Análisis Apple Watch 6

Apple Watch 6 — o Apple Watch Series 6 — es el último reloj inteligente del gigante de Cupertino (aunque la compañía también ha presentado el Apple Watch SE).

La gama Apple Watch es muy popular y muchos consumidores compran uno para aprovechar al máximo la sincronización con sus iPhones. Dicho esto, el usuario medio también quiere saber si el nuevo dispositivo ofrece algo innovador, particularmente aquellos que ya poseen una versión más antigua como el Watch 4.

Aquí están los aspectos más destacados: el precio básico (para el modelo con caja de aluminio de 40 mm) es $399, tiene un sensor de oxígeno en sangre, combinaciones de colores nuevas (nos encanta la PRODUCT RED) y un procesador S6 más eficiente.

Además tiene nuevas funciones como el seguimiento del sueño, el seguimiento del lavado de manos y las nuevas correas sin hebillas, pero todo esto también estarán disponibles en los relojes Apple más antiguos.

El Apple Watch 6 cuenta con el mismo diseño que los modelos anteriores: una caja de aluminio o acero inoxidable y una pantalla con esquinas curvas y un bisel delgado.

Los nuevos colores son bastante llamativos y la caja de aluminio también combina bien con las correas trenzadas.

La pantalla, basada en tecnología OLED, es tan brillante como siempre: no notamos ninguna mejora en exteriores, a pesar de las afirmaciones de Apple, pero la verdad es que nunca tuvimos ningún problema con la anterior.

Como en los últimos años, el fitness es el foco principal del nuevo Apple Watch y es más importante que nunca. Un nuevo sensor (oxímetro) te permite verificar el porcentaje de oxígeno en la sangre; es útil y funciona bien.

Sin embargo, Apple también nos deja claro que no es una herramienta médica y sólo debe usarse para monitorear el estado físico y el bienestar general, no para uso profesional.

(Image credit: Apple)

De mayor interés es el nuevo servicio Fitness Plus, que permite a los usuarios aprovechar los entrenamientos dedicados. Los nuevos Apple Watch tendrán tres meses de servicio gratuito.

Como rastreador de actividad física, el Apple Watch 6 ofrece increíbles beneficios: mediciones precisas, notificaciones que fomentan una vida activa y una amplia gama de actividades rastreables. La única lástima es que no haya un modo "profesional" para atletas.

La autonomía del nuevo Apple Watch sigue siendo un punto fuerte: una vez más, hemos superado las 18 horas prometidas por la compañía y hemos visto una autonomía media de 28 horas entre cargas.

Sin embargo, no es suficiente para las funciones que ofrece el dispositivo: la monitorización del sueño es fundamental para una vida sana, pero si te olvidas de enchufar el dispositivo a la toma de corriente — una carga completa tarda 90 minutos — no podrás beneficiarte de esta utilidad a diario.

WatchOS 7 trae actualizaciones pequeñas pero útiles, como el monitoreo del lavado de manos, que es un arma útil en la lucha contra la pandemia Covid-19 y para no ser un guarro en la vida.

Apple Watch 6 es lo mejor que Apple tiene para ofrecer en este segmento de mercado. Si te preocupa la salud de su corazón o sistema respiratorio, las nuevas funciones te serán útiles. Dicho esto, muchos consumidores no necesitan una pantalla siempre encendida, por lo que encontrarán que el Apple Watch SE es igual de efectivo y menos costoso que el Series 6.

Apple Watch 6: disponibilidad y precio

(Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 6 salió el viernes, 18 de septiembre. Cuesta $399 para la versión de 40mm y la de 44mm comienza en $429.

Si quieres conectividad LTE, el 40mm empieza en $499 y el de 44mm en $529.

El modelo más caro cuesta $1499 con las correas y acabados de lujo.

Si tanto el Apple Watch 3 Series 6 como el Apple Watch 3 SE te resultan todavía demasiado caros, el Apple Watch 3 sólo cuesta $199. También hay Apple Watch 5 con descuento en muchas tiendas en estos momentos.

Apple Watch 6: diseño

Nuevos colores geniales

Mismo diseño que sus predecesores

Nuevas correas a elegir

Apple Watch Series 6 cuenta con el mismo diseño que Watch 4 y Watch 5. Está disponible en versiones de caja de 40 mm y 44 mm para muñecas pequeñas y grandes, respectivamente. La pantalla presenta esquinas curvas, una corona digital y el botón de encendido que le permite cambiar entre aplicaciones.

En el panel inferior hay un monitor de frecuencia cardíaca que se ha actualizado varias veces e incluye nuevas funciones como detección de oxígeno en sangre y electrocardiograma (ECG), así como control de frecuencia cardíaca.

(Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 6 también tiene la certificación 5ATM, por lo que resiste una profundidad de 50 metros durante 10 minutos. En definitiva, puedes llevarlo en la piscina y en el mar.

Lo único reseñable del diseño es la nueva gama de colores, especialmente la (PRODUCT) RED, el rojo oscuro de la organización que Apple promueve para el tratamiento del SIDA. Es, con mucho, el color más interesante y el probamos.

Los otros colores (oro, plata, grafito, gris espacial y azul) también tienen un aspecto premium y realzan perfectamente el dispositivo.

(Image credit: TechRadar)

También es ligero: la edición de 44 mm pesa solo 36,5 gramos, hasta el punto de que a veces olvidamos que lo tenemos en la muñeca.

Como siempre, puedes personalizar tu reloj con correas. La nueva incorporación para 2020 es el Solo Loop, una correa (cara) sin hebilla ni velcro hecha de silicona elástica o trenzada que se desliza por la mano hasta tu muñeca.

Desafortunadamente, el Solo Loop que nos enviaron para este análisis era demasiado grande y colgaba como una pulsera.

Apple Watch 6: pantalla

Pantalla OLED

La pantalla siempre encendida puede ser útil

Se atenúa por la noche al rastrear el sueño

La pantalla del Apple Watch 6 usa tecnología OLED. El contraste es óptimo y, en general, no hay nada de qué quejarse.

Il display è luminoso (Image credit: Future)

El antiguo Apple Watch (y el nuevo Watch SE) requieren que levantes la muñeca para consultar la hora o las notificaciones, mientras que Watch 6 (y Watch 5) te permite tener estos datos siempre disponibles gracias a la pantalla siempre encendida.

Dependiendo de la esfera de reloj que selecciones (y ahora hay muchas), también puedes ver información en tiempo real sobre noticias, estadísticas de salud o duración de la batería — todo sin tener que levantar el Apple Watch y activarlo por completo.

Imagen 1 de 2 Display siempre encendido... (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 ...y display activado al 100% (Image credit: TechRadar)

Sin embargo, creemos que aún no está bien implementado. La pantalla siempre encendida es útil, pero principalmente solo sirve para ver la hora. El problema es que aunque la pantalla del Apple Watch 6 se oscurece, sigue siendo bastante brillante.

siempre que la luminosidad ambiental sea baja hay que activar el modo teatro / cine (que es bastante irritante, ya que hay que seleccionarlo en el menú) o iniciar el seguimiento del sueño para activar la versión monocromática. Preferiríamos que hubiera una opción para hacer que sólo la información que queramos sea muy brillante, en lugar de tener que ver todo el dial.

Apple Watch 6: oxímetro

Característica interesante

No diseñado para uso médico profesional: ¿es fiable?

Necesita alertas integradas

El Apple Watch está diseñado para estar en forma, y ​​el Watch 6 es el pináculo de las ambiciones de salud y fitness de la compañía.

Cada año, obtenemos nuevas funciones para ayudar a proteger nuestra salud, así que comencemos con la más relevante: el control del oxígeno en sangre.

(Image credit: Future)

Primero, te recordamos que el oxímetro ha estado disponible en otros wearables — como Fitbit Charge 4 — y algunos smartphones — como Samsung Galaxy — durante algún tiempo.

No es una característica nueva. La pregunta es cómo la implementó Apple y si es realmente útil, especialmente cuando el mundo se enfrenta a una pandemia de una enfermedad respiratoria y el índice de oxígeno en sangre es crucial para detectar un problema grave.

Pero antes de responder esto, aclaremos la función del oxímetro. Al activar el sensor de infrarrojos, los diodos del panel inferior del Apple Watch 6 detectan el color de la sangre y calculan la cantidad de oxígeno que contiene.

En general, si la concentración de O2 en sangre excede el 95%, su condición es buena.

Para realizar una prueba simplemente tienes que permanecer quieto durante 15 segundos, pero también puedes activar la detección continua. Nosotros realizamos ambas y los resultados fueron casi idénticos y en la mayoría de los casos estuvieron por encima del 95%.

Según la aplicación Health del teléfono inteligente, que registra esa información, hubo un momento en que nuestro nivel de SPO2 cayó al 88%. ¿Es eso algo de qué preocuparse? Pensamos que, dado que no se repitió, era solo una lectura anómala, pero aún así fue un poco desconcertante leer este dato.

Y aquí radica el problema: por un lado, puede ser reconfortante ver el nivel de oxígeno en sangre en el rango normal, pero por otro, Apple ha declarado que no es un dispositivo médico profesional y sólo debe usarse para fitness (la mayoría de wearables en el mercado dicen lo mismo, imaginamos que para evitar pleitos en caso de que algo vaya mal).

Pero, ¿qué podemos hacer con esta información si Apple afirma que no es para uso médico? ¿Podemos confiar o debemos ignorar estos datos?

(Image credit: Future)

La respuesta es que es mejor estar informado. Si notas una caída en la SPO2 frecuente junto con otros efectos adversos, debes consultar con tu médico de inmediato. Si te encuentras a gran altura y de repente su nivel de saturación de oxígeno en sangre desciende, tal vez sea mejor volver del Machu Pichu.

Lo que es extraño es que Apple Watch 6 no ofrezca notificaciones de SPO2 durante el sueño, algo que puede revelar un problema de apnea. O cuando la frecuencia cardíaca es más baja o más alta de lo normal en reposo.

No entendemos por qué el dispositivo no ofrece tales advertencias y eso hace que sea difícil afirmar que este sensor sea realmente útil.

Apple Watch 6: fitness

Nuevas opciones de formación

Todavía falta un modo de fitness "profesional"

El GPS no siempre es preciso

El nuevo Apple Watch 6 ofrece varias funciones para vigilar el nivel de bienestar del usuario y poder cerrar los "anillos de actividad", la métrica que utiliza Apple para evaluar el sedentarismo de los usuarios.

Cada nueva versión del Apple Watch presenta nuevas formas de realizar un seguimiento de sus esfuerzos y descubrir su nivel de actividad, además de animarle a probar nuevas actividades. Además de correr, se pueden evaluar muchas actividades, como bailar o el yoga.

Pero no se trata sólo de moverse: el reloj también te ayuda a meditar gracias a la aplicación "Breathe" que activa pequeñas vibraciones para indicar cuándo inhalar o exhalar.

(Image credit: TechRadar)

Watch 6 monitorea numerosas actividades físicas, frecuencia cardíaca, consumo de calorías y, a través de la aplicación para teléfonos inteligentes, se puede hacer una idea de tu estado de forma.

El dispositivo (al igual que sus predecesores) también ayuda a alcanzar los objetivos típicos de fitness como la cantidad de pasos diarios, sugiriendo a veces hacer algo de ejercicio — algo que es bastante útil.

Sin embargo, el seguimiento del estado físico en el Apple Watch tiene algunas limitaciones. Hicimos una carrera de 20 km con Watch 6, Watch SE, Watch 5 y Watch 4, y descubrimos datos ligeramente discordantes.

En primer lugar, la aplicación Workouts aún no es perfecta, ya que las medidas no siempre son precisas: viajamos el mismo viaje de 10 km con Watch SE y Watch 6 y surgió una diferencia de alrededor de 0,5 km.

Dicho esto, en distancias cortas, los datos recopilados fueron los mismos; es plausible que la intensidad de la señal no fuera óptima durante todo el viaje de 10 kilómetros.

This is the good bit of the job. pic.twitter.com/H4DnVAKcHFSeptember 20, 2020

También hay un monitor de frecuencia cardíaca; el sensor es menos preciso que una correa para el pecho y ha habido ocasiones en las que el Apple Watch 6 claramente tuvo problemas para realizar un seguimiento de nuestra frecuencia cardíaca mientras corríamos.

Esto no debería desanimar a los compradores potenciales: la detección de ritmo sigue siendo buena, solo algunos modelos para atletas de alta gama lo hacen mejor que el Apple Watch.

Colocar el reloj más alto en nuestro antebrazo mejoró la precisión, pero resultó incómodo y finalmente tuvimos que moverlo normal.

(Image credit: TechRadar)

El Apple Watch 6 es un reloj inteligente de fitness adecuado para todos, más para la masa de consumidores que para atletas profesionales. Y eso está bien: aquellos que buscan productos profesionales recurren a otras empresas.

Sin embargo, Apple podría ofrecer algo más: la capacidad de establecer entrenamientos por intervalos, implementar notificaciones más grandes, o simplemente insertar entrenamientos más intensos para quienes participen en carreras de nivel amateur.

En este momento, parece que la aplicación Workout aún está incompleta y, después de todos estos años, esperábamos ver más funciones.

Apple Watch 6: autonomía de batería

Dura fácilmente 24 horas y, a menudo, más

La carga rápida es un regalo del cielo

El chip S6 consume menos

Aunque buena, la autonomía del Apple Watch 6 es otro aspecto que no nos ha convencido totalmente e impide que la gama Apple Watch dé un paso decisivo para imponerse a la competencia.

En el análisis del Watch 5 dijimos que la pantalla siempre encendida tuvo un impacto significativo en la duración de la batería y, aunque el nuevo chip S6 es más eficiente, el Watch 6 no ha resuelto este problema.

Comencemos con uno de los aspectos más extraños del marketing de Apple: la compañía siempre afirma que la duración de la batería es menor que la real (18 horas para Watch 6, dice Apple).

Pues bien, durante las pruebas, el smartwatch siempre estuvo conectado al smartphone o wifi y lo usamos para hacer streaming de música, para fitness y para revisar notificaciones. Y siempre superamos las 24 horas de uso.

Sin embargo, si bien puede parecer algo bueno, 24 horas todavía no es suficiente — especialmente cuando el seguimiento del sueño está activado. Para que el seguimiento del sueño funcione como debe ser, el usuario medio necesita que un dispositivo que dure al menos 36 horas, de lo contrario corre el riesgo de salir de casa poca carga si no te acuerdas de ponerlo a chupar electricidad mientras te duchas.

(Image credit: TechRadar)

Pero si eres de los que se levantan con el tiempo justo para salir de casa, esto no te va a ayudar mucho.

En el lado positivo, el procesador S6 es el más eficiente que Apple haya fabricado. La combinación de la pantalla siempre encendida y el sensor SPO2 debería consumir mucha más energía que el Apple Watch SE pero, en una carrera de 20km (110 minutos de carrera), encontramos que el Watch 6 consumía menos que el modelo barato y ligero que no tiene esas funciones. La compañía ha hecho que el rastreo por GPS sea más eficiente; igual que la reproducción de música.

El Apple Watch 6 se carga mucho más rápido que sus predecesores: en comparación con el modelo SE, desde un 0% de carga, el primero tardó 75 minutos en llegar al 100%, mientras que el segundo tardó 100 minutos.

En uso "normal" — con el sensor SPO2 y la pantalla siempre encendida activados — el Watch 6 durará un 20% menos que Watch SE, aunque estas funciones siempre se pueden desactivar.

Con todas las configuraciones desactivadas, la duración de la batería es comparable a la del Apple Watch SE o aún mayor. Por cierto: el cargador de batería no está incluido en el paquete. Sólo hay un cable de carga.

Apple Watch 6: WatchOS 7

Apple Watch 6 utiliza la última versión del sistema operativo portátil de Apple, WatchOS 7. Sin embargo, las mismas funciones (con la excepción del control de oxígeno en sangre) también estarán disponibles en el nuevo Apple Watch SE y en todos los demás dispositivos de la Series 3 en adelante.

Lo que todavía no sabemos es si algunas de estas funciones son mejores en el Apple Watch 6. Por ejemplo: la precisión del seguimiento de baile, las nuevas formas de personalizar y compartir la esfera del reloj o el seguimiento de paseos en bicicleta.

(Image credit: TechRadar)

Monitoreo del sueño

Lo primero que quisimos probar fue la monitorización del sueño, que por fin se implementó en el nuevo sistema operativo.

Ésta es una característica muy útil para quienes usan el reloj cuando duermen; también es posible configurar la hora para ir a dormir y activar la pantalla monocromática. Esto es para resistir la tentación de revisar las notificaciones antes de dormir — aunque, para desbloquearlo, basta con girar la corona.

La monitorización del sueño es muy sencilla: basta con activar la función que y el reloj medirá automáticamente la calidad y duración durante toda la noche. Los datos se almacenan en la aplicación de Salud de tu iPhone.

No hay información sobre el sueño profundo, ligero o REM, ni información sobre los niveles de estrés. La competencia ya ofrece esos datos así que esperábamos más de Apple.

La pantalla para despertarte es agradable y funcional: muestra la cantidad de batería restante y el tiempo del día. Aunque es una funcionalidad limitada, está bien ejecutada.

Seguimiento del lavado de manos

Según Apple, la función de monitoreo de lavado de manos no se creó en respuesta a la pandemia de Covid-19, sino para recordarle al usuario que se lave las manos durante 20 segundos.

Inicialmente, la detección fue errática, pero a los pocos días se volvió más precisa.

Durante las pruebas, usamos tanto el Watch SE como el Watch 6 y rara vez se activaban al mismo tiempo cuando comenzaron a lavarse las manos, a menudo había una diferencia de cinco segundos.

La función de lavado de manos es meticulosa: si tus manos no están cerca de un grifo por el que corra el agua (aunque te las estés frotando con jabón), el reloj pausará la cuenta atrás. Esto puede parecer incorrecto — y lo es — pero al final consigues lavarte las manos con más efectividad para satisfacer a tu Apple Watch. Y la verdad es que no es fácil implementar esta función: el dispositivo tiene que captar el sonido del agua corriente con un micrófono que, al frotarte las manos, puede quedar bloqueado por el agua. Es impresionante que funcione tan bien.

Traducciones de Siri

La última característica que mencionaremos es la capacidad de traducción de Siri, que es bastante sensible en el Apple Watch 6 y se activa con más frecuencia de lo debido, incluso cuando no dices el comando de voz específico.

Sin embargo, funciona muy bien. Sí dices "Traducir, el coche es rojo en francés", el asistente de voz te dará la respuesta rápidamente y con el acento correcto.

Existe una amplia gama de idiomas que Siri puede traducir: mandarín, francés, alemán, italiano y español. Pero aún es imposible conversar ya que aún no se puede traducir a la inversa.

Modalità walkie-talkie: l’abbiamo usata meno, ma è comunque eccellente (Image credit: TechRadar)

Otras características que usamos

WatchOS 7 es un sistema con muchas funciones útiles. La que hemos usado con más frecuencia es el comando de gestos para activar Siri: en lugar de decir "Hey Siri" o mantener presionado el botón, simplemente levante la muñeca y comience a hablar.

Cuando funciona, es como si estuviéramos en un episodio de Star Trek. Te permite configurar instantáneamente una alarma, averiguar qué canción está sonando en un bar, llamar a un amigo o apagar las luces inteligentes de tu hogar.

Sin embargo, debes hacer el gesto correctamente y, con demasiada frecuencia, hemos descubierto que Siri en realidad no estaba escuchando, algo que resulta frustrante e incluso vergonzoso si otras personas te están mirando.

Por cierto, recibimos un par de llamadas en el Apple Watch cuando nuestro iPhone estaba en otra habitación y el altavoz es claro y nítido.

(Image credit: TechRadar)

Una característica que no usamos mucho fue el modo Walkie-Talkie; algo que ya descubrimos el año pasado. Usamos esa función para hablar con un amigo con el que solemos comunicarnos con regularidad, pero parece algo que se hace para divertirse y no algo realmente útil — por lo menos para nosotros.

Finalmente, debemos dedicar unas palabras a la tienda de aplicaciones Watch. Ahora hay muchas más aplicaciones disponibles, pero la pantalla de inicio de la App Store no resulta clara. Las aplicaciones no están categorizadas,:sólo hay una pequeña lista de opciones aparentemente aleatorias y, aunque apreciamos la idea de poder instalar una nueva aplicación sin tener que usar un iPhone, en realidad no vale la pena. La pantalla es demasiado pequeña para una navegación óptima.

¿Merece la pena comprar el Apple Watch 6?

Comprátelo si...

Quieres un reloj inteligente preparado para el futuro Si el Apple Watch te convence, siempre debes elegir la última versión: será compatible por más tiempo, ofrecerá una mayor duración de la batería y una gama más amplia de funciones.

Te gusta el color rojo Parece superficial, pero el color PRODUCT RED del Apple Watch 6 es realmente fascinante: es la versión que más nos gusta.

Tienes problemas de salud Dejemos las cosas claras: Apple ya ha declarado que el Watch 6 no es un dispositivo médico. Pero, dicho esto, la capacidad de tener ECG regulares o monitoreo de oxígeno en sangre de fondo es útil si tiene problemas de salud. Las alertas de frecuencia cardíaca también son útiles.

No te lo compres si...

No te importa levantar la muñeca La única razón real por la que podemos entender por qué mucha gente querría el nuevo Watch 6 es que ahora es el único que puede comprar en Apple con la pantalla siempre encendida. Si no te importa girar la muñeca para ver la hora, elige el Watch 3 o SE.

Sois deportistas de nivel amateur Si has estado usando Apple Watch durante un tiempo y deseas llevarlo al siguiente nivel, el Watch 6 no es el candidato ideal: no admite repeticiones de intervalos, control de velocidad de carrera o agregar pausas mientras nadas. Apple necesita un Watch Pro lo antes posible, en nuestra opinión.

Quieres información completa sobre el sueño Descubrir cuánto tiempo duermes es útil, pero conocer la calidad de ese sueño lo es aún más, y WatchOS 7 no ofrece esa función. Si esos datos son críticos para usted, debe optar por un modelo dedicado como Whoop Strap o Fitbit Sense.