OnePlus 8 a prueba: el nuevo flagship barato a batir

El análisis en dos minutos

El OnePlus 8 representa la culminación de tendencias. Lleva los celulares de bajo precio y altas prestaciones de la compañía más cerca — casi a la par — del nivel de los celulares de gama alta de otras marcas. Y de muchas maneras, también adopta algo de las filosofía de diseño de sus competidores.

Esto es algo que ya hemos visto antes, con la eliminación del minijack de audio analógico del OnePlus 7; aquí, el OnePlus 8 y el todavía más avanzado OnePlus 8 Pro han cambiado la cámara selfie que aparecía por arte de ingeniería mágica en la parte superior del el OnePlus 7 por un agujero en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pero aparte de hacer la cámara menos interesante, esto no es una pérdida notable. Al contrario: los nuevos teléfonos son ahora más resistentes al agua, con una certificación IP68 contra agua y polvo del OnePlus 8 Pro (aunque no en el OnePlus 8, que sólo tiene la habitual garantía de resistencia contra el agua de OnePlus).

El nuevo OnePlus 8 también tiene un nivel de acabado en el diseño similar a sus especificaciones técnicas. El año pasado, los celulares de la compañía se dividieron en dos modelos. Uno, el estándar con precio asequible. El otro el modelo Pro, que tenía mejores especificaciones pero también mejor diseño. Este año, el OnePlus 8 también tiene las mismas mejoras de diseño que el OnePlus 8 Pro.

En otras palabras, el OnePlus 8 parece más un flagship con su pantalla con extremos en curva tipo cascada y el agujero para la cámara selfie (las pestañas en forma de lágrima están pasadas de moda en 2020). Tampoco echamos de menos el gran bloque de cámaras circular del OnePlus 7T, que ha cambiado por una tira vertical similar a las del OnePlus 8 Pro.

Y aunque el OnePlus 8 no tiene todos lo que desearíamos — por ejemplo, una cámara con zoom o la recarga sin cables — tiene todo lo que necesitamos: un chip Snapdragon 865, 8GB o 12GB de RAM, una pantalla AMOLED FHD+ de 6,55 pulgadas y una gran batería de 4,300mAh que se puede cargar en una hora utilizando el cargador Warp Charge 30T incluido en la caja.

La especificaciones técnicas son impresionantes y junto con un precio de $699, el OnePlus 8 es el celular 5G más asequible en muchos mercados. Es un teléfono esbelto con pocos inconvenientes y no es difícil de recomendar como el mejor flagship barato del 2020 — por ahora.

La parte trasera del OnePlus 8 con un acabado iridiscente. (Image credit: Future)

El precio y la fecha de lanzamiento del OnePlus 8

El precio del OnePlus 8 es $699

El OnePlus 8 estará disponible el 29 de abril en Estados Unidos y el 21 de abril en Europa

El precio base del OnePlus 8 es de $699. Eso son $59 más que el OnePlus 7 y $100 más que el OnePlus 7T. Por $699 el OnePlus 8 tiene 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Por $799 puedes conseguir el modelo con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

Los pedidos comienzan hoy en Europa, con disponibilidad el 21 de abril. En Estados Unidos lo tendrás disponible el 29 de abril.

El diferencial de precio es entendible por el gran acabado y sobre todo la conectividad 5G, aunque eso significa que el OnePlus 8 está ahora más cerca de productos como el iPhone 11 o el Galaxy S20.

El OnePlus 8 estará disponible en la nueva T-Mobile — que ahora incluye Sprint — y por primera vez en la red Verizon. No estará disponible en AT&T, pero eso no significa que no puedas usar un OnePlus 8 libre con esa red.

La versión estándar del OnePlus 8 soporta el estándar sub-6 5G, pero la versión que va a vender Verizon también soportará el estándar mmWave 5G y su futura red de banda mixta. La versión de Verizon estará disponible el 29 de abril en color negro onyx y un color exclusivo llamado Polar Silver. Podrás añadirlo a tu contrato Verizon por $33 al mes durante 24 meses.

El OnePlus 8 viene en tres colores y dos acabados. El Onyx Black y el Interstellar Glow viene con un acabado en cristal acabado en brillo mientras que el color Glacial Green tiene una textura mate.

(Image credit: Future)

El diseño del OnePlus 8

Buen acabado con una joroba vertical para las cámaras

No tiene cámara pop-up sino un agujero en la esquina superior izquierda de la pantalla

El OnePlus 8 mide 160.2mm x 72.9mm x 8mm

Como ya hemos dicho, el OnePlus 8 es un aproximación más iterativa a su predecesor, el OnePlus 7T, pero incluye un número de mejoras suficientes para convertirlo en un contendiente serio en el mundo flagship aunque tenga un precio reducido. De hecho, el OnePlus también tiene menos competencia ya que la línea Samsung Galaxy S20 no tiene un equivalente de bajo de precio.

Pero el OnePlus 8 ha sido también elevado a un nivel más cercano a la línea Galaxy S de Samsung, usando el mismo tipo de toques que antes separaban a los celulares de gama alta de la compañía coreana del OnePlus 7T.

Estos elementos incluyen la pantalla de bordes curvados estilo cascada que antes sólo estaba disponible en el OnePlus 7 Pro y el OnePlus 7T Pro. La gran joroba circular del OnePlus 7T también ha sido eliminada, como ya hemos dicho, reemplazada por una tira vertical. Está más elevada respecto a la base que otros celulares, así que una carcasa que la deje al mismo nivel podría ser una compra razonable.

En lo que al fronta se refiere, el OnePlus 8 no tiene el mismo aspecto futurista que los OnePlus 7 Pro y 7T Pro, que mostraban una pantalla totalmente libre de cualquier distracción gracias a la cámara frontal pop-up — que se desplegaba mecánicamente cada vez que querías hacer un selfie. Era futurista y visualmente más agradable, sí, pero siempre temías que se iba a romper. El agujero en la pantalla del OnePlus 8 distrae pero por lo menos no tienes partes movibles que se pueden romper — el diseño es más robusto así.

El OnePlus 8 tiene un botón para el volumen en el lado izquierdo y un botón de bloqueo en el derecho. Ambos sobresalen más que los OnePlus del año pasado y ofrecen un click más satisfactorio que los antiguos. El botón silenciador que se desplaza entre modo sonido, vibración y silencioso está sobre el botón de bloque y tiene un tacto mejor que el anterior.

Y mientras otros celulares están engordando su peso, el OnePlus 8 sólo pesa 180 gramos y está bien balanceado. El único celular que pesa menos es el Samsung Galaxy S20, que pesa 163 gramos. El resto de celulares son más pesados, de los 186 gramos del Galaxy S20 Plus y los 196 del Galaxy Note 10 Plus, hasta los 226g del iPhone 11 Pro Max.

(Image credit: Future)

La pantalla del OnePlus 8

Panel AMOLED de 6,55 pulgadas

Resolución FHD+ con refresco de 90Hz

Bordes en curva tipo cascada

El OnePlus 8 tiene un panel AMOLED de 6,55 pulgadas y una resolución FHD+ (2400 x 1080 pixels). La proporción de la pantalla es de 20:9, lo que significa que es un un celular alto y estrecho, algo que es ahora más popular entre los celulares — y con razón. El OnePlus 8 es más fácil de agarrar si estás, por ejemplo, intentado mandar un mensaje de texto con una mano.

No es la pantalla con la resolución más alta — por ejemplo está debajo de la línas Samsung Galaxy S20 y sus paneles WQHD+. Pero aunque eso significa que los gráficos no van a ser tan nítidos como los de Samsung aunque no te afectará cuando estés viendo una película Full HD, por ejemplo.

En la práctica, la resolución está bien para ver lo que quieras y sólo notarás la diferencia si pones un Galaxy S20 Plus o un iPhone 11 Pro Max al lado. Para ver Netflix, se ve igual de nítido aunque el OnePlus 8 no maneja bien los tonos claros, quemándolos y eliminando detalle.

Lo que sí notarás es que la pantalla es mucho más brillantes que sus predecesores. Comparada con la del OnePlus 7 Pro, el panel del OnePlus 8 es fácil de ver a plena luz del sol. Y de noche el OnePlus 8 es más brillante que casi todos los teléfonos de gama alta del mercado.

El OnePlus 8 tiene el sensor de huellas dactilares en la pantalla, que es rápido y preciso — incluso cuando lo usas en diferentes ángulos. Esto has sido así desde el OnePlus 7 mientras que otros teléfonos — como el último de LG V60— siguen teniendo problemas con esta tecnología.

El celular de OnePlus también tiene un modo de lectura y uno que llaman modo Zen, ambos presentes también en el OnePlus 7, que modifica los colores para hacerlo más agradable de leer — haciendo la pantalla más cálida — o para que no te distraigas, quitando el color.

Como sus modelos de 2019, el OnePlus 8 tiene un refresco máximo de 90Hz que, cuando está activado en lugar de los 60Hz que vienen por defecto, hace que todo vaya mucho más suave cuando deslizas la una página en el navegador.

(Image credit: Future)

Las cámaras del OnePlus 8

Tres cámaras traseras: 48MP principal, 16MP gran angular, y 2MP con lente macro

Vídeo de 4K a 60fps

Cámara selfie de 16MP

El OnePlus 8 tiene tres cámaras en su parte trasera y, por primera vez para la compañía, una de ellas no tiene lente Como algunos de los flagships de 2020, el modelo básico de OnePlus cambia el zoom óptico por el digital, usando el sensor principal de 48Mp f/1.75 para recortar y simular el efecto telefoto.

Funciona suficientemente bien para el OnePlus 8 en los valores más bajos pero no recomendamos usarlo más allá de 2X o 3x. A nivel 10x todo se ve borroso.

Para ser justos, el resto de celulares que utilizan medios digitales para sus modos de zoom más extremos también hacen fotos que parecen cuadros impresionistas, aunque a 10x se ven bien porque tienen zoom óptico real. La única excepción es el LG V60, que toma fotos más nítidas gracias a su sensor de 64MP.

(Image credit: Future)

La historia es diferente con el OnePlus 8 Pro, que tiene un zoom óptico de tres aumentos y usa el zoom digital para llegar a 30 aumentos, como el Samsung Galaxy S20 y S20 Plus. Pero en nuestros tests, cualquiera de los celulares con zoom óptico — incluso el iPhone 11 Pro Max con dos aumentos ópticos — realizan fotos más nítidas que el OnePlus 8.

En vez de la cámara telefoto, OnePlus ha decidido poner una lente macro con un sensor de 2MP en el OnePlus 8, para hacer fotos de cerca de perros, gatos, flores o cualquier cosa que requiera detalle en distancia corta. Sin embargo, los resultados no son muy útiles incluso a distancias ultra-cortas de milímetros. Hemos visto otras lentes macro, como la del Moto G Stylus o G Power, que son capaces de obtener fotos mucho más nítidas en estos casos.

Afortunadamente, el sensor de 16Mp con lente de gran angular f/2.2 es mucho más útil. Tiene un ángulo de visión de 116 grados, que es perfecto para hacer fotos de paisajes y también en interiores. Aún así, esta cámara no es mejor que otras similares en otros teléfonos.

El OnePlus 8 puede filmar vídeo a una resolución máxima de 4K y 60 fotogramas por segundo, con un modo a cámara lenta de 720p y 480fps o a 1080p y 240fps. El modo Super Stable hace justamente lo que dice el título, estabilizando movimientos de cámara y temblores algo que útil para todo el mundo pero especialmente para aquellas personas que usen el OnePlus 8 para películas en las que la cámara se mueva mucho, como esquiadores o ciclistas.

La cámara selfie de 16MP funciona y es nítida, aunque tiende a dar un tinte entre amarillo y naranja a las imágenes. Las fotos son detalladas pero también tiene a sobrexponer las escenas, quemando zonas claras.

(Image credit: Future)

El rendimiento del OnePlus 8

CPU Snapdragon 865

8GB de RAM con 128GB de almacenamiento o 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento

El OnePlus 8 lleva el chipset Snapdragon 865 emparejado con un modem 5G Snapdragon X55. Puedes optar entre el modelo con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento o el de 12GB de RAM con 254GB de almacenamiento.

Hemos probado el modelo el modelo de 12GB y es más rápido que el Samsung Galaxy S20 Ultra. El OnePlus 8 saca una puntuación de 3.401 en Geekbench por los 3.300 del Samsung Galaxy S20 Ultra. Curiosamente también es más rápido que el OnePlus 8 Pro, que tiene una puntuación media de 3.159.

Esto significa que el OnePlus 8 es tan rápido como cualquier persona podría desear, cambiando entre apps y juegos sin ningún retraso.

OxygenOS — la variante de Android de OnePlus — no ha cambiado mucho sobre sus predecesores. Es sólo una ligera capa de pintura muy pulida sobre el Android de serie, aunque la bandeja de aplicaciones tiene ahora una transparencia para que puedas ver los fondos de pantalla dinámicos de Android 10.

(Image credit: Future)

Batería

Capacidad 4,300mAh

Cargador rápido Warp Charge 30T llena la batería al 100% en una hora

El OnePlus 8 tiene una batería de 4,300mAh, que es lo suficientemente grande para que te dure algo más de un día. Esta capacidad está por encima de las baterías de muchos de los flagships de la competencia. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S20 tiene una de 4,000mAh.

El OnePlus 8 viene con un cargador Warp Charge 30T, un desarrollo impresionante que debutó con el OnePlus 7T y que ofrece una carga 23% más rápida que en los modelos anteriores de OnePlus.

Y es cierto que el cargador va a velocidad warp como si fuera el Enterprise, cargando nuestro OnePlus 8 de 10% a 41% en sólo 15 minutos y llenándolo por completo en menos de una hora. No esperes la misma velocidad de otros cargadores. OnePlus nos ha dicho que su tecnología sólo funciona a esa velocidad usando el cargador Warp Charge 30T que viene en la caja del OnePlus 8.

Desafortunadamente, el OnePlus 8 no tiene carga sin cables. El OnePlus 8 Pro sí tiene carga sin cables usando un cargador especial llamado Warp Charge 30 Wireless Charger, desarrollado por OnePlus y que también carga a 30W, tan rápido como si fuera con cables.

Por supuesto, el OnePlus 8 tampoco tiene carga en reverso para poder llenar la batería de tus auriculares en un momento de emergencia.

El OnePlus 8 Pro (izquierda) y OnePlus 8 (derecha) (Image credit: Future)

Cómpralo si...

Quieres buenas especficaciones y 5G a un precio más bajo Como sus predecesores, el OnePlus 8 tiene buenas características técnicas a un coste mucho menor que los teléfonos celulares contra los que compite — que en el caso del 5G pueden ser mucho más caros. Si quieres la mejor funcionalidad aunque le falten algunos detalles, el OnePlus 8 es una buena elección.

Quieres un teléfono celular ligero

Con un peso de sólo 180 gramos, el OnePlus 8 puede que no sea el más ligero del mercado — ese honor lo tiene el Samsung Galaxy S20 y sus 163 gramos — pero es más ligero que el resto.

Quieres un teléfono de gama alta sin tonterías

Como has sido el caso con sus otros celulares, el OnePlus 8 no pierde el tiempo con tonterías que poca gente necesita y su capa OxygenOS tiene muchas opciones pero no trae ni aplicaciones innecesarias ni menús laberínticos como otros Android [sí, Samsung, LG y Huawei, estamos hablando de vosotros — JD] Si quieres un celular sin chorradas, éste es tu teléfono.

No lo compres si...

Quieres un zoom potente

Las cámaras del OnePlus 8 funcionan bien pero no tienen zoom. Si quieres zoom óptico en condiciones, no compres el OnePlus 8.

Quieres todas las funciones de un flagship, como carga sin cables

El OnePlus 8 tampoco tiene algunas de las funciones de los flagships de gama alta, como la carga sin cables (que si tiene el OnePlus 8 Pro) o la carga en reverso.