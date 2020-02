Análisis de los Apple AirPods (2019)

El mundo entero estaba esperando que Apple lanzara los Apple AirPods 2, una versión nueva de los AirPods que, supuestamente, sería resistente al agua y tendría cancelación de ruido. En su lugar, Apple se limitó a actualizar sus auriculares True Wireless originales, esta vez para incluir un chip H1 y la carga inalámbrica.

Algunas personas quizás se hayan decepcionado, pero Apple afirma que la inclusión del nuevo chip H1 mejora la conectividad y la batería, y ademas habilita la nueva función de activación por voz “Oye Siri”. Asimismo, el estuche de carga inalámbrica opcional permite utilizar una alfombrilla de carga compatible con Qi Wireless para cargar el estuche, en vez de conectarle un cable de carga Lightning que se encuentra en la parte inferior.

Entonces, ¿justifican tanto revuelo los AirPods de segunda generación?

[Actualización: La posibilidad de compartir audio pronto estará disponible en el ecosistema de audio de Apple. Si tú y otra persona tienen un par de AirPods cada uno, solo deberán acercar dos teléfonos y ambos podrán escuchar lo que se esté reproduciendo con sus AirPods individuales. También podrás responder a sus mensajes (incluso las recibidas de aplicaciones de terceros), solo con decir lo que deseas responder después de que Siri haya leído el mensaje].

[Si no sabes con seguridad qué auriculares comprar, lee esta noticia: tras desmontar los Powerbeats Pro, iFixit descubrió que estos auriculares deportivos de alta gama cuentan en gran parte con la misma tecnología que los Apple AirPods y, lo que es más sorprendente, que los Galaxy Buds de Samsung, su empresa rival].

Precio y disponibilidad

La segunda generación de Apple AirPods está disponible por $159/£159/AU$249 con el estuche de carga estándar y por $199/£199/AU$319 con el nuevo estuche de carga inalámbrica.

Los AirPods con el estuche estándar tienen el mismo precio que sus antecesores, pero deberás pagar $40/£40/AU$70 adicionales para obtener los beneficios de la carga inalámbrica.

También puedes comprar el estuche de carga aparte a un precio de $79/£79/AU$129, lo cual es una buena noticia si tienes los AirPods originales y quieres un estuche que admita la carga inalámbrica. No obstante, es posible que el precio de esta comodidad adicional te resulte bastante elevado.

¿Buscas algo más económico? Puedes adquirir los Optoma NuForce BE Free5, que están entre nuestros auriculares True Wireless favoritos, por $100 (unos £75, AU$130).

El diseño

En términos del diseño, los AirPods de segunda generación son bastante parecidos a los originales. Los tallos largos y el estuche de carga de estilo pastillero son casi idénticos, aunque el nuevo estuche ahora posee una pequeña luz LED en la parte frontal para que puedas comprobar el estado de los auriculares: el color verde significa que están completamente cargados, mientras que el naranja indica que no lo están.

Al igual que los AirPods originales, el estuche de carga ofrece 20 horas adicionales de batería, además de las cinco horas que ofrecen los auriculares. Apple también afirma que el modelo de segunda generación permite “tres horas de conversación con una sola carga”, lo que implica un aumento con respecto a las dos horas que ofrecían los originales. Eso se debe al chip H1 exclusivo de Apple, que está integrado en los nuevos AirPods. Hablaremos de esto más adelante.

La carga del estuche nos resultó muy rápida (pasó del 25 % al 100 % en tipo una hora) y descubrimos que la duración de la batería de los auriculares señalada es precisa.

El nuevo estuche de carga inalámbrica permite utilizar alfombrillas de carga compatibles con Qi Wireless para cargarlo sin cables molestos, lo cual te resultará muy cómodo en caso de que ya tengas una de estas alfombrillas. Y, como mencionamos antes, puedes comprar el estuche por separado si tienes los AirPods originales.

Es interesante que Apple no haya cambiado el diseño de los auriculares. Las protuberancias tipo los tallos fueron motivo de grandes burlas tras el lanzamiento original en el 2016 y no le hacen ningún favor al producto en el 2019.

Después de todo, se lanzaron otros auriculares True Wireless sin duda más elegantes entretanto, como los auriculares inalámbricos B&O Beoplay E8 y los nuevos Samsung Galaxy Buds.

Otra crítica a los AirPods de primera generación era la falta de almohadillas ajustables de silicona que permiten encontrar el ajuste ideal para cada oreja… y los nuevos AirPods tienen el mismo inconveniente.

No obstante, estos AirPods son cómodos y se ajustan bastante bien, aunque probablemente no los usaríamos para correr por miedo de que se caigan.

Como sucede con otros productos de Apple, el diseño de los AirPods no tardó en convertirse en algo icónico, y podría decirse que los originales popularizaron los auriculares True Wireless. Este es motivo suficiente para no abandonar un diseño ya probado.

Funciones y rendimiento

El mejor aspecto de la segunda generación de AirPods es el chip H1 de Apple que reemplaza al anterior, el W1. Este chip mejora la conectividad notablemente.

El emparejamiento era bastante rápido en los AirPods originales, pero es mucho más veloz en este nuevo modelo. Si utilizas un iPhone, la opción para emparejar los AirPods aparecerá en la pantalla ni bien abras el estuche de carga, junto con el estado de la batería de los AirPods y del estuche.

Con el chip H1, los nuevos AirPods también ofrecen la funcionalidad manos libres “Oye Siri”. Esto significa que puedes usar el comando del asistente de voz para hacer llamadas, cambiar de canción y mucho más; en esencia, todo lo que puede hacer Siri, directamente desde los auriculares sin necesidad de sacar el iPhone.

Esta función resultó ser muy buena, y el micrófono integrado pudo detectar nuestra voz sin inconvenientes, incluso en ambientes ruidosos.

Si prefieres, puedes configurar los nuevos AirPods para que el asistente de voz se active cuando toca dos veces la parte externa de los audífonos. Si eliges los AirPods en el menú de Bluetooth en los ajustes del teléfono, también puedes configurar los controles táctiles para reproducir o pausar la música, así como pasar a la siguiente pista o a la anterior; o bien, puedes desactivar los controles táctiles completamente. Solo puedes asignar un control de doble toque a cada auricular, lo que puede ser un poco limitante.

Aunque hicimos la mayoría de las pruebas con un iPhone SE, también intentamos emparejarlos con un teléfono Android, el Huawei Mate 20. Este proceso no es tan fácil como en el iPhone, pero el emparejamiento Bluetooth sigue siendo bastante rápido: solo tienes que mantener presionado el botón de emparejamiento que se encuentra en la parte posterior del estuche de los AirPods y la opción debería aparecer en el menú de Bluetooth del teléfono.

Según Apple, el chip H1 permite que los “AirPods alternen entre dispositivos activos hasta dos veces más rápido”, que “la transferencia de llamadas a los AirPods sea un 50 % más rápida” y “que la latencia en los juegos sea 30 % más baja”.

Nosotros usamos los AirPods (2019) con juegos para iOS y no encontramos problemas de latencia. La experiencia de utilizar los AirPods para hacer y responder llamadas también nos resultó muy fluida, y la calidad del audio era muy buena en general.

En términos de calidad de audio, no hay diferencias entre los AirPods originales y el modelo de segunda generación. Tienen una presentación alegre y potente, aunque pueden sonar algo estridentes reproduciendo frecuencias muy altas y su sonido grave no es el mejor del mercado.

Los probamos con la canción Sawdust and Diamonds de Joanna Newsom y, si bien nos sorprendió la claridad de la voz, el tratamiento de los graves no logró impresionarnos y, por momentos, las frecuencias agudas eran estridentes al punto de volverse incómodas.

Tuvimos el mismo problema al escuchar Let’s Stay Together de Al Green: mientras que las voces de frecuencia media sonaban suaves y detalladas, los tonos más altos de los instrumentos de viento predominaban sobre las otras frecuencias.

Los AirPods (2019) tuvieron un mejor rendimiento con No Surprises de Radiohead. La guitarra acústica suavemente rasgueada tenía un sonido cálido y con textura, mientras que el xilófono acentuaba con dulzura la percusión con su presentación cristalina. De nuevo, las voces sonaban bien generalmente, con un tono suave y claro; sin embargo, los AirPods no lograron transmitir los timbres graves.

En fin, al igual que los AirPods originales, los AirPods (2019) suenan estupendos cuando se trata de voces de frecuencia mediana, guitarras y teclados, pero resultan algo inexpresivos para las frecuencias más graves. Además, es posible que encuentres una cierta estridencia en los sonidos de percusión y frecuencia alta.

Veredicto final

Aparte del estuche de carga inalámbrica (que tiene un costo adicional), los nuevos AirPods no presentan una gran mejora con respecto a sus antecesores. No cabe duda de que el emparejamiento es más rápido y que la carga inalámbrica puede tener su utilidad, pero no nos parece que Apple haya solucionado ninguno de los problemas que tenían los AirPods originales, en especial en cuanto al diseño y la calidad del sonido.

Si los AirPods (2019) se compran con el nuevo estuche de carga inalámbrica, también terminan siendo más costosos que muchos de los productos de la competencia, incluidos los Samsung Galaxy Buds que incluyen un estuche de carga inalámbrica sin costo adicional.

Aun así, en caso de que ya sea hora de cambiar sus viejos AirPods, o si deseas comprar su primer par de auriculares True Wireless, vale la pena elegir los AirPods (2019), sobre todo si ya usas un iPhone para reproducir música. Pero no gastes dinero para actualizar tus antiguos AirPods si todavía funcionan bien.

[Actualización: Si le está costando decidir cuáles son los auriculares ideales para ti, échale un vistazo a los auriculares True Wireless Earin M-2 que, en nuestra opinión, fácilmente podrían superar a los AirPods de Apple].