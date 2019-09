Análisis iPhone 11: la mejor opción para los fans de Apple

El análisis en dos minutos

El iPhone 11 es una pequeña sorpresa agradable: viene con mucho mejor cámara y más potencia de proceso pero a un precio menor que su antecesor, el iPhone XR. También combina un diseño que parece premium en varios colores con una pantalla de 6.1 pulgadas.

Pero lo primero que vas a notar después de ponerlo en marcha es su capacidad para la fotografía y el vídeo. Ahora puedes hacer fotos normales y de gran angular, gracias a los dos sensores de 12MP que sobresalen de su parte trasera, quizás su peor característica estética.

El modo nocturno es la parte más impresionante de las cámaras del iPhone 11. Ofrece una brillo y una claridad que parece imposible en algunas escenas oscuras. En el modo retrato, el efecto de profundidad de campo que deja fuera de foco el fondo de las fotos también ha sido mejorado gracias a los dos sensores y la inteligencia artificial de iOS y el procesador A13 Bionic.

El diseño es prácticamente el mismo que el del iPhone XR en 2018, aunque ahora lo tienes disponible en seis colores, incluyendo un tono lila y otro verde menta. Los bordes parecen calcados de todos los iPhones desde el modelo 6 hasta el 8, pero con una pantalla de 6.1 pulgadas que cubre todo el frente menos la pestaña de las cámaras frontales y los bordes negros demasiado gruesos.

La pantalla tiene suficiente luminosidad y responde bien al tacto, con un buen rendimiento bajo la luz del sol y una buena reproducción de películas y vídeo en streaming. Sin embargo, su calidad palidece cuando la comparas a la pantalla OLED del iPhone 11 Pro, que juega en otra liga gracias al contraste 1 millón a uno y el brillo de los diodos orgánicos.

El diseño es casi calcado al del año pasado. (Image credit: TechRadar)

Apple dice que la vida de batería del iPhone 11 es una hora más larga que la del iPhone XR, que ya era bastante impresionante. Según nuestros test, Apple no miente. Fuimos capaces de hacer que funcionara durante 24 horas sin intentarlo demasiado. Por desgracia, no incluye cargador rápido de serie, así que si usas el adaptador de corriente incluido tardarás tres horas en que la batería se llene de energía al 100%.

La velocidad y agilidad general del iPhone 11 es robusta, especialmente si tienes en cuenta el precio. Es uno de los teléfono móviles más potentes del mercado según nuestras pruebas iniciales.

En el mundo real esto se traduce en una experiencia de usuario sólida cuando entras y sales de las aplicaciones, aunque notamos que la velocidad de la cámara al arrancar era un poco lenta y que el procesado de imágenes toma más tiempo de lo esperado en un teléfono moderno.

En términos generales, el iPhone 11 es un triunfo para Apple aunque sólo sea por el hecho de que han bajado el precio del año pasado. Creemos que mucha gente se va a quedar prendada de la nueva cámara sobre todo por el modo nocturno (mira más abajo en el artículo).

En teoría deberías poder disfrutar de este teléfono durante años y sí, aunque puedes considerar la compra del iPhone 11 Pro o el iPhone Pro Max si quieres cámaras algo mejores y mayor velocidad, hemos descubierto que el iPhone 11 es divertido de usar y a menudo ha batido nuestras expectativas gracias a su precio, algo que no nos podíamos esperar de Apple.

¿Quiéres saber más? Sigue leyendo el análisis en profundidad a continuación.

Precio y fechas de disponibilidad del iPhone 11

El lanzamiento del iPhone 11 fue el 10 de septiembre

El iPhone iPhone 11 estará disponible el 20 de septiembre

El precio del iPhone 11 empieza en $700 en los Estados Unidos

Si estás listo para comprar el iPhone no esperes a la fecha de disponibilidad del día 20 de septiembre (este mismo viernes). Si haces el pedido ahora, Apple te regalará una suscripción por un años a Apple TV Plus siempre y cuando vivas en los Estados Unidos.

Aparte del ofertón del servicio de streaming de películas y series de Apple, el precio del iPhone 11 es impresionante en los Estados Unidos, comenzando en $699 por el modelo de 64GB. No es un teléfono “barato”, pero son $50 menos que el iPhone XR. Un récord para Apple, aunque no para las compañías que utilizan Android.

El infame “notch” — la pestaña de la cámara fronta — sigue en su sitio. (Image credit: TechRadar)

Si vives fuera de los USA, lo sentimos mucho pero el iPhone 11 sigue siendo un atraco a mano armada: 810 euros que cuesta el modelo base en Europa, casi $900 al cambio. En otras partes del mundo, el iPhone 11 es más barato que el XR, pero por muy poco. En Reino Unido el modelo de 64GB cuesta £730 y en Australia cuesta AU$1.199 in Australia.

El modelo de 128GB cuesta $750 y el 256GB sale por $850, más barato que el modelo de 64GB en un país de la Unión Europea como España.

Cámara

Aunque no solemos hacer esto normalmente, te voy a dar un spoiler sobre nuestras conclusiones si no te has dado cuenta ya: lo mejore el iPhone 11 es la cámara.

Apple ha duplicado el número de sensores del XR, incluyendo dos modelos de 12 megapixels fabricados por quien quizás es la mejor compañía de fotografía para móviles: Sony.

La cámaras están encasquetadas en el mismo parche o joroba de la parte trasera en la que el iPhone 11 Pro tiene tres cámaras. Es una elemento unificador en el diseño de la línea iPhone de 2019 — pero es un horror visual y también para su uso, porque siempre está entorpeciendo, sobre todo en modo vertical. Sin embargo, no es tan inoportuno como el parche del año pasado porque el parche que protege las lentes está integrado con una suave curva con el plano trasero del iPhone 11, gracias al panel de cristal único que lo cubre.

Dos sensores de cámara, uno normal y otro gran angular. (Image credit: TechRadar)

Las lentes para los sensores de 12MP de Sony es una como el del XR — lo que se consideraría una “foto normal”— y otra que es de gran angular, que es capaz de mostrar mucha más escena en la misma foto y que además puede capturar mucha más luz.

Es una combinación que se usa fácilmente: un botón en el interfaz de la cámara te permite cambiar de distancia focal. Si lo aprietas durante algo de tiempo puedes incluso hacer zoom suave entre una cámara y otra, aunque en la previsualización se nota la diferencia entre los dos niveles de sensibilidad a la luz que ofrecen los sensores de Sony.

El interfaz de la cámara es similar al anterior con un par de retoques. (Image credit: TechRadar)

Imagen 1 de 5 (Image credit: TechRadar) Buen detalle en la pelota y el cielo en esta foto. Imagen 2 de 5 (Image credit: TechRadar) La nitidez de la imagen es buena y los colores apagados del pollo son como en la vida real. Imagen 3 de 5 (Image credit: TechRadar) El sutil detalle de la cresta es notable, como la profundidad de foco natural de la lente (en este caso no usamos el modo retrato). Imagen 4 de 5 (Image credit: TechRadar) Buena variedad de niveles de luz aunque falla en el detalle de la zona en sombra debajo del aro. Imagen 5 de 5 (Image credit: TechRadar) Una demostración de uno de los filtros fotográficos que puedes aplicar en tiempo real según haces la foto.

La diferencia entre los dos sensores es notable. La versión del gran angular es más oscura [algo extraño poeque estas lentes siempre son más luminosas], así que sólo te recomendamos que la uses en modo estándar cuando sea una escena bien iluminada. Si no es así, utiliza el modo nocturno.

En teoría el teléfono captura dos versiones de la foto de forma simultánea pero acceder a la otra versión fue una tarea difícil una vez activamos la opción. La manera de hacerlo es rebuscada y lo más probable es que la gente normal no se entere.

Una de las mejores características del teléfono es su capacidad de realizar fotografías claras en escenas con baja luminosidad, algo que nunca ha sido uno de los puntos fuertes de Apple. Gracias a un nuevo motor de inteligencia artificial, los de Cupertino lo han solucionado.

Como el modo nocturno de los teléfonos Android, no require trípode y, por muy oscuro que esté, la visibilidad es muy buena, con una imagen con un gran brillo y llena de detalle.

Funciona de forma automática. Cuando no hay suficiente luz, el iPhone te pide que mantengas la cámara más o menos estática durante 2 a 5 segundos. De esa manera el teléfono toma varias fotos en modo ráfaga con diferentes valores de exposición y nitidez que luego son combinadas por el motor de AI en una imagen lo más perfecta posible.

Si tienes un trípode puede extender la exposición a 30 segundos, aunque en general no hace falta usar esta última opción a no ser que quieras hacer astrofotografía.

Imagen 1 de 4 (Image credit: TechRadar) Esta es la escena según la veíamos a simple vista. No se ve nada. Imagen 2 de 4 (Image credit: TechRadar) Esta es la fotografía que tomó el iPhone 11 en modo nocturno. Imagen 3 de 4 (Image credit: TechRadar) Esta escena fue capturada en modo normal. Imagen 4 de 4 (Image credit: TechRadar) La misma escena en modo nocturno demuestra lo que pasa cuando te falla el pulso: se emborrona la imagen.

Los resultados del modo nocturno están al nivel de Huawei, Samsung y Google. En algunos casos son inclusos mejores. Este modo hace que las fotos que tomas a la una de la madrugada parezcan que han sido hechas por la tarde.

Eso sí, tienes que tener buen pulso y que la gente que aparece en la foto se queden quietos como un loro de escayola. Si usas esto en un concierto o un bar, olvídate de obtener una foto nítida. Tendrás que desactivar manualmente el modo nocturno y hacer la foto normal, un proceso es bastante irritante porque no es tan fácil como darle a un botón en el interfaz de la cámara.

Sorprende que esto sea así porque iOS 13 viene con atajos para hacer otras cosas fácilmente en la cámara sin tener que darle a botones en las preferencias. Por ejemplo, si presionas el obturador durante un tiempo en modo de fotografía normal, el iPhone captura un vídeo mientras lo mantienes apretado, como Instagram o Whatsapp. Antes esto hacía fotografía a ráfagas, pero ahora esa función se activa deslizando el botón hacia la izquierda. Y si deslizas a la derecha, el modo de grabación de vídeo se mantendrá sin tener que apretar el botón — algo que te libera los dedos para poder ajustar zoom o exposición directamente en la pantalla.

Imagen 1 de 4 (Image credit: TechRadar) Foto en modo estándar. Atención a la sobreexposición en los bordes. Imagen 2 de 4 (Image credit: TechRadar) En el modo gran angular la foto está en foco en todas partes y la exposición es correcta. Imagen 3 de 4 (Image credit: TechRadar) Otra foto estándar, con buen nivel de detalles en hojas y cielo. Imagen 4 de 4 (Image credit: TechRadar) Y el modo gran angular, que sorprendentemente no distorsiona demasiado.

Las grabaciones cortas sin tener que cambiar a modo vídeo es una buena función que los usuarios de redes sociales — que cualquiera que quiera capturar un vídeo de forma inmediata — agradecerán. Cuando captures usando este método rápido, el iPhone usará los parámetros de grabación que hayas utilizado en tu último vídeo, lo que hace que puedas empezar a grabar metraje en 4K en pocos segundos.

Sin embargo, durante nuestras pruebas, la cámara se quedaba tostada con una imagen negra que nos obligaba a cambiar a otro modo de grabación para poder recuperar la visión normal. Parece un problema de programación, así que esperamos que Apple lo solucione en iOS 13.1.

Deep Fusion

Apple montó un circo con la función Deep Fusion durante la presentación del iPhone 11, según ellos un “truco de magia” que va a hacer del teléfono el vencedor absoluto de la fotografía digital para móviles.

En teoría, Deep Fusion realiza nueve fotos antes de que le des al obturador para capturar una imagen. Con esas nueve fotos y la que tú haces, el motor de inteligencia artificial del procesador A13 Bionic las combinará evaluando la calidad global de la imagen pixel a pixel. Y decimos en teoría porque no lo hemos podido probar. La función no está disponible actualmente y Apple dice que saldrá en lo que queda de año. No ha dado explicaciones, pero esperemos que esto no acabe como su fracasada superficie de carga inalámbrica Air Power.

Modo retrato

Apple ha mejorado mucho la fotografía de retrato en el iPhone 11 gracias a la segunda cámara. El modelo XR usaba inteligencia artificial para intentar definir cuál es el fondo de la fotografía. Pero el 11 tiene dos cámaras, lo que le permite hacer una comparativa estereoscópica para saber con seguridad quién es el objeto de la foto y qué es el fondo. Pero no es perfecto. Tiene problemas de enfoque, sobre todo en el pelo. Pero es aceptable y mejor que la versión anterior.

Imagen 1 de 3 (Image credit: TechRadar) El modo retrato “stage mono” funciona muy bien con personas. Imagen 2 de 3 (Image credit: TechRadar) Con objetos no funciona bien, como se puede ver aquí. Imagen 3 de 3 (Image credit: TechRadar) El modo retrato “High Key Light Mono” es bastante certero y te permite aparecer como si fueras un modelo de Calvin Klein pero en feo.

El modo retrato de iOS 13 viene con una nueva modalidad llamada High Key Light Mono, que puedes ver en la fotografía superior. Pero es un algoritmo que a veces da resultados profesionales perfectos y otras es bastante malo.

Grabación de vídeo

Apple está insistiendo mucho en que el iPhone 11 puede capturar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo. Y con razón, porque esta función a este precio es interesante para todo el mundo que quiera capturar metraje de esa calidad con su móvil. Aunque quizás no sea para godo el mundo, porque grabar a 60 fotogramas por segundo produce un efecto visual de telenovela, no de cine.

También hemos notado un incremento de la calidad en la exposición y el contraste, superando al iPhone XS, con mayor definición y detalle en las zonas oscuras.

El nuevo iPhone 11 también te ofrece la capacidad de manipular los valores de color, brillo y añadir filtros directamente en la aplicación Photos, algo que hasta ahora no era posible en las máquinas de Apple aunque algunos teléfonos de Android lo llevan ofreciendo un tiempo.

Editar imágenes según las estás tomando es útil. El modo de mejoría automático es bueno a la hora de hacer la imagen más luminosa. Tanto que no entendemos por qué Apple no lo aplica siempre al hacer la foto. (Image credit: TechRadar)

Slofies

Apple ha vuelto a cometer un atentado contra la integridad del lenguaje con un nuevo invento que permite realizar selfies en cámara lenta: Slofies. SLOw motion y selFIES. La palabra es incluso peor que selfie, que se dice pronto.

Los resultados son buenos. Como el propio nombre indica. esta función te permite utilizar la cámara frontal para tomar vídeos que hacen que parezcas la protagonista de un anuncio de champú con la melena al viento en cámara lenta. Usando la cámara puedes editar cuándo quieres que baje la velocidad de reproducción y mandarlo a Instagram o donde tú quieras.

Diseño

El puerto Lightning se mantiene, al contrario que los rumores que decía que iba a incorporar un USB-C. (Image credit: TechRadar)

No hay mucho que decir del diseño del iPhone 11. Es el mismo que el iPhone XR excepto por el parche de la cámara. Somos incapaces de distinguirlos mirando sólo al frontal.

El teléfono viene en nuevos colores aparte del blanco, negro y el rojo de Product (Red): verde menta, lila y un amarillo más pálido que el año pasado.

En la parte trasera, la joroba-parche con las dos cámaras a desplazado el logo de Apple hacia el centro del teléfono y la palabra iPhone ha desparecido por completo. Esto último era de esperar, dada la falta de espacio para que todos los elementos respiren bien y el hecho de que todo el mundo sabe que un teléfono con el logo de Apple es un iPhone. Lo extraño es que no lo hayan hecho antes.

El nuevo color lila, bastante delicado y suave. (Image credit: TechRadar)

Aunque tenga el mismo diseño anticuado que no ha cambiado desde el iPhone 6, el iPhone 11 es más grueso que el iPhone 11 Pro. Son sólo 0.2 milímetros, pero la diferencia se nota bastante cuando los tienes en la mano. Pero la combinación de aluminio y cristal tiene un tacto de teléfono de gama alta.

En la parte trasera están las rejillas de los altavoces, el micrófono y el puerto Lightning, que todo el mundo espera iba a desaparecer en favor del USB-C.

Pantalla

Apple llama ”Liquid Retina” a la pantalla del iPhone 11, pero al final es un LCD con un buen rango de color pero sin el color, el brillo, los negros, y el contraste de las pantallas OLED de casi todos sus competidores incluyendo el iPhone 11 Pro.

La pantalla es decente, bien calibrada. También es nítida y clara aunque tiene una resolución significativamente menor que sus competidores: sólo 1792 x 828 pixels. Si has probado una pantalla OLED, es difícil aceptar el brillo de las bombillas que retroiluminan toda la pantalla LCD.

La pantalla “Liquid Retina” es clara pero no está al nivel de la competencia que usa OLED. (Image credit: TechRadar)

Pero por sí misma, la pantalla tiene buen color y brillo, así que mucha gente no notará la diferencia si no lo compara con otros teléfonos. Pero en el día a día, la pantalla es clara, brillante y fácil de ver en días con mucho sol. Según Apple puede legar a 625 nits de brillo, algo que te dejará ciego cuando te despiertas por la mañana si la tienes a máxima potencia.

La pantalla también parece lavada comparada con el iPhone 11 Pro Max, por ejemplo, otra limitación del LCD, que utiliza retroiluminación para toda la pantalla en vez de iluminar pixel a pixel, como las pantallas de OLED. Definitivamente no tiene el mismo rango y profundidad de color que estas últimas.

La peor parte son los marcos de lo que Apple llama “pantalla completa”, que no es completa cuando lleva un borde negro grueso y un “notch” en la parte superior. Cuando lo comparas con los teléfonos de la competencia, la mayoría con bordes mucho más pequeños, sin pestaña y con precios menores, el iPhone 11 pierde muchos puntos.

Tampoco tiene HDR (high dynamic range, la capacidad de mostrar más niveles de color que un display de 8 bits de color). El resultado es que, si ves películas y series codificadas con HDR — como Netflix ha empezado a hacer — la calidad de la imagen será más baja que un OLED con HDR.

iOS 13 y rendimiento general

Como siempre, iOS 13 va a toda pastilla en los últimos iPhone. Esta vez tenemos iOS 13.

Lo que más nos gusta de esta versión es que tiene mejores notificaciones, con un elemento de interfaz interactivo que aparece cuando recibes una notificación y tienes el móvil en modo silencioso.

También tiene mejoras pequeñas de interfaz como la substitución del indicador de volumen de la versión anterior — que ocupaba todo el centro de la pantalla, ocultando lo que tuvieras debajo — por un pequeño indicador que aparece en la parte lateral, algo que otros usuarios de teléfonos Android ya conocen.

iOS 13 tiene un interfaz más claro y agradable que iOS 12, con mejoras en la privacidad. (Image credit: TechRadar)

FaceID también ha sido mejorado, con más campo de visión que la versión anterior. Ahora puedes mirar de reojo cuando lo tienes al lado en una mesa y funciona. Es una mejora notable respecto a la versión original del iPhone X.

Sin embargo, esto no es una exclusiva del iPhone 11. La tendrán todos los iPhone a partir del X gracias a iOS 13. Sencillamente es que Apple está haciendo un mejor uso de la información capturada por los sensores FaceID.

Otras características que nos gustan aunque no sean exclusivas del iPhone 11 es la capacidad de escribir arrastrando el pulgar por el teclado, nuevos Memoji, y poder cambiar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth desde el centro de control en vez de tener que ir a las preferencias del sistema.

La escritura arrastrando el dedo funciona bien y es especialmente útil cuando estás usando el teléfono con una sola mano. Esto lo saben todos los que usan Gboard, el teclado de Google que lleva años ofreciendo esta función a usuarios de iOS y Android.

Los nuevo Memoji son fácilmente accesibles desde el teclado, lo que te permite introducir tus caretos sin esfuerzo en tus mensajes.

Hay un nuevo motor háptico en el iPhone 11 que te permite acceder a más funciones de forma sencilla apretando un punto durante un breve periodo de tiempo. (Image credit: TechRadar)

El iPhone 11 lleva el mismo procesador A13 Bionic que el Pro y — según las filtraciones — los mismos 4GB de RAM.

Nuestras pruebas con Geekbench han resultado en 3186 puntos con un núcleo, lo que mejora el rendimiento del año pasado. Esto se traduce en un aumento de velocidad notable en el interfaz de usuario. Los juegos van también a toda velocidad con una calidad de imagen y nivel de detalle muy bueno en los juegos 3D.

Pero el iPhone 11 sufre cuando graba fotos y vídeo, algo que no nos esperábamos. Sobre todo en el modo nocturno o cuando grabas vídeo en 4K. Otros teléfonos de la competencia no tienen estos problemas. Sin embargo, en general va bien.

Por cierto, que la nueva línea iPhone elimina una funcionalidad de la que Apple se mostraba orgulloso hasta la generación anterior: 3D Touch. Por mucho que presiones fuerte, los menús de contexto no aparecen de forma instantánea. Ahora tendrás que mantener la pulsación durante una fracción de segundo para acceder a esos menús y las previsualizaciones de mensajes o fotos. Pero poca gente usaba 3D Touch, así que no muchos lo echaran de menos. Y menos aún con el nuevo método, que funciona muy bien. Sin embargo, esto significa que ya no podrás volver a reordenar tus aplicaciones manteniendo apretado un icono. Ahora tendrás que seleccionar la opción del menú que aparece o, alternativamente, frotar la pantalla ligeramente con el dedo.

Duración de la batería

Una de las mejores características del iPhone XR era la duración de su batería, la que más duraba de todos los iPhones.

Según nuestros tests, el iPhone 11 mantiene el nivel del XR, durando todo el día sin hacer malabarismos. En un día de uso bajo, el iPhone 11 nos duró 27 horas sin cargar, de las 8:20AM hasta las 11AM del día siguiente, cuando lo estábamos usando como hotspot Wi-Fi. El uso incluyó una hora de vídeo por streaming, algo de música y 45 minutos de fotografía.

Con un uso más intenso, descargando aplicaciones y transmitiendo música por Bluetooth, y mirar el correo regularmente durante todo el día, el teléfono duró hasta las 10PM. No es un dato impresionante pero está bien para ser Apple — sobre todo cuando recuerdas que los iPhone anteriores morían con pocas horas de uso.

El iPhone 11 tiene una batería decente y puede “dormir” de forma profunda cuando no lo usas para ahorrar aún más. (Image credit: TechRadar)

Por supuesto, no es el mejor del mercado. Si quieres vida de batería, cómprate uno de los muchos Android que ofrecen muchas más horas. Incluso casi dos días en algunos teléfonos. Pero si eres fans de Apple, el iPhone 11 tiene una batería decente por un buen precio (comparado con el iPhone 11 Pro).

En la caja no viene un adaptador de corriente de 18W, como en el iPhone 11 Pro y Pro Max. De nuevo, una desventaja — sobre todo comparado con los Android, que llegan a cargar sus baterías en cuestión de minutos gracias a adaptadores de 40W en algunos casos.

Otro año, otra pestaña horrorosa. (Image credit: TechRadar)

Utilizando el cargador que viene con el iPhone 11 tardamos 20 minutos en ir de cero al 10% de batería. Y a partir de ahí, un 1% cada dos minutos hasta que se cargó por completo.

Con el cargador del iPhone 11 Pro obtuvimos un 35% de carga en 24 minutos. Así que, al precio del iPhone 11 tienes que añadirle el precio de un cargador de Apple o compatible con más vatios de potencia. El iPhone 11 también soporta carga inalámbrica, pero no viene con alfombrilla de carga en la caja, claro. Tendrás que comprarte una.

Cómpralo sólo si...

Quieres un iPhone del 2019 algo más barato

OK, no es barato comparado con mejores teléfonos Android, pero es el iPhone más asequible y equilibrado que hemos visto desde el iPhone SE. Si eres fan de Apple, es la mejor opción.

Quieres una batería mejor

Si eres fan de Apple, la mejor vida de batería la tiene el iPhone 11 Pro Max, pero es mucho más caro. El iPhone 11 es la mejor batería por el precio que tiene.

Quieres un teléfono con una buena cámara

El modo nocturno, las dos lentes y el modo Deep Fusion (que todavía no está disponible) están casi al nivel de la gama Pro.

No te lo compres si...

Quieres el iPhone más potente

El iPhone 11 es potente, pero no llega al nivel del iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. ¿Pero de verdad necesitas más velocidad para mandar mensajes por Whatsapp y jugar al Candy Crush?

Quieres una batería que realmente dure

Dentro de los iPhone, el 11 tiene una buena vida de batería. Pero comparado con los teléfonos Android, es de risa. Así que si quieres mucha más batería, pasa.