compatibles como Netflix, o simplemente solicitar un programa o título de TV específico y ver a dónde te lleva. Pedirle a Alexa que reproduzca Bojack Horseman dio resultados, aunque cualquier cosa con un nombre menos único podría confundirse con la búsqueda de música del Echo Plus, si no especificas claramente el Fire TV en tu comando.

Incluso al ver un programa original de Netflix en el TV Stick, descubrimos que Echo Plus no pudo pausar, omitir o hacer algo que no abriera y cerrara la aplicación por completo, o que buscara un título diferente. Somos conscientes de que estos pueden ser problemas con el software de lanzamiento previo, por lo que actualizaremos esta sección en un futuro próximo.

Ciertamente, se están realizando avances para este tipo de conectividad en el hogar, pero en este momento probablemente sea mejor usar tu dispositivo de transmisión o Fire TV por separado, y con el control remoto.

Nuestro veredicto

La versión Amazon Echo Plus 2018 ofrece una transformación genial en el diseño del altavoz inteligente, posicionándolo mucho más como un producto de estilo de vida que como un dispositivo de alta calidad de sonido.

Este diseño actualizado con un mayor atractivo, junto con su nuevo sensor de temperatura y controladores de audio mejorados, lo convierten en una propuesta tentadora para aquellos que desean un altavoz inteligente de uso múltiple con un mejor sonido que el del Echo estándar.

Hay, sin embargo, muchas otras opciones. Si el Echo Plus no te ofrece la calidad de sonido que necesitas, siempre existe el Echo Link para vincular a un altavoz independiente, el Sonos One, o incluso algo completamente fuera del ecosistema de Alexa.

Después del rediseño, el Echo y Echo Plus ahora también parecen tener más similitudes que diferencias, y es posible que Amazon no vea la necesidad de mantener ambos productos a largo plazo. Las características del centro para el hogar inteligente de ZigBee (transferidas del Echo Plus anterior) también son menos atractivas, ya que muchos fabricantes simplemente están incorporando la compatibilidad directa de Alexa en sus dispositivos.

Sin embargo, en general, a través de la combinación de inteligencia de Alexa y de un audio de rango medio, el Amazon Echo Plus (2018) es una manera inteligente de comenzar o continuar tu incursión hacia una casa inteligente.

