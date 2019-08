Reseña de la Philips OLED 803 4K HDR TV (55OLED803)

Philips ha mejorado de forma significativa el poder de procesamiento de imágenes de sus TVs OLED del 2018, y los beneficios de este poder recién descubierto se nota en grande, con contraste mejorado y colores espectaculares.

El Motor de Procesamiento Perfecto P5 de segunda generación del fabricante ofrece el doble de poder de procesamiento de imágenes que tenía el original.

La TV OLED 803 de esta reseña está posicionada como la segunda al mando del fabricante, justo después de la principal OLED 903, sin embargo, a parte del sistema de sonido Bowers & Wilkins de esta última, es muy poca cosa lo que las separa. Si usted ya tiene un sistema de cine en casa listo, esta podría ser la adquisición más inteligente.

La 803 viene en dos tamaños de pantalla: 65 y 55-pulgadas (65OLED803 y 55OLED803).

El diseño

Apariencia ultra fina, minimalista

Iluminación de entorno de tres lados Ambilight

Solo tiene dos entradas HDMI 4K de especificaciones completas

El diseño estético y calidad del acabado son de muy alto nivel. La OLED 803 adopta una apariencia minimalista, con un acabado de metal pulido. El panel en sí es de apenas 4mm de grosor, anchándose solo para incorporar las partes electrónicas y el sistema de sonido.

La adición de Ambilight de tres lados no le agrega anchura extra, mientras que las pequeñas luces LED están distribuidas a los lados y parte superior del abultamiento trasero.

La conectividad incluye cuatro entradas HDMI con capacidad 4K y compatibilidad HDCP 2,2, aunque solo dos son de especificaciones completas de 2160/60p. Esta limitación puede ser un problema si usted no pretende emparejar el equipo con un receptor AV, lo que obviamente abriría la posibilidad de más conectividad con componentes.

Tiene dos puertos USB y uno minijack AV para equipos componentes, mientras que se puede usar una salida de audio óptico para barras de sonidos y sistemas de audio. Cuenta con una entrada ethernet para complementar el Wi-Fi incorporado. También tiene un puerto CI, para aquellos que buscan un equipo que acepte una tarjeta de suscripción de ESPN TV y otras similares.

La TV viene con dos controles remotos. Uno de ellos es un control Bluetooth extrañamente fino con una almohadilla táctil del tamaño de un pulgar, y el otro es un puntero más convencional, con un teclado en la parte trasera. Yo generalmente terminaba atraído hacia este último, pero como diseño en sí, el control Bluetooth es algo realmente ingenioso.

TV Inteligente

Actualización a Android Oreo tal y como fue prometido

Servicios de actualización de programación de TV

Netflix, Amazon Prime y YouTube todos compatibles con 4K

La plataforma inteligente seleccionada aquí es la Android N. puede que esté lejos de ser nuestra plataforma de TV inteligente favorita, pero por lo menos la implementación Philips Android parece ser más estable que la de Sony.

También viene con la promesa de una actualización a Oreo, la muy esperada actualización que combina una interfaz más intuitiva con el incorporado Asistente de Google.

Desafortunadamente, una de las consecuencias de Android es que el servicio de actualización de programación de TV es limitado. El equipo no utiliza el Freeview Play, así que no hay reducción de guía de TV, lo que significa que no tiene ITVHub, Demand5, UKPlay ni All4. En vez de eso, la TV viene con el Freeview HD EPG básico.

Las apps principales incluyen BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play y Rakuten TV. Tanto Netflix como Amazon están habilitados para 4K HDR, mientras que la compatibilidad VP9 significa que YouTube es compatible con 4K. También puede enlazar el equipo con dispositivos Alexa en el hogar para controlar el equipo remotamente.

Calidad de Imagen

Panel brillante OLED del 2018

La actualización a HDR10+ ha sido prometida

Buen Rendimiento con juegos

La calidad general de la imagen es excelente. La lista de especificaciones es de alto nivel, ofreciendo el diseño nuevo de sub-píxeles de Philips, el cual mejora la salida de luz alrededor del 10 por ciento.

Cuando se trata de HDR, el equipo cumple tanto con los estándares HDR10 como con los de Hybrid Log-Gamma (HLG), y se puede actualizar a HDR10+, con el estándar de metadata dinámica peleándose por la posición junto al rival Visión Dolby.

El HDR10+ ofrece optimización HDR imagen a imagen, la cual debe resultar en mejores detalles de sombras y mayor precisión de color con contenido masterizado en HDR10+. No es de sorprender que el equipo no sea compatible con el estándar rival Visión Dolby.

El manejo diario de HDR de la OLED 803 también es excelente. Los detalles revelados por tecnología patentada de mejoramiento de contraste le agregan una profundidad considerable a sus imágenes. Los tonos de piel, que frecuentemente no se ven tan reales en contenido HDR, son totalmente coherentes, incluso encima de fondos sobresaturados.

El rendimiento del equipo con juegos es sólido, pero no espectacular. Si juega con la configuración de imágenes Estándar el retraso es de unos 55,4ms. Si activa la configuración de Juegos y este se reduce a unos aceptables 38,8ms.

Rendimiento HD/SDR

La Realidad Natural Perfecta es una ganadora

Amplia gama de ajustes predeterminados de imágenes

Pero de toda la magia que tiene el equipo, la Realidad Natural Perfecta es lo que requiere de un estudio más cuidadoso, ya que esto realmente marca una diferencia en los contenidos que no son HDR (ya sean 4K o HD).

Esto es algo exclusivo de la P5 de silicona de segunda generación de Philips, el modo de Realidad Natural Perfecta utiliza un algoritmo de contraste inteligente para optimizar el brillo, nitidez y - por supuesto - el contraste de forma dinámica.

En la práctica, esto resulta en imágenes de mayor definición, con sombras más oscuras y luces más claras a lo largo del espectro de color - incluso una simple escena de nubes onduladas se convierte en algo llamativo y lleno de drama.

Los ajustes predeterminados incluyen modo Personal, Vívido, Natural, Estándar, Película, Juego y Monitor, además de Día y Noche ISF - y todos los modos se escalan a HDR con el contenido compatible, excepto el modo Monitor y Día/Noche.

En la mayoría de los casos, el Estándar y el Natural son los que más entretienen de forma confiable aunque tal vez quiera experimentar con otros - algunos varían enormemente y pueden realmente afectar la calidad de imagen.

Calidad 4K HDR

Modos Vívido y HDR Natural superiores

El modo Película HDR es subjetivamente suave

El manejo de Movimiento es una mezcla de todos

Aunque los ajustes predeterminados 4K HDR de la 803 revelan un claridad de 2160p, los modos varían drásticamente. La configuración de Película HDR no tiene ningún problema para resolver detalles a 4K, pero se ve subjetivamente suave en comparación con el HDR Natural o HDR Vívido.

El texto en movimiento de apertura en Guerra de las Galaxias: El Último Jedi (UHD Blu-ray) pierde la mitad de sus estrellas cuando se visualiza en modo HDR Película. Si la pone en HDR Natural o HDR Vívido, estas regresan.

El HDR Vívido es realmente emocionante. Si a usted le gusta que su UHD salte con detalles y color, entonces no debe pasar este modo por alto.

El brillo está a la par y la dinámica es excelente. Medimos el brillo máximo en poco más de 830 cd/m2 (también conocidos como nits) con una ventana HDR del 5 %. La 803 no tiene ningún problema para mostrar resaltado especular, tales como faros reflejantes, reflejos brillantes y chispas explosivas.

El manejo de movimiento es más una mezcla de todos. El estilo de movimiento de Película mantiene al panel con una apariencia adecuadamente cinematográfica, aunque con un bajo nivel de parpadeo. Otras opciones, tales como Deportes, Estándar, Suave y Claro, mejoran la suavidad de los barridos, pero introducen destellos de aula alrededor de objetos en movimientos. La selección es principalmente un asunto de preferencia personal - mientras que una configuración específica "Personal" le permite ajustar manualmente las configuraciones de Movimiento Natural Perfecto y Movimiento Claro Perfecto.

Sonido

Woofer de triple anillo

Amplificación poderosa

Mientras que la 803 no cuenta con los credenciales de alta fidelidad de su compañera 903, ofrece un audio incorporado respetable. Un woofer de triple anillo trasero de larga excursión, apoyado por dos radiadores pasivos, entrega un nivel atrayente de bajo - mientras que un controlador de gama media, y un tweeter de cúpula blanda refuerzan su presentación estéreo.

También cuenta con bastante volumen, con un total de potencia de salida de 50W: más que suficiente para llenar cómodamente una sala promedio.

Otras pantallas a incluir en la lista

La 55OLED803 se enfrenta a una competencia respetable. No hay falta de opciones cuando se trata de pantallas UHD de 55 pulgadas de alto rendimiento.

La Sony KD-55AF8 es una fuerte alternativa, ya que es un equipo con desempeño comparable, y es la única rival OLED que ofrece un manejo SDR a HDR igualmente efectivo. También está basada en Android, incluyendo los servicios extra de actualización de YouView. Pero, usted deberá pagar un poco más por su superior tecnología de Audio de Superfice Acústica.

De manera alternativa, considere la LG C8 de 55 pulgadas. Esta combina una maravillosa calidad de imagen con un procesador de imágenes Alpha 9 fresco del 2018 y una plataforma inteligente de IA ThinQ webOS.

Nuestro veredicto

La efectividad del motor del procesador de imágenes P5 de segunda generación de Philips a veces puede ser sutil con contenido de mundo real, pero le da una ventaja a este equipo cuando se trata de jugar en modo SDR 4K o HD.

Los compradores deberán enfocarse más en las ventajas que en las desventajas, como la pobre captura de televisión, el par de entradas HDMI UHD y la ausencia de Dolby Vision. Pero, un sistema de iluminación de habitación Ambilight compatible con Philips Hue, y la promesa de una actualización temprana al nuevo Android Oreo TV OS, podría igualar la balanza.

Con un precio inicial competitivo para la tecnología que ofrece, la 803 es convincentemente la propuesta OLED más llamativa de Philips hasta la fecha.