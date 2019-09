Reseña de la Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

La reseña esencial

Este es el resumen de la reseña de TechRadar el cual te da toda la información clave que necesitas si buscas consejos de compra en 30 segundos, nuestra reseña completa a continuación.

Lo que separa la Panasonic Lumix ZS200 (conocida como la Lumix TZ200 fuera de los EE.UU., exceptuando Australia, donde se le conoce como la Lumix TZ220) de otras cámaras de zoom instantáneo que cuestan la mitad de ese precio es el sensor que se encuentra en el corazón de la cámara.

Es un sensor de 1,0 pulgadas con una resolución de 20,1 MP, un área de superficie que tiene casi cuatro veces el tamaño de los sensores en la mayoría de las cámaras compactas de zoom instantáneo. Esto significa que la calidad de la imagen resulta mucho mejor, con mucho más detalle.

Esta no es la primera vez que vemos un sensor de 1,0 pulgadas en una cámara compacta de zoom instantáneo - ese hito le pertenece a la Lumix ZS100 / TZ100, pero, mientras que esa cámara contaba con un alcance de zoom de 10x bastante bueno (para una cámara compacta de zoom instantáneo), la Lumix ZS200 / TZ200 demuestra que Panasonic logra un espacio para un zoom de 15x en un cuerpo de tamaño similar. El alcance de 24-360mm hace que la Lumix ZS200 / TZ200 sea increíblemente versátil, capaz de capturar todo desde amplias vistas hasta detalles bien recortados.

Cuenta con una gran pantalla táctil de 3,0 pulgadas en la parte trasera de la cámara (aunque está colocada junto al cuerpo y no se puede posicionar en ángulo hacia afuera), mientras que la Lumix ZS200 / TZ200 continua la tradición de la Lumix ZS100 / TZ100 y cuenta con un buscador de vistas electrónico incluido (EVF); esto le incrementa la resolución un poco por encima de su predecesor, pero sigue siendo bastante pequeña y claustrofóbica para mirar a través de ella, así que es útil para crear tomas en luz solar brillante, y el resto del tiempo usted se encontrará utilizando la excelente pantalla trasera.

Para fotografía sin complicaciones, cuenta con una variedad de funcionalidades y modos automáticos, pero la Lumix ZS200 / TZ200 también cuenta con controles más avanzados, incluyendo modos de prioridad de apertura y obturador, así como control manual total. También cuenta con captura RAW para ayudar a lograr resultados con la mejor calidad para sus imágenes, mientras que la útil rueda de control alrededor del lente ofrece ajustes rápidos con una variedad de configuraciones.

Si desea grabar videos mientras está de viaje, la Lumix ZS200 / TZ200 cuenta con captura 4K hasta 30p, mientras que el modo de PHOTO 4K de Panasonic le permite a los usuarios extraer capturas fijas individuales con ráfagas 4K a 30fps antes de guardarlas como imágenes equivalentes a 8MP.

Actualmente, es la cámara de viajes más costosa, pero tampoco hay otra cámara disponible que ofrezca un zoom óptico de 15x y sensor de 1,0 pulgadas en un cuerpo compacto.

¿Par quién es y debería comprarla?

La Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 es una maravillosa opción si está buscando una cámara compacta todo en uno con la que pueda cargar en sus viajes. El gran sensor de 1,0 pulgadas entrega resultados maravillosos, mientras que el alcance de zoom de 15x significa que usted podrá capturar cualquier cosa, desde paisajes y arquitectura hasta retratos pequeños y detalles.

Es fácil de usar, pero también cuenta con bastantes controles manuales si necesita ser un poco más creativo, mientras que el cuerpo compacto de metal no le será gran peso.

Si el zoom de 15x no le hace tomar la decisión, entonces échele un vistazo a la Lumix ZS100 / TZ100 que es más antigua. Esta entrega una calidad de imagen similar, el zoom de 10x ofrece bastante versatilidad y es un poco más económica. Pero, si quiere la mejor cámara compacta de viajes, la Lumix ZS200 / TZ200 es prácticamente la solución para todo.

Precio de la Panasonic Lumix ZS200/ TZ200

Precio actual: $799,99 / £729 / AU$1199

La Lumix ZS200 / TZ200 es única entre las cámaras compactas de viaje

AF a la velocidad de la luz ofrece enfoque rápido

El zoom de 15x es increíblemente versátil

El buscador de vista electrónico es una buena adición

Especificaciones de la Panasonic Lumix ZS200/ TZ200 Sensor: 1 pulgada, 20,1 MP Lente: 24-360mm, f/3,3-6,4 Pantalla: 3,0 pulgadas, 1,240K puntos Visor: EVF Grabación continua 10fps Películas: 4K Duración de la batería: 350 disparos Nivel de usuario: Principiante/intermedio

Mientras que Panasonic logró incorporar un zoom óptico de 10x en la Lumix ZS100 / TZ100, con un alcance de 25-250mm y una apertura máxima disponible de f/2,8-5,9, la Lumix ZS200 / TZ200 incorpora un zoom óptico de 15x con una cobertura de 24-360mm y una apertura máxima de f/3,3-6,4; un poco más ancha en el inicio del alcance del zoom (aunque con una apertura un poco más estrecha/lenta), pero con un alcance notablemente más largo. El nuevo diseño de la lente también permite que la Lumix ZS200 / TZ200 se enfoque hasta 3cm para poder captar tomas en macro a corta distancia.

Con un zoom tan grande 15x trae el riesgo de que los temblores de la cámara arruinen las tomas, así que el sistema de estabilización Power OIS de Panasonic está listo para contrarrestar movimientos no deseados para fotografía fija, además de que cuenta con estabilización OIS híbrida de cinco ejes para videos.

Imagen 1 de 2 La Lumix ZS200 / TZ200 a 24mm... Haga clic aquí para ver la imagen en su tamaño actual Imagen 2 de 2 ...y a 360mm Haga clic aquí para ver la imagen en su tamaño actual

Lo que hizo que la Lumix ZS100 / TZ100 fuera única entre las cámaras compactas de zoom instantáneo fue su sensor relativamente grande de 1.0-pulgadas, y la Lumix ZS200 / TZ200 cuenta con un sensor similar de 20,1 MP de 1-pulgada con alcance ISO entre 125-12,800 (expandible a 80-25,600).

La Lumix ZS200 / TZ200 se vanagloria con la tecnología AF Velocidad Luz de Panasonic, y encontramos que las velocidades de enfoque fueron bastante rápidas a lo largo del zoom con buena iluminación; el sistema AF no se desempeña bien cuando el nivel de iluminación es pobre, pero la Lumix ZS200 / TZ200 no es la única con es problema. Realmente, la cámara no es capaz de acción a ritmo acelerado, pero el rastreo de enfoque de la Lumix ZS200 / TZ200 hace un buen trabajo en escenarios generales.

Estas mejoras al EVF hacen que las tomas con luz brillante sean mucho más fácil, pero sigue siendo pequeña, y le irá mejor utilizando la pantalla trasera para la mayoría de situaciones.

Además de la pantalla táctil de 3,0 pulgadas en la parte trasera, la cual tiene una resolución decente de 1 240 000 puntos, la Lumix ZS200 / TZ200 también cuenta con un pequeño buscador de vista electrónico incorporado (EVF).

Comparado con el EVF de la Lumix ZS100 / TZ100, este modelo nuevo recibe un aumento en resolución, de 1,17m puntos a unos impresionantes 2,3m. También es un poco más grande con sus 0,21 pulgadas (comparado con las 0,2 pulgadas del modelo anterior), y ofrece un aumento un poco mejor, con 0,53x en comparación con 0,45x.

Estas mejoras hacen que las tomas con luz de ambiente brillante sean mucho más fácil, pero sigue siendo pequeña, y le irá mejor utilizando la pantalla trasera para la mayoría de situaciones.

La batería de la Lumix ZS200 / TZ200 / TZ220 está clasificada para 350 tomas, o 300 si utiliza el EVF. La cámara también cuenta con un modo eco30fps nuevo, el cual reduce la frecuencia de actualización Live View y que debería ayudar a la cámara a captar alrededor de 370 tomas (si está utilizando la LCD trasera) por carga. La batería puede ser recargada por vía AC o USB, aunque si va a estar lejos de una fuente de energía por mucho tiempo, tal vez quisiera invertir en una segunda batería.

Finalmente, tiene un conector Bluetooth de Baja Energía para permitirle una conexión consistente con un teléfono inteligente o tablet y consumo mínimo de energía, junto con la usual conectividad Wi-Fi, que permite una transferencia de imágenes más rápida.

El diseño fino es una mejora sutil en comparación con su predecesora

Tiene controles manuales y automáticos

Fabricación sólida de metal

Pesa 340g

A pesar del alcance extra que tiene su lente en comparación a la Lumix ZS100 / TZ100, la Lumix ZS200 / TZ200 no es mucho más grande. De hecho, es solamente 1mm más ancha con 112mm, 1mm más gruesa con 45mm y 2mm más alta con 66mm; esto es bastante impresionante considerando el zoom de 15x y el sensor de 1,0 pulgadas que alberga en su cuerpo.

Mientras que tal vez sea un poco grande para llevarla en un bolsillo cómodamente (aunque tal vez pueda forzarla con un buen empujón), no ocupará mucho espacio en un bolso de diario, y el acabado exterior de metal suave le da una sensación premium y duradera.

Una adición bien recibida en comparación con su predecesora es un modesto agarre texturizado en la parte frontal de la cámara

El diseño fino sigue la línea de la Lumix ZS100 / TZ100, pero algo bueno que tiene a diferencia de la cámara anterior es el agarre ligeramente texturizado en la parte frontal de la cámara para brindarle un agarre un poco más seguro - aunque todavía consideramos que vale la pena usar la correa de muñeca para mayor seguridad.

Los controles en la Lumix ZS200 / TZ200 son bastante directos, y están agrupados de tal manera que usted puede usar la cámara con una sola mano si así lo desea. Tiene un dial de modo fijo en la parte superior (hay una selección de modos automáticos, junto con opciones de programación, prioridad de apertura, prioridad de obturador más avanzadas, así como opciones manuales), y lleva un dial adicional que ofrece control sobre diferentes funciones, dependiendo del modo de grabación en el que esté; si está trabajando en modo prioridad de apertura, por ejemplo, usted puede utilizarlo para alterar la apertura, mientras que también puede ser usado para alternar la compensación de exposición.

Los controles en la parte trasera de la cámara están claramente marcados, mientras que el botón Fn3 brinda acceso al menú rápido de la Lumix ZS200 / TZ200, permitiéndole ajustar configuraciones comunes como ISO, medición y balance de blancos sin tener que entrar al menú principal. La velocidad de los ajustes es favorecida por la interfaz de pantalla táctil de la Lumix ZS200 / TZ200, ya que usted puede tocar su configuración deseada en la pantalla en vez de tener que seleccionarla físicamente.

El aro de control alrededor del lente le facilita ajustes rápidos a una variedad de configuraciones, dependiendo del modo en que se encuentre. Por ejemplo, si está en modo de prioridad de apertura, su configuración de fábrica es controlar la apertura de la lente. Pero, si así lo prefiere, puede configurarlo para que controle otros ajustes, incluyendo el zoom, compensación de exposición y balance de blancos.

Calidad de Imagen

La Lumix ZS200 / TZ200 entrega imágenes con detalles hermosos

Buen alcance dinámico

ISO125-12,800 (expandible a 80-25,600)

Al igual que hemos visto en otras cámaras con un sensor de 20,1 MP y 1,0-pulgadas, la Lumix ZS200 / TZ200 es capaz de entregar tomas con detalles hermosas que tienen una apariencia natural, brillante y vibrante; si estará imprimiendo imágenes en A4 o menor, estas ciertamente resultarán muy buenas en comparación con otras cámaras con sensores más grandes.

Cuando se trata de ruido de imagen (el efecto de granos que afecta las imágenes a medida que aumenta el ISO), la Lumix ZS200 / TZ200 se desempeña muy bien para ser una cámara compacta de zoom instantáneo. Las imágenes (tanto JPEG como RAW) manejan el ruido muy bien con poca sensibilidad, pero es inevitable que la calidad de las JPEGs sufra a medida que aumenta el ISO.

Si está tomando JPEGs, prepárese para imágenes que muestran señales de suavizado de detalles, ya que la cámara trata de reducir los efectos del ruido. Los archivos RAW son más placenteros con sensibilidad más alta - aunque el ruido está presente, se retiene más detalle, y al final tendrá un mejor resultado si está preparado para procesar sus imágenes cuando regrese a casa.

Imagen 1 de 7 Con ISOs bajos, el alcance dinámico ofrece la oportunidad de recuperar detalles de sombras perdidos Haga clic aquí para ver la imagen en tamaño completo Imagen 2 de 7 A 24mm, el viñeteado y la distorsión están muy bien controladas Haga clic aquí para ver la imagen en tamaño completo Imagen 3 de 7 Los colores son hermosos y vivos Haga clic aquí para ver la imagen en tamaño completo Imagen 4 de 7 La nitidez puede sufrir in poco a 360mm, pero el sistema de estabilización de imagen es muy bueno Haga clic aquí para ver la imagen en tamaño completo Imagen 5 de 7 El Estilo de Fotos Monocromáticas entrega unos buenos resultados a blanco y negro Haga clic aquí para ver la imagen en tamaño completo Imagen 6 de 7 A un ISO6400, este archivo JPEG muestra mucho suavizado de imagen... Haga clic aquí para ver la imagen en tamaño completo Imagen 7 de 7 ...el archivo RAW con la misma configuración retiene mucho más detalle Haga clic aquí para ver la imagen en tamaño completo

Si va de viaje, es muy probable que vaya a tomar fotos en condiciones con contraste bastante alto (luz solar brillante o sombras, por ejemplo). Esto puede causar que las cosas se les pongan difícil a las cámaras, ya sea por producir imágenes muy oscuras o muy claras, porque el sensor no tiene el alcance dinámico para lidiar con el rango de tonos tan amplio.

Mientras que sí es posible recuperar algo de detalle con archivos JPEG, la capacidad de capturar archivos RAW con la Lumix ZS200 / TZ200 significa que con los ISOs más bajos usted puede recuperar gran parte de detalle en las sombras para lograr una imagen final mucho más agradable; trate de evitar tomar fotos con ISOs más altos si pretende hacer esto, porque no permite la misma flexibilidad.

El desempeño de la lente es bueno, considerando que Panasonic ha logrado entrar un óptico de 15x en un cuerpo tan compacto. La nitidez sufre un poco en la parte final del alcance, pero el viñeteado y las distorsiones están bien controladas en el espectro ancho.

