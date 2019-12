En dos minutos...

El Motorola Razr 2019 es sin duda un teléfono en la vanguardia del diseño que resucita uno de los celulares más icónicos de la historia: el Razr V3 lanzado en 2004. Es el futuro unido al pasado. ¿Pero será esto suficiente para que tenga éxito?

Tiene sentido que Motorola haya elegido el Razr como base para lanzarse al mundo de los teléfonos plegables. Al fin y al cabo, los teléfonos actuales de Motorola no son muy inspiradores. El Moto Z4 es casi idéntico al Moto Z original mientras que la línea Moto G7 es una versión reducida del Moto Z. Incluso la línea Motorola One es extremadamente similar al resto. De hecho, en la historia de Motorola, aparte del ladrillo original del DynaTAC, el StarTAC y el Razr, los diseños han sido todos bastante del montón — por no decir malos.

Así que tiene sentido que Motorola haya adoptado un clásico para el Razr 2019, que además de romper sus propios moldes también rompe con el del resto de la industria, que asumía que los teléfonos plegables serían buenos para convertir a los teléfonos en tabletas.

Pero hay otro mercado que valora la portabilidad y el diseño, y Motorola ha decidido que lo que tiene que hacer es reducir el tamaño de los teléfonos actuales como el iPhone 11 y partirlos en dos para poder llevarlos más cómodamente en el bolsillo. Esto es justo lo que Moto ha conseguido y con lo que espera cambiar nuestra idea de qué es un teléfono moderno — como lo hizo ya con el Razr original.

Así que el tamaño de la pantalla desplegada es similar al de un iPhone 11 excepto que es un poco más alargado. Y cuando lo tienes cerrado, puedes seguir haciendo cosas como mirar tu correo, cambiar la música, leer mensajes de textos y otras cosas en su pequeña pantalla OLED externa.

El Razr 2019 se puede manejar con una mano cuando lo abres — por lo menos tanto como cualquier otro teléfono de ese tamaño. Pero lo más importante es que cuando lo cierras, cabe en la palma de tu mano y en cualquier bolsillo.

Es ese tamaño reducido lo que hace del Razr algo especial. La mayoría de las veces vas a consultar la pantalla secundaria, cuando sólo quieres echarle un vistazo a tus notificaciones o un mensaje de texto. Es realmente cómodo de utilizar así durante todo el día y, cuando necesitas acceder a la pantalla completa, es una gozada abrirlo, usarlo y cerrarlo con ese click que te deja tan satisfecho — igual que el Razr original.

Sin duda, usar el nuevo Razr es un placer y su excelente diseño llama la atención. Pero esto tiene un precio: cuesta tres veces más que el Moto Z4 y el más o menos el doble de un iPhone 11. Por otra parte cuesta bastante menos que el Samsung Galaxy Fold — que comparativamente es un ladrillo aunque la pantalla sea más grande. Eso sí, no tiene la capacidad de proceso, almacenamiento y calidad de cámaras e imágenes que el Fold.

Precio y disponibilidad del Motorola Razr

Pedidos el 26 de diciembre en US.

Disponibilidad el 9 de enero.

Cuesta $1.500, bajo para ser un teléfono plegable, pero alto comparado a otros flagships.

Sólo estará disponible con Verizon, que lo ofrece por $62.50 al mes con un plan de pago de 24 meses.

Como referencia, un Samsung Galaxy Fold cuesta $1,980 mientras que el Huawei Mate X costará unos $2,600 cuando salga.

Motorola dice que, después de Estados Unidos, los pedidos se abrirán en Europa en diciembre. Según la compañía norteamericana, el Motorola Razr también estará disponible en algún momento en el resto del mundo, incluyendo Australia, Asia y Latinoamérica.

El precio del teléfono Americano incluye servicio técnico 24 horas al día, siete días a la semana por chat y 14 horas al día por teléfono. Si la pantalla falla mientras usas el teléfono normalmente, Motorola te garantiza el recambio gratis en 24 horas. Si lo rompes por torpe o después del año de garantía en los Estados Unidos, el coste de la pantalla es de $300.

Diseño

El Razr 2019 hereda el lenguaje de diseño del antigo Razr, incluyendo la barbilla pronunciada sobre la que se cierra. Aunque no es tan ligero como el antiguo, es igual de fino: 14 milímetros. Abierto es finísimo.

La barbilla incluye un lector de huellas.

La pantalla principal no es impresionante, pero es aceptable. Lo que es impresionante es cómo se pliega, utilizando un mecanismo que garantiza que el cierre sea hermético y que, al abrir, la pantalla quede totalmente plana y sin las arrugas que muestra el Galaxy Fold.

Usarla nos ha resultado muy fácil. El mecanismo parece muy sólido y resistente. Y aún así, no lo hemos usado demasiado porque la mayoría de las veces sencillamente hemos usado la pantalla secundaria externa para consultar notificaciones de todo tipo que no necesitaban que abriéramos el celular.

Abrirlo es hasta divertido, aunque ofrece algo más de resistencia que el Razr original de 95 gramos. Pero el mecanismo de la bisagra es tan suave que compensa el peso más elevado del nuevo Razr.

Al abrirlo la parte central de la pantalla se abre un poco sobre la línea central, pero no creemos que esto sea un problema. Aún así, Motorola dice que es resistente al polvo y las salpicaduras de agua.

El Razr 2019 cabe de sobra en la palma de tu mano cuando está cerrado, con una parte trasera hecha de metal texturizado y un acabado de cristal en la parte delantera que cubre la pantalla OLED. En la parte delantera también está la cámara principal del teléfono que, cuando está cerrado, actúa como cámara selfie. Esta cámara se activa con sólo agitar ligeramente el teléfono con un breve movimiento de muñeca.

La barbilla inferior tiene las antenas, los altavoces, el lector de huellas, y un puerto USB-C para cargarlo y comunicar con otros dispositivos. El teléfono no tiene puerto SIM porque utiliza el estándar electrónico eSIM. Tampoco tiene un jack estéreo de 3.5 milímetros. También tiene un control de volumen y botón de bloqueo en el flanco derecho, pero que son demasiado finos y afilados para usarlos cómodamente.

La pantalla

La pantalla interio del Razr 2019 una pantalla muy larga — con un ratio de 21:9, como si fuera una pantalla de cine Cinemascope. Es un panel OLED HD con cobertura plástica y una resolución de 2,142 x 876 pixels tan ancha como el Sony Xperia, que también tiene un ratio de 21:9. Sin embargo, el Xperia tiene más densidad de píxeles y por tanto es mucho más nítida.

Esto significa que no todo el contenido de Netflix, YouTube y otras plataformas va a poder ajustarse a la pantalla, como le pasa al Sony Xperia 1. Todo lo que sea formato 16:9 aparecerá con franjas negras en los laterales. Eso sí, películas de cine de verdad, de las rodadas con cámaras Panavision, se ajustarán perfectamente a este formato.

Una de las cosas a favor del display flexible del Razr es que, aunque se nota que es plegable cuando está abierto, no tiene las molestas arrugas del Galaxy Fold, que son claramente visibles.

Ya hemos dicho que, como el antiguo Razr y su pequeño LCD de 96 x 80 píxeles que te mostraba las llamadas entrantes y otras informaciones, el nuevo Razr tiene otra pantalla externa.

Pero la del Razr 2019 es un panel OLED de 2.7 pulgadas y una resolución de 800 x 600 display. Es mucho más nítida de lo que nos esperábamos. De hecho, hace que hacerse un selfie sea una experiencia excelente. Tienes la opción de activar un modo de “disparo por detección de sonrisa” que funciona de forma estupenda, aunque también puede darle al botón de volumen para hacer la foto manualmente.

La cámara

El Razr 2019 tiene una cámara única de 16 megapixels. No tenemos información de quién es el fabricante del sensor, aunque esperamos que Motorola haya puesto un sensor Sony IMX. Lo único que hemos podido comprobar es que funciona correctamente y las fotos son buenas, pero no hemos realizado un análisis en detalle todavía.

La aplicación de la cámara es similar a la de el resto de teléfonos, con diferentes modos de fotografía y vídeo.

También hay una cámara interna de 5 megapixel accesible para hacer selfies o videoconferencias por WhatsApp, Hangouts o Skype con el teléfono abierto.

Rendimiento

No esperes el Snapdragon 855 del Samsung Galaxy Fold. El Razr 2019 es tan pequeño y su batería tan reducida que no puede usar ese procesador. Por eso utliza un Qualcomm Snapdragon 710, que consume mucha menos energía aunque no sea tan rápido.

El Razr 2019 utiliza Android 9 por ahora, algo que parece estúpido porque el Android 10 ha sido desarrollado específicamente para teléfonos plegables. Pero, por lo que hemos podido probar, no le hace falta. Las dos pantallas se compenetran perfectamente. Por ejemplo, si recibes una notificación de un correo cuando el Razr está plegado y quieres contestarlo, sólo tienes que pulsar ”Responder” en la pantalla externa. El teléfono te mostrará un diálogo informándote que tienes que abrir el teléfono para escribir y — cuando lo abres — te encuentras directamente la pantalla de Gmail lista para contestar.

El teléfono soporta los gestos propios de los teléfonos de Motorola, como el agitar para activar la cámara que ya hemos comentado previamente.

Batería

Uno de los puntos débiles del Razr 2019 es que viene con una batería de 2.510mAh, realmente escasa aunque el procesador sea el Snapdragon 710. Pero es algo necesario. El celular es tan pequeño y fino que es imposible que Motorola pudiera poner algo más grande: cada hoja del teléfono sólo mide 6.9 milímetros. La batería, de hecho, está dividida en dos — una para cada hoja.

Según Motorola, la batería dura todo el día, pero lo vemos difícil. Todavía no hemos hecho pruebas pero cuesta creer que usando el GPS o mirando vídeos de YouTube el Razr 2019 vaya a durar tanto tiempo. Sin embargo, el hecho de que no haya que abrir el teléfono para leer mensajes o recibir notificaciones juega a favor. Se supone que los usuarios del Razr 2019 no usaran la pantalla principal tanto como los usuarios de otros teléfonos, por lo que quizás sí que la batería dura un día completo con un uso normal. Normal para el Razr.

La batería no soporta carga inalámbrica, pero el Razr 2019 viene con un cargador rápido de 15W.

El veredicto (por ahora)

El Motorola Razr 2019 es un concepto atrevido, no sólo por el diseño tan avanzado sino porque rescata un diseño clásico. La conveniencia de poder guardarlo cómodamente en cualquier parte — al contrario con las tablas de skate que son los teléfonos actuales — y la pantalla secundaria son características que juegan a su favor.

Lo que está claro es que el nuevo Razr ya tiene el mismo nivel de símbolo de estatus que el Razr original tuvo en su día. El diseño es excelente y difícil de obviar. Igual que el precio, que será prohibitivo para muchos — aunque Verizon lo ofrezca en cómodos plazos. Veremos que pasa, pero la impresión es que — si no falla a largo plazo — podemos tener un éxito entre manos y un modelo a seguir por otros fabricante.