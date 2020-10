Análisis del nuevo iPhone 12

Es fácil descartar el nuevo iPhone 12 como simplemente "más de lo mismo", especialmente si tienes en cuenta el iPhone 12 Mini. Sin embargo, las redes 5G se están instalando rápidamente por todo el mundo, el sistema Dolby Vision es impresionante y el sistema inalámbrico MagSafe es innovador. Estas funciones, combinadas con un diseño y una pantalla mejorados, harán que el iPhone 12 parezca más útil cuanto más tiempo lo uses. Sin embargo, es más caro que el iPhone 11 del año pasado y no viene con un cargador en la caja; sí, esto tiene beneficios ambientales, pero es posible que deba considerar la compra de un nuevo cargador en el costo de su nuevo iPhone además del precio más alto.

En dos minutos

El nuevo iPhone 12 es $100 más caro que el iPhone 11. Sin embargo, trae una serie de características nuevas que lo justifican: pantalla OLED, una cámara ligeramente mejorada, un nuevo diseño y, las dos estrellas, conectividad 5G y MagSafe.

El 5G ofrece velocidades más rápidas y una conectividad más sólida, pero como las redes 5G aún no están completamente implementadas en todo el mundo, la cobertura sigue siendo un poco irregular. Cuando funciona, es increíblemente rápido, llegando fácilmente a 200Mpbs — pero todavía hay demasiados lugares, incluso en las grandes ciudades, donde es difícil obtener una buena cobertura.

Dicho esto, dado que la mayoría de las personas utilizan sus celulares durante tres o cuatro años, esta es una función que sólo se volverá más útil con el paso del tiempo. El iPhone 12 también puede conectarse a una amplia gama de frecuencias 5G, lo que significa que se conectará a cualquier red del estándar.

Mientras tanto, el nuevo MagSafe para iPhones es una propuesta realmente interesante: una tecnología de conexión magnética no solo te permite conectar cosas a tu teléfono — como un cargador o una carcasa — sino que también puede saber qué se ha conectado a través de un chip especial.

MagSafe permite una carga más rápida y precisa, y trae consigo una nueva gama de accesorios — como un clip para tarjetas de crédito y billetes. Al igual que el 5G se volverá más útil con el tiempo, cuando se expanda la gama de accesorios MagSafe a medida de que otros fabricantes de accesorios adopten la tecnología. Podríamos ver algunas cosas realmente geniales como controladores para videojuegos, impresoras fotográficas y enormes baterías adicionales con carga Qi.

El rendimiento del iPhone 12 ha mejorado una vez más: el chipset A14 Bionic es el más potente de cualquier teléfono inteligente. Sin embargo, la decisión de incluir sólo 64 GB de almacenamiento para el modelo más básico es muy tacaña hoy en día. Con 64GB no vas a ninguna parte en cuanto descargues un par de juegos y grabes media docena de vídeos 4K en formato Dolby Vision.

El diseño del iPhone 12 es nuevo, con bordes rectos similaes al iPhone 4 y el iPhone 5 de antaño. La cubierta Ceramic Shield, según Apple, hace que la pantalla sea cuatro veces más difícil de romper que el iPhone 11 (aunque no lo probamos con nuestra unidad de evaluación).

La pantalla también se ha actualizado: ahora es una pantalla OLED, la misma tecnología que se usa en el iPhone 12 Pro, y ofrece colores intensos y negros profundos, además de un rango de color extendido HDR. Quizás alguno quiera también 120Hz de refresco, pero la realidad es que es una experiencia visual sobresaliente, extremadamente nítida y con colores fantásticos.

En cuanto a las cámaras, hay nuevamente un dúo de sensores de 12MP con lentes de gran angular y ultra-gran angular. El primero es aún mejor en condiciones de poca luz este año, y ambos se pueden usar con el modo nocturno. Esta función puede mejorar tus instantáneas de una manera realmente asombrosa; sin embargo, también está disponible en el iPhone 11.

La grabación de video, incluida la capacidad de grabar en Dolby Vision en 4K, es impresionante. Pero para la mucha gente ésta será una característica poco utilizada. Dicho esto, la calidad es excelente y en un televisor o pantalla con soporte Dolby Vision, el resultado es increíble.

La duración de la batería en el nuevo iPhone 12 es buena pero no tan buena como el modelo del año pasado. Con un uso intensivo, el nuevo celular dura la mayor parte del día: entre 17 y 18 horas seguidas. Un uso más ligero te permite navegar fácilmente desde que te levantas hasta que te acuestes.

El iPhone 12 parece tiene mucho potencial pero Apple confía en otros para que sea un éxitazo. Necesitamos ver un despliegue más amplio de 5G y otros fabricantes necesitan comercializar rápidamente accesorios MagSafe.

iPhone 12: fecha de lanzamiento y precio

La fecha de lanzamiento del iPhone 12 está programada para el 23 de octubre. Lo puedes reservar ya directamente en Apple y otras tiendas. Sin embargo, el iPhone 12 mini — que es el mismo teléfono en tamaño de 5,4 pulgadas — no estará disponible para pedidos hasta el 6 de noviembre. Saldrá el 13 de noviembre.

El precio del iPhone 12 comienza en $799, $100 más que el iPhone 11. Eso probablemente se deba en parte al coste de agregar un módem 5G, pero también a que el iPhone 12 mini cuesta lo mismo que el iPhone 11: $699. Estos precios son para la versión de 64GB, una cantidad ridícula en estos tiempos.

Podrás comprar el iPhone 12 en AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon. El precio de $799 se aplica cuando compras el teléfono en esas redes. Si quieres comprarlo desbloqueado te costará $30 adicionales.

Diseño: del iPhone 4 al iPhone 12

El iPhone 12 es similar en tamaño y forma al iPhone 11 de 2019, pero unos milímetros más corto y delgado. La principal diferencia está en los bordes rectos — un ángulo de 90 grados en su parte superior e inferior, con las esquinas redondeadas. En vez de una superficie curva suave, el iPhone 12 tiene un perfil anguloso, industrial y minimalista.

Si has usado iPhone durante algunos años, recordarás la sensación de tener un iPhone 4 o 5. Algunas personas prefieren este perfil porque se agarra mucho mejor que los resbaladizos bordes del iPhone 11 o casi todos los celulares Android que copiaron el diseño básico del iPhone 6. Otras preferirán el borde suave.

El cambio es interesante más allá de la ergonomía. Quizás se ha hecho para permitir una señal 5G más fuerte o para hacer que la parte posterior del teléfono tenga más probabilidades de sobrevivir a una caída, a pesar de que usa el mismo tipo de cristal que el iPhone 11.

La parte frontal del iPhone 12 cuenta con un nuevo material llamado Ceramic Shield. Según Apple, es cuatro veces menos probable que se rompa en una caída. Parece que Cook y compañía apuestan por la durabilidad este año, algo muy positivo.

Nada de lo anterior significa que ahora puedas prescindir de un estuche o protector de pantalla. El iPhone 12 es más difícil de romper en teoría, pero eso no quiere decir que sea irrompible. Cuatro veces menos probabilidades de romperse significa que aún puede romperse. Y la pantalla frontal aún puede rayarse con el tiempo si la colocas con objetos duros en tu bolsillo. Si deseas conservar tu iPhone con un aspecto impecable, pon una funda y protector de pantalla [es decir, haz como tu abuelita con el sofá del salón y fórralo con plástico].

Si eres alguien a quien le gusta la sensación de tener un teléfono "desnudo", seguirás corriendo el riesgo de roturas, aunque sea reducido.

La clasificación IP68 es mejor que el iPhone 11: en vez de un par de metros, el iPhone 12 puede caer en el fondo de una piscina de seis metros durante 30 minutos antes de que las cosas comiencen a mojarse por dentro. Esto significa que es menos probable que se produzcan daños por agua en el día a día en general. .

Uno de los cambios más polémicos del iPhone 12 no está en el teléfono en sí, sino en lo que viene en la caja. O lo que no viene: ni cargador ni EarPods. Apple destaca los beneficios medioambientales de esta medida. Según ellos, los cajones de millones de personas están abarrotados de auriculares y cargadores USB. No sólo ahorran en materiales y energía sino que además la caja es más pequeña, usa menos materiales, agua y electricidad en la fabricación, ahorrando también combustible en el transporte.

Esto es lo que aparece en la nueva página del iPhone:

“Como parte de nuestros esfuerzos por alcanzar nuestros objetivos medioambientales, el iPhone 12 y el iPhone 12 mini no incluyen adaptador de corriente ni EarPods. Utilice su adaptador de corriente y auriculares actuales de Apple o compre estos accesorios por separado".

Parece que tiene sentido hasta que te das cuenta de que la mayoría de adaptadores USB no tienen el conector USB-C que tiene el cable Lightning a USB-C incluido con el iPhone 12 y no la conexión USB-A. El adaptador "actual" que muchos tienen no será el correcto, por lo que tendrán que usar un cable y un cargador Lightning viejos si compran el nuevo iPhone 12, que además significa una carga más lenta.

Y si encima este es tu primer iPhone, tendrás que pagar lo que cueste un adaptador USB-C si no tienes ya uno.

La pantalla del iPhone 12

La pantalla del iPhone 12 es un gran salto adelante para un teléfono de este precio. Mientras que el año pasado Apple decidió que las pantallas OLED serían sólo para aquellos que estaban dispuestos a pagar extra por el Pro, este año la pantalla Super Retina XDR llega al iPhone 12 más barato.

La diferencia es más que notable, especialmente cuando se trata de ver fotos, videos y películas con color HDR. Es posible que no veas tanta diferencia cuando uses el navegador, pero, muchos servicios y apps usan HDR. Es un gran salto de calidad de imagen incluso cuando no uses contenido HDR por el profundo nivel de negros del OLED en comparación con el negro grisáceo del LCD.

En el día a día, esto significa que tendrás más momentos en los que la calidad del color te llamará la atención. Por ejemplo, Disney+ en HDR es increíble.

El iPhone 12 tiene una resolución de 2532 x 1170 píxeles, una pantalla mucho más nítida y clara que la anterior. Y al contrario que el LCD, se puede ver desde todos los ángulos. Los marcos son más delgados aunque el diseño cuadrado del teléfono significa que todavía parecen gruesos. Este cambio permite que el iPhone 12 sea un poco más corto y estrecho que la versión de 2019, pero conservando el tamaño de 6,1 pulgadas.

Sólo le falta el refresco de pantalla a 120Hz, algo que mucha gente dice que es innecesario. Una frecuencia de actualización de pantalla más rápida permite un movimiento de imagen mucho más fluido en los nuevos iPads, así como en algunos celulares de Android. Pero es lo de menos. Para la mayoría, 60Hz es más que suficiente. Y gracias a su nitidez, la reproducción del color y el HDR, dudo mucho nadie se queje. También es muy brillante, incluso bajo la luz solar directa.

5G vs MagSafe: ¿cuál es la mejor nueva función?

Hay dos funciones clave para el modelo de este año: 5G y MagSafe. La mala noticia es que es probable que ninguno de las dos tengan el impacto que esperas si te compras el iPhone 12 ahora mismo.

La característica principal del iPhone 12 es que ahora es compatible con 5G. De hecho, tiene más compatibilidad para conectarse a las redes 5G que muchos otros teléfonos, incluido el estándar ultrarrápido mmW (onda milimétrica) de corto alcance. Y no es fácil agregar conectividad 5G al diseño de un celular. Los componentes son más costosos y el espacio en el chasis es escaso, sobre todo en el iPhone 12 mini.

La ventaja de poder navegar casi instantáneamente, descargar ficheros, ver vídeo y transmitir con mayor calidad es obvio. El problema es que en este momento no hay 5G fuera de las grandes ciudades. Incluso en muchas ciudades no hay una cobertura completa.

Sin embargo, las velocidades 4G en nuestros teléfonos actuales siguen siendo lo suficientemente rápidas para la mayoría de nosotros. La experiencia de ver Netflix y escuchar Spotify en un celular cualquiera es perfectamente aceptable. Pero hacer que las cosas se descarguen más rápidamente parece un lujo curioso y no una característica imprescindible en este momento.

Pero aunque el 5G en la gama de iPhone puede parecer innecesario, no es una función inútil en absoluto. Las velocidades 5G que se pueden alcanzar cuando hace una conexión son alucinantes. Nosotros registramos 200 Mbps con facilidad en un tren con la red EE de Londres, descargando un audiolibro de 110MB en 30 segundos.

También descubrimos que la cobertura de la señal 5G está mejorando. Pude enviar y recibir mensajes con esta red en una segmento de mi tránsito al trabajo habitual en tren que anteriormente era un punto negro para todos los datos. Quizás los proveedores aumentaron su cobertura 5G o quizás sea el aumento de la sensibilidad de la nueva antena del iPhone, no estamos seguros, pero los resultados son buenos.

El 5G tiene otras ventajas aparte de la velocidad. En una prueba, tenía el iPhone conectado a 4G en el centro de Londres e intenté conectarme a Spotify para transmitir algo de música mientras corría. No funcionó.

Cambié a 5G en el iPhone 12 y pude conectarnos y recibir música instantáneamente sin problemas. Ahora mismo, eso se debe en parte a que hay menos personas en la nueva red 5G, pero por otra la red 5G permite múltiples conexiones de usuarios con menos ralentización.

Cuando podamos volver a los estadios de fútbol o conciertos a reventar de gente, el 5G pondrá fin a esas ocasiones en que no puedes acceder a nada por falta de conexiones. Ese momento sigue lejos y no por el Covid. Es necesario que haya un despliegue más amplio de 5G en todo el mundo para que el sueño ultrarrápido se haga realidad.

Pero lo que más me ha gustado ha sido MagSafe.

Es la misma tecnología magnética de contacto que Apple utilizaba anteriormente en MacBooks para conectarlos al adaptador de corriente. Aquí, los imanes están dispuestos en círculo debajo de la carcasa trasera del iPhone, lo que "pegar" una nueva gama de accesorios que simplemente se colocan en la parte trasera de los teléfonos iPhone 12 con click casi mágico.

Estos accesorios MagSafe tienen un pequeño chip en su interior que el iPhone puede leer, por lo que puede saber qué funciones tiene. Si bien en el lanzamiento esta función se limita a carcasa, un tarjetero y el cargador inalámbrico de Apple, lo mejor está por llegar — cuando la avalancha de fabricantes comiencen a inventar cosas para pegar a tu celular.

Apple no es el primer fabricante que intenta algo siilar. Los Moto Mods de Motorola, en particular, usaban un concepto similar. Podías conectar un controlador de videojuegos, una batería extra o un altavoz, pero no tuvieron el soporte de terceros que tendrá Apple. Los teléfonos de Motorola no tienen casi mercado, pero los Apple mueven billones de dólares en accesorios de terceros. Es inevitable que haya una invasión.

Mirando a los Moto Mods, del MagSafe podemos un controlador de juegos a que se conecte magnéticamente, un mini proyector, una impresora de fotos instantáneas, o una sensor fotográfico gigante con grandes lentes para convertir a tu iPhone en una cámara de fotos y vídeo profesional. Viendo la innovación que ocurrió en los teléfonos de Motorola, no podemos ni imaginar lo que sucederá con un sistema en una de las plataformas más populares del mundo.

Sin embargo, en el lanzamiento, sólo tendremos los accesorios de Apple.

El cargador inalámbrico es elegante. Permite una carga inalámbrica rápida de 1 W, que es dos veces más potente que la del iPhone 11 pero lejos de la velocidad de carga de algunos Android.

Al asegurarse de que el cargador encaja con precisión en su lugar (y sí, se engancha firmemente), Apple garantiza que la carga sea siempre eficiente. Alguno os habréis encontrado que alguna mañana el teléfono amanece sin cargar porque se ha movido del sitio. Eso será cosa del pasado con el iPhone 12 y MagSafe.

Las carcasas MagSafe son una buena implementación del chip de identificación de estos dispositivos. El nuevo iPhone puede reconocer el color del estuche colocado a través de ese chip — y la pantalla brillará con el mismo tono. Y aunque estas nuevas carcasas cuestan $10 más que las estándar de Apple, permiten cargar el iPhone 12 aunque la tengas puesta. Para muchos, esto será una gran ventaja: tener que quitar el estuche de un teléfono todas las noches es una molestia.

Cámaras

La configuración de la cámara en el iPhone 12 no parece una gran mejora cuando solo miras los sensores, ambos de 12MP.

Pero la capacidad general de estos sensores ha mejorado. Apple dice que el sensor principal tiene ahora una apertura f/1.6 que captura mucha más luz que el iPhone 11 de 2019. Los resultados de mis pruebas confirman la afirmación: el rendimiento con poca luz es mejor, consiguiendo fotos más luminosas y con más detalle.

Lo que más me impresionó del iPhone 11 el año pasado fue el modo nocturno, que ha vuelto mejorado con el iPhone 12. Además, ahora puedes usarlo tanto con el sensor principal como con el de la lente de gran angular.

El modo nocturno puede detectar cuándo bajan los niveles de luz y te pedirá que mantengas el teléfono más o menos quieto durante un máximo de 15 segundos, según las condiciones lumínicas de la escena.

Los resultados son realmente sorprendentes, con tomas capturadas en completa oscuridad que resultan casi tan claras como el día. Sin embargo, debes encuadrar correctamente y mantener la cámara muy quieta. Si la mueves demasiado, experimentarás algo de desenfoque.

Sin embargo, en su mayor parte, e incluso con una pequeña cantidad de movimiento de vez en cuando, el modo nocturno aporta un nivel de detalle a las escenas nocturnas que difícilmente hubiera creído posible.

Sin embargo, definitivamente funciona mejor con el sensor principal. Mientras que en mis pruebas descubrí que ambos podían capturar algunas imágenes sorprendentemente brillantes, el modo nocturno con el gran angular resulta en fotos más 'turbias'.

El modo nocturno puede ser sorprendente en su capacidad para iluminar una escena casi negra, pero nos hubiera gustado ver más mejoras en la rapidez.

Imagen 1 de 3 Sin Night Mode Imagen 2 de 3 Con níveles automáticos (tres segundos) Imagen 3 de 3 Captura de 10 segundos

También hubiera estado bien que el uso de esta función se simplificara bastante. Ahora mismo no es fácil manejarlo perfectamente.

Imagen 1 de 2 La imagen nocturna puede embarrarse... Imagen 2 de 2 ... pero considerando que no hay luz, es buena

La fotografía del iPhone 12 incluye otra función llamada Smart HDR 3, un sistema que usa inteligencia artificial para identificar las escenas y ajustar los valores de exposición de la foto por zonas para optimizar su apariencia, quizás resaltando características en el primer plano, evitando ruido en el cielo o iluminando ciertas áreas de la escena más que otras. Combinado con la apertura f/1.6 de la cámara principal, el resultado en algunas instantáneas es brillante, especialmente en condiciones de iluminación o color mixtas.

Imagen 1 de 2 La lente normal del iPhone 12 Imagen 2 de 2 La lente de gran angular

Otro punto positivo de la cámara y procesador del iPhone 12 es que puedes ver las imágenes mejoradas en tiempo real. Es un procesamiento algo pesado, pero realmente hace que tus fotos brillen con una estética excepcional. Quedamos impresionados con el nivel de detalle capturado en algunas imágenes, sin afectar el color y la nitidez de la imagen (aunque "el chip más poderoso del mundo en un teléfono inteligente" del que presume Apple se ralentizó en ocasiones).

Imagen 1 de 9 Buenos efectos en Photos app Imagen 2 de 9 Las imágenes nocturnas son difíciles de capturar pero si lo haces bien, son excelentes Imagen 3 de 9 Las fotos a contraluz tiene buen detalle Imagen 4 de 9 El Smart HDR hace un gran trabajo con los cielos Imagen 5 de 9 La nitidez es notable Imagen 6 de 9 Los filtros son potentes Imagen 7 de 9 Foto con valores por defecto Imagen 8 de 9 Fotos con efecto de color cálido vívido Imagen 9 de 9 El nivel de detalle de estos objetos a contraluz es impresionante

La cámara frontal para selfies es mucho mejor. Tiene un sensor de 12MP que funciona tan bien como el trasero de gran angular. La apertura f/2.2 podría ser un poco más rápida ya que las tomas en bajas condiciones de luz a veces resultan algo difíciles de realizar, pero al menos también puedes usar el modo AI nocturno en la cámara frontal.

Algunas de los selfies que tomamos fueron bastante buenas. Sin embargo, pero algunos de nuestras fotos con poca luz se veían granuladas o descoloridas si no usábamos el flash de pantalla frontal para iluminar las cosas. Dicho esto, las fotos en modo retrato con poca luz fueron probablemente las más impresionantes del de todas.

Imagen 1 de 4 Apple ha mejorado el modo de retrato selfie, haciéndolo más preciso Imagen 2 de 4 Modo nocturno activado en la cámara selfie Imagen 3 de 4 Con modo nocturno al máximo es especialmente impresionante Imagen 4 de 4 La misma escena sin la asistencia de inteligencia artificial

El modo retrato en la cámara frontal parece ser más efectivo para detectar los bordes de tu pelo este año. No experimenté ningún problema de desenfoque alrededor de una persona en todas mis pruebas.

Y, si eres fanático de los videos o un profesional deseoso de filmar a cualquier hora y en cualquier lugar, el iPhone 12 puede ahora grabar video en formato Dolby Vision sobre la marcha (o también puede procesarlo como tarea oculta antes de mostrarlo en calidad HDR en la pantalla).

Pero, aunque yo disfruté mucho de la calidad del video en diferentes escenarios, mi principal conclusión es que Dolby Vision no será una razón clave para que muchas personas 'normales' compren el iPhone 12.

Los resultados mejorados con IA y HDR son más claros y coloridos cuando los pones en paralelo a otros celulares. Sin embargo, la diferencia no es tan marcada. Y además sólo se puede grabar a 30fps en 4K, por lo que si desea aprovechar al máximo Dolby Vision, será mejor que optes por el iPhone 12 Pro o Pro Max, que puede grabar a 60 fps, lo que resulta en videos más suaves para tus películas caseras (o hechas por profesionales).

La cámara del iPhone 12 deja la sensación de que Apple ha hecho lo suficiente para progresar pero sin romper la baraja. Los resultados fotográficos son un poco más impresionantes. Los de vídeo mucho más. Pero también es posible que tú no notes una gran diferencia en los niveles de calidad entre el iPhone 11 y el 12. Obtendrás instantáneas brillantemente saturadas y atractivas, pero es el iPhone 12 Pro (y especialmente el 12 Pro Max) el que tiene las mejores cámaras de Apple en este momento.

Vida de batería

Parece que Apple continúa su tendencia para asegurarse de que el iPhone "estándar" tenga una gran longevidad en todos los sentidos. En el departamento de "pasta" es cierto que el iPhone 12 tiene mejoras en la duración de la batería que significan menos viajes al cargador.

Claramente, Apple ha trabajado duro para asegurarse de que la administración de energía. En nuestro tiempo con el iPhone 12 descubrimos que duró lo suficientemente bien con una carga completa, especialmente en comparación con los iPhones de hace unos años.

Por ejemplo, descubrí que me quedaba más del 50% de la batería al irme a la cama una noche con uso totalmente normal — sin ahorrar bits y bytes. Sin embargo, cuando me empecé a mover, cambiar entre redes 4G y 5G (lo que muchos de nosotros haremos a corto plazo) o encender el teléfono con más frecuencia, la duración de la batería se redujo a aproximadamente 18 horas entre cargas.

Es extraño que Apple diga en su página que el tiempo de reproducción de video continuo en el iPhone 12 es de 17 horas en lugar de las 18 horas que ofrece el iPhone 11.

En nuestra prueba, reproduciendo un video Full HD durante 90 minutos en bucle, descubrimos que el iPhone 12 solo perdió el 8% de su batería. Está a la altura de la mejor duración de batería que hemos visto en un iPhone.

Apple promete que el chipset A14 Bionic es el corazón de iPhone más eficiente en el consumo de energía que nunca.

Las mejoras en la construcción de la CPU de Apple han contribuido claramente a mantener la vida útil de la batería año tras año, con el proceso de fabricación de 5 nm utilizado para crear el chipset, lo que significa que los transistores están más juntos y requieren menos energía para funcionar. Apple podría (potencialmente) disminuir el tamaño de la batería y seguir manteniendo el mismo rendimiento de la batería.

Si va a usar mucho el iPhone 12 — como jugar juegos y navegar por la web — es probable que obtenga entre siete y 10 horas de uso antes de tener que buscar el cargador. No es un resultado terrible para los iPhones modernos (aunque todavía anhelamos el día en que haya un uso fácil las 24 horas sin importar la tarea en la que esté ejecutando el iPhone).

No dura tanto como algunos celulares de la competencia (como siempre), pero la mayoría de los usuarios de iPhone no notarán un problema significativo en lo que respecta a la duración de la batería: está a la par con los iPhones de los últimos años.

También está el hecho de que estamos viviendo en un mundo diferente en este momento, uno en el que pasamos más tiempo en casa y no estamos viajando a nuestros lugares de trabajo, donde usualmente usamos mucho el iPhone 12.

Confinados en casa probablemente capturamos menos fotos, escuchamos menos música sobre la marcha y activamos menos el sensor de movimiento dentro del iPhone, lo que también afecta a la duración de la batería.

En lo que respecta a la carga, repeto lo que dije anteriormente: (probablemente) necesitará comprar un cargador para su nuevo iPhone. El cable que viene con el iPhone 12 es USB-C a Lightning, lo que significa que probablemente no tendrás un adaptador de carga que funcione con él.

Es una decisión realmente extraña justo en el cambio de generación que se aproxima. USB-C siempre te ofrecerá una carga más rápida en el iPhone, pero sólo si tienes el adaptador de carga correcto y estás dispuesto a pagar $19.

Probamos las velocidades de carga con el modo MagSafe usando un cargador Anker PowerPort Atom PD 1 de 18 W, ya que no teníamos acceso al modelo de 20 W de Apple). El adaptador cargó el iPhone 12 al 100% en 160 minutos. Después de 20 minutos, el teléfono estaba al 28%.

Cómpralo si...

Necesitas una pantalla más grande El iPhone 12 mini es más barato pero, si deseas más espacio en la pantalla para ver más acción, éste es el modelo ideal.

Solo quieres algo nuevo El nuevo diseño puede ser retro, pero su tecnología es de vanguardia.

Te gusta ver peliculas Si eres un fanático de Netflix, Prime Video, Disney+ o de películas en general, la pantalla OLED del iPhone 12 será una experiencia agradable.

No lo compres si...

Quieres hacer peliculas El iPhone 12 está bien para videos caseros, pero si eres un creador de contenido profesional, la calidad adicional que ofrece el iPhone 12 Pro puede ser más tu estilo.

No sientes que tus manos son lo suficientemente grandes Si crees que el iPhone 12 será un reto para tus manos, el 12 mini probablemente será tu arma preferida: obtienes todo lo que has visto en este análisis, pero en un paquete más pequeño y económico.

Quieres una excelente duración de la batería Hay muchos otros teléfonos que ofrecen una mejor duración de la batería. El iPhone 11 es algo más duradero — y siempre tienes la opción de volverte Sith y abrazar el lado oscuro de Android.

Primer análisis: 20 de octubre de 2020