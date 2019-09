Actualización: Ahora disponibles por $129.99 en los Estados Unidos.

Han pasado de ser un producto nicho a un producto de masas en pocos años, pero los auriculares realmente inalámbricos son ahora imprescindibles para cualquier fan de la música que quiera moverse por cualquier sitio.

En la actualizada muchos de estos auriculares ofrecen acceso sin manos a Siri y Google Assistant, pero los Amazon Echo Buds dan acceso casi-instantánseo a Alexa y pueden ser auriculares los más “listos” (y ciertamente los más fáciles de usar) del mercado.

Precio y disponibilidad

Los Amazon Echo Buds están disponibles para pedido ahora mismo por $130, aunque todavía no están en distribución. Es un buen precio para unos auriculares inalámbricos con Alexa y cancelación de ruido activa — de lo mejor que conocemos.

(Image credit: Future)

Diseño y funcionalidad

Antes de anda, la datos básicos: los Amazon Echo Buds son auriculares realmente inalámbricos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay baterías en los dos auriculares y no tienen que estar conectados ni entre ellos ni a nada más. Sólo necesitas una conexión Bluetooth. Y para cargarlos tampoco necesitas conectar un cable: sólo ponerlos en una caja — con su propia batería — a la que se pegan magnéticamente por contacto.

En teoría es una experiencia fácil y comfortable, y los Echo Buds cumplen las expectativas. La caja en la que se cargan tiene un diseño ovalado, con una pila que puede proveer 15 horas de música para añadir a las cinco horas de uso continuado de los propios Echo Buds. En total, 20 horas de carga. No es el tope de gama en este tipo de dispositivos, pero hace bastante más que sus rivales, así que se puede entender por qué no dura unas hora más.

(Image credit: Future)

¿Qué es lo que diferencia a los Echo Buds de los Apple AirPods, por ejemplo?

Lo primero es que en vez de Siri usan el motor de inteligencia artificial Alexa conectándose a una aplicación para iOS o Android. Pero al contrario que los AirPods, no hay que tocarlos para que te escuchen. Sólo hay que decir “Alexa” en alto y claro, esto consume batería porque los auriculares están siempre alerta de lo que dices.

El resultado es que usar Alexa mientras caminas o haces cualquier cosa es mucho más sencillo e intuitivo que usar Siri en los AirPods. O cualquier otro auricular que hemos probado, que requieren pulsar un botón físico o virtual para acceder al asistente — algo que algunas veces no funciona bien. Nuestra prueba en la sala de demostración de Amazon, llena de gente y ruido, fue perfecta. Realmente se activan inmediatamente cuando dices Alexa e interpreta tus comandos perfectamente.

Pero eso no es lo único que hace que consuma más energía que un auricular estándar. Los Amazon Echo Buds tienen tecnología de cancelación de ruido de Bose, que utiliza los micrófonos en los auriculares y un procesador para identificar el sonido de ambiente y generar una onda acústica inversa para cancelarlo y crear silencio. El efecto es muy bueno.

hay que pulsar dos veces en uno de los auriculares para activarlo y, si alguien se pone a hablar contigo y no le escuchas sólo tienes que pulsar otra vez para activar un modo que Amazon llama “Passthrough”. No sólo este modo desactiva la cancelación de ruido ambiental, sino que además aumenta la señal de la persona que te está hablando para que la escuches mejor sin tener que quitarte los auriculares en ningún momento.

(Image credit: Future)

Como los famosos auriculares de Apple, los Echo Buds también tienen un detector para saber si está en tu oreja o no, pausando la música en el momento en que te los quites y poniéndola en marcha en cuanto te los pongas.

En general, están muy bien pensado y con una funcionalidad excelente con un precio muy competitivo.

Overall, it’s a very intelligent pair of earbuds, and set of features, at a price point that makes you wonder how Amazon can afford to sell them at all. La oferta más barata que hemos podido encontrar para los AirPods 2 con carcasa de Apple es de $169. Estos son $40 más baratos y ofrecen muchísima mejor funcionalidad.

Rendimiento

Sólo pudimos probarlos durante unos minutos en nuestros oídos pero podemos contarte que son muy comfortables y que la calidad de audio es buena. Cuando escuchamos “Get Lucky” de Daft Punk, los bajos eran potentes pero no ahogaban las frecuencias más altas y delicadas.

Y la funcionalidad de cancelación de sonido de Bose y la función passthrough están muy bien. No tan bien como los rivales de Sony, que cuestan mucho más, pero excelente para el precio que tienen.

(Image credit: Future)

Pero quizás lo más atractivo sea lo fácil que es usar Alexa. Por ejemplo está muy bien cómo puedes escuchar los últimos titulares de noticias con sólo decir “Alexa, léeme las noticias”, sin tener que acceder al teléfono ni pulsar un botón.

Veredicto inicial

Amazon no es el primer fabricante de auriculares que utiliza Alexa, pero es indudablemente el que mejor lo ha resuelto.

A la conveniencia del asistente hay que añadir un buen diseño, la tecnología de cancelación de sonido activa de Bose, el modo passthrough, y lo comfortables que son. Aunque la carcasa de carga no tenga puerto USB-C ni opción de carga sin cables, es difícil encontrar unos auriculares inalámbricos tan completos. De hecho, esperamos ver estos dispositivos en las orejas de muchísima gente antes de que acabe el año.