Son los primeros días para la línea Galaxy S22, pero nos gusta lo que vemos en el Samsung Galaxy S22 Plus. Creemos que a ti también te gustará. Tiene un buen diseño, la pantalla es amplia y colorida y las cámaras y funciones parecen buenas. No es un teléfono que rompa moldes, pero es un buen nuevo 'flagship' (si quieres más, compra un Galaxy S22 Ultra)

Después de nuestras pruebas rápidas, y a falta de las definitiva, tiene pinta de que el Galaxy S22 Plus es el nuevo teléfono de Samsung que deberías comprar si estás interesado en esta marca de terminales Android.

Con 6,6 pulgadas, está a medio camino entre el todopoderoso Samsung Galaxy S22 Ultra de 6,8 pulgadas y el humilde Galaxy S22 de 6,1 pulgadas de tamaño reducido (y ligeramente menos completo en cuanto a funciones).

Cada uno de estos nuevos teléfonos Android tiene sus puntos fuertes — especialmente el zoom óptico de 10X y el S-Pen totalmente integrado del Ultra — pero ninguno de ellos es un cambio radical respecto a la serie S21.

TechRadar ha podido probar rápidamente toda la línea Galaxy S22. No fue suficiente tiempo para profundizar en los detalles y en posibles características divertidas u ocultas, pero fue más que suficiente para tener la información que queríamos. Pronto volveremos con un análisis completo.

Éstas son nuestras primeras impresiones del Samsung Galaxy S22 Plus.

Samsung Galaxy S22 Plus: precio y fecha de disponibilidad

El Samsung Galaxy S22 Plus tiene 128 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria a partir de 1.000 dólares. Las opciones de color incluyen Phantom Black, Phantom White, Pink Gold y, nuestro favorito personal, Green.

La versión con 256 GB de almacenamiento cuesta 1.049 dólares.

Los pedidos anticipados comenzaron el 9 de febrero y los S22 Plus comenzarán a enviarse el 25 de febrero en los Estados Unidos.

Diseño

The Samsung Galaxy S22 Plus in fetching green. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las curvas de la parte trasera del chasis de cristal y aluminio siguen extiendo, aunque sólo sutilmente. Las partes delantera y trasera del Galaxy S22 Plus y del S22 — fabricadas con Gorilla Glass Victus Plus — son esencialmente planas. El módulo elevado en la parte trasera alberga las tres cámaras del teléfono que prácticamente no ha cambiado respecto al año pasado.

Entre la parte delantera y la trasera hay un marco de aluminio, una banda de metal brillante que parece un guiño nostálgico — y positivo — a algunos de los primeros teléfonos de la serie Galaxy S.

El dispositivo parece sólido, rígido pero no mazacote. Cómodo de sostener. Esto último puede deberse a que Samsung ha encogido un poco el teléfono. El Galaxy S21 Plus medía 161,5 x 75,6 x 7,8 mm. El Galaxy S22 Plus un poco menos:157,4 x 75,8 x 7,8 mm. Es más delgado, más corto y un poco más ancho. Con 196 gramos, el teléfono también ha perdido seis gramos de pesos.

Los botones de volumen y encendido están en los mismos lugares que antes. Hay un recorte notable a lo largo de un borde en el marco de metal para la antena. El borde inferior cuenta con una rejilla de altavoces — tiene altavoces estéreo — un puerto de carga USB-C, y la ranura SIM.

El Galaxy S22 Plus también cuenta con la certificación IP68, lo que significa que puede soportar unos cuantos metros de agua durante un buen rato y el polvo que quieras echarle encima.

Pantalla

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La pantalla AMOLED tiene un poco menos de píxeles que el S21 Plus: con 2340 x 1080. Pero la densidad y consiguiente nitidez no es muy diferente.

El Galaxy S22 Plus tiene una frecuencia de refresco variable de 10Hz a 120Hz. La pantalla se refrescará a una velocidad más alta sólo cuando sea necesario — para juegos, vídeos, desplazamiento rápido a través de sitios web — adaptándose a contenidos que nesiten menos refresco para una mayor duración de la batería.

No hemos tenido tiempo suficiente para probar a fondo esta nueva frecuencia variable en el experiencia de uso diario, pero sí podemos afirmar de que la pantalla es brillante, colorida y nítida. Suave como el terciopelo cuando pasas por las pantallas del S.O. Samsung OneUI 4.1.

Debajo de la pantalla hay un lector de huellas dactilares que funcionó bien en una prueba rápida. El lector es más grande que en los anteriores de los teléfonos Galaxy, lo que hace que el registro inicial de la huella dactilar y su posterior lectura sean más fáciles y rápidos que nunca. Registramos un pulgar en menos de 30 segundos y lo utilizamos para desbloquear el teléfono al instante y en repetidas ocasiones.

Cámaras

Matriz de cámaras Samsung Galaxy S22 Ultra (izquierda) en comparación con S22 Plus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Esa pantalla de borde a borde tiene un pequeño orificio para la cámara frontal de 40 MP, que es una mejora de la cámara de 10 MP del S21 Plus. Ambas ofrecen el mismo campo de visión de 80 grados y una apertura de f/2.2. La cámara no incluye ninguna forma de 'binning' para combinar esos 40 píxeles para así obtener una imagen de 10 o 12 MP de mayor calidad. Pero nos hicimos unos cuantos selfies con ella, también utilizando el modo Retrato mejorado, y los resultados fueron impresionantes (consiguió separar los pequeños pelos de mi oreja del fondo difuminado sintéticamente).

En la parte trasera del S22 Plus hay tres cámaras: una 12 MP con un campo de visión de 120 grados y una apertura de f/2,2, un gran angular de f/1,8 y 50 MP (85 grados) y un teleobjetivo de f/2,4 con sensor de 10 MP y zoom óptico de 3 aumentos.

El zoom óptico 3x del teleobjetivo es tan eficaz como lo era en el S21 Plus. Sigue teniendo el mismo zoom digital de 30X, que utiliza una combinación de zoom digital y procesamiento de imágenes para obtener mayor aumento de imagen. Por supuesto, palidece en comparación con el zoom óptico de 10x con espacial de 100X del nuevo Samsung Galaxy S22 Ultra, que nos dejó boquiabiertos.

Comparando el zoom 10X del Samsung Galaxy S22 Ultra (izquierda) con el zoom 3X del Galaxy S22 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En resumen, la matriz de cámaras es una actualización sobre el Galaxy S21 Plus, que tiene lentes de 12MP de ancho y ultraancho y un teleobjetivo óptico de 64MP y 3x. Tendremos que esperar a nuestras pruebas completas para ver cómo funcionan en comparación con sus predecesoras.



La cámara de 50MP utiliza la nueva tecnología de binning de Samsung no sólo para combinar la información de cuatro píxeles para obtener una mayor calidad y luminosidad, sino que también combina esa información de imagen con la imagen original de alta resolución para obtener resultados visuales aún mejores.



En nuestro breve tiempo práctico no nos dio tiempo suficiente para realizar una amplia variedad de fotos, pero el puñado que tomamos parecía bueno.



La nueva tecnología de imagen de Samsung también promete algo que llama "Noctografía", una palabra totalmente inventada que, en la práctica, puede se clave para las fotos con poca luz, de noche y para astrofotografía. Samsung promete que no necesitarás un trípode para hacerlas y obtener gran luminosidad. No pudimos probar esto durante nuestra prueba práctica, así que tendrás que esperar.

Respecto al vídeo, el Samsung Galaxy S22 Plus puede grabar hasta 8K vídeo a 24 fps con las cámaras traseras, y vídeo 4K y 60 fps con la cámara frontal. Esperamos compararlo con el impresionante nuevo vídeo en modo cinemático del iPhone 13 de Apple.

Rendimiento y vida de batería

En los Estados Unidos, el Samsung Galaxy S22 Plus tiene el mismo procesador: Qualcomm Snapdragon 4nm Octa Core. Samsung afirma que ofrecerá un notable aumento de rendimiento y gráficos sobre las CPU de la línea S21 pero, como no pudimos instalar ningún software para medirlo, no pudimos probar esas afirmaciones.



La RAM es de 8 GB, con opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento. Las especificaciones no han cambiado con respecto al S21 Plus, así nos preguntamos por qué todavía no podemos tener una ranura para tarjetas microSD o tener la opción de comprar al menos un modelo de 512 GB.



Si te estás decidiendo entre el Samsung Galaxy S22 Plus sobre el S22, ten en cuenta el tamaño de la pantalla y el acceso a redes más rápidas, como WiFi 6E y las nuevas redes 5G Ultra-Wideband (UWB) Verizon y AT&T, que se lanzaron recientemente en los Estados Unidos. El S22 sólo tiene WiFi 6 y no UWB.



También está la batería: Con 4.500 mAh, el S22 Plus tiene una batería ligeramente más pequeña que el S21 Plus (4.800mAh), pero es más grande que la de 3.700 mAh del S22.

Veredicto preliminar

Son los primeros días para la línea S22, pero nos gusta el Samsung Galaxy S22 Plus. El diseño es genial y se siente bien en la mano, la pantalla es amplia, colorida y sensible. Por delante y por detrás, las cámaras y funciones parecen las correctas. Éste es un teléfono que no escatima aunque tampoco uno que necesariamente rompe moldes. Para eso, ahí tienes el S22 Ultra. Pronto podarás ver qué el análisis completo y el veredicto final de TechRadar.