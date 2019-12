Xiaomi Mi Watch: mejor que un Apple Watch por $185

Este es el nuevo Xiaomi Mi Watch. Y sí, es el hijo secreto de un Apple Watch y un iPhone 4. Y no, no es una crítica. Es un cumplido. Sobre todo cuando miras las especificaciones técnicas — con LTE y dos días de vida de batería — y su ridículo precio: sólo $185. De risa.

Xiaomi lanzó el Mi Watch en una presentación especial en Pekín, como informa Gizmochina. No es el primer accesorio de este tipo de la marca asiática — su popular Mi Band ha sido uno de sus grandes éxitos desde que la estrenaran en 2014. Pero es su primer teléfono con el sistema operativo Google WearOS, con un interfaz a medida inspirado en el interfaz de sus teléfonos con MIUI y en el propio watchOS de Apple.

(Image credit: Xiaomi)

Diseño

Lo que más sorprende del Xiaomi Mi Watch es que parece un híbrido entre un Apple Watch — con su forma redondeada y su gran corona en la parte superior — y el icónico iPhone 4, con sus bordes planos.

Su cuerpo está hecho de aluminio mate, con cristal de zafiro para proteger la pantalla y una parte trasera cerámica cubriendo los sensores que miden tu oxígeno en sangre y el pulso de tu corazón. Viene con unas correas intercambiables, también como el reloj de Apple. Xiaomi dice que están hechas de una goma llamada fluororubber, que dicen que es hipoalergénica. También hay una edición especial que lleva el cuerpo y las correas en acero inoxidable. El modelo de aluminio está disponible en azul, plata y negro.

El Mi Watch también tiene un botón en el lateral, igual que el Apple Watch. Y un micrófono, igual que el Apple Watch. Y una gran altavoz, también como el Apple Watch. Al parecer Xiaomi quiere que la gente use el Mi Watch no sólo para llamar por LTE sino que además puedan ver vídeos. Esto último me deja loco, pero en fin, deja a los chavales que camelen lo quieran.

(Image credit: Xiaomi)

La experiencia de usuario

Para usar el Mi Watch sólo hay que usar la corona y pulsar con el dedo sobre la pantalla. El diseño de las caras del reloj recuerda claramente al Apple Watch pero el interfaz en sí tiene el mismo aspecto que el modo oscuro del MIUI 10. El reloj viene con varios diseños de caras así como integración con el calendario, reproducción de audio y vídeo, llamada, SMS y, por supuesto, aplicaciones para medir tu actividad y deporte.

También tiene su propia tienda con más de 40 aplicaciones hechas específicamente para el Mi Watch. Sin embargo, por ahora todo parece basado en el mercado Chino y no hay noticias sobre WhatsApp o las aplicaciones de Google.

Pantalla y características técnicas

Al contrario que el smartwatch de Apple, el Mi Watch sólo viene en un tamaño, con una pantalla AMOLED de 1.78 pulgadas y una resolución relativa de 326 puntos por pulgadas — o 448 x 368 píxeles. Esas son exactamente las características técnicas del Apple Watch Series 5 de 40 milímetros.

El Xiaomi Mi Watch lleva un procesador Snapdragon Wear 3100 4G, un bicho de cuatro núcleos Cortex A7 que corre a 1.2GHz — así que debe correr bien, por lo menos en teoría. Lo más importante es que este procesador viene con conectividad celular, por lo que podrás mandar mensajes, hacer llamadas y acceder a internet gracias a su soporte LTE y su soporte eSIM — el SIM electrónico virtual.

La compañía China tiene una gran experiencia en el mundo del deporte y el seguimiento de actividades físicas, algo que ha usado en este teléfono para dotarlo de un medidor de pulso, registro de energía del cuerpo, seguimiento de tus ciclos de sueño y un medidor de oxígeno en sangre.

También tiene un circuito NFC para poder pagar con Google Pay — o desbloquear tu portátil o teléfono móvil.

(Image credit: Xiaomi)

Una batería gigante

La batería del Xiaomi Watch es el segundo aspecto de este reloj que más me ha sorprendido: 570mAh. La compañía china dice que esto permite 36 horas de funcionamiento continuado — lo que equivale a una operatividad de dos días completos por cada carga. En comparación, un Apple Watch Series 5 tiene varios tamaños de batería según su configuración, yendo de 286mAh al máximo de 455mAh.

Apple dice que su Apple Watch Series 5 con LTE tiene una autonomía de batería de 18-horas después de una carga nocturna. Según la compañía americana, esto resulta en una vida de batería real de un día. A falta de comprobar las afirmaciones de Xiaomi, la diferencia es tremenda. Sólo por eso yo elegiría el Xiaomi, la verdad.

How much will it cost?

Mi Watch, edición especial en acero inoxidable negro (Image credit: Xiaomi)

Y si la batería es lo segundo que más me ha dejado sorprendido, el precio es lo primero. El Xiaomi Mi Watch sólo cuesta 1299 yuan — al cambio unos $185. Es un precio de risa. La versión de acero inoxidable sólo cuesta $285. También de risa. Y todos van con LTE.

Compara esos precios con los del Apple Watch Series 5 que, aparte de su electrocardiograma, es el modelo equivalente: el modelo LTE básico de Apple cuesta $500. Hasta el modelo de hace dos años, el Series 3 con LTE, es más caro: $300.

Esto significa dos cosa: que Xiaomi nos está timando o que Apple nos está timando. Yo, sabiendo que Apple tiene un beneficio bruto en sus móviles del 64% y que algunos analistas estiman que el Apple Watch es su gadget con mayor beneficio, me inclino por lo segundo. Al fin y al cabo, sabemos que Xiaomi aplica un beneficio del 5% a todos sus productos. Igual que sabemos que sus teléfonos tienen una calidad excelente.

Habrá que esperar a ver si Xiaomi cumple con lo que dicen las especificaciones técnicas y cuál es la experiencia de usuario pero, sobre el papel, comprar un Apple Watch Series 5 sería tirar el dinero.