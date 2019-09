Reseña de la Huawei Matebook 13

Reseña de 2 minutos

Huawei no tenía que mejorar mucho a partir del mejor modelo de la línea, la Huawei Matebook X Pro, pero dio un paso más allá y lo logró con la Huawei Matebook 13. Los resultados finales le otorgaron el galardón como otra laptop de Huawei mejor de su clase.

Puede que haya leído un planteamiento similar en la reseña de la MateBook X Pro del año pasado: la Huawei Matebook 13 ofrece un mejor rendimiento que la mayoría de las laptops de su clase a un menor precio. Esto sin mencionar su diseño igualmente hermoso, cuya apariencia y sensación es casi mejor que la de una MacBook Air 2018.

Sin duda alguna, el modelo carece de un par de características para poder permitirse semejante precio, sin embargo, esta es la laptop insignia con la mejor relación costo-beneficio que hemos probado. También es una de las laptops de mayor duración, siendo capaz de soportar casi un día entero sin cargarla.

La Huawei Matebook 13 sujeta la antorcha olímpica que la MateBook X Pro sostuvo como la laptop insignia de mayor valor. En pocas palabras, obtendrá más potencia y versatilidad desde el interior de una laptop que es igual o más atractiva que la competencia.

Desde luego, la falta de puertos Thunderbolt 3 podría afectar a usuarios más profesionales que buscan las tasas de transferencia de datos más altas, y un poco más de memoria RAM tampoco sería mala idea. Si estas dos carencias lo decepcionaron, entonces lo invitamos a consultar otros modelos. De lo contrario, piense en la increíble máquina que tendrá en sus manos y que supera a la mayoría de los modelos competidores por el mismo precio.

Claramente, Huawei ha observado el mercado de las laptop con cierto anonimato durante años para aparecer con el toque de sensibilidad que tantos hemos esperado en una laptop lujosa. En pocas palabras, la Huawei Matebook 13 hace todo lo que otra laptop insignia es capaz de hacer (y mucho más) por precio menor al de la mayoría de los modelos. Es por ello que la Huawei Matebook 13 es la mejor laptop de su clase para 2019.

Precio y disponibilidad

Fue lanzada a comienzos de enero de 2019 después de su debut en la CES 2019.

Intel Core i5 y SSD de 256 GB: $999 (alrededor de £785 o AU$1403)

Intel Core i7/Nvidia MX150 y SSD de 512 GB: $1299 (alrededor de £1020 o AU$1825)

Hoja de especificaciones de la Huawei Matebook 13 Procesador: Intel Core i7-8565U de 1.8 Ghz (cuatro núcleos, caché de 8 MB, con velocidad de hasta 4.1 Ghz)

Gráficos: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (2 GB GDDR5)

RAM: 8GB DDR3 (2,133 MHz)

Pantalla: pantalla táctil de 13 pulgadas, 1440 p (2,160 × 1,440, IPS, 300 nits, relación de contraste 1,000:1, sRGB 100 %, relación de aspecto de 3:2)

Almacenamiento: SSD de 512 GB

Puertos: 2 × USB-C 3.1, conector para audífonos

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1

Cámara: Cámara web de alta definición (720 p, 0,9 MP)

Peso: 2.87 libras (1.3kg)

Dimensiones: 11.26 × 8.31 × 0,59 pulgadas (286 × 211 × 14.9mm; A × P × A)

Huawei vende dos configuraciones de la laptop MateBook 13, una versión de gama baja y una de alta, pero ambas tienen la misma pantalla táctil de 13 pulgadas, de 2,560 × 1,440 (220 píxeles por pulgada) con una relación de aspecto de 3:2 y una memoria RAM LPDDR3 de 8 GB, así como un lector de huellas integrado en el botón de encendido.

El modelo más asequible incluye un procesador Intel Core i5 de 8.ª generación con gráficos integrados y un disco duro de estado sólido (SSD) de 256 GB por el precio de $999 (alrededor de £785 o AU$1403). El otro modelo disponible de $1299 (alrededor de £1020 o AU$1825) tiene un procesador Intel Core i7 y un chip de gráficos discretos interno Nvidia MX150, así como un SSD de 512 GB.

Ambos modelos también incluyen un puerto USB-C en la caja y una suscripción gratuita de un año de Microsoft Office 365 Personal. Estos precios astutos hacen que la MacBook Air se coloque por encima con 100 dólares adicionales y ofrecen competitividad frente a otros modelos Ultrabooks, por ejemplo, la Dell XPS 13.

Todo se reduce a cómo se comparan las especificaciones de la MateBook 13, las cuales ofrecen una potencia mayor o igual que cualquier otra opción por menos. Por ejemplo, ni la XPS 13 ni la MacBook Air ofrecen gráficos discretos. Por muy gama baja que sea la Nvidia MX150, esta le brinda a la laptop una clara ventaja competitiva cuando se trata de renderizado de videos y reproducción de juegos.

Actualmente, ambos modelos están disponibles en los EE. UU. en Amazon y Newegg, y la amplia disponibilidad en tiendas comenzará a partir de febrero. Huawei aún no ha publicado los precios exactos para el Reino Unido y Australia ni cuál será la disponibilidad internacional.

El diseño y la pantalla

Un hermoso marco de aluminio color gris espacial o plata místico.

Tan solo pesa 2.87 libras (1.30 kg) y tiene 0,59 pulgadas de ancho.

Vibrante pantalla táctil de 1440 p con cobertura sRGB 100 %.

No estaría errado al considerar a la MateBook 13 como una mejora adicional de la MateBook X Pro de 2018 de Huawei, pero la compañía pretende vender ambos modelos por separado. Si las observa, la MateBook 13 es casi idéntica a la X Pro, solo que es un poco más pequeña.

Esta laptop viene armada en el mismo cuerpo de aluminio del modelo anterior y con la opción de color de su preferencia, a saber, gris espacial (Space Gray) o plata místico (Mystic Silver). Sin embargo, apenas abra la laptop, notará una diferencia importante: movieron de nuevo la cámara web.

Si bien la cámara web estaba ingeniosamente oculta debajo del teclado en la X Pro, Huawei dio en el clavo con esta Matebook al colocar la cámara web arriba de la pantalla. Sin embargo, apenas cuenta con 0.9 megapíxeles y una resolución de 720 p, así que no va a lucir despampanante en línea.

Con unas dimensiones de tan solo 0,59 pulgadas (14.9 mm) de grosor y un peso de 2.87 libras (1.3 kg), la MateBook 13 es apenas más pesada y delgada (por un pelo) que la última MacBook Air. Esto es bastante impresionante para una laptop que tiene un procesador móvil de Intel robusto y un chip de gráficos dedicado.

Igual de impresionantes son el teclado y el touchpad, con un recorrido de teclas de 1.2 mm y la respuesta sólida que necesitamos para escribir rápidamente. En el mismo orden de ideas, es una maravilla usar el touchpad Microsoft Precision, ya que es amplio y espacioso, aunque carece notablemente de un recubrimiento fino de vidrio.

Si disfrutó la pantalla táctil de la X Pro, entonces le va a encantar la de la MateBook 13. Con un espacio táctil más reducido a unas 13 pulgadas en la diagonal, la pantalla exhibe una imagen a 1440 p y al 100 % de la gama de color sRGB; por cierto, su controlador táctil es igual de rápido como siempre.

Sume lo anterior a una relación de contraste de 1,000:1 y hasta 300 nits de brillo y tendrá como resultado otra excelente pantalla. No obstante, en vista de que la relación de aspecto de 3:2 permite que entre más contenido en la pantalla de forma vertical, esto provocará barras más gruesas por encima y por debajo de sus videos en pantalla completa.

Si bien es prácticamente el mismo diseño de la laptop insignia de Huawei del año pasado, no podemos dejar de apreciar las mejoras de diseño que ha hecho la compañía en todos los niveles.

Rendimiento

La cantidad impresionante de núcleos ofrece un gran desempeño en tareas de cómputo generales.

Gráficos Nvidia MX150 de mayor potencia que la mayoría de los modelos.

Sus diseños térmicos sobrepasan a los competidores con especificaciones similares.

La Huawei Matebook 13 parece ser la actualización iterativa de su antecesor, tanto en la teoría como en la práctica. Sin embargo, Huawei logró incorporar este año una mayor potencia gráfica con el mismo procesador, con mejoras de temperatura y ventiladores internos un 25 % más rápidos, lo que permite que el chip gráfico utilice 25 watts del consumo total de energía de la laptop; la mayoría de las laptop equipadas con gráficos Nvidia MX150 tienen una versión del chip de gama baja que funciona con 15 W. Estos ventiladores también ayudan a mantener la laptop sorprendentemente fría en situaciones de carga que en relación con otros modelos igual de delgados y ligeros.

Puntuaciones de referencia A continuación, mostramos el rendimiento de la Huawei Matebook 13 en nuestro conjunto de pruebas con puntuaciones de referencia: 3DMark Sky Diver: 11,030; Fire Strike: 3,251; Time Spy: 1,177

Cinebench CPU: 642 puntos; Gráficos: 103 fps

GeekBench 4: 5,303 (un solo núcleo); 17,336 (varios núcleos)

PCMark 8 (Test en la casa): 3,555 puntos

PCMark 8 Vida de la batería: 2 horas y 17 minutos

Duración de la batería (prueba con película de TechRadar): 8 horas y 18 minutos

Como podemos ver, esta laptop no es solo mucho mejor en cuanto a gráficos y ligeramente mejor que su antecesora en procesamiento general, sino que sobrepasa a aquellos competidores principales que no cuentan con especificaciones similares. En general, esta es una laptop que no tendrá problemas para un uso general y también estará lista para encarar tareas más exigentes.

Para no complicarnos con tantos números, observemos una puntuación de referencia sencilla que demuestra que la MateBook 13 está por encima de sus competidores principales; estamos hablando de Geekbench 4. Esta puntuación de referencia de simulación del procesador pone a prueba casi todos los tipos de usos.

La MateBook 13 obtuvo más de 17,000 puntos en la prueba de varios núcleos, es decir, 500 puntos por encima del modelo anterior y 400 puntos más que la Dell XPS 13. Por otro lado, la MacBook Air de 2018 no llegó a los 10,000 puntos de la MateBook 13. ¿Por qué ocurre esto?

Es muy probable que se trate del trabajo térmico de Huawei, el cual da una ventaja sobre los modelos previos de Huawei y Dell, tomando en cuenta que la Dell y la Huawei Matebook 13 fueron evaluadas con el mismo procesador. Después de todo, un procesador con mayor ventilación trabajará mejor hasta cierto punto.

Sin embargo, la inmensa discrepancia entre las laptop de Huawei y Apple es debido a que esta última no utiliza ventiladores, su procesador Intel de la serie Y tiene una frecuencia menor y dos núcleos menos de procesamiento. Con todo esto, la MateBook 13 es mucho más delgada. Saque sus conclusiones.

Y mientras la Huawei Matebook 13 incluye gráficos discretos más potentes que el modelo insignia del año pasado, no espere que haga mucho más que lidiar con juegos convencionales ligeros. Shadow of the Tomb Raider no podría siquiera funcionar y Total War: Warhammer 2 no pasó de los 30 fotogramas por segundo en promedio en los ajustes gráficos más bajos.

Dicho esto, la laptop podrá manejarse sin problemas entre una sesión casual de Hearthstone y unas diapositivas para una presentación.

Duración de la batería

Supera la de la Dell XPS 13 con una pantalla 4K para reproducción de videos.

Sigue muy por debajo de la MacBook Air 2018 en todas las pruebas.

La carga rápida por USB-C ayuda a compensar cualquier deficiencia de batería.

Con respecto a la duración, Huawei promete hasta 9.6 horas de reproducción local de video a 1080 p en la MateBook 13, y esta es la única cifra proporcionada. Para fortuna de Huawei, nuestra prueba de reproducción de video en 1080 p reportó unas impresionantes 8 horas y 18 minutos, superando por poco a la Dell XPS 13 con pantalla 4K.

Por supuesto, la MacBook Air prevalece como el modelo superior con unas sorprendentes 10 horas y 30 minutos, algo que es bastante impresionante para una laptop insignia de 2019. La MateBook 13 tiene la suficiente durabilidad como para soportar la mayoría de los viajes sin tener que cargarse, algo que es muy significativo.

Dicho esto, registramos una puntuación en la prueba de batería de PCMark 8 que está por debajo de la promesa de Huawei y muy por debajo de una laptop promedio de esta clase. Esto puede deberse a varios factores, por ejemplo, a la importante reducción de la capacidad de la batería en comparación con la de la MateBook X Pro y que los gráficos funcionan a una mayor frecuencia que la de otros modelos y competidores.

En última instancia, confiamos en la capacidad de la MateBook 13 ya que soporta varias horas con una sola carga sea cual sea el escenario. Si conectamos el USB-C de carga rápida que nos da dos horas y media de uso en 15 minutos, tendremos una excelente laptop para viajeros.

Software y otras funciones

Suele estar libre de programas preinstalados con la excepción de una única aplicación.

Huawei PC Manager analiza los controladores que Windows 10 Update podría obviar.

El lector de huellas en el botón de encendido garantiza un inicio de sesión superrápido de un toque.

Huawei suele ser minimalista con respecto al número de programas preinstalados en sus equipos, la MateBook 13 no es la excepción. Esta laptop contiene apenas una aplicación adicional: Huawei PC Manager. Esta aplicación analiza el hardware de la computadora y detecta cualquier problema o actualizaciones disponibles de controladores que Windows 10 ha obviado. Luego puede instalar estas aplicaciones con tan solo presionar un botón.

Más allá del software, la única característica de hardware resaltante es el lector de huellas. Al estar integrado en el botón de encendido, este representa un método increíblemente rápido y práctico para iniciar sesión de forma biométrica a través de Windows Hello. No tendrá que esperar más que un segundo luego de encender su laptop para ver el escritorio de Windows 10. Sí, así de rápido es.

¿A quién apunta?

Usuarios que quieren un poco de todo

Con la rapidez de las laptops insignia con un poco de la potencia de las laptop para jugar, la MateBook 13 es un equipo ideal para aquellos usuarios que quieran una laptop que pueda hacer un poco de todo. Un equipo que abarca mucho, por así decirlo. Saboreará la potencia de las laptop para jugar y toda la gracia de las notebooks insignia convencionales en un único dispositivo.

Viajeros frecuentes

La MateBook 13 es una de las laptop más prácticas para quienes viajan por motivos de trabajo u ocio. Con un peso de apenas 1.3 kg y un ancho de casi media pulgada, apenas sentirá la laptop en su bolso y esto no querrá decir que se quedará corta en potencia.

Expatriados de MacBook

Para nadie es secreto que Apple ha perdido protagonismo en el mundo gamer debido a varias fallas producto de diseños divisivos y teclados con desperfectos. La MateBook 13 es la “antiMacBook” (si es que existe una), ya que ofrece la misma experiencia de lujo en cuanto a hardware a través de Windows 10.

¿A quién no apunta?

Compradores con bajo presupuesto

Si quiere conseguir el mayor rendimiento posible con la menor inversión, la MateBook 13 no es el dispositivo ideal. El precio de venta de la MateBook 13 está justificado por su calidad de fabricación de primera categoría y por sus funciones de lujo, aspectos de los que tiene que olvidarse si el precio es su prioridad.

Jugadores de PC

A pesar de los gráficos discretos Nvidia MX, no crea que esta laptop puede con los últimos juegos de PC. Los gráficos internos son suficientes como para reproducir los últimos juegos en ajustes medios, pero olvídese de tasas de fotogramas aceptables. ¿Lo que busca es una partida de Hearthstone entre reuniones? Perfecto, solo asegúrese de no aspirar a más que eso.

Usuarios ensambladores

Si usted es el tipo de persona que espera cambiar todas las partes de su laptop a lo largo de su ciclo de vida con el fin de conseguir una mayor durabilidad y potencia, tenga en cuenta que la MateBook 13 no es para nada actualizable. Al igual que la mayoría de las laptop delgadas y ligeras como esta, será muy difícil o imposible sustituir partes más allá de la memoria RAM, sin mencionar que los límites de memoria y almacenamiento no son exactamente enormes.

La competencia