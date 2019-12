Apple TV Plus a prueba: no merece la pena

No hay nada que esté particularmente mal ni bien en la Apple TV Plus. Sencillamente es un servicio flojo que no puede competir contra las plataformas actuales

Apple TV Plus era inevitable. Con plataformas como Netflix y HBO produciendo su propio contenido, y el gigante Amazon metiéndose en escena, era imposible que Apple se quedara sin hacer nada durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, quien tiene el contenido tiene la plataforma — y el poder.

A la gente le da igual el servicio de streaming de Apple debido a un catálogo de lanzamiento muy flojo comparado con la competencia. Encima, todo el mundo tiene la vista puesta en la próxima invasión de series, programas y películas que saldrá este mismo mes con Disney Plus.

Pero no hay que menospreciar que Apple TV Plus es un momento importante para la compañía californiana, que quiere convertirse en una compañía de servicios y no sólo de hardware como el iPhone or el iPad. Por eso este análisis de Apple TV Plus se centra no sólo en el catálogo de lanzamiento sino en otras cosas, como el interfaz o a la calidad del vídeo.

Por supuesto, puedes suscribirte a Apple TV Plus con su oferta gratis de siete días para comprobar cómo funciona por ti mismo. De hecho, esos siete días son suficientes para verte todo el contenido original — y esta es precisamente la crítica más importante que podemos hacer de este servicio.

El diseño y la experiencia de usuario en Apple TV Plus

Ante todo, Apple TV es una extensión de la aplicación Apple TV ya existente. Eso significa que, si tienes un dispositivo que tenga Apple TV, puedes acceder al nuevo servicio. Esto incluye cualquier televisión Samsung fabricada a partir de 2018, la plataforma Roku TV y los dispositivos Roku, Amazon Fire TV Stick, y casi todos los cacharros que utilicen iOS que puedan instalar la app Apple TV: iPhone, iPad, MacBook, Apple TV HD y Apple TV 4K.

(Image credit: Apple)

Apple TV Plus funciona como un apartado dentro de la Apple TV app, con una sección con la denominación “Watch Now” debajo de las líneas “Up Next” y “What to Watch“. Y aunque la sección tiene un lugar de honor en el interfaz, preferiríamos que tuviera su propia pestaña dentro de la Apple TV app para que fuera fácil de acceder y navegar.

Hay un poco de lío en la manera en que Apple presenta el contenido de Apple TV Plus, sin duda motivado por el deseo de la compañía de disimular el escaso catálogo de lanzamiento. Las películas y series se entremezclan con otras que no son de Apple TV en varios sitios, incluso repitiéndose sin motivo.

Pero aparte de la repetición, el interfaz de usuario de Apple TV sigue siendo bastante limpio. Los programas de Apple TV Plus tienen un marcador específico y se pueden añadir a la cola de lo próximo que queremos ver en la cola “Up Next” de la página principal. Sin embargo, si pinchas en el canal dedicado de Apple TV Plus, en vez de mostrarte las series agrupadas, te muestra los títulos de los episodios. De nuevo, una manera de disimular la falta de contenido que afecta a la experiencia. No es intuitivo en absoluto porque los usuarios buscamos siempre por el título de la serie no de los episodios individuales, que no los conoce nadie.

(Image credit: TechRadar)

Y mientras que Netflix siempre intenta que puedas acceder al contenido de la forma más rápida posible, con el menor número de clicks, Apple ha decidido darte información por un tubo.

Un buen detalle de la aplicación es la personalización de la apariencia de los subtítulos de la serie o película aunque, para poder cambiarlos tengas que mantener el botón del menú apretado para que aparezca la opción en medio de la proyección del contenido.

También hay diferencias mayormente estéticas entre televisiones, navegadores y dispositivos móviles. La ventaja del navegador es que puedes hacer marcadores para ir al contenido rápidamente sin tener que volver a navegar por toda la aplicación.

El catálogo de Apple TV Plus

(Image credit: Apple)

Las series, programas y películas de Apple han tenido una recepción mixta (puedes ver un resumen de las críticas de Apple TV Plus aquí.

Los títulos incluyen series como The Morning Show (que ha recibido críticas entre la indiferencia y lo negativo), la serie See de Jason Momoa, Helpsters (inspirada en Sesame Street), la fantasía juvenil Ghostwriters, el biopic de Hailee Steinfeld sobre Emily Dickinson, y el drama ficticio sobre la NASA llamado For All Mankind, que imagina un pasado en el que los rusos llegan a la luna primero y NASA decide ser los primeros en poner mujeres en la luna [y que tiene una pinta realmente horrorosa]. Si te gusta algo de esto, tienes suficiente para llenar la semana de prueba, pero poco más.

Obviamente, es un catálogo deficiente. Apple se ha centrado en producir unas pocas series de calidad, pero tampoco es que nada de este contenido sea excepcional como muchas de las series que puedes encontrar en Netflix, HBO, Amazon o Hulu. No hay nada que te vaya a hacer decir “¡ME SUSCRIBO A APPLE TV PLUS YA MISMO!”

Apple TV Plus no resiste la comparación con esas plataformas ya establecidas. Pero tampoco lo va hacer con Disney Plus, que saldrá este mismo mes y tendrá todo el catálogo de películas Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y muchas de la Fox. Sin duda, el peor servicio de streaming en estos momentos es Apple TV Plus.

La calidad de imagen de Apple TV Plus

(Image credit: Apple)

La buena noticia es que, lo que no tiene en cantidad y calidad de las series, lo tiene en calidad de imagen. Apple TV Plus hace streaming de vídeo en 4K y HDR, el estándar que permite ver muchos más colores y grados de sombras y brillos, ofreciendo una calidad de imagen infinitamente mejor que cualquier otro estándar.

Pero ojo, no todo el contenido de Apple TV se ofrece en 4K y HDR. Por lo menos, Apple marca cada serie con indicadores que te dicen qué serie soporta 4K y/o HDR, no como Netflix, que te lo dice una vez empieza el episodio [aunque esto no es mucho problema].

Por supuesto, para disfrutar de esta calidad de imagen necesitas un dispositivo que soporte 4K con HDR to make use of them.

La experiencia de streaming por Wi-Fi del contenido 4K HDR con una conexión rápida a internet es buena, sin ningún fotograma perdido. Hay también una opción para reducir el movimiento en la app Apple TV en el caso de que haya problemas con los fotogramas por segundo, pero en nuestra experiencia ha resultado innecesaria.

Veredicto

(Image credit: TechRadar)

El servicio de streaming de Apple parece como un pensamiento fugaz a matacaballo, un vago esfuerzo en un mercado lleno de opciones muy potentes con grandes catálogos y producciones originales. Se suele decir que Apple espera al momento justo, después de que el resto de competidores hayan hecho el trabajo de mercado sucio, antes de sacar versiones más pulidas de cualquier producto o servicio. Pero como en el caso de iCloud, Apple TV Plus es una castaña, un servicio muy flojo que no podemos recomendar.

No pierdas tu dinero. Hasta que no haya más que ofrecer, pasa de Apple TV Plus.