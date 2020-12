Análisis Apple AirPods Max

En dos minutos

Los Apple AirPods Max son los auriculares circumaurales más esperados de 2020. Después de miles de rumores y especulaciones durante dos años, ya están aquí. Y no defraudan — excepto por el precio.

Después del éxito de los Apple AirPods y AirPods Pro, las expectativas estaban por la nubes. Hemos estado leyendo rumores desde 2018. Algunos afirmaban que los AirPods Max serían los auriculares más avanzados jamás creados. Otros especulaban que tendrían con prestaciones futuristas, como gestos aéreos para controlarlos.

Quizás si los AirPods Max fueran lo que decían los rumores, su precio de $549 podría haber estado justificado. Desafortunadamente, éste no es el caso. En realidad, los Apple AirPods Max son más comunes de lo que muchos esperaban; aunque es cierto que tienen una calidad de audio extraordinaria y el diseño y la calidad de Apple.

(Image credit: TechRadar)

Primero lo positivo; lo mejor de los AirPods Max es su sonido, que es excepcional. Pueden competir fácilmente con el Sony WH-1000XM4 en este sentido, con un espectro sonoro amplio y envolvente y cuidadosamente equilibrado, con agudos nítidos, medios suaves y potentes frecuencias de graves.

Los AirPods Max revelan elementos en tus canciones favoritas que quizás no hayas notado antes gracias a sus altos niveles de detalle y claridad. Ésa es la marca de un par de auriculares con un sonido realmente fantástico.

La cancelación activa de ruido también es superlativa, compitiendo con los Bose 700. Su modo de transparencia es innegablemente útil cuando necesitas escuchar lo que pasa a tu alrededor.

El diseño es otra victoria para Apple, unos auriculares grandes y planos, minimalistas, fabricados en acero inoxidable. Los AirPods Max tienen un diseño inconfundible 'Apple', centrado en la simplicidad y la funcionalidad.

La calidad parece mucho mayor que los Sony WH-1000XM4, que están hechos en gran parte de plástico. El único pero es que la estructura de acero inoxidable hacen que los AirPods Max sean bastante más pesados. Apple ha incluido una diadema de malla diseñada para reducir la presión sobre la cabeza durante su uso, pero no hay forma de escapar de ese peso. Si eres particularmente sensible a la presión en tu cabeza, es posible que los AirPods Max no sean los auriculares adecuados para ti.

(Image credit: TechRadar)

Dicho esto, nosotros los encontramos suficientemente cómodos durante nuestras pruebas. También nos gustó mucho el uso de controles físicos en lugar de los típicos controles táctiles que la mayoría de los auriculares inalámbricos usan estos días. Nos gusta especialmente la Corona Digital heredada del Apple Watch, que te permite ajustar con precisión el volumen y controlar fácilmente la reproducción de la música.

Al final, ésa es la clave de los AirPods Max y los productos de Apple en general: simplemente funcionan. El emparejamiento es increíblemente fácil, no experimentamos ninguna interrupción de conexión molesta y Apple ha evitado la tecnología como los controles táctiles, que no considera lo suficientemente buena para sus productos.

El único problema de diseño es la falta de un puerto de audio de 3,5 mm. Si deseas escuchar música con una conexión por cable o conectar el AirPods Max a un amplificador o DAC, tendrás que pagar un adaptador de puerto de 3,5 mm a Lightning. Es un mal detalle, sobre todo cuando consideras el precio que tienen y el hecho de que Apple quiere comercializarlos como un par de auriculares premium. Si realmente fuera así, debería poder conectarse a un amplificador de forma directa sin problemas al segundo de sacarlo de la caja, sin adaptadores.

Otra cosa que desanimará a los audiófilos que Apple dice perseguir es la falta de soporte para los códecs de audio de alta resolución que no son de Apple. Con los AirPods Max sólo podrás acceder a canciones de alta resolución con el estándar Apple Digital Masters.

(Image credit: TechRadar)

En este punto surge la pregunta: ¿para quién son los Apple AirPods Max?

A pesar de su fantástica calidad de sonido, no parece que sea para audiófilos que desean obtener hasta la última gota de alta fidelidad de sus auriculares con el uso de códecs avanzados y amplificadores de audio de alta resolución.

Sin embargo, el elevado precio de los AirPods Max les pone fuera del mercado masivo, ya que muchos oyentes de música ocasionales no estarán dispuestos a pagar tanto por un par de auriculares con cancelación de ruido.

La conclusión a la que hemos llegado es que los AirPods Max están dirigidos directamente a los fans de Apple — aquellos que ya tienen un iPhone, Apple Music y usan Siri regularmente.

De hecho, muchas de las prestaciones de los Max son exclusivamente para los usuarios de Apple. Los usuarios de Android no tendrán el audio espacial inmersivo compatible con Dolby Atmos, la capacidad de cambiar automáticamente entre dispositivos iOS, la configuración con un toque, la activación del asistente con manos libres o el uso compartido de audio.

La realidad es que, para los usuarios de Android, los AirPods Max son simplemente un par de auriculares con cancelación de ruido con un gran sonido y diseño industrial. Pero, en este caso, no podemos ver cómo estos usuarios pueden justificar un precio tan alto.

Por el contrario, si eres usuario de Apple y tienes dinero de sobra, los AirPods Max son perfectos.

(Image credit: TechRadar)

AirPods Max: precio y disponibilidad

Los Apple AirPods Max cuestan $549 y se lanzaron oficialmente el 15 de diciembre de 2020. Es un precio mucho más alto que la competencia, que al final ofrece calidad de audio y cancelación de ruido similar. Hay rumores de que Apple planea lanzar una variante más barata para deportistas.

A pesar del elevado precio, ahora mismo están agotados y no hay disponibilidad inmediata. De hecho, en la tienda de Apple las fechas de entrega de los AirPods Max llegan ya hasta marzo de 2021. Es decir, la demanda está siendo mucho más alta que la oferta.

(Image credit: TechRadar)

AirPods Max: diseño

Después del precio, la siguiente controversia en torno a los Apple AirPods Max es su diseño. Son muy diferentes a cualquier otro auricular en el mercado en este momento, con grandes auriculares planos hechos de acero inoxidable y un estuche de transporte que se reconoce al instante.

Los AirPods Max tienen el inconfundible sello Apple. Minimalistas, calidad de fabricación excepcional y colores elegantes que incluyen plata, azul cielo, verde y rosa.

A nosotros nos han gustado mucho: son especiales en comparación con la competencia, con una calidad de construcción superior que encaja con su precio.

Esa calidad tiene otro precio: al estar hechos de acero inoxidable, los AirPods Max son bastante pesados: 385 gramos. En comparación, los Sony WH-1000XM4 hechos principalmente de plástico pesan 254 gramos. Ese peso adicional hace que los AirPods Max parezcan robustos y bien hechos, pero para algunas personas puede ser demasiado para llevar sobre la cabeza todo el día.

(Image credit: TechRadar)

Para compensar su peso, los Apple AirPods Max vienen con una diadema hecha de una tela de malla tejida que está diseñada para reducir la presión sobre la cabeza. El aspecto de la diadema es sorprendente al principio, pero al poco tiempo hemos llegado a apreciarlo: son muy cómodos de usar a pesar de sus 385 gramos.

No creemos que sea tan cómodos como los Sony WH-1000XM4, pero los AirPods Max no dan esa incómoda sensación de pinzamiento que causan algunos auriculares circumaurales.

El marco de la diadema está hecho de acero inoxidable, con brazos telescópicos que puedes ajustar para obtener un buen ajuste. El mecanismo asegura que permanecerán en el lugar adecuado una vez que los ajustes. El marco es resistente y bien hecho, pero no es tan pesado como para ejercer una gran presión sobre tu cabeza.

Los cascos de espuma viscoelástica también son cómodos y pueden girar de forma independiente para adaptarse a tu cabeza. Las almohadillas se pueden quitar fácilmente y se colocan en su lugar mediante un potente imán. Los auriculares de repuesto para los AirPods Max cuestan $69 en la Apple Store, aunque todavía están listados como 'próximamente' en el momento de escribir estas líneas.

(Image credit: TechRadar)

Los controles en los AirPods Max son mínimos.

Apple ha reutilizado el dial Digital Crown del Apple Watch, que permite un control preciso del volumen, además de reproducir o pausar el audio, avanzar o retroceder pistas, responder o finalizar llamadas telefónicas y activar Siri.

Para usarlo sólo tienes que girar el dial o pulsar. Girar ajusta el volumen, presionar una vez para reproducir o pausar la reproducción música, presionar una vez para responder y finalizar llamadas telefónicas, presionar dos veces para ir a la siguiente pista y presionar tres veces para ir hacia atrás.

Nos gustó la sensación que proporciona el dial. Definitivamente, es una forma más precisa de ajustar el volumen en lugar de usar botones o controles deslizantes. De hecho, agradecemos que Apple no haya implementado superficies sensibles al tacto; en nuestra experiencia, no funcionan muy bien y es complicado recordar todos los diferentes gestos que requieren para realizar estas mismas funciones.

Junto a la corona también hay un único botón que cambia entre la cancelación activa de ruido y el modo de transparencia, que permite que algo de ruido ambiental pase a través de los auriculares. La parte inferior del auricular alberga un puerto Apple Lightning para cargar.

Lo que no se incluye es un puerto de audio de 3,5 mm. Si quieres escuchar una fuente de audio por cable, tendrás que desembolsar $35 más por un adaptador Lightning a 3,5mm — es frustrante que no venga incluido con unos auriculares que cuestan $549. Como ya hemos dicho, si estos auriculares son para audiofilos, deberían tener un cable para conectar a un amplificador (para escuchar vinilo, por ejemplo) o un DAC

(Image credit: TechRadar)

Para muchos la falta de puerto de audio no es el aspecto de diseño más problemático del AirPods Max. Ese premio recae en el Smart Case, un estuche con un diseño inusual que pone los auriculares en un 'estado de energía ultrabajo', preservando la batería mientras los auriculares no están en uso y dentro de esta carcasa.

Algunos usuarios de Twitter han comparado el Smart Case con un sujetador, una máscara para dormir y un bolso.

Aparte del aspecto estético, el estuche deja la diadema de los AirPods Max totalmente expuesta. Esto es así para facilitar el llevar los auriculares en la mano, pero también expone la diadema a daños.

El material de goma de la carcasa también es un problema. Es un imán para manchas y raspaduras. Con sólo colocar el Smart Case en una bolsa puedes arruinar su aspecto impecable. Por este precio, Apple debería haber incluido un estuche rígido con cremallera.

(Image credit: TechRadar)

Apple AirPods Max: rendimiento de audio

La calidad de audio que ofrece Apple AirPods Max es simplemente excepcional. Ofrecen un espectro de sonido amplio y bien equilibrado que deja mucho espacio para que cada instrumento realmente brille. Combinado con características adicionales interesantes como pausar automáticamente la música cuando te los quitas o el Spatial Audio, los auriculares de Apple son excepcionales para escuchar música o películas.

En nuestra pruebas, al escuchar Garden Song de Phoebe Bridgers su voz sonaba suave y clara, con cada detalle meticulosamente reproducido. La guitarra tenía una textura rica, preciosa, con una separación estéreo perfecta.

En Love My Way de The Psychedelic Furs, el glockenspiel sonaba brillante y vívido, mientras que el bajo proporcionaba una base sólida para la guitarra y la voz. Cuando subimos el volumen, no hubo ningún problema con la distorsión, en parte gracias al motor magnético de anillo de neodimio que hay dentro de los auriculares que mueve los drivers de 40 milímetros.

(Image credit: TechRadar)

Los AirPods Max son excelentes para escuchar prácticamente cualquier género de música, desde el pop con voces fuertes hasta el hip-hop con líneas de bajo potentes. A diferencia de los AirPods Pro, también ofrece una reproducción de música clásica excepcional. En el Júpiter de Mozart, la estridente apertura sonaba expansiva y decadente, mientras que los pasajes de flauta, más silenciosos, sonaban delicadamente con precisión y exactitud.

A pesar del alto precio de los AirPods Max, la compatibilidad con archivos de audio de alta resolución está limitada a las pistas Apple Digital Masters de Apple, que sólo están disponibles a través de Apple Music. Si tienes una colección de audio de alta definición grabada con otros codecs, mala suerte.

(Image credit: TechRadar)

AirPods Max: audio espacial

Al igual que los AirPods y AirPods Pro, los AirPods Max vienen con un chip Apple H1 en cada auricular. Es un procesador con 10 núcleos de proceso de audio realizar ecualización de sonido adaptativa (Adaptive EQ), cancelación activa de ruido, modo de transparencia y el audio espacial.

Esta última función salió por primera vez con iOS 14 y los AirPods Pro. Es un sistema de posicionamiento de audio que simula el sonido envolvente a partir de contenido 5.1, 7.1 y Dolby Atmos. Los AirPods Max colocan el sonido a tu alrededor dentro de una esfera virtual. Esto significa que si estás viendo una película con banda sonora Dolby Atmos que muestra un avión volando por encima de tu cabeza, el avión sonará realmente como si estuviera pasando por encima de tu cabeza.

Pero si puedes mover la cabeza y con ella los altavoces, ¿cómo hace para mantener la posición del audio como lo haría con altavoces externos? Esta tecnología exclusiva utiliza los AirPods Max acelerómetros y giroscopios dentro de los auriculares para medir la posición de tu cabeza en relación con la posición fija del audio. Eso significa que, cuando muevas la cabeza, el audio siempre sonará como si proviniera de lugares fijos en el espacio 3D en el que estás sentado.

El efecto es increíble, y sólo tienes que usar contenido de Apple TV Plus, Disney Plus y HBO Max para probarlo. Netflix y Amazon Prime Video todavía no han añadido el soporte Dolby Atmos a sus aplicaciones de iOS. Es muy eficaz aunque, obviamente, no es tan perfecto como una verdadera configuración de sonido envolvente Dolby Atmos con multitud de altavoces en un espacio real. Pero sí hace que ver películas y series sea mucho más envolvente.

El contenido estéreo también se puede convertir a audio espacial mientras usas AirPods Max o AirPods Pro abriendo la configuración de tu auriculares.

(Image credit: TechRadar)

AirPods Max: cancelación de ruido

La cancelación activa de ruido de los Apple AirPods Max es muy buena. A la par de la de los Sony WH-1000XM4 y los Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Cada auricular cuenta con tres micrófonos orientados hacia afuera para detectar el ruido ambiental, mientras que un micrófono dentro del auricular monitorea el sonido que llega a tu oído.

Apple dice que los AirPods Max usan audio computacional para adaptar continuamente la cancelación de ruido en función del “ajuste y movimiento de los auriculares en tiempo real”. No mienten. Nos pareció efectivo cuando los probamos en varias situaciones.

Durante un viaje en tren, la mayor parte del ruido ambiental se bloqueó sin música. Con la música en marcha, no pudimos escuchar el tren en absoluto. Usar los AirPods Max en entornos ruidosos es una maravilla — obtienes una sensación de paz total ya sea que estés trabajando en tu cocina con la lavadora rugiendo en el fondo o tratando de disfrutar de unos momentos de soledad en un viaje ajetreado.

El modo Transparencia también es útil; solo necesita presionar el botón de cancelación de ruido en el auricular derecho para permitir que el ruido ambiental pase a través de los auriculares, lo que te permite estar al tanto de tu entorno en las situaciones que así lo requieran. Por ejemplo, para cruzar una calle con mucho tráfico. También es muy útil para tener una conversación rápida con alguien sin tener que detener la música. El caso es que funcionó muy bien en nuestras pruebas. Al activarlo parece como si no estuvieras usando auriculares en absoluto.

(Image credit: Techradar)

AirPods Max: batería y conectividad

Apple dice que los AirPods Max ofrecen hasta 20 horas de audio de alta fidelidad, tiempo de conversación o reproducción de películas, lo que normalmente no parecería una gran cantidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta estimación es con la cancelación activa de ruido activada. Visto así, 20 horas es una cifra bastante respetable.

Los mejores audífonos circumaurales alcanzan alrededor de 30 horas de duración de batería, aunque muchos modelos de gama alta sólo llegan a alrededor de 20 oras. De cualquier manera, es más que suficiente para uno o dos días completos de uso, dependiendo de lo mucho que los utilices.

La duración de la batería indicada nos parece adecuada. Y nos gusta el hecho de que Smart Case pone los auriculares en un modo de bajo consumo. Aunque la incapacidad de apagar realmente los AirPods Max es desconcertante, después de haberlos dejado en el Smart Case durante toda la noche varias veces, no notamos ninguna caída significativa en la duración de la batería.

La conectividad es Bluetooth 5. El emparejamiento es rápido y estable. No perdimos la conexión aunque nos alejáramos de la fuente de audio (tiene un rango máximo de 800 pies o 420 metros) o pongas varias paredes gruesas de por medio.

Apple dice que los AirPods Max requieren dispositivos Apple con iOS 14.3 o posterior, iPadOS 14.3 o posterior, macOS Big Sur 11.1 o posterior, watchOS 7.2 o posterior, o tvOS 14.3 o posterior, aunque también funcionan con dispositivos Android y Windows. Sin embargo, con estos dos últimos no podrás usar Spatial Audio o el cambio automático entre diferentes fuentes de audio.

(Image credit: TechRadar)

La función de cambio automático significa que puedes cambiar fácilmente entre iPhone, iPad y Mac cuando te mueves entre esos dispositivos, tanto para escuchar música como para recibir llamadas.

Los AirPods Max también soportan configuración de un solo toque: puedes comenzar a usarlos sólo acercarlos a tu dispositivo iOS. Con Android el emparejamiento también es rápido y fácil.

También puedes compartir audio entre dos unidades AirPods desde prácticamente cualquier dispositivo fuente de Apple, del Apple TV 4K al iPod Touch. Eso significa que dos personas pueden ver una película usando la misma fuente. Por ejemplo uno en inglés y otro en español, simultáneamente.

Como siempre, Apple también ha incluido soporte para su asistente inteligente Siri, lo que significa que puedes usar comandos de voz para reproducir música, hacer llamadas telefónicas, ajustar el volumen y obtener direcciones cuando estés en movimiento, entre otras muchas cosas. Siri también puede leer tus mensajes entrantes, lo cual es útil si no quieres sacar el teléfono de donde lo tengas guardado.

Una vez más, estas funciones se limitan a los dispositivos iOS, lo que significa que muchas de las cosas que distinguen a los AirPods Max de la competencia no estarán disponibles para los usuarios de Android.

(Image credit: TechRadar)

Compra los AirPods Max si...

Tienes un dispositivo iOS Emparejar y usar AirPods Max con dispositivos iOS es increíblemente simple. Es una fantástica experiencia de usuario.

Te gusta el buen diseño Los AirPods Max tienen un diseño fantástico, completamente diferente de la competencia.

Ves muchas películas Si ves muchas películas en tu dispositivo iOS, la función de Spatial Audio hace de los AirPods Max el complemento perfecto para tus sesiones de cine en casa.

No compres los AirPods Max si...

Sólo usas dispositivos Android Te perderás la mayoría de funciones avanzadas de los AirPods Max y encima pagarás extra.

Quieres soporte de audio de alta resolución El soporte de audio de alta resolución de los AirPods Max se limita a los propios Apple Digital Masters de Apple. Si prefieres otro codec, ni te lo plantees.