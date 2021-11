Ya tenemos el villano de Doctor Strange 2, según un juguete filtrado

ATENCIÓN: este artículo tiene posibles spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ya tenemos villano principal para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por lo menos es los que parece que indica la filtración de un juguete con licencia oficial Marvel.

La próxima película del MCU es una de las más secretas de Marvel hasta la fecha, sin apenas filtraciones o rumores en la red. Pero todo ha cambiado después de que un rompecabezas para adultos, parte del merchandising oficial de la película, haya mostrado al principal antagonista del mago supremo.

Dicho esto, ésta es la última advertencia: si sigues leyendo verás grandes spoilers de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Si no quieres saber nada antes de su estreno en mayo de 2022, cierra la ventana.

(Image credit: Milenia/Resetera)

Si sigues aquí, el puzzle fue detectado en el forum ResetEra (vía IGN), donde un miembro llamado Milennia ha publicado una imagen del rompecabezas con licencia de Doctor Strange 2 que parece confirmar el villano que se enfrentará al personaje de Benedict Cumberbatch: Shuma-Gorath.

Como se puede ver en la imagen sobre estas líneas, Strange está luchando contra uno de sus eternos enemigos. La página de producto del puzzle no confirma que se trate de Shuma-Gorath pero cualquier aficionado a los cómics de Marvel podrá comprobar lo obvio.

Leímos rumores lejanos sobre la aparición de Shuma-Gorath hace unos meses, pero este poster parece confirmar claramente que este ser interdimensional será el gran villano del Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Será interesante ver si hace su aparición en el primer tráiler oficial de la película, que todavía no ha aparecido.

Análisis: ¿quién es Shuma-Gorath?

(Image credit: Marvel Comics)

Conocido como el Gran Antiguo, Shuma-Gorath es un ser cósmico que hizo su debut en los cómics de Marvel en julio de 1972.

Llegó a la Tierra hace millones de años, Shuma-Gorath dominó la Tierra hasta que fue desterrado por Sise-Neg, una hechicera viajera en el tiempo.

Desde entonces, Shuma-Gorath ha intentado invadir y conquistar la Tierra en varias ocasiones pero sólo para ser rechazado por varios de los héroes más poderosos del planeta. Entre ellos, el Doctor Extraño, que se enfrentó a Shuma-Gorath por primera vez en septiembre de 1973.

El dúo se ha enfrentado en un gran número de historias de cómics de Marvel durante los últimos 48 años. Strange siempre ha salido victorioso en todas las ocasiones pero Shuma-Gorath es inmortal, así que siempre regresará y tratará de gobernar la Tierra una vez más.

El anciano Shuma-Gorath es un individuo extremadamente poderoso. Sus poderes incluyen la metamorfosis, el teletransporte, las explosiones de energía, la levitación y la manipulación de la realidad. También puede controlar a otros seres en múltiples dimensiones. Shuma-Gorath es una divinidad que se expande por más de 100 universos alternativos, así que será un gran rival para el Doctor Strange en la película.

Ahí es donde pueden entrar en juego otros seres mágicos. Sabemos que Wanda Maximoff, Wong y el Barón Mordo, así como la recién llegada América Chávez, aparecerán en Doctor Strange 2. Quizá los cinco tengan que unirse para derrotar a Shuma-Gorath y desterrarlo a su dimensión original. Si es así, podemos estar ante una gran batalla cinematográfica.

Por cierto: no es la primera vez que vemos a Shuma-Gorath en el MCU. La serie animada de Marvel Disney Plus What If? ya lo introdujo brevemente durante el episodio protagonizado por el Doctor Strange. Es posible que ese episodio de What If? pueda estar relacionada con la película de alguna manera.

Antes de conocer si todo esto es cierto, volveremos a ver a Stephen Strange en Spider-Man: No Way Home. No está claro si la tercera aparición del hombre araña en el MCU desembocará directamente en Doctor Strange 2, pero, dada la trama del multiverso en la fase 4 del MCU, tiene sentido que sea así.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará en exclusiva a los cines el 6 de mayo de 2022.