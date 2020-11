Análisis PS5

Análisis de la PS5 en dos minutos

Esperábamos grandes cosas de la nueva PS5 y, después de probarla a fondo, Sony no nos ha defraudado. La compañía ha reinventado las partes más importantes de la experiencia de PlayStation — desde una configuración más sencilla hasta una interfaz nueva y funcional, pasando por un controlador revolucionario y ventajas adicionales para los miembros de PS Plus. El resultado es una consola impresionante.

Por supuesto, no es perfecta. Para empezar, no hay muchos títulos disponibles para el lanzamiento. Y hubiera sido bueno tener soporte para juegos de plataformas anteriores de PlayStation, no sólo para algunos de la PS4. Pero en conjunto la Playstation 5 mola y estamos seguros de que con el tiempo puede mejorar.

Con un nuevo televisor con HDMi 2.1y resolución 4K a 120 Hz, el resultado es casi perfecto, pero tampoco hace falta para aprovechar las nuevas ventajas de la consola, como los rápidos tiempos de carga, los excelentes gráficos con raytracing y la renovada experiencia de usuario. Después de encenderla, los gamers de la PS4 no tendrán necesidad de volver a encender su vieja consola.

Desde las actualizaciones más importantes — el nuevo y veloz almacenamiento SSD NVMe, una GPU muy potente que permite un mayor número de fotogramas por segundo y raytracing — hasta las menos significativas, como el micrófono integrado en el controlador que puede servir como soporte para auriculares — la PS5 está llena de funciones par que sea fácil de usar y realmente potente.

Respecto a la PS5 Digital Edition — que es idéntica a la PS5 pero sin disco óptico — todavía tenemos que comprobar que la funcionalidad es la misma y probar las aplicaciones de streaming, pero la podemos recomendar tanto como la PS5. Si estás buscando actualizar tu PS4, la PS5 es el camino — un portal excelente para acceder a juegos de próxima generación.

PS5: precio y fecha de lanzamiento

Fecha de lanzamiento de PS5: 12 de noviembre

Precio PS5: $499,99

Precio PS5 Digital Edition: $399,99

La PS5 llega a Estados Unidos el 12 de noviembre, poco después de la llegada al mercado de la Xbox Series X y Xbox Series S.

El precio de lanzamiento ($500 para la versión estándar con unidad de disco Blu-ray 4K y $400 para la digital) es más alto que el de PS4 y PS4 Pro ($399) hace siete y cuatro años. Obviamente — la máquina es mucho más potente y el salto generacional de hardware por cien dólares es notable — pero sigue siendo cara... hasta que la comparas con un gaming PC que ofrezca el mismo rendimiento. Sólo una tarjeta gráfica de este calibre te cuesta lo mismo que la PS5.

La Xbox Series X — que más potente — tiene el mismo precio que la PS5. Puedes leer nuestro análisis de la Xbox Series X aquí. La Xbox Series S tiene menos potencia, pero a 1440p ofrece la misma calidad gráfica que la PS5 y Xbox Series X a un precio mucho menor: $299.

PS5: Diseño

Demasiado grande

La estética no es atractiva

La PS5 tiene un tamaño realmente enorme: mide aproximadamente 38,8 x 8 x 26 centímetros. Pesa 4,5 kg, lo que hace que no sea especialmente fácil de levantar y transportar.

Con las medidas en la mano, está claro que la PS5 es la consola más grande jamás producida por Sony o cualquier otro fabricante. Sus dimensiones son exageradas para un dispositivo electrónico que se supone debe colocarse junto al televisor en un entorno doméstico.

Muchos tendrán que cambiar su sistema de audio y vídeo para poder hacerle espacio a la PS5. Es un fallo por parte de Sony — una preocupación que nadie debería tener cuando se trata de comprar una nueva consola.

También hay muchas opiniones muy negativas sobre el diseño de la PS5. A otros, sin embargo, les gusta su aspecto. Lo único cierto es que su tamaño gigantesco y el diseño bicolor de la PS5 van a cantar en cualquier sala de estar.

La única característica de la PS5 que le ha gustado a casi todo el equipo de TechRadar es el suave efecto de luz cuando está encendida o en modo reposo, que recuerda a la de la PS4. En la PS4 la luz se vuelve naranja en modo reposo, mientras que en la PS5 la luz cambia de blanco a azul.

No nos gusta la cubierta de plástico brillante en la parte interior de la consola, donde están los puertos USB. Tenemos la impresión de que el plástico podría rayarse con el tiempo a menos que se preste especial atención al conectar los accesorios.

Dado su diseño sinuoso y excesiva altura, te aconsejamos que no empieces a utilizar la PS5 nada más sacarla de la caja. Frena un poco tu entusiasmo y asegúrate de montar el soporte incluido para instalarla en la forma más adecuada.

Por cierto, sin el soporte no es posible colocar la consola horizontalmente. Verticalmente, no usar el soporte incluido impedirá la correcta circulación del aire para la refrigeración de los componentes internos. Así que es obligatorio sea como sea que quizás pueda eliminarse cuando llegue la versión slim de la PS5 — quizás en dos o tres años.

El soporte es muy práctico y funcional, pero no parece un objeto de gran calidad. Hay un pequeño compartimento para guardar el tornillo (ten cuidado de no perderlo porque lo necesitarás para colocar la consola verticalmente). También tuvimos que intentar la instalación varias veces antes de poder encajarlo correctamente para que la consola se quedara en su lugar. Pero a pesar de todo esto, al final el soporte hace su trabajo correctamente,

En la parte frontal de la consola hay dos puertos, uno USB-A y otro USB-C, mientras que en la parte posterior hay dos puertos USB-A, una entrada HDMI 2.1, un puerto Ethernet y la entrada de alimentación. Afortunadamente no hay puertos propietarios en la PS5, por lo que podrás conectar tus accesorios y usar tus cables actuales.

PS5: Prestaciones

Resolución de hasta 4K / 120fps y soporte para 8K / 60

Tiempos de carga rápidos gracias al nuevo SSD

El audio 3D Tempest es inferior a Dolby Atmos

Silenciosa y gestiona bien la refrigeración

En términos de especificaciones de hardware, la PS5 es bastante impresionante. Gracias a la nueva GPU RDNA 2 logra llegar a 4K a 120 fps. El procesador AMD Zen 2 octa-core alcanza una velocidad de reloj de 3.5GHz, a lo que hay que añadir 16GB de memoria GDDR6 y una unidad de almacenamiento SSD NVMe.

PS5: le specifiche (Image credit: Future) Procesador: AMD Zen 2 con 8 núcleos y frecuencia de hasta 3,5 GHz (frecuencia variable) Tarjeta de video: 10.28 TFLOP, 36 CU hasta 2.23GHz (frecuencia variable) Arquitectura de GPU: RDNA 2 personalizado Interfaz de memoria: 16 GB GDDR6 / 256 bits Velocidad de memoria: 448 GB / s Almacenamiento interno: SSD propietario de 825 GB Espacio útil: 667,2 GB Rendimiento de E / S: 5,5 GB/s (sin comprimir), 8-9GB/s (comprimido) Memoria ampliable: ranuna interna SSD NVMe Memoria externa: soporte USB HDD (sólo para juegos PS4) Soporte óptico: 4K UHD Blu-ray

El único problema que encontramos en las especificaciones de la PlayStation 5 es el espacio de almacenamiento limitado a 825GB. Hubiéramos preferido un SSD de 1TB como la Xbox Series X. La decisión puede venir de la necesidad de mantener el precio pero la Series X tiene 1TB el mismo precio (y además, más potencia gráfica).

A final la PS5 tiene un espacio de almacenamiento utilizable de 667.2GB, lo que nos permitió instalar 16 juegos: dos títulos de PS5 (Astro's Playroom y Marvel's Spider-Man: Miles Morales) y varios juegos de PS4 (como God of War y Detroit: Más allá de lo humano). En otras palabras: se llena rápido.

En teoría puedes ampliar el almacenamiento interno con un SSD NVMe certificado para PlayStation, pero Sony ha decidido no hacer que esta opción esté disponible en estos momentos. Cuando esté disponible, tendrás que quitar la placa frontal de plástico de la PS5 e insertar el SSD dentro de una ranura interna. No será un método rápido e intuitivo — como en la Xbox Series X — pero afortunadamente será una operación que sólo tendrás que hacer una vez. Por otra parte, la Xbox Series X permite tener varios discos SSD intercambiables, como si fueran los cartuchos de la Nintendo.

También puedes conectar sistemas de almacenamiento HD y SSD externos conectándolos a través de USB, pero obviamente no a la velocidad del rayo de los SSD internos. No hemos tenido la oportunidad de probar ningún almacenamiento externo en la PS5, pero actualizaremos este análisis en cuanto sea posible.

Aunque pocos juegos en el lanzamiento son capaces de poner al límite el hardware de la PS5, pronto pudimos comprender el potencial de la nueva consola de Sony.

Los tiempos de carga de Marvel's Spider-Man, por ejemplo, están entre 15 y 20 segundos en PS4, mientras que en PS5 el juego está listo en un segundo — literalmente. Y Astro logra mantener 60 fps a una resolución de 4K a pesar de los increíbles gráficos.

En el futuro, es posible que varios títulos puedan llegar a 4K a 120 fps. Algunos juegos con gráficos más modestos podrán llegar a 8K/60 fps. Pero, por ahora, no esperamos ver muchos juegos con estas resoluciones (muchos incluso caerán por debajo de los 4K para favorecer la fluidez de la animación). Sin embargo, es posible que algunos títulos posteriores sí alcancen los codiciados 4K a 120fps.

Una pequeña fracción de los títulos de PS5 en el lanzamiento admitirá 120 fps, como Call of Duty: Black Ops Cold War, Devil May Cry V: Special Edition, Dirt 5, Rainbow Six Siege y WRC 9. Para ello necesitarás un televisor con entrada HDMI 2.1.

Muchos juegos alcanzan 4K a 30 fps o 60 fps en Performance Mode (explicaremos lo que es más adelante). Otros usan imágenes 4K con soporte HDR para obtener mejores colores y un contraste más nítido.

Pero la resolución no es tan importante cuando los juegos usan raytracing. En estos juegos es fácil ver cómo la PS5 está a años luz de las generaciones anteriores.

Por otra parte sabemos que no todos los juegos de la PS5 disponibles en el lanzamiento tendrán la opción Performance Mode que da prioridad a altas velocidades de refresco de pantalla pasando de 30fps a 60fps — un modo que reduce la resolución y desactiva diversos extras gráficos, como el raytracing o los detalles de las sombras.

Una mayor velocidad de refresco hace que los juegos sean más fluidos, algo que es fundamental en los títulos multijugador donde tus reflejos son fundamentales.

Para algunos jugadores, las altas velocidades de fotogramas por segundo son el aspecto más importante en una consola, algo que siempre ha sido difícil de lograr debido a la insuficiencia del hardware de PlayStation y Xbox en comparación con los gaming PC.

Pero si prefieres no utilizar el modo antes mencionado, puedes usar el modo gráfico que sacrifica la velocidad de fotogramas pero ofrece un acabado de imagen mucho mayor, aprovechando el raytracing y todos los efectos gráficos disponibles.

Probamos este modo con Marvel's Spider-Man: Miles Morales, y quedamos gratamente sorprendidos. Las luces mejoraron dramáticamente: los reflejos en las ventanas eran claramente visibles y extremadamente realistas. El nivel gráfico aumentó notablemente.

En definitiva, la nueva consola de Sony ofrece tiempos de carga ultrarrápidos, velocidades de cuadro mejoradas, y mejor resolución en todos los juegos. Sólo tienes que elegir entre fluidez y el máximo de detalles según tu estilo de juego.

Audio 3D Tempest: un Dolby Atmos de garrafón

La tecnología de audio 3D Tempest de PS5 es la respuesta de Sony a Dolby Atmos y, en general, al audio posicional que simula el comportamiento del sonido en el mundo real.

Ahora es compatible con cualquier tipo de auricular, pero el soporte para altavoces de TV llegará poco después del lanzamiento de la PS5.

Hemos probado diferentes soluciones para audio espacial, desde Windows Sonic a Dolby Atmos. El audio 3D de la PS5 es algo similar en general. Estuvo bien escuchar las naves espaciales de Astro sobre nuestras cabezas o sentir la presencia de enemigos en Marvel's Spider-Man: Miles Morales, pero nivel de detalle y realismo no es lo que esperánbamos. Dependerá de los desarrolladores sacar el máximo partido a esta tecnología, una vez que haya alcanzado una cierta madurez. Pero no es Dolby Atmos.

Según Sony, podremos escuchar audio Tempest en cuatro títulos de lanzamiento: Astro's Playroom, Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls y Sackboy: A Big Adventure.

Temperaturas y ruido

Las gigantescas dimensiones de la PS5 tienen una ventaja sobre su antecesora: la consola es silenciosa, con una mínima producción térmica.

En comparación con la PS4 y la PS4 Pro, es un importante paso adelante, considerando el tremendo nivel de ruido y calor producido por las dos consolas de la generación anterior.

Pusimos la mano sobre el sistema durante una sesión de juego prolongada, descubriendo que la PlayStation 5 emite aire caliente — según lo previsto por el diseño — pero en mucha menor medida que la PS4 Pro. Y los ventiladores casi nunca alcanzaron el nivel de ruido de la PS4 Pro en juegos como Horizon: Zero Dawn o God of War.

Sin embargo, hay que decir que no hemos tenido la oportunidad de probar juegos 100% de última generación que serán especialmente exigentes con los recursos del sistema. Esa será la gran prueba. Sony ya ha declarado que planea optimizar los ventiladores de la PS5 a través de actualizaciones de software, por lo que los niveles de ruido podrían variar positiva o negativamente según los juegos en el futuro.

PS5: Controlador DualSense

Disparadores adaptativos

Retroalimentación háptica

Micrófono integrado

Nueva consola, nuevo controlador: la versión revisada y actualizada del controlador DualSense de Sony se incluye en la caja de la PS5. En la mano, la nueva forma recuerda al DualShock 4 de la Playstation 4. Es un controlador particularmente cómodo incluso durante un uso prolongado.

La primera vez que lo sujetes notarás su peso reducido y el equilibrio en los mangos. El controlador tiene un acabado de plástico blanco mate en la mayor parte de la superficie, mientras que la parte inferior de las empuñaduras es un poco más rugosa, lo que hace que sea más fácil de sujetar con firmeza sin riesgo a que perdamos el control. Echando un vistazo más de cerca, la superficie tiene una micro-textura formada por los iconos de los botones de Playstation en relieve (cuadrado, círculo, triángulo y X).

El doble color del mando de la PS5 se extiende a los cuatro botones, compuestos también por los símbolos clásicos presentes desde la primera PlayStation. En este caso no son de color, algo que recuerda al estilo minimalista de la PS Vita.

A diferencia de los controladores con D-pads de forma convexa en las primeras PlayStation, el DualSense de la PS5 tiene botones cóncavos como el DualShock 4. Éstos parecen mucho más duraderos. En los primeros modelos de la PS4, los sticks analógicos estaban hechos de una goma que sufría desgaste después usarlos durante largas sesiones de juego. Pero todavía no hemos encontrado este problema en el DualSense.

Cuando lo agarres por primera vez también notarás nuevos, como el botón para desactivar el micrófono integrado en el controlador.

Manteniéndolo este botón presionado también puede silenciar los altavoces de tu televisor o los auriculares, una función que encontramos particularmente útil. Hablando del micrófono: descubrimos que funciona mejor cuando el controlador está en la posición clásica del juego. Si lo sostienes cerca de la boca la calidad empeora.

Una de las nuevas funciones más interesantes del nuevo controlador DualSense son los gatillos "adaptativos", que permiten a los desarrolladores agregar un cierto grado de resistencia a los gatillos dependiendo de las acciones en el juego. Los disparadores adaptativos pueden usar esta resistencia al empuje para imitar diferentes sensaciones relacionadas con acciones reales, como presionar el acelerador de un automóvil o tensar la cuerda de un arco.

Hay un gran paso adelante en lo que a la retroalimentación háptica se refiere. En vez de sólo vibrar como en los sistemas anteriores, el nuevo sistema realmente ofrece sensaciones físicas diferente. Cuando un personaje corre sobre una determinada superficie, por ejemplo metálica, el sistema replica esa sensación en las manos y es algo extraordinario.

Por el momento, sólo hemos experimentado diferentes tipos de retroalimentación háptica en los dos títulos de PS5 que hemos podido experimentar, pero nada más. El soporte de este sistema dependerá de cada juego y desarrollador.

La batería es otro gran paso adelante del DualShock 4. Jugamos a varios títulos de PS5 y PS4 en las pruebas, incluido Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Astro's Playroom, y el controlador solo se descargó por completo después de 12 horas y 30 minutos de juego.

Una cifra impresionante, si tenemos en cuenta que, como mucho, el DualShock 4 tenía una duración de 5 a 8 horas. Aunque las baterías internas pueden degradarse con el tiempo, éste sigue siendo un gran punto de partida para el nuevo controlador de Sony, especialmente cuando pensamos en toda la nueva tecnología que contiene. Y, en cualquier caso, siempre puedes utilizar un controlador con cable.

Puede recargar DualSense de dos maneras: conectándolo a la PlayStation 5 a través del cable USB-C / USB-A suministrado, u optando por la estación de carga, un accesorio opcional que puede cargar dos controladores a la vez a través de los contactos metálicos situados en la parte inferior del pad, junto al conector de audio de 3,5 mm.

Además, para cargar el controlador o los auriculares USB, puedes usar los puertos traseros o un cable USB-C / USB-C en el puerto frontal dedicado.

Ambas opciones funcionan muy bien, aunque la estación de carga es la opción más limpia (y es probable que veamos estaciones de terceros más baratas que las de Sony). Una nota: todavía tenemos que probar la velocidad de carga a través del cable USB-C / USB-C frente al cable USB-C / USB-A incluido en la caja.

PS5: funciones y características

Interfaz rediseñado con bonitas pantallas de presentación para cada juego.

El botón de PlayStation tiene nuevas funciones

Vuelve la integración con Spotify

El chat grupal te permite compartir tu pantalla

Otra de las cosas que distingue a una consola de próxima generación son los detalles y en eso la PS5 ha dado en el blanco.

La PS5 renueva totalmente la experiencia de usuario de la PS5. De hecho, el cambio es tan radical que puede llevar unos minutos acostumbrarse a las nuevas funciones, especialmente a los nuevos controles. Un ejemplo: al presionar el botón PlayStation en el controlador ya no se abre el menú rápido, sino el nuevo centro de control.

Este último funciona de forma muy similar al Menú Rápido anterior y te permite navegar entre diferentes menús — como la lista de amigos, descargas actuales, notificaciones o, si tienes una cuenta registrada, Spotify.

Una de las características más interesantes del nuevo interfaz son las "tarjetas PS5", especialmente las tarjetas de actividad. Estas tarjetas son cromos virtuales que tienen muchas funciones: te permiten hacer un seguimiento de tu progreso para ganar trofeos o saltar a una parte específica de un juego, como un desafío o el modo multijugador, comprobar el progreso en un nivel o misión, leer las últimas noticias del desarrollador del juego. Desde estas tarjetas también es posible ver jugar a un amigo — tanto en streaming como con fotos sueltas.

Al presionar el D-pad o mover la palanca analógica hacia abajo seleccionando un juego desde el menú de inicio, puedes ver todas las tarjetas disponibles sin entrar en el juego. Esta función también será útil para jugadores menos experimentados, porque desde aquí también encontraremos consejos de video para superar dificultades específicas en el juego (en los títulos de PS5 que soporten esta función). También podrás encontrar objetos coleccionables.

Estas nuevas tarjetas del menú de inicio nos parecen una novedad muy útil, aunque el desplazamiento horizontal podría ser mejor. En estos momentos hay un ligero retraso antes de que el contenido se haga visible, un contraste muy negativo con la velocidad del sistema en general.

Las tarjetas no son esenciales pero sin duda hacen que la experiencia PlayStation parezca completamente nueva en la PS5.

Aparte de la nueva interfaz, los grupos y las funciones sociales que ya estaban en la PS4 se mantienen, igual que la manera de compartir videos. Puedes unirte directamente a un juego con amigos o invitarlos a un grupo más grande. El uso compartido de videos es similar al de la PS4, pero hay una vista previa a través de las nuevas tarjetas.

Hablando de funciones sociales, si estás cansado de enviar mensajes de texto con el controlador, PS5 ahora también admite entrada por dictado (por ahora solo en inglés) usando el micrófono incorporado en el controlador DualSense. Sin embargo, en nuestra prueba la encontramos menos precisa que algo como el dictado del Asistente de Google.

PS5: catálogo de juegos

Cada PS5 tiene Astro's Playground pre-instalado

Las principales novedades son Demon's Souls y Spider-Man: Miles Morales

PlayStation Plus Collection es un gran valor para nuevos jugadores

Compatibilidad limitada con títulos de PS3, PS2 y PSOne

Como la Xbox Series X y el resto de consolas, la librería inicial de juegos nativos es limitada.

Si ya has jugado a los mejores títulos de la era PS4 — como God of War, The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man y Uncharted 4: A Thief's End — no vas a tener mucha novedad. Pero si no has jugado y te suscribes al servicio PS Plus, podrás acceder a algunos estos y otros títulos gracias a la nueva colección Playstation Plus. Esta colleción incluye 20 de los grandes juegos de la última generación listos para descargar de inmediato.

Cada PS5 también tiene Astro's Playroom instalado de forma predeterminada, un juego que no va a ser el mejor título de 2020 pero que es muy divertido y demuestra la capacidad de la consola, sobre todo del controlador de la PS5.

El juego es la secuela perfecta de Astro Bot: Rescue Mission, un juego de plataformas que incluye lugares exóticos donde se esconden artefactos del catálogo de hardware de Sony Playstation. Por ejemplo, encontrarás un controlador de la Playstation VR escondido en una pila de nieve en un nivel, mientras que en otro puedes encontrar una Playstation Portable.

Es un buen homenaje al hardware de Playstation, pero seguramente mucha gente lo probará un par de veces y terminará desinstalándolo para recuperar los 10GB que ocupa en el disco de la consola. Por cierto: puedes reinstalarlo cuando quieras descargándolo de tu biblioteca de juegos en Playstation Store en caso de que quieras volver a jugarlo.

La PS5 tendrá aproximadamente una docena de juegos el día de su lanzamiento. La lista incluye algunos de los mejores títulos como Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure y Demon's Souls, todos realizados por Playstation Studio de Sony, pero también hay títulos de las principales productoras, como Call of Duty: Black. Ops Cold War, Godfall y Watchdogs: Legion.

También hay algunos títulos como Bugsnax, con su música salvaje, que será descargable entre los primeros títulos de Playstation Plus, pero esto requiere que te suscribas a PS Plus.

Aparte de eso, no es mucho más para jugar con la nueva consola. Es un poco decepcionante ya que estamos esperando ansiosamente juegos exclusivos como Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy o Ratchet & Clank: A Rift Apart.

Compatibilidad con versiones anteriores

Las obras maestras que mencionamos en la sección anterior parte de la Colección PlayStation Plus: una pequeña biblioteca de títulos de éxito en la PS4 que Sony ha decidido poner a disposición de usuarios de la PS5 con el servicio PlayStation Plus. Estos títulos incluyen los clásicos pero también títulos de calidad parecida pero menos populares, como Persona 5 y The Last Guardian.

Eso sí, la colección PlayStation Plus no puede competir con la gran lista de títulos de Xbox Game Pass.

Según Sony, la PlayStation 5 puede reproducir prácticamente todos los juegos de PS4 (99% para ser exactos) y algunos títulos de PS3 y PS2 a través de PlayStation Now — pero eso es todo. Olvídate de jugar casi todos los títulos de PS3 o transferir algún clásico que hayas comprado para PS Vita en los últimos años.

De nuevo el contraste con la consola de Microsoft: la Xbox Series X puede, en teoría, reproducir y mejorar en tiempo real casi todos los juegos de la historia de Xbox. Es una gran decepción que Sony no haya hecho lo mismo.

Los títulos de PS4 que también funcionan en PS5 podrán descargarse de tu librería de juegos. La PS5 cargará automáticamente todas tus compras que haya instalado previamente, siempre que estés metido en la PlayStation Network. Sólo tendrás que volver a descargarlos insertando el disco físico para activar la licencia.

Algunos juegos también se han optimizado para ejecutarse en PS5, como Days Gone, que ahora funciona de manera constante a 60 fps; God of War también alcanza los 60 fps en modo de rendimiento optimizado.

Por otro lado, si deseas recuperar tus partidas guardadas de juegos PS4 y continuar jugando desde donde lo dejaste, primero tienes que descargarlos de la nube e instalarlos en tu PS5. Los miembros de PS Plus pueden acceder a las partidas guardadas en la nube pero, si no has realizado una copia de seguridad de tus archivos guardados, es posible que no los tengas disponibles de inmediato.

No es un sistema fácil y algunos usuarios pueden tener algunas dificultades iniciales. En Xbox Series X el proceso parece que sencillamente funciona de forma transparente para el usuario y que puedes continuar tus partidas en Xbox Series X, Xbox One, PC o cualquier otro dispositivo compatible.

¿Vale la pena comprar PS5?

Cómpratela si...

Planeas comprar una consola de próxima generación durante los próximos seis meses PS5 es una gran consola de próxima generación, una que recomendaríamos a amigos y familiares para comprar durante al menos los próximos seis meses. El nuevo controlador es casi revolucionario y la consola en su conjunto ofrece una experiencia de usuario innovadora, rápida y gratificante.

Estás cansado de las pantallas de carga y quieres mayor fluidez y mejores gráficos El SSD de la PS5 reduce significativamente los tiempos de carga y lanzamiento de los juegos. La GPU de última generación con soporte de raytracing y resolución 4K de hasta 120 fps, con la posibilidad de que en el futuro llegue a 8K / 60 fps en algunos juegos.

No te la compres si...

Quieres compatibilidad con Dolby Atmos y Dolby Vision Si está buscando un dispositivo que también pueda actuar como un sistema central de entretenimiento para tu hogar, la PS5 no es para ti porque no tiene ni Dolby Vision ni Dolby Atmos ni en los juegos ni en Blu-ray.

Quieres una biblioteca de juegos completa en el lanzamiento El catálogo de juegos de PS5 disponibles en el lanzamiento no es muy grande: sólo una docena de juegos disponibles en PlayStation Store el primer día.

No tienes mucho espacio en caso Para muchos no será un problema, pero no te recomendamos que consideres comprar una PS5 si físicamente no tienes el espacio adecuado para colocarla en casa. La consola es realmente grande, y si no sabes dónde ponerla en este momento, te recomendamos que esperes a la versión Slim, que inevitablemente esperamos dentro de unos años.

