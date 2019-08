Reseña del Amazon Echo Dot (tercera generación)

Según Amazon, el Amazon Echo Dot, que ya está disponible en su tercera versión (y la mejor), es el altavoz más vendido de todos los tiempos.

Este altavoz inteligente impresionante y pequeño realiza llamadas a prácticamente cualquier lugar de tu país de residencia, te permite controlar tu hogar inteligente con unas pocas órdenes y reproduce música de varios de los servicios de música más importantes del mundo. Y, aunque puede ser pequeño, sin duda es potente.

Sin embargo, a pesar de todas las iteraciones, al Echo Dot aún le faltan algunas cosas esenciales, especialmente el cable auxiliar de 3.5 mm. Además, la última adición a la familia de productos Echo, el Amazon Echo Input, ahora ofrece una alternativa más simple al Echo Dot sin los altavoces, pero que le añadirá la inteligencia de Alexa a un altavoz conectado.

Preguntas frecuentes acerca de Amazon Echo Dot (tercera generación): respuestas a preguntas rápidas

¿Para qué se utiliza un Echo Dot? Considera el Amazon Echo Dot como tu propio asistente personal. No estamos en un momento en el que la tecnología nos puede ayudar físicamente a manejar nuestros hogares, pero puede hacer todo lo demás. Le puedes preguntar al asistente de voz de Dot, Alexa, que responda preguntas sobre la hora, de conocimiento general, el tráfico, el pronóstico del tiempo y todo lo que podría ayudarte a que tu día sea un poco más fácil.

Gracias a que toda la tecnología de hogar inteligente se conecta, también puedes usar el Dot para controlar otros dispositivos que puedas tener en tu hogar. Digamos que por ejemplo tienes la bombilla Philips Hue, el Dot puede controlarla. Solo tienes que decir “Alexa, apaga la luz”.

Eso es solo el comienzo. El Dot tiene una gran cantidad de “habilidades” que puedes considerar como aplicaciones independientes y cosas que puede hacer por ti, desde jugar hasta controlar otros productos tecnológicos o despertarte a la mañana. Ahora incluso puedes usar Alexa para llamar a números telefónicos en Estados Unidos, Canadá, México y Reino Unido.

¿Hay que pagar una tarifa mensual con un Echo Dot? No. No hay una tarifa mensual. Solo tienes que comprar el Dot y tener una cuenta en Amazon. Luego, necesitará la aplicación Amazon Echo que también es gratuita.

No obstante, si eres miembro de Amazon Prime, obtendrás algunos beneficios adicionales, como el acceso a Amazon Music a través del Dot.

¿Vale la pena comprar un Echo Dot? En nuestra opinión, sí. El Dot tiene un montón de funciones increíbles y tecnología competente en un paquete pequeño. También es conveniente para los que no van a equipar sus hogares con tecnología inteligente y no quieren arriesgarse mucho.

¿Echo Dot necesita a Alexa? Sí. Alexa es lo que hace que Dot sea inteligente. Considérela tu propia asistente inteligente y el cerebro detrás del hardware. Le puedes pedir que haga cosas y te que ayude a lo largo del día, desde “Alexa, ¿cómo estará el tiempo más tarde?” hasta “Alexa, enciende las luces”.

No tiene que hacer nada más para tener a Alexa, ya que el asistente de voz viene integrado en la serie de altavoces inteligentes Echo de Amazon.

¿El Echo Dot necesita Wifi? Sí. Existe la posibilidad de que puedas usar el Dot solo como un altavoz con Bluetooth sin Wifi; sin embargo, para configurar todo, necesitas conectarlo a Internet. Si no tienes Wifi, espera hasta que lo tengas antes de comprar un Dot.

Amazon Echo Dot: Precio y fecha de lanzamiento

El Amazon Echo Dot de tercera generación ya se encuentra disponible por £49,99/$49,99/AU$79. Es el mismo precio que tenían los modelos anteriores antes de salir a la venta, lo que hace que sea difícil criticarlo debido a las mejoras en la calidad de sonido que analizaremos en breve.

Es posible que en un futuro muy cercano sea el único Amazon Echo Dot disponible en el mercado. Seguirás viendo dispositivos de segunda generación en las tiendas durante un tiempo, pero pronto todas las páginas de productos Amazon Echo Dot mostrarán solo Gen 3.

¿Necesitas un asistente inteligente y un nuevo dispositivo de transmisión? Échale un vistazo al Amazon Fire TV Cube, una nueva caja de transmisión de Amazon que cuesta $119 y cumple las dos funciones.

Amazon Echo Dot: El diseño

El Amazon Echo Dot de tercera generación tiene un diseño más atractivo que cualquiera de los dos Echo Dot anteriores de Amazon. Cuenta con bordes redondeados que contribuyen a que el Dot parezca un disco de hockey y la rejilla de tela alrededor del borde exterior luce moderna y elegante a la vez. (Amazon tomo datos de Google Home Mini, aparentemente).

El diseño de malla de tela ayuda a que el Amazon Echo Dot combine con el resto de la línea Echo de Amazon renovada, la cual se recubrió con tela el año pasado. Como resultado, el nuevo Echo Dot viene en colores que combinan con el resto de la serie: Charcoal (carbón), Heather Grey (gris brezo) y Sandstone (arenisca).

En la parte superior del Echo Dot, encontrarás cuatro botones conocidos que son para subir y bajar el volumen, silenciar el micrófono y activar Alexa, además de cuatro micrófonos.

Puedes activar Alexa a través del botón de la parte superior o al decir su nombre, el anillo azul que acostumbras a ver en otros dispositivos con Alexa se encenderá. Sin embargo, en uno de los dispositivos que nos enviaron, parecía haber una breve demora (<1 segundo) entre el momento en el que dijimos la palabra de activación y cuando Alexa comenzó a escuchar.

Girando el dispositivo hasta la parte posterior encontrarás el conector de alimentación y un conector auxiliar de 3.5 mm que se puede utilizar para conectar el Amazon Echo Dot a cualquier altavoz que tenga un conector adecuado. Lamentablemente, Amazon no incluye ninguno de estos cables en la caja y el cargador adjunto, que solía ser microUSB, ahora es un diseño patentado.

Dejando de lado estas dos pequeñas críticas, sigue siendo uno de los Amazon Echo Dot más atractivos que tenemos y, con una nueva opción de color, también es el más versátil.

Amazon Echo Dot: Configuración y Alexa

Configurar el altavoz es sencillo, especialmente si tienes uno o más dispositivos con Alexa ya configurados en tu hogar. Si ese es el caso, todo lo que tienes que hacer es dirigirte a la aplicación Amazon Alexa y pulsar el ícono “+” en la sección de Dispositivos. La aplicación buscará rápidamente dispositivos cercanos y, antes de darte cuenta, el nuevo altavoz inteligente estará en funcionamiento.

Si no tienes Alexa o un dispositivo Echo ya instalado, tendrás que descargar la aplicación e iniciar sesión en tu cuenta de Amazon, pero luego es un proceso similar al mencionado anteriormente.

No obstante, aunque siempre resultó fácil configurar un dispositivo Amazon Echo en el pasado, estamos muy contentos con la actualización de la aplicación Amazon Alexa que se lanzó estas últimas semanas. La actualización hace que sea más fácil agrupar dispositivos en las habitaciones, así como agregar dispositivos inteligentes adicionales a tu arsenal de electrodomésticos.

Lamentablemente, Alexa no recibió el mismo tipo de atención. Eso se debe a que Amazon tercerizó un montón de funciones a diseñadores de aplicaciones que luego crearon Skills de Alexa. Estas habilidades difieren de manera significativa en calidad y utilidad, y la mayoría cae en juegos de trivia cómicos.

Es posible que lo mejor de Skills se esté desarrollando actualmente, pero por ahora, lo que está disponible no está aprovechando realmente el sistema de primera voz que creó Amazon.

Si miramos más allá de la biblioteca irregular de Skills, Alexa fue y sigue siendo un asistente inteligente bastante competente. Si tienes pensado utilizar el altavoz para realizar tareas, como obtener las noticias y el clima o controlar tus dispositivos inteligentes, Alexa es más que adecuada para hacerlo.

Amazon Echo Dot: Rendimiento

La función distinguida del Amazon Echo Dot (tercera generación) es el sistema de audio renovado que ayuda a que el Echo Dot suene mejor que cualquier versión anterior.

Aunque hay muy pocas dudas de que el último Echo Dot suena mejor que el modelo del 2017, no es exactamente el dispositivo en el que te gustaría escuchar todo un álbum. Las voces se pierden fácilmente en una cacofonía de sonidos y los graves prácticamente no existen (algo obvio si se considera lo pequeño que es el Amazon Echo Dot).

Entonces, aunque la música en el Echo suena mejor que en otros (el rock progresivo no es amigo del Echo Dot y el rap solo está bien), aun así querrás conectar el Echo Dot a un altavoz externo cuando llegue la hora de escuchar algo pesado.

Lamentablemente, conectar dispositivos al Amazon Echo Dot no es tan simple como podría ser: Aunque Google descubrió una manera universal de conectar dispositivos a través de Chromecast integrado, Amazon necesita contar con Bluetooth para sus conexiones. Eso no es un punto decisivo de ninguna manera, pero puede ser un poco molesto si invitas a amigos que quieren turnarse para ser DJ.

También es interesante que Amazon impulse el rendimiento de sonido del altavoz, ya que durante nuestra prueba, descubrimos que lo que más nos sorprendió fueron los micrófonos y la calidad de las llamadas.

Conversamos con familiares y amigos que utilizaron el Amazon Echo Dot, y afirmaron que la calidad era casi tan buena (o mejor) que la calidad del altoparlante de nuestros teléfonos. Eso habla de la calidad de los micrófonos y el algoritmo para la reducción de ruido del Amazon Echo Dot que Amazon implementó para las llamadas telefónicas.

Las llamadas siguen siendo una de las mejores funciones del Amazon Echo Dot, junto con el control de dispositivos inteligentes, por supuesto.

Si buscas un dispositivo para dárselo a familiares que pueden no llamar tan seguido como deberían, la capacidad del Amazon Echo Dot de “Drop In” y llamar on demand a cualquiera, en cualquier lugar del país sigue siendo una gran solución.

Más allá de la música, el Echo Dot tiene exactamente la misma inteligencia que el Echo de tamaño completo. Puedes utilizarlo para poner cronómetros cuando cocinas, para que te brinde un resumen de noticias de un minuto mientras desayunas por la mañana o incluso para pedir un Uber si ingresaste la información de inicio de sesión de Uber en la aplicación Alexa.

Si tienes una rutina establecida que te gustaría realizar, Alexa puede ensartar varias órdenes; por ejemplo, puedes encender las luces, la calefacción y la TV con una frase corta. Esto es útil una vez que tengas varios dispositivos inteligentes.

Recientemente, vimos un montón de voces nuevas de Alexa, así como un nuevo Modo breve que hace que sea menos probable que Alexa responda a tu voz (para evitar que el asistente de voz interfiera constantemente en las conversaciones), y la compra por voz a través de la Amazon Store.

Todas estas funciones son increíbles y hacen que la familia de dispositivos Amazon Echo sea líder del sector, incluso a pesar de una buena competencia por parte del Asistente de Google.

Veredicto final

Si buscas en el mercado un altavoz inalámbrico económico que pueda realizar llamadas, controlar tu hogar inteligente y reproducir alguna canción o dos, el Amazon Echo Dot es sin duda uno de los mejores altavoces inteligentes del mercado, incluso mejor que el Google Home Mini en lo que respecta a la calidad de llamadas y la reproducción de música.

No obstante, si tienes pensado sentarte para una sesión de escucha prolongada, te recomendamos conectarlo a un altavoz externo (recuerda comprar un cable auxiliar de 3.5 mm) u optar por uno de los altavoces de Amazon expertos en audio, como el Amazon Echo (segunda generación) o el nuevo Amazon Echo Plus con Amazon Echo Sub. Tu música te lo agradecerá.

Imágenes: TechRadar.