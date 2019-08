Reseña del Amazon Echo

Puede que los altavoces inteligentes lleven un buen tiempo en el mercado, pero todo comenzó en el 2014 cuando Amazon lanzó su primer altavoz original, Echo.

ACTUALIZACIÓN: Si tiene pensado comprar un altavoz Echo o cualquier otro altavoz inteligente, le recomendamos esperar al Amazon Prime Day. Ya es oficial que el Amazon Prime Day durará dos días; del 15 al 16 de julio. Aunque no le prometemos que todo lo que está en su lista de deseos tenga un descuento, habrán muchas ofertas en tecnología, así que espere el día para realizar su gran compra.

La línea Echo es casa de Alexa, la asistente inteligente habilitada por voz de la compañía Amazon. Esta línea combina la inteligencia artificial y un audio práctico para el hogar y acaparó el mercado de los hogares inteligentes al expandirse a una variedad de altavoces, pantallas inteligentes (como la Echo Show o la nueva Amazon Echo Show 5) y a gadgets complementarios (p. ej., el Echo Input), los cuales se comercializan bajo el nombre “Echo”.

Aunque la gama Echo de Amazon sigue creciendo, otros grandes de la tecnología no tardaron en reclamar su parte del mercado de las casas inteligentes. Hoy en día, existe una competencia feroz entre el Apple Homepod y el Google Home, así como entre un montón de altavoces de terceros.

En consecuencia, el continuar a la cabeza de la competencia dependerá de los productos de la gama Echo de Amazon, cuya versión revisada del Amazon Echo de 2017 sigue arriba en el marcador.

Pero con tantas alternativas en altavoces inteligentes que dominan el mercado (p. ej., desde altavoces con pantallas inteligentes hasta altavoces pequeños portátiles), no siempre resulta fácil encontrar el ideal para el hogar, su presupuesto y sus necesidades.

Lo cierto es que, a pesar de la competencia inclemente, el Amazon Echo sigue siendo una de nuestras opciones preferidas para su hogar moderno. Reproduce música, revisa las noticias y controla su hogar inteligente. Esto es gracias a que no solo es un altavoz robusto con un diseño renovado, sino que también es un admirable ayudante de IA para el hogar a través de Alexa.

La segunda generación del Amazon Echo es una opción genial, ya que es un altavoz inteligente asequible y bastante funcional.

Tiene dos altavoces potenciados con tecnología Dolby, lo que significa que sonará muchísimo mejor que el pequeño Amazon Echo Dot. Sin embargo, en la escala de precios de los altavoces inteligentes, este sigue siendo una opción intermedia en comparación con el costoso Echo Plus.

Consideramos que su calidad de sonido es más que suficiente para el día a día. No obstante, advertimos a los audiófilos que este altavoz aún no reemplazará a sus sistemas de sonido de alta fidelidad. En su lugar, este representa una excelente opción de entrada si quiere probar el mercado de los hogares inteligentes sin invertir demasiado o si reproducir música en todo momento no es lo suyo.

Desde el lanzamiento de la primera versión del altavoz inteligente en 2015, Amazon ha implementado una serie de mejoras sutiles y significativas a la apariencia del Echo. La última versión de 2017 exhibe nuevos acabados en tela y madera, los cuales de seguro combinarán mejor con la decoración de su hogar, a diferencia del estilo de aluminio pulido anterior. Seamos honestos, ese diseño se veía un poco desaliñado.

Es difícil encontrar detalles en el Amazon Echo, pero uno de los pocos es que no tiene el control de volumen que tanto nos fascina del Echo Plus.

El asistente digital Alexa tampoco parece ser más inteligente que el Asistente de Google, pero esto es una preferencia subjetiva. A un precio asequible como este, estamos profundamente complacidos con este altavoz inteligente, y tomará bastante esfuerzo sacarlo de nuestro puesto número uno.

Imagen: Amazon

Preguntas frecuentes sobre el Amazon Echo.

¿Hay que pagar una tarifa mensual para usar el Echo? No, no hay tarifa mensual. Solo tiene que comprar el Echo y tener una cuenta de Amazon. Luego, necesitará la aplicación Amazon Echo que también es gratuita.

No obstante, gozará de beneficios adicionales si es miembro de Amazon Prime, como acceso a Amazon Music a través de su Echo.

¿Qué hace Amazon Echo? Considérelo como su propio asistente personal. No estamos en un momento en el que la tecnología nos puede ayudar físicamente a manejar nuestros hogares, pero puede hacer todo lo demás. Por ende, puede preguntarle al asistente de voz de Echo, Alexa, cosas como la hora, información general, el estado del tráfico, cómo estará el clima y todo aquello que podría ayudarle a empezar el día con buen pie.

Gracias a la conectividad de los dispositivos para hogares inteligentes, también puede usar su Echo para controlar otros dispositivos en su hogar. Por ejemplo, si tiene el bombillo Philips Hue, Echo es capaz de controlarlo. Solo tienes que decir “Alexa, apaga la luz”.

Eso es solo el comienzo. El Echo tiene un montón de “habilidades” que puede considerar como aplicaciones separadas y como cosas que puede hacer por usted, desde reproducir juegos y controlar otros dispositivos hasta despertarlo por la mañana.

¿Cuál es la diferencia entre Echo y Alexa? Echo es el nombre del altavoz inteligente y Alexa es el asistente inteligente integrado en este.

¿Cuál es la diferencia entre el Amazon Echo y el Amazon Dot? El Amazon Echo es el altavoz inteligente original de Amazon. Tiene Alexa integrada y puede reproducir música en una calidad aceptable. El Dot hace lo mismo, solo que es más pequeño. La principal diferencia es que el altavoz del Dot no es tan bueno como el del Echo. Opte por un Echo si lo que quiere es reproducir música.

¿Echo requiere de Alexa? Sí. Alexa es lo que hace que su Echo sea inteligente. Considérela tu propia asistente inteligente y el cerebro detrás del hardware. Le puedes pedir que haga cosas y que ayude a lo largo del día, desde “Alexa, ¿cómo estará el tiempo más tarde?” hasta “Alexa, enciende las luces”.

No tiene que hacer nada más para tener a Alexa, ya que el asistente de voz viene integrado en la serie de altavoces inteligentes Echo de Amazon.

Precio y disponibilidad en los EE. UU y el RU

Cuando se trata de accesibilidad y asequibilidad, el Amazon Echo es uno de los mejores altavoces inteligentes del mercado. Tuvo una reducción de precios reciente en la mayoría de los países, lo que significa que pagará $74.99 (AU$119) si vive en los EE. UU. o £79,99 si vive en el RU.

Estamos hablando de una compra muchísimo más atractiva que en su precio original de lanzamiento de $180 (£150; alrededor de AU$230).

Si bien estos son los últimos precios, es habitual que encuentre altavoces inteligentes con descuentos, ya que Amazon y Google realmente quieren que los compren.

No obstante, el archienemigo Google Home no bajará del umbral de los $100/£100 sin un descuento. Este tiene un precio de $129 (AU$199), pero es importante destacar que suelen haber ofertas.

La mayoría de los altavoces de terceros con Alexa no están a la altura del Echo. El Kitsound Voice One ($179, £129,99) es más costoso y su sonido no es fantástico, y la mayoría de las unidades de menor costo son meras imitaciones de un Echo Dot.

De momento, el Amazon Echo es una opción sólida y una buena oferta en caso de que haya tenido sus dudas a la hora de elegir su primer altavoz inteligente.

Diseño y funciones

Gracias a la actualización de 2017 del Amazon Echo, esta 2.ª generación de altavoces asistentes probablemente tenga el look menos tecnológico de la línea de Amazon. Sus laterales están cubiertos por una rejilla de tela, en lugar del aluminio pulido del Echo Plus de alta gama.

Por supuesto, puede que Amazon haya añadido la tela para abaratar costos, pero esta le brinda un estilo de “diseño de interior” más atractivo en nuestra opinión. Este es un cambio importante ya que los altavoces inteligentes son cada vez más comunes y ocupan un lugar esencial en la sala de estar de las personas, por lo que no se trata de un producto para primeros usuarios.

La actualización del Echo le da un menor tamaño y una mayor anchura a la de su antecesor. En lugar de ocupar más espacio, este buen cambio le da más estabilidad al altavoz inteligente. Mientras sentíamos que el Echo original se caería con un tropiezo accidental, la nueva versión robusta indica que no se moverá.

Su diseño acompaña el estilo actual de los altavoces inteligentes, como el Google Home y el Apple Homepod.

Imagen: TechRadar

No tenemos problemas con esto. El estilo es más agradable que el Echo original y Amazon decidió combinar los elementos del Dot con el dispositivo de tamaño completo, por lo que cambió el dial de volumen por un par de botones. Estos están unidos por un botón de silencio para que Alexa deje de escuchar absolutamente todo, así como un botón para invocarla en caso de que esté muy ocupado como para decir su nombre en voz alta.

Esto quiere decir que la excelente experiencia ergonómica de rotar el dial llegó a su fin (en lugar de presionar los botones superiores), algo que será una pena para algunos usuarios.

El diseño no fue lo único que cambió en la versión de 2017 del Amazon Echo. Alexa ha pasado por varias actualizaciones, ha adquirido nuevas habilidades y rutinas y también ha mejorado el reconocimiento de voz y comprensión. Puede revisar nuestra selección de las mejores habilidades de Alexa en nuestro resumen completo, así como algunas curiosidades divertidas sobre ella.

Ahora que Alexa forma parte de otros dispositivos como el Sonos One y el Ultimate Ears Megablast, y que el diseño del Echo es más modesto, ¿no parece que el altavoz inteligente de Amazon corre el riesgo de opacarse demasiado?

Esta fue nuestra experiencia cuando usamos el hermano menor del Echo, el Echo Dot, durante una semana.

Imagen: TechRadar

Las dimensiones exactas del nuevo Amazon Echo son 148 × 88 × 88 mm. Si las comparamos con las del original (235 × 84 × 84 mm), es claro notar una menor altura y una mayor anchura. Pesa unos sólidos 821 g.

El Amazon Echo que probamos vino en color Charcoal Fabric (tela color carbón), pero hay otros colores para elegir. Esta es una excelente opción. Amazon fue más allá del blanco y negro con su paleta de colores y también con los materiales que cubren el Echo.

Hay tres opciones de tela: Charcoal (carbón), Heather (brezo) y Sandstone (arenisca). También tenemos tres tipos de acabados: Oak (roble), Walnut (nogal) y Silver (plata). Estos nombres (a diferencia del tercero) nos inspiran maderas, pero es importante destacar que las carcasas están hechas de plástico y son unos £10/$10 más costosas que las versiones hechas en tela.

Imagen: TechRadar

La carcasa también es intercambiable. Si cambia la decoración de la sala de estar, puede comprar una nueva carcasa que combine. Estas se venden por separado a un precio de £19,99/$20 para las versiones en tela y £29,99/$30 para las versiones de plástico. Esto es un poco costoso tomando en cuenta que paga alrededor de un tercio del precio del equipo por una carcasa, cuando la mayor parte del dinero probablemente ha sido invertida en los componentes internos del Echo. No obstante, esas son las opciones.

Si su prioridad es un sonido de alta calidad y el Echo no se compara con su sistema de audio actual, también puede conectar el Echo a un altavoz más grande o equipo de alta fidelidad de su preferencia. Ofrece Bluetooth para conexiones inalámbricas y una salida trasera de 3.5 mm.

Consulte nuestra guía sobre los mejores altavoces Amazon Echo para ver una comparación del resto de la familia Echo.

Rendimiento

El Amazon Echo (2.ª generación) es muy fácil de configurar, pero tiene que utilizar la aplicación Amazon Alexa en su teléfono para hacerlo.

Le dirá cómo conectar el Echo con su red y el proceso toma apenas unos minutos. Vaya a Ajustes > Configurar un nuevo dispositivo, escoja el Echo que se instalará (se muestran como iconos) y siga las instrucciones de instalación.

La verdadera curva de aprendizaje de un Amazon Echo está en qué podemos pedirle a Alexa, qué funciona y qué no y luego profundizar en las Echo Skills (habilidades de Echo) para agregar habilidades. Estas son una especie de miniaplicaciones para su altavoz inteligente y hay alrededor de 30,000 para escoger.

Para más información, consulte nuestra guía útil sobre las mejores habilidades de Alexa, pero le informamos que Amazon incluye un pequeño folleto con un par de ideas para comenzar. Estas son bastante simples y efectivas.

Puede preguntarle a Alexa sobre la hora, el estado del clima (primero tendrá que indicar en dónde vive), pedirle un resumen de las últimas noticias, que cuente un chiste, que configure una alarma... Existen miles de cosas que puede hacer sin configurar una Skill (habilidad).

Imagen: TechRadar

Pero si realmente quiere que su Echo cante (sí lo hace, solo pídeselo), tendrá que jugar con las habilidades y modificarlas para que funcionen a su medida.

Nuevamente, este proceso es simple (solo vaya a la sección All Skills [Todas las habilidades] de la aplicación), pero es un terreno minado de opciones. Existen miles disponibles, pero solo un puñado de estas valen la pena y dependerán de qué otras “cosas inteligentes” hay en su hogar.

Añadimos las siguientes habilidades en nuestras pruebas: Amazon Music, Spotify, el termostato de TuneIn Hive (y las luces inteligentes), el sistema Sonos, nuestra cuenta Just Eat y Google Calendar.

En general, el Echo funcionó bien, aunque en ocasiones cometió errores y se confundió. Si pedíamos la emisora 6Music (estación de radio del RU), a veces nos llevaba a una lista de reproducción diabólica con música 666, mientras que otras veces nos enviaba a la estación de radio que queríamos al decir “BBC 6Music” para evitar cualquier confusión. En otras ocasiones teníamos que agregar “en TuneIn” al final de lo que queríamos pedir a Alexa.

También tendrá que hacer esto si utiliza dos o más cuentas de música, pero esto tiene sentido. Por ejemplo, puede definir a Amazon Music como su servicio de música predeterminado para evitar repetir comandos una y otra vez.

Entre otros detalles molestos está el hecho de que cierto contenido se reproducía en otro dispositivo Echo de otra habitación diferente a la nuestra cuando queríamos que se reprodujera en el nuevo Amazon Echo. Intentamos que Alexa leyera en voz alta uno de nuestros audiolibros de Kindle y su voz sonaba distante; nos tomó unos segundos entender que era porque estaba leyendo el libro en la habitación de arriba, la cual tiene nuestro Echo de 1.ª generación.

Sin embargo, estos son solo unos fallos ocasionales de este servicio simple y fluido. Echo y Alexa han facilitado muchísimo el control de su hogar inteligente y debemos aplaudirlos por esto.

Imagen: TechRadar

La calidad del sonido del Amazon Echo (2.ª generación) es nítida. Se escucha muy claro cada vez que Alexa habla y el conjunto de siete micrófonos del Echo indican que siempre le oirá cuando la llame. Y para desgracia de nuestro amigo Alex, también responderá a este nombre.

Para probar la reproducción de música, elaboramos una mezcla de canciones. El Echo fue capaz de capturar las notas graves de la excelente canción New Energy de Four Tet hasta cierto punto. Dicho esto, si lo que quiere es una mejora de sonido, entonces es mejor que considere el Amazon Echo Plus. El nuevo Amazon Echo es más que aceptable con su woofer de 2,6 pulgadas y single de 0,6 pulgadas. La inclusión de procesamiento Dolby ofrece un sonido más expansivo, pero no fue tan cálido como hubiéramos querido. Suba el volumen y la calidad del sonido comenzará a decaer un poco.

No obstante, arrojó el sonido de las guitarras de Weezer en Pacific Daydream. Es en las frecuencias bajas en donde el Echo comienza a fallar.

Compárelo con el sonido del modelo original y verá que el del nuevo sale airoso, lo cual es fantástico tomando en cuenta su bajo precio.

¿Quiere un sonido de primera calidad? Tal vez quiera revisar nuestra reseña sobre el Echo Plus.

Imagen: TechRadar

Actualizaciones de Amazon Echo

Aunque no son únicas de este modelo de Amazon Echo, Alexa ha recibido recientemente una serie de actualizaciones importantes con algunas funciones excelentes.

Ahora puede hacer llamadas de voz a teléfonos móviles en los EE. UU., el RU, Canadá y México. Para activar esta función, necesita asociar su número de celular a su cuenta Amazon y darle acceso a la lista de contactos.

Así podrá decir “Alexa, llama a papá” y verá como su altavoz inteligente lo conecta con su teléfono inteligente. La capacidad para recibir llamadas en los dispositivos Echo está limitada dependiendo de su proveedor de línea, pero cualquiera puede realizarlas.

El poder realizar llamadas a través de Echo es una actualización genial, al igual que la función Drop In, la cual actúa básicamente como un intercomunicador para su hogar entre dispositivos Echo. Los días de “gritar al piso de arriba que la comida está lista” se acabaron.

La función Routines (Rutinas) también es bienvenida. Esta combina una serie de tareas inteligentes en un solo comando. Ahora puede encender las luces y obtener un resumen matutino con tan solo decir “Alexa, comienza mi día”. Es una función divertida y una que crecerá mucho más conforme incorporen más habilidades. Al igual que otros elementos de Alexa, es un trabajo en proceso.

La agrupación de dispositivos domésticos inteligentes también ha mejorado, lo que facilita controlar varios con un solo comando (y de diferentes fabricantes). Le recordamos que si quiere agilizar aún más su hogar inteligente, entonces puede que quiera optar por el Amazon Echo Plus, que ofrece un descubrimiento más simplificado de dispositivos inteligentes y que prácticamente termina siendo un centro de gestión de dispositivos inteligentes gracias a su integración ZigBee.

También hay varias actualizaciones emocionantes que acaban de salir, así como otras que están por venir.

La más nueva es la implementación de una nueva función en Alexa llamada CanFullfillIntentRequest, que permitirá a los desarrolladores de habilidades (Skills) comunicar a Amazon sobre el tipo de preguntas que su herramienta puede responder. Lo que esto significa es que si un usuario realiza una solicitud vaga, la nueva función revisará toda la base de datos de habilidades y determinará cuál es la respuesta más probable. ¡Se acabo la confusión en caso de que olvide los comandos de habilidades específicas! ¡Hurra!

El equipo de Amazon también está trabajando en una mejor forma de ayudar a Alexa a entender conversaciones de manera más natural. La idea es que no tenga que decir el nombre de Alexa para obtener su atención durante una conversación; Alexa seguirá escuchando y respondiendo hasta que termine de realizar preguntas.

El jefe de Alexa Brain, Ruhi Sarikaya, comenta que estas mejoras saldrán en primera instancia para los EE. UU., el RU y Alemania, pero se negó a dar una fecha exacta de cuándo podríamos ver esta actualización. Visite este espacio para recibir noticias.

Veredicto final

El último altavoz inteligente, Amazon Echo (2.ª generación), es una actualización refrescante para la gama de Amazon. Su precio es más bajo, el diseño es más atractivo y Alexa mejora cada mes.

Debido a que muchos de estos cambios no son tan grandes, la llegada del último Amazon Echo no tuvo el mismo efecto sorpresa del Echo original.

También está claro que Amazon lleva la delantera frente a una competencia reñida con el Google Home, el Apple Homepod e incluso el Sonos One, gracias a su calidad de sonido superior.

Todavía es muy pronto para decir si alguno de estos sistemas terminará dominando el mercado de los hogares inteligentes. Sin embargo, los informes sugieren que los dispositivos Amazon Echo superan en ventas a Google Home y a Apple Homepod.

Incluso si no le convence la idea de tener tecnología para hogares inteligentes, puede seguir usando el Echo como un altavoz Bluetooth para su música.

Imágenes: TechRadar