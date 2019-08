Reseña de los Bose QuietComfort 35 II

Los Bose QC35 II muestran por qué la compañía es tan popular entre los viajeros con una cancelación de ruido líder y sonido balanceado. Tal vez no sean los audífonos con mejores detalles o mejor sonido, pero tendrán un sonido excelente para la mayoría de los oyentes. La adición del Asistente de Google es algo bueno, pero no indispensable.

Si desea un par de audífonos líder en su clase, definitivamente querrá un par que ofrezca tanto funcionamiento inalámbrico y cancelación de ruido activa - lo cual no se logra fácil considerando los problemas que frecuentemente surgen con el Bluetooth y la calidad de sonido.

Ya Bose ofrecía audífonos con tales características (los impresionantes Bose QuietComfort 35), pero con la creciente importancia de los asistentes de voz, ha actualizado sus audífonos insignia con compatibilidad integrada para el Asistente de Google.

Y tenemos los Bose QC35 II, el primer par de audífonos del mundo que incorpora el asistente de voz de Google.

Con el Asistente de Google integrado, usted puede simplemente presionar y sostener un botón para interactuar con Google sin tener que decir, "Okay Google." Los audífonos también le leerán notificaciones para que no tenga que sacar su teléfono inteligente de su bolsillo o bolso.

La adición del Asistente de Google se agradece - si - pero se obtiene a costo de otras características más útiles como reproducción/pausa automática o mudo instantáneo.

Mientras que los QC35 II siguen siendo una muy buena recomendación para los viajeros, sufren de algunas omisiones de características que le evitan ser el mejor del paquete, especialmente por el precio de $350 (£330, AU$500) que exige.

Con eso dicho, podríamos ver que los QC35 II reciban un descuento significativo durante el Amazon Prime Day 2019, el cual se aproxima el 15 de julio. Con una duración de 48 horas, el Prime Day de este año se está preparando para ser el más grande de todos, y estamos esperando ver muchos descuentos en todas las marcas de audífonos.

El diseño

Los Bose QC35 II tienen exactamente el mismo aspecto que la generación anterior de audífonos, exceptuando el nuevo botón para el Asistente de Google ubicado en el audífono izquierdo. Los audífonos vienen en negro o plateado y su diseño es... bueno, impactantemente genérico. Esto los hace perfectos para viajeros de clase empresarial modestos, pero no tan perfectos para aquellos que les gusta que sus audífonos causen una impresión.

Otra cosa decepcionante es su fabricación de plástico, lo cual es bueno para eliminar peso pero que hace que se sientan extremadamente económicos, especialmente en comparación con audífonos lujosos como los Master & Dynamic MW50, los cuáles cubren su cabeza con piel de cordero y aluminio.

Agradecidamente, la fabricación de plástico no afecta la habilidad de los audífonos a aguantar castigo ya que se siente bien sólida. Los audífonos también incluyen un estuche duro para viajes, el cual es mejor que los bolsos que muchos fabricantes de audífonos prefieren incluir.

La fabricación de plástico si ayuda a los QC35 II NC en cuánto a comodidad y estuvimos impresionados por lo cómodos que fueron de usar por periodos extendidos de tiempo. Aunque el plástico no se siente tan bien como el metal, hace maravillas para la reducción de peso, algo que les encanta a los viajeros en vuelos largos.

Las almohadillas que utiliza Bose en los QC35 II NC son asombrosas, ya que bloquean gran cantidad de ruido externo incluso con la cancelación de ruido desactivada. Esto es maravilloso si desea ahorrar batería y escucharlos con la cancelación de ruido desactivada.

De igual manera, los controles de los audífonos son simples y efectivos. Cuentan con un deslizador para el encendido y emparejamiento en el audífono derecho, y botones hacia arriba/abajo para el volumen y reproducción. El audífono izquierdo solo porta un botón para el Asistente de Google, aunque puede reconfigurarlo para activar/desactivar los niveles de cancelación de ruido utilizando la app Android o iOS de Bose.

Características

Especificaciones de los Bose QC35 II Diseño: Sobre la oreja

Peso: 309 g Duración de la batería: 20 horas

Versión Bluetooth: Bluetooth 4.1

La característica principal de los Bose QC35 II es el Asistente de Google, el cual funciona bien para la mayoría de los casos. A lo largo de nuestra prueba, estuvimos impresionados con la velocidad y precisión del Asistente de Google y lo bien que los audífonos pudieron reconocer nuestra voz, incluso en un tren abarrotado o cafetería.

Antes de encender los audífonos por primera vez, se le notifica que debe descargar la app Bose para su teléfono, ya que requerirá el uso de la app para muchas de sus características, tales como: activar/desactivar la cancelación de ruido, configurar el botón del Asistente de Google, actualizar firmware, y otras.

La app es simple y funcionó bien, aunque sufrimos de algunos problemas de conectividad de vez en cuando con Android, donde la app no detectaba nuestros audífonos. Reiniciar la app corregía esto, así que esperamos que Bose continué desarrollando su app móvil para que sea más estable.

El uso del Asistente de Google de los Bose QC35 II funciona igual como lo haría con Google Home. Puede pedirle que le de titulares, agregarle recordatorios, o una variedad de otras preguntas. El Asistente también le leerá sus notificaciones a medida que le lleguen, lo cual es bueno, pero puede ser repetitivo si ya tiene un reloj inteligente.

En resumen, la adición del Asistente de Google es buena, pero no es en ninguna manera la razón por la cual comprar los Bose QC35 II: compre estos audífonos por su excelente cancelación de ruido, sonido balanceado e increíble comodidad.

Donde Bose se queda corto es con las cosas simples, como pausar su música automáticamente cuando usted se quita los audífonos. Tampoco tienen funcionalidad de mudo instantáneo como los Sony WH-1000XM2 en los cuales usted puede poner su palma por encima de un audífono para escuchar lo que sucede a su alrededor. Esa funcionalidad es un milagro para los viajeros que necesitan tener la habilidad de escuchar anuncios en un aeropuerto rápidamente. Es decepcionante que Bose no incluya estas características cuando los económicos Plantronics BackBeat Pro 2 tienen ambas.

Rendimiento

El fuerte de Bose es la cancelación de ruido activa, y lo muestra con los QC35 II NC. Activar la cancelación de ruido es como entrar a una habitación silenciosa después de estar en una calle urbana concurrida. Los audífonos hacen un excelente trabajo de eliminar todo, desde el rugir de un tren hasta vehículos e incluso voces.

Aún sentimos algo de presión con la cancelación de ruido activada, pero no fue tan mal. (Sin embargo, podría no gustarles a aquellos con sensibilidad a la presión de la cancelación de ruido.) Los audífonos hacen un excelente trabajo en bloquear el ruido exterior incluso con la cancelación de ruido desactivada, lo cual da buen testimonio de diseño de audífono de Bose.

En cuánto a calidad de sonido, los Bose QC35 II son buenos, pero no líder en su clase. Mientras que el balance de tonos es relativamente neutral con un pequeño aumento de medio bajo, el sonido es algo suave al compararlos con competidores como los Sony WH-1000XM2 (previamente conocidos como Sony MDR-1000X). Esto significa que el alcance dinámico es un poco limitado y hacen una presentación un poco seca. La resolución es buena, pero no grandiosa y el entorno acústico algo promedio.

La mayoría de los oyentes encontrarán que la calidad de sonido de Bose es maravillosa si se escuchan en aislamiento. Los audiófilos querran elegir los Sony WH-1000XM2 o los Sennheiser Momentum Wireless 2.

La duración de la batería está clasificada en unas excelentes 20 horas con la cancelación de ruido activada y escuchándolos en volumen moderado. Encontramos que esta clasificación es precisa y no tendrá que preocuparse por cargar estos audífonos en medio de un vuelo. Sin embargo, la batería no es removible como en los B&O Beoplay H9, así que lleve consigo un cable cargador microUSB y paquete de batería, solo por si acaso.

Si quiere ahorrarse algo de batería, puede escucharlos en modo conectado al cable con la cancelación de ruido activada, la cual es una buena opción para tener. Es molestoso que Bose decidió utilizar un cable 2,5 mm y no uno de 3,5 mm - lo que significa que encontrar un reemplazo no será fácil - pero no es algo que determine su compra.

Veredicto

Bose actualizó sus ya excelentes QC35 incorporando el Asistente de Google. Los audífonos son exactamente iguales a su antecesor, a excepción del nuevo botón para el Asistente de Google. Esto significa que seguirá disfrutando de la cancelación de ruido superior que caracteriza a los productos de Bose, de una buena calidad de sonido y una comodidad increíble.

El Asistente de Google funciona bien ya sea en Android o iOS y brinda una experiencia similar a usar el Google Home. Los audífonos también le leerán notificaciones, lo cual puede ser repetitivo para usuarios de relojes inteligentes. Es bueno tener el Asistente de Google, pero no es en ninguna manera la razón por la cual comprar estos audífonos.

En conjunto, el Bose QC35 II NC es un excelente audífono para pasajeros y viajeros frecuentes. Bose ha encontrado un buen equilibrio de características que satisfarán a la mayoría de los oyentes. Los audiófilos querran echarle un vistazo a los Sony WH-1000XM2 o Sennheiser Momentum Wireless 2 en vez de estos.