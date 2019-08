Reseña de Sony Bravia AF9 OLED (KD-55AF9)

La estrella OLED de segunda generación de Sony, la AF9, está llena de maravillas. Este televisor no solo eleva los parámetros de calidad de imagen, gracias al nuevo conjunto de chips X1 Ultimate de Sony, sino que también suena genial, gracias a un sistema de audio de Superficie Acústica mejorado.

Dicho esto, la pantalla plana Master Series AF9 OLED de Sony es un ejemplo de innovación televisiva de gama alta. Cuenta con el procesador de imágenes más sofisticado que se haya visto en una pantalla 4K, y viene con una versión mejorada "+" de audio Acoustic Surface, que elimina los controladores de altavoces convencionales, utilizando actuadores de vibración en el panel para generar sonido. Para agregar más emoción, el conjunto incluso viene precargado con el último sistema operativo de TV de Android, Oreo, lo cual es una mejora monstruosa en comparación con todo lo que hemos visto hasta ahora.

Entonces, ¿todo esto justifica su ostentoso nombre? Para aquellos dispuestos a gastar el dinero, absolutamente.

Precio y fecha de lanzamiento

El AF9 es un ejemplo para los nuevos televisores Master Series de Sony, una denominación que representa un rendimiento superior, y se une al ZF9, un modelo LED-LCD de alto rendimiento, que es básicamente una actualización del tan aclamado Sony Bravia ZD9.

El AF9 está disponible en dos tamaños de pantalla, 55 (KD-55AF9) y 65 pulgadas (KD-65AF9), y les dedicamos un buen tiempo a ambos. Prepárese para gastar $3600 en el KD-55AF9 y mucho más ($4850) en el KD-65AF9, ambos disponibles ahora.

El diseño

Diseño minimalista reclinado

Sistema de audio Acoustic Surface+

Modo de sonido de canal central opcional

El AF9 adopta el mismo diseño reclinado que su predecesor, el Sony Bravia A1 OLED, aunque hay cambios en el soporte de retroceso. Como consecuencia, no parece inclinarse demasiado hacia atrás y el conjunto también puede montarse en la pared, si se prefiere.

En cuanto al diseño, el AF9 es agresivamente minimalista. La fachada es toda de cristal, con solo un detalle de recorte para darle un resaltado. Es, para todos los efectos, sin bisel.

El soporte de retroceso incorpora la parte electrónica, el sistema de audio y la conectividad. La instalación no demora mucho, simplemente hay que soltar el pestillo de la parte posterior del panel y colocar el contrapeso. Debidamente colocado y sintonizado, está listo para ser visto.

La inclinación no parece tan pronunciada como en su predecesor, pero aún posee un ángulo, por lo que tendrá que usar muebles de moda AV bajos.

La conectividad es excelente. Hay cuatro entradas HDMI, todas ellas compatibles con submuestreo de color 4K 60p 4:2:0 de 10 bits, 4:4:4 y 4:2:2. También hay una entrada AV Mini Jack, salida de audio óptica digital, puerto LAN Ethernet y dos USB, siendo uno de ellos v.3 para grabación en disco duro. Bluetooth y Wi-Fi son estándar.

Como detalle no tan usual, cuenta con un terminal de altavoz central dedicado (sin pequeños clips de resorte, sino entradas de uniones gruesas que pueden aceptar conectores banana) que permiten que el televisor funcione como un altavoz central en un sistema de sonido multicanal.

La mejora más importante es la implementación de la tecnología de sonido vibrante de Sony, Acoustic Surface Audio+, que agrega un tercer actuador en pantalla para crear un canal central entre la configuración estéreo anterior. También se incluye un segundo controlador de bajos, que crea efectivamente un sistema de sonido 3.2. Los tres actuadores están incorporados en la base del respaldo inclinado, junto con los controladores de bajos gemelos.

La actualización suena de forma extraordinaria. El diálogo es claro y está bloqueado en la pantalla, y el controlador de bajos adicional agrega peso. También hay una clara dirección de canales en pantalla, pero cubriremos esto detalladamente más abajo.

Smart TV (Android)

Interfaz Oreo Android simplificada

Catch-up TV a través de YouView

Netflix, Amazon Prime Video y YouTube todos compatibles con 4K

Desordenado, torpe y propenso a los accidentes, el sistema operativo de smart TV de Android ha tenido varias dificultades a lo largo de los años... pero todo eso podría estar a punto de cambiar gracias a la introducción de la actualización de Android Oreo, una refrescante actualización que replantea fundamentalmente la plataforma.

El UX es ahora lógico e inclusivo. Ya no se siente como si estuviera luchando con un pulpo. Oreo introduce muchas características nuevas e interesantes, que incluyen una guía de contenido recientemente visto, recomendaciones curadas y una lista de canales favoritos.

Los servicios de streaming incluyen Netflix, Amazon Prime Video y YouTube, todos los cuales son compatibles con la reproducción 4K. Netflix y Amazon también ofrecen HDR según disponibilidad.

Afortunadamente, la interfaz de usuario también es significativamente más rápida que las implementaciones anteriores del sistema operativo Android TV. Es una completa actualización masiva.

Rendimiento HD/SDR

Excelente retoque HDR para SDR

Contraste y color impactantes

HD and SDR (Standard Dynamic Range) handling is top notch. We particularly like the way Sony tends to boost peak whites on SDR material, to better take advantage of the panel’s native characteristics and give an almost HDR-like appearance to images. It does this without overcooking the average picture level. Likewise, while the panel puts its pedal to the metal, you’ll barely notice you’re speeding.

There’s no shortage of clever ideas: The X1 Ultimate introduces two new intelligent image processing modes, Object-based Super Resolution and Object-based HDR remaster. These essentially enhance individual objects within a picture, giving greater definition. A pixel panel booster is used to pimp colour and contrast. Wide colour gamut content looks luxurious.

Peak panel luminance is adjustable. If you want to maximise white highlights, it’s worth setting this to High, rather than Medium. The difference is subtle but effective.

For most users, the Standard image preset offers the best overall balance when watching in a room with some level of ambient light. However, the Vivid mode is also surprisingly rewarding with animation and CG heavy blockbusters alike. A guilty pleasure, the preset combines amped up detail with extreme dynamics and colours are oversaturated but not noisy.

El manejo de HD y SDR (Rango Dinámico Estándar) es de primera clase. Nos gusta especialmente la forma en que Sony tiende a aumentar los picos blancos en el material SDR, para aprovechar mejor las características nativas del panel y dar a las imágenes una apariencia casi HDR. Lo hace sin afectar excesivamente el nivel de imagen promedio. De esa forma, el panel supera todos los limites, sin embargo usted no sentirá un cambio drástico.

Las ideas inteligentes no faltan: El X1 Ultimate presenta dos nuevos modos de procesamiento de imágenes inteligentes, la Super Resolución basada en Objetos y el remaster HDR basado en Objetos. Estos esencialmente mejoran los objetos individuales dentro de una imagen, dando una mayor definición. Un amplificador de panel de píxeles es utilizado para modificar el color y el contraste. El contenido de la amplia gama de colores se ve lujoso.

La luminancia pico del panel es ajustable. Si desea maximizar los resaltes de blanco, vale la pena establecerlos en Alto, en lugar de Medio. La diferencia es sutil pero efectiva.

Para la mayoría de los usuarios, el ajuste de imagen Estándar ofrece el mejor balance general cuando se mira en una habitación con cierto nivel de luz ambiental. Sin embargo, el modo Vívido también es sorprendentemente gratificante tanto con animación como con los grandes éxitos CG de taquilla. El preajuste combina detalles amplificados con una dinámica extrema y los colores están sobresaturados pero no son ruidosos.

Rendimiento 4K/HDR

Excelente luminancia pico

La Dolby Vision es un poco confusa

Buena gestión del movimiento

El AF9 es la primera salida OLED para el nuevo conjunto de chips X1 Ultimate de Sony, y es un gran debut. Considerablemente más potente que el X1 Extreme de larga data de la marca, los detalles sutiles y matices de los colores nos hicieron probarlo varias veces. Esperamos negros profundos y colores vibrantes con pantallas OLED 4K, pero el AF9 tiene una riqueza adicional.

Hay menos diferencias obvias entre los distintos modos de imagen cuando se mira en 4K HDR: Por ejemplo, para la mayoría de las opciones televisivas, el modo Estándar es nuevamente la mejor opción. La nueva imagen Personalizada es en realidad una reequipación de la antigua configuracion Cinema Pro de la marca, que los ingenieros han ajustado para que coincida con el monitor de masterización Pro OLED de Sony, el BVM-X300. En una habitación oscura funciona muy bien.

Cuando se trata de detalles de UHD, el procesador de imagen X1 Ultimate de la marca hace un trabajo fenomenal, mejorando la definición y el matiz del escenario y los grandes primeros planos, sin un evidente énfasis en los bordes.

El rendimiento HDR es igualmente impresionante. Medimos el brillo máximo en poco más de 900 cd/m2 (también conocidos como nits) con una ventana HDR del 5 %. Los píxeles de HDR tienden a alcanzar un pico rápido y ocupan un espacio de pantalla limitado, por lo que esta Sony no tendrá problemas con la mayoría de los HDR. Los efectos de iluminación, las explosiones, reflejos, objetos destellantes, son resaltados y renderizados con precisión.

Por supuesto, el HDR es igualmente bueno en los aspectos más oscuros de la imagen, y hay muchos detalles de sombras para explorar. Sin embargo, su elección de ajuste preestablecido de imagen podría afectar lo que ve en la pantalla.

Y, ya que estamos tocando el tema, vamos a mencionar que el soporte de HDR cubre HDR10 estándar, transmisión de HLG y tecnología propietaria Dolby Vision. Este último no se limita a la aplicación interna del conjunto; funciona con fuentes exteriores también. (Star Wars :The Last Jedi en UHD Blu-ray se ve excepcional en DV). Desafortunadamente, sin embargo, no hay soporte para HDR10+.

Con Dolby Vision, hay una variedad de modos Oscuro y Brillante, aparentemente para compensar las condiciones de visualización. Sin embargo, Dolby Vision Dark es un poco agresivo y tiene una tendencia a aplastar los detalles casi negros, incluso cuando se ve en una habitación completamente oscura. Creemos que la alternativa más brillante casi siempre es la mejor opción.

Una de las opciones más polémicas introducidas en la gama Master Series es el modo Calibrado de Netflix que supuestamente emula la imagen que se ve en los monitores de masterización de Netflix. Es una configuración CInema preestablecida pero con un nombre diferente, pero no es particularmente atractiva. Opacará la Dolby Vision y tenderá a parecer un poco... sin vida.

El manejo del movimiento, sin embargo, es extremadamente bueno. Para las imágenes más cinemáticas, sin efectos de interpolación obvios, recomendamos la configuración personalizada de Motionflow, con la Suavidad establecida en 1 en la escala deslizante, y la Claridad en Baja. Evite la opción de Alta claridad ya que esto oscurece la imagen e introduce niveles inaceptables de parpadeo.

Sonido

Audio direccional de gran cuerpo

Modo de altavoz central dedicado

Sony reescribió el libro de reglas para el audio de TV con la introducción de la tecnología Acoustic Surface. El uso de actuadores para hacer vibrar el propio panel OLED, una técnica que hemos visto en varios dispositivos de antemano, resultó ser brillante para la televisión: Con Acoustic Surface+, obtenemos un tercer actuador central, diseñado para bloquear mejor el diálogo en una imagen estéreo.

Esta expansión es quizás menos significativa en esta iteración de 55 pulgadas que su hermano mayor, pero aliada a esos dos woofers de rango medio, el conjunto hace un ruido exagerado.

Si opta por utilizar el modo de audio del canal central, los módulos de amplificador individuales del conjunto son agregados a la par y la señal de audio entrante es re-amplificada. Si bien el resultado final funciona, la TV no podrá igualar la salida de nada más que un amplificador de cine en casa independiente económico. También experimentará diferencias de timbre entre la salida Acoustic Surface y los controladores convencionales.

El rival más cercano al AF9 es el Panasonic TX-FZ952/FZ950. Este producto tiene un procesador de imágenes igualmente impresionante, en la forma de su segunda generación de silicona HCX, y la nueva e innovadora tecnología Dynamic LUT (Look up table) de la marca garantiza una fidelidad de color superior. También tiene un sistema de sonido de cintas, cortesía de la barra de sonido Technics Dynamic Blade.

Aún impresionantes, pero considerablemente más baratos que las Sony Master Series son el LG C8 OLED, el AF8 OLED de la propia Sony y el Philips 803. Si bien ninguno llega a tener el mismo desempeño, usted pagará una fracción significativa de precio por lo que podría considerarse en la práctica como apenas pequeños incrementos en la calidad.

Veredicto final

El AF9 es, sin duda, la mejor oferta de OLED de Sony hasta la fecha, y podría decirse que es un contendiente fuerte para la pantalla de gama alta del año. Cuando se trata de calidad de imagen y rendimiento de audio, es impresionante. Aunque apenas experimentamos unos inconvenientes (p. ej., un nivel de negro que anula a Dolby Vision y al modo de calibración de Netflix), no dudamos que existan críticas en un modelo tan ambicioso como este. Si puede tolerar su diseño ligeramente inusual y pagar el precio, tendrá una gloriosa pantalla UHD.