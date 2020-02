Reseña del OnePlus 7 Pro

Peso: 206g

Dimensiones: 162 mm × 75 mm × 8,8 mm

SO: Android 9

Tamaño de la pantalla: 6,67 pulgadas

Resolución: QHD+

CPU: Snapdragon 855

RAM: 6 GB, 8 GB o 12 GB

Almacenamiento: 128 GB o 256 GB

Batería: 4,000mAh

Cámara trasera: 48 MP + 8 MP + 16 MP

Cámara frontal: 16 MP

Resistencia al agua: No tiene una calificación oficial

Conector para auriculares: No