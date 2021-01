Los modelos Plus de la gama Galaxy S eran el tope de gama hasta hace un par de años. Pero todo ha cambiado a partir del Galaxy S20 Ultra el año y el Galaxy S21 Plus está ahora en un segundo plano, eclipsado totalmente. Samsung está empujando a los usuarios más exigentes hacia Ultra, algo parecido a lo que sucedió con la serie Note 20. El S21 Plus es difícil de recomendar porque el S20 Plus tiene la misma configuración de cámara y tamaño de pantalla. Y encima una resolución más alta. El S21 Plus tiene un mejor CPU y una batería más grande, pero ahí acaban sus ventajas.

El Samsung Galaxy S21 Plus es una revisión del S20 que, extrañamente, es superior en algunas funciones e inferior en otras. Y lo peor es que, al contrario que el S20 Ultra y el S20 Plus — que principalmente se diferenciaban en las cámaras — este año el contraste de prestaciones es mucho más grande. Samsung ha puesto mucha más carne en el asador del Ultra que en el Plus.

Samsung Galaxy S21 Plus: fecha de disponibilidad y precio

El Samsung Galaxy S21 Plus saldrá un mesa antes que el S20 en el 2020. La fecha de salida es el 29 de enero de 2021 en los Estados Unidos y en casi todo el resto del mundo.

El precio del Samsung Galaxy S21 Plus comienza en $999 para la variante de 128GB y 8GB de RAM. También hay una versión de 256GB y 8GB, pero aún no tenemos precios confirmados.

Este precio es notablemente más barato que el del lanzamiento del Galaxy S20 Plus, particularmente en los EE.UU. Allí, el S20 Plus costó $1.199. Son $200 de diferencia que pueden acharcase a que la compañía ha optado por una pantalla Full HD + en lugar del panel QHD del S20.

Samsung Galaxy S21 Plus: pantalla y diseño

El Galaxy S21 Plus no ha cambiado mucho en comparación con el S20 Plus del año pasado. El nuevo modelo es un poco más ancho y pesado, pero no se nota al agarrarlo. Está bien equilibrado y, como era de esperar, el S21 Plus tiene la presencia de un teléfono celular de gama alta.

El rediseñado bloque de la cámara se fusiona con el cuerpo y tiene una estética mucho mejor en la vida real que en las imágenes filtradas que hemos visto hasta ahora. Sus colores serán Phantom Black, Phantom Silver y Phantom Violet. Al contrario que el policarbonato del Galaxy S20, todos estos colores están fabricados en vidrio con acabado mate, como el iPhone 12. El acabado reduce al mínimo las manchas de huellas dactilares. Esta trasera de vidrio permite la carga inalámbrica y la carga inalámbrica inversa.

Las teclas de volumen y los botones de encendido o Bixby están ubicados en el lado derecho. En la parte inferior se aloja la bandeja SIM, el puerto USB-C y un altavoz. Hay un altavoz adicional en la parte superior de la unidad.

El S21 Plus tiene la misma pantalla de 6.7 pulgadas que el Galaxy S20 Plus. Sin embargo, Samsung ha reducido la resolución máxima en el S21 Plus a Full HD+ a 120Hz en lugar de QHD que sí tiene el Ultra.

La otra diferencia clave entre la pantalla del S21 Plus y el S21 Ultra es que el primero no es compatible con el S-Pen.

El sensor de huellas dactilares en pantalla en el S21 Plus y los otros teléfonos S21 es más grande que el de los teléfonos S20. Samsung afirma que también es más rápido, por lo que desbloquear su teléfono debería ser más fácil. Ésta es una gran ventaja contra el Face ID del iPhone 12 en estos tiempos de máscaras.

Samsung Galaxy S21: cámara y batería

El módulo de cámaras del Galaxy S21 Plus es igual que el S21 normal: una lente gran angular con sensor 12MP, una lente ultra gran angular con 12MP y un teleobjetivo de 64MP que es capaz de realizar un zoom híbrido de 3x. Son las especificaciones exactas de las cámaras que vimos en el Galaxy S20 Plus el año pasado.

Como en el S21, el Samsung Galaxy S21 Plus tiene un nuevo modo de vista del director que te permite capturar video de lo que ve la cámara frontal y las traseras simultáneamente.

Samsung también ha aumentado la capacidad de la batería del S21 Plus a 4.800 mAh desde los 4.500mAh del S20 Plus. Combinado con el procesador más eficiente en energía y la pantalla con menor resolución, esperamos que esto signifique que el S21 Plus tenga una duración de batería mucho mejor que su predecesor. Esa sería una gran ventaja sobre la anterior generación, aunque la vida de batería ya era buena con el S20 Plus.

Samsung Galaxy S21 Plus: rendimiento y software

El Exynos 2100 de Samsung en el modelo que probamos parece extremadamente rápido. Sin embargo, en lo Estados Unidos, el Galaxy S21 Plus cuenta con el mismo procesador Snapdragon 888 que el S21. Es el primer celular del año 2021 con este chipset. Por cierto, la gama completa del Galaxy S21 es ahora 5G y no habrá modelos 4G y 5G por separado.

Habrá que ver si funciona tan bien como dicen y si es capaz de por lo menos igualar a la serie Apple Bionic. No parece que sea así, según las pruebas que hemos podido ver publicadas.

El Galaxy S21 viene con Android 11 preinstalado y el interaz de Samsung OneUI 3.1. Los únicos grandes cambios que hemos visto por ahora han sido el feed de Google en lugar del de Samsung y la aparición de Google Messages para enviar mensajes de texto en lugar de la aplicación de mensajería de Samsung. Pero, curiosamente, la aplicación de mensajería de Samsung también estaba instalada pero no como predeterminada. Tampoco estaba en la pantalla de inicio. Esto son buenas noticias, porque el software de Google es superior.

Veredicto inicial

El Samsung Galaxy S21 Plus es un bicho raro. Parece un teléfono al que Samsung ha capado intencionalmente, eliminado características clave. Sí, tiene el nuevo chipset Snapdragon 888 y una batería más grande, pero la resolución de la pantalla es menor que en el S20 Plus del año pasado y la configuración de la cámara sigue siendo la misma. Y aunque el precio es algo más barato, parece que el S21 es una mejor opción y que, para aquellos que realmente quieran algo superior, deberán comprar el Ultra.

En definitiva: el S21 Plus no parece que sea la actualización que muchos fans esperaban. Veremos si nuestras pruebas en profundidad demuestran si nuestras impresiones son correctas o no.