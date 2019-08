Reseña de los auriculares "over-ear" 1MORE Triple Driver

Los auriculares in ear Triple Driver de 1MORE nos sorprendieron cuando los revisamos por primera vez. Y lo mejor de estos fantásticos modelos in ear es que también cuentan con una variante over ear que siguen la misma fórmula que hizo que los Triple Drivers sean geniales: combinan un sonido y una calidad de fabricación excelentes a un precio que muchos considerarían asequible.

Y, como era de esperar, después de pasar varias semanas con los auriculares over ear 1MORE Triple Driver, se convirtieron en uno de nuestros auriculares básicos para audiófilos favoritos.

Por esa cantidad de dinero, obtienes una excelente calidad de sonido que es detallada, dinámica e impactante con una escena sonora decente para un auricular cerrado que no necesita un amplificador de auriculares para que suene lo mejor posible. También lucen geniales. Están bellamente fabricados con carcasas de aluminio, copas de cuero y una abertura para admirar el ensamblado de los tres controladores. Incluso el cable incluido está bien hecho con un tejido trenzado y terminaciones en metal.

En pocas palabras, si estás buscando un par de auriculares básicos para audiófilos que sean cerrados y portátiles, los over ear de 1MORE Triple Driver son perfectos para comenzar (y terminar) tu búsqueda.

El diseño

Los auriculares over ear 1MORE Triple Driver parecen y se sienten como un producto de primera calidad, gracias a su fabricación de metal, cuero y plástico. Las copas están elaboradas con una sola pieza de aluminio y sus tres controladores únicos se muestran prominentemente por una abertura.

Sin embargo, aunque se sienten muy bien, el estilo puede no ser atractivo para todos, debido al símbolo agresivo de “riesgo biológico” que se ve en la rejilla que cubre el orificio de visualización de los controladores. Quisiéramos que el 1MORE nos ofrezca una vista clara del controlador o que lo cubra por completo.

El cuero cubre tanto las almohadillas para los oídos como la banda para la cabeza, lo que hace que los auriculares over ear Triple Driver sean muy cómodos; sin embargo, nuestros oídos se humedecieron un poco durante las largas sesiones de audición y hubo un ligero cansancio debido al diseño over ear.

Los auriculares se doblan muy bien para viajar e incluyen un estuche rígido para transportarlos. Hay una pequeña bolsa de velcro para llevar el cable incluido, lo cual también es un lindo detalle. Y hablando del cable, está bien cubierto con una tela tejida y sus terminaciones también están hechas de aluminio. Sin embargo, es decepcionante que el cable no incluya un micrófono en línea o controles, lo que parece un descuido ya que los auriculares in ear 1MORE Triple Driver tienen un modelo compatible con Android y iOS.

Rendimiento

Estos auriculares simplemente deslumbran cuando se trata de la calidad de sonido. Los auriculares over ear 1MORE Triple Driver nos impresionaron con la cantidad de detalles que pudieron extraer de varias pistas de música. Los medios-graves se enfatizan un poco, por lo que no son el mejor ejemplo de auriculares en ese sentido, pero sin dudas suenan amenos sin ser demasiado analíticos.

Del mismo modo, los medios y los agudos se detallan muy bien, ofreciendo un sonido dinámico. Los bajos son profundos pero no son tan potentes como en los Master & Dynamic MH30 o los MH40.

En términos de aislamiento de sonido, los auriculares 1MORE Triple Driver hacen un buen trabajo al bloquear el ruido ambiental y evitar que la música se escape.

Si bien se promocionaron como auriculares over ear, descubrimos que en realidad están en un punto medio entre over ear y on ear y esperamos que a los usuarios les pasará lo mismo. Las copas son demasiado pequeñas, lo que puede ocasionar cierta incomodidad durante sesiones de escucha prolongadas. Y, aunque no es un factor decisivo, también es decepcionante que las almohadillas estén pegadas al auricular y que no sean reemplazables.

Afortunadamente, el sonido compensa ampliamente estas deficiencias.

Veredicto

Si estás buscando un par de auriculares para audiófilos que no cuesten una fortuna, los auriculares over ear 1MORE Triple Driver son una excelente opción para comenzar. Su calidad de fabricación y sonido detallado realmente impresionan y creemos que a los amantes de los bajos les gustará el ligero énfasis y el control de los medios-graves en los registros inferiores sin sacrificar los medios o los agudos. Los auriculares revelan un buen nivel de detalle en todo el rango de frecuencia y el sonido se mantiene en un buen nivel de calidad en los registros superiores.

En ese sentido, es difícil criticar los $250 (aproximadamente £190, AU$338) de los auriculares over ear 1MORE Triple Driver, lo que los convierte fácilmente en unos de los recomendados por ese precio. En comparación con la competencia, los Master & Dynamic MH30 ofrecen un sonido mucho más cálido y grave, así como una mejor calidad de fabricación, pero están lejos de ser precisos. Los Focal Listen suenan excelente por lo que cuestan, pero los 1MORE los superan en la calidad de fabricación. Si deseas un diseño más retro, un micrófono en línea y remoto, entonces échale un vistazo a los Sennheiser HD1.

Sin embargo, si quieres un sonido espectacular sin agotar tu presupuesto, entonces deberías elegir estos.