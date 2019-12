Google Pixel 4: El análisis definitivo

El análisis en dos minutos

El Google Pixel 4 es un cóctel de cámara excepcional, y magia de inteligencia artificial. Pero no supera en mucho al Google Pixel 3, su antecesor. De hecho, Google no se la ha jugado y ha sacado una actualización meramente incremental y conservadora, sin romper ningún molde.

Parece que Google piensa que el público va a actualizar al Pixel 4 sólo por la cámara. Es sin lugar a duda una de las mejores cámaras en un teléfono del mercado, mejor que la generación anterior, pero el conjunto es una decepción.

Es un dispositivo en compacto que ofrece un diseño único que no vas a ver en otros teléfonos. Ese punto diferente viene de los materiales que usa y el hecho de que es bastante más pequeño que otros celulares de la competencia, algo que en el día a día se nota.

Google también ha mejorado la pantalla notablemente, aumentando la velocidad de refresco a 90Hz, lo que ofrece una experiencia mucho más fluida en todas las aplicaciones, incluyendo los juegos. Unido al nuevo procesador y una memoria ampliada a 6GB, todo va mucho más rápido.

Sin embargo, una de las cosas que hemos encontrado más frustrantes es la vida de batería, que es mediocre en las mejores ocasiones y terrible hasta la frustración en otras, cuando se agota rápidamente seguramente por la combinación de su pequeño tamaño y la pantalla de 90Hz, que consume mucho más que una de 60Hz.

Google Pixel 4 fecha de lanzamiento y precio

Lanzamiento el 24 de octubre

64GB+6GB RAM: $800

128GB+6GB RAM: $900

El Google Pixel 4 saldrá el día 24 de octubre con el mismo precio que el Pixel 3 para la versión de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento: $800. La versión con el doble de almacenamiento cuesta sólo $100 más.

Estará disponible en todas las compañía de teléfonos de Estados Unidos a excepción de Verizon. Esto inclye AT&T, Sprint, T-Mobile, Xfinity, Spectrum y Google Fi, la operadora de Google.

Google Pixel 4 specs Peso: 162g

Dimensiones: 68.8 mm x 147.1 mm x 8.2mm

Sistema operativo: Android 10

Pantalla: 5,7 pulgadas

Resolución: Full HD+

CPU: Snapdragon 855

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64/128GB

Batería: 2,800mAh

Cámara principal: 16MP + 12MP

Cámara frontal: 8MP

Google Pixel 4 diseño y display

Acabado terminado en goma negra en todo su perímetro.

Colores naranja coral (Oh So Orange), blanco (Clearly White) o (Just Black) negro.

Uno de los celulares bandera más pequeños del mercado.

Aunque no hay casi nada nuevo en el Pixel 4, Google ha actualizado el diseño. El celular tiene ahora un marco metálico que rodea todo su perímetro, dotándolo de una estructura sólida. Este marco está terminado con una capa de goma negra. Al principio parece raro, sobre todo porque estamos acostumbrados a tocar superficies frías y metálicas en este tipo de teléfonos de gama alta.

Sin embargo, después de un par de minutos con el Pixel 4 te das cuenta de que este cambio de acabado tiene todo el sentido del mundo. Mientras que otros teléfonos parece que se te van a escapar de las manos como una barra de jabón, el Pixel 4 ofrece un montón más de agarre que sus rivales de metal, cerámica o cristal — y encima es comfortable.

La pantalla

OLED de 5.7 pulgadas

90Hz de refresco

Gran color y brillante.

Su pantalla de 5.7 pulgadas es una de las más pequeñas de los teléfonos de gama alta y sólo mide 147,1 x 68,8 x 8,2 milímetros y pesa 162 gramos. Este tamaño combinado con el acabado en goma hace que tener el Pixel 4 en la mano sea una gozada.

Eso sí, no es un celular compacto y requiere usarlo con las dos manos para que sea comfortable.

La pantalla ocupa casi todo el frontal del teléfono pero hay un gran marco en la parte superior e inferior. Google no ha querido usar el “notch” de marras, como en el Pixel 3. De hecho, se han cargado el “notch” del Pixel 3 XL en el nuevo Pixel 4XL, sustituyéndolo por el mismo marco que su hermano pequeño.

En la parte lateral derecha encontrarás el botón de encendido — en un color diferente al borde del teléfono — y los botones de volumen.

Pero si han evitado copiar la parte delantera del iPhone, en la parte trasera han puesto un parche como el del iPhone 11. En este parche hay dos cámaras y el flash, también como en el iPhone 11. Al contrario que este último, el Pixel 4 no tiene tres cámaras.

El Pixel 4 viene con dos altavoces para sonido estéreo. El celular está certificado como resistente al polvo y al agua, lo que le permitirá sobrevivir si se te cae en la bañera o en la piscina siempre y cuando lo saques rápidamente.

El Google Pixel 4 está disponible en tres colores: Just Black (sólo negro), Clearly White (claramente blanco) y el nuevo Oh So Orange (Oh tan naranja) que en realidad es un color coral.

La pantalla del Pixel 4 tiene una resolución, con una densidad de 444 puntos por pulgada, que es excepcionalmente nítida. Lo mejor es el refresco, que de 90Hz. Es decir: la pantalla se actualiza 90 veces por segundo en vez del estándar de 60. Eso significa que todas las animaciones y los videojuegos tendrá un movimiento excepcionalmente suave.

Imagen 1 de 8 Imagen 2 de 8 Imagen 3 de 8 Imagen 4 de 8 Imagen 5 de 8 Imagen 6 de 8 Imagen 7 de 8 Imagen 8 de 8

Sin lector de huellas

Una omisión notable de la parte trasera del Google Pixel 4 es el lector de huellas. No hay lector ni detrás, ni en el lateral, ni debajo de la pantalla. Google ha decidido seguir los pasos de Apple y usar identificación. Dicen los de Mountain View que es rápida y fácil de usar.

Sin embargo, aunque Apple ha implementado Face ID a partir del iPhone X, en el mundo Android hay resistencia. Si usas tu huella dactilar para operaciones en Android el Pixel 4 estará muy limitado sin soporte de terceros. Google dice que está trabajando con los desarrolladores para que implementen reconocimiento facial pero va a tardar en llegar — sobre todo cuando los Pixel son sólo una pequeñísima parte del mercado Android.

Uno de los grandes fallos del Google Pixel 4 en estos momentos es que el reconocimiento de pantalla funciona con los ojos cerrados, así que alguien puede desbloquear tu teléfono mientras duermes. Google ha admitido el fallo y dice que lo va a arreglar pronto, pero es un error de seguridad gordísimo.

La cámara del Google Pixel 4

La lente telefoto es útil

El nuevo software e inteligencia artificial mejoran las imágenes

El modo de foto nocturna y astronómica son extras notables

Sin lugar a dudas la estrella del Pixel 4 es la actualización de la cámara, añadiendo un segundo sensor. Es la primera vez que Google añade un sensor fotográfico adicional.

Los dos sensores todavía se quedan muy detrás de los teléfonos de gama alta de la competencia, que tienen tres, cuatro e incluso cinco sensores con varias funciones como zoom óptico de cinco aumentos y grandes angulares. Pero, en conjunto, nuestras pruebas demuestran que es una buena cámara para cualquier ocasión, de día o de noche.

Pero Google prefiere mantener su hardware sencillo y hacer cosas con lo que más tiene experiencia: el software. En el Pixel 4 hay una cámara principal de 12 megapixel (f/1.7 con un campo de visión de 77 grados) al que se le ha añadido un sensor de 16 megapixel con lentes telephoto (f/2.4 con un campo de visión de 52 grados) para conseguir mejor zoom, mejor imágenes en condiciones de luz adversas y mejores retratos.

En el marco superior de la parte delantera también hay una cámara de selfies de mayor campo de visión (90 grados) y 8 megapixels.

Pero como ya he dicho, Google siempre pone el acento en el software y en el Pixel 4 ha añadido un chip de aprendizaje neuronal para procesar imágenes.

Imagen 1 de 2 Cámara normal Imagen 2 de 2 Cámara telefoto

El Pixel 4 también visualiza la imagen de alto rango dinámico (HDR+) en tiempo real, por lo que no tendrás que esperar a hacer la foto para ver el detalle en las partes brillantes u oscuras de la imagen.

Esta tecnología tiene una hermana llamada Dual Exposure (exposición dual). En este modo, el Pixel 4 separa los controles de brillo de los objetos y el fondo de la imagen, lo que te permite hacer fotos a contraluz sin que se te quemen los fondos o las objetos en primer plano aparezcan demasiado oscuros y sin detalle. El Pixel 4 bloquea el fondo a un nivel óptimo — por ejemplo un cielo saturado con nubes detalladas — dejando al usuario la posibilidad de incrementar o reducir el brillo de un objeto — por ejemplo la cara de una persona — en primer plano.

Imagen 1 de 2 Modo retrato Imagen 2 de 2 Sin modo retrato

Google ha renovado el modo de visión nocturna Night Sight, pero la competencia de Huawei o Apple hacen los mismo. En el caso del Google Pixel 4, los resultados son buenos, sutiles, sin exageraciones que hagan que parezcan fotografías hechas de día.

El Pixel 4 también tiene un modo de fotografía astronómica que utiliza inteligencia artificial para permitirte hacer fotos de la luna y las estrellas con claridad y nitidez. Google dice que este modo sólo funciona bien cuando estás en el campo y alejado de grandes ciudades con polución lumínica. También necesita un trípode o dejarlo en una superficie totalmente estable ya que por lo menos necesitas 15 segundos de exposición para hacer este tipo de fotos.

Imagen 1 de 4 Modo nocturno desactivado Imagen 2 de 4 Modo nocturno activado Imagen 3 de 4 Modo nocturno desactivado Imagen 4 de 4 Modo nocturno activado

Google Pixel 4: especificaciones y velocidad

Snapdragon 855

El primer Google Pixel con 6GB de RAM

Rápido en el uso diario, jugando o en cualquier aplicación

El Google Pixel 4 viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 855, lo que le coloca detrás de muchos de los teléfonos de gama alta chinos que ya llevan el 855+, bastante más rápido que el 855.



El Pixel 4 lleva ahora 6GB de RAM en vez de los habituales 4GB de los Pixel anteriores. Eso le coloca al nivel de un gran número de competidores del mundo Android — y a años luz de Apple — pero no llega al estándar más reciente de 8GB y, en algunos casos, hasta 12GB de RAM. Pero aunque el Pixel 4 no sea el celular más potente del mercado — ni de lejos — es lo suficientemente potente para que vaya como la seda.

Software y aplicaciones

Sistema operativo Android 10, lo último de Google

Google Assistant rediseñado

Active Edge todavía funciona

Como no podría ser de otra cosa, el Pixel 4 lleva el nuevo Android 10, que va como la seda en esta máquina.

Google Assistant ha sido mejorado en Android 10 y el Pixel 4 tiene aún más funcionalidades que el estándar. Ahora le puedes pedir que te abra aplicaciones, por ejemplo, y realizar búsquedas. Un ejemplo: decir "Hey Google, enséñame a Beyoncé en Instagram” abrirá esta app e irá a la página de la diosa cantante.

También hay una nueva manera de abrir el asistente de Google, arrastrando el dedo desde la esquina inferior derecha hacia arriba. También puedes decir “Hey Google” o apretar los dos lados del teléfono — que son sensibles a la presión como el Pixel 3 — para que aparezca el genio de la lámpara.

El asistente de Android 10 se da cuenta de cónde estás, adaptándose a lo que estás viendo. Y si le preguntas algo después de la última pregunta, te estará escuchando sin tener que decir hey google otra vez. El límite de esta funcionalidad está en 15 segundos sin decir nada desde la última interacción.

El Pixel 4 marca el final de la oferta de Google para grabar tus fotos en su nube sin límite de número y en su calidad original. A partir de esta versión, todas sus fotos se grabarán a un máximo de 16MP de resolución y 1080p HD en el caso de los vídeos, como todos los teléfonos con Android del mercado. El Pixel original será el único teléfono de Google que mantendrá la copia a la nube de tus fotos intactas de por vida. El Pixel 2 y el Pixel 3 perderán ese derecho en 2021.

Google Pixel 4 y el control de movimiento Motion Sense

Pixel 4 puede detectar cuando estás cerca y activar su pantalla

Los gestos no están disponibles en la mayoría de aplicaciones

Motion Sense se come la batería a toda velocidad

Otra de las nuevas características del Pixel 4 es el Motion Sense, un sistema que puede detectar los movimientos de tu mano para cambiar el volumen, parar un vídeo, o hacer zoom en una imagen sin tocar la pantalla.

Es algo que el LG G8 ya hace con una cámara y que, generalmente, la gente piensa que es una chorrada sin utilidad. El Pixel 4 usa un radar y dice que es más preciso y tiene un campo de visión de 180 grados, pero el resultado es el mismo.

Según Google, llevan cinco años trabajando en algo que nadie les había pedido. Y encima esta versión no impresiona en absoluto.

Motion Sense puede detectar tres cosas: presencia, alcance y gestos. Con presencia el teléfono detecta si estas cerca y, si lo estás, activa la pantalla para que puedas ver la hora. Cuando te vas de la habitación, la pantalla se apaga para ahorrar energía.

El alcance significa que, cuando el Pixel 4 detecta que lanzas tu mano hacia él, el teléfono muestra la pantalla de bloqueo para mostrarte tus notificaciones [vamos, para añadir más estrés a tu vida sin comerlo ni beberlo].

Finalmente, los gestos te permiten hacer varias cosas, aunque por el momento son muy limitadas: pasar a la canción siguientes, hacer pausa y reproducir, ajustar volumen, silenciar alarmas y colgar el teléfono por manos libres. Pues muy bien.

Los gestos son además soportados por sólo unas pocas aplicaciones: YouTube Music, YouTube, Spotify, la aplicación de llamadas y la de reloj. Las aplicaciones compatibles muestran un destello en la parte superior de la pantalla, al lado del chip de radar que hace posible este truco de magia, para indicarte que puedes hacer encantamientos como Dr. Strange.

La pantalla de bloqueo también reacciona a tus movimientos de otra forma. Google demostró un fondo de pantalla de Pokémon que anima a los bichos cuando les haces un gesto. Pero vamos, es una chorrada sin utilidad alguna.

En fin, una funcionalidad limitada que además, como hemos podido comprobar en nuestras pruebas, consume batería como si fueran patatas fritas. Esto sucede porque, al estar siempre con el ojo puesto a ver si coges el teléfono, hay una parte del teléfono que nunca duerme, incluyendo el chip de radar.

La vida de batería del Pixel 4

Irritantemente corta

Se carga muy rápido

Hay carga sin cables

La vida de batería del Pixel 4 es de lo peor del teléfono. En nuestros tests ha sido una frustración constante que sin lugar a dudas no está a la altura de los teléfonos de la competencia, ni de gama alta ni de gama baja o media.

Como hemos podido descubrir, el Google Pixel 4 no aguanta un día completo de uso a partir de las 7AM, muriendo irremediablemente en la tarde. De hecho, con uso intensivo pasa del mediodía y se muere.

Sin lugar a dudas esta vida de batería viene de su capacidad ridícula: sólo 2800mAh. Aunque la pantalla no sea grande, el impacto viene probablemente del refresco de 90Hz, que hace que los pixels tengan que cambiar 30 veces más por segundo. Si añadimos a eso que el Pixel 4 tiene menos batería que el Pixel 3 — que ya tenía una vida de batería mediocre — no es una sorpresa que el Pixel 4 sea terrible.

En nuestro test de batería donde ponemos un vídeo de 90 minutos con un brillo máximo, el nivel bajó un 19%. Visto así no está tan mal, aunque celulares de la competencia como el OnePlus 7T Pro sólo pierden un 10%.

Lo único que salva la batería del Pixel 4 del desastre es la velocidad de carga, que puede llevarlo de 0 a 50% en sólo 38 minutos usando el cargador USB-C que viene incluido en la caja.

En total, el Pixel 4 usó una hora y 52 minutos para cargar por completo.

El teléfono también soporta carga inalámbrica, pero viene sin una alfombrilla para hacerlo.

Cómpralo si...

Quieres una cámara fenomenal No se puede negar que Google ha creado de nuevo uno de los mejores teléfonos cámara del mercado. Su modo automático es estupendo, el telefoto está bien, el modo nocturno funciona perfectamente y las nuevas funcionalidades de fotografía astronómica son estupendas si te gusta hacer fotos de la luna y las estrellas. Si estas buscando una cámara que lo hará bien en cualquier situación, el Google Pixel 4 es la respuesta.

Quieres un teléfono compacto No es tan compacto como el iPhone SE, pero entre los teléfonos más altos de todas las gamas, es el más pequeño. Si quieres un teléfono que sea confortable de llevar en tu bolsillo, el Pixel 4 es la opción.

Quieres una buena pantalla Es uno de los pocos teléfonos del mercado con una pantalla de 90Hz. Gasta más batería pero la calidad de imagen y la fluidez es tremenda en todo lo que hagas, desde usar el navegador hasta los juegos más avanzados.

No te lo compres si...

Necesitas que la batería te dure Si quieres un teléfono que te dure todo el día con una sola carga, olvídate del Pixel 4. Es imposible a no ser que lo tengas apagado. Hasta el Pixel 3a tiene una vida de batería mejor así que, si buscas batería de larga duración, vete con la música a otra parte.

Ya tienes un Pixel 3 No merece la pena hacer la actualización. El Pixel 3 tiene mejor batería, las mejoras de la cámara no son tan dramáticas en el día a día y lo del Motion Sense es una chorrada sin utilidad. Pasa.

Te gustan los sensores de huellas El Pixel 4 no lleva. Depende de que te vea la cara, algo que para muchos es un incordio. Y encima esta versión tiene un fallo de seguridad que permite que compañero de piso o cualquier persona pueda abrir tu teléfono cuando estés durmiendo con sólo apuntarlo a tu cara, algo que el iPhone no permite, por ejemplo.

Primer análisis: Octubre de 2019.