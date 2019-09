Xiaomi Mi Mix Alpha: cámara de 100MP y un diseño del futuro

Si los rumores son ciertos, éste es el Xiaomi Mi Mix Alpha, el nuevo buque insignia del cuarto fabricante de móviles del mundo que pocos en América conocen. Su diseño, con una pantalla que podría extenderse por todo su chasis no tiene ni bordes ni agujeros. Y según esta foto, su cámara de 100 megapixels es tan alucinante como su diseño.

Una foto del Xiaomi Mi Mix Alpha de 100 megapixels a diferentes grados de ampliación. (Image credit: Xiaomi)

El sensor está fabricado por Samsung, que ya había colaborado con Xiaomi para incluir el Isocell Bright GW1 — el nuevo sensor de 64 megapixel de la compañía coreana — en el Redmi Note 8 Pro. El Mi Mix Alpha lleva un Isocell Bright HMX, que llega a los 108 megapixels. Como el GW1 también soporta agrupamiento de píxeles para incrementar su sensibilidad en condiciones de baja luminosidad.

Según el blog Gizmochina, el Xiaomi Mi Mix Alpha hará fotos con una resolución de 12,032 x 9,024 pixels. Total nada, sólo 40 megabytes por foto, algo que se comerá los gigas almacenamiento del teléfono como un policía de NY devora donuts de chocolate. Quizás por eso Xiaomi va a vender un modelo con 1 terabyte de almacenamiento interno. El Xiaomi Mi Mix Alpha también llevará un procesador Snapdragon 855 Plus y tendrá una RAM máxima de 12 gigabytes.

Habrá que probar si los resultados en condiciones de luz no ideales son como las del ejemplo facilitado por Xiaomi, pero por ahora pinta bien.

(Image credit: Xiaomi)

Más allá de la cámara el diseño es todavía más sorprendente. En vez de adoptar la pantalla con curva de 90 grados del Vivo Nex 3 o el Mate 30 Pro, el Xiaomi Mi Mix Alpha tiene un OLED de 90Hz que se curva 180 grados en los bordes, hasta la parte trasera. Sólo tendrá dos bandas simétricas en la parte de arriba y abajo, para alojar los altavoces y el micrófono. Esto lo confirmó Xiaomi en un poster y en la imagen oficial que puedes ver sobre estas líneas. Y sin bordes tampoco habrá botones de ningún tipo en los laterales. El mago de los rumores chino Ice Universe también ha publicado estos renders:

(Image credit: Ice Universe)

Pero la cosa no queda ahí. Como el Xiaomi Mi Mix 3, el Alpha tampoco tendrá pestaña para la cámara, gota o agujero en el frontal. Pero al contrario que el Mi Mix 3, tampoco será un “slider”. Xiaomi también ha confirmado oficialmente que tampoco tendrá una cámara “pop-up” saliendo de su parte superior. Así que esto nos deja sólo dos opciones.

La primera es que Xiaomi vaya a utilizar una cámara para selfies invisible, oculta bajo la pantalla como recientemente mostró en el vídeo de un prototipo. De hecho, existe una fotos pirata de una presentación interna de Xiaomi en la que parece que el Mi Mix Alpha lleva una cámara oculta en la pantalla para por lo menos realizar operaciones de identificación facial (así como un lector de huellas):

(Image credit: Weibo)

La otro opción no sería tan tecnológicamente avanzada como la cámara frontal oculta bajo el OLED, pero sería una locura a nivel de diseño. Según los conceptos que puedes ver en este artículo, la pantalla OLED del Alpha se extendería por todo el cuerpo del teléfono a excepción de una banda donde estaría la cámara de 100MP y el resto de sensores ópticos. De esta forma podrías hacerte selfies con la cámara principal para que se te vean todos los poros de la nariz.

El concepto es similar al del Nubia X excepto que este último utiliza dos pantallas y el Alpha una pantalla única. Ice Universe especula en un tuit que quizás sea así: “¡Mix [Alpha] podría ser la quinta fase!” Con eso se refiere a su predicción de que estamos pasando por cinco fases de diseño: pantallas planas como la del iPhone, curvadas como las del Samsung Galaxy S10, en cascada de 90 grados como la del Vivo Nex 3, supercurvadas y pantallas envolventes. El Xiaomi Mi Mix Alpha podría ser super-curvada (confirmado por las imágenes oficiales que no enseñan la parte de atrás) o envolvente (todavía no lo sabemos).

¿Pero para qué puñetas queremos una pantalla curvada? Aparte de evitar las pestañas y los agujeros de las cámaras frontales, ni idea. Eso o que el telefóno parece del futuro. Quizás Xiaomi tenga otros usos, pero lo dudo. Yo prefiero la cámara invisible a tener que darle la vuelta al teléfono para hacerme una foto, pero eso no signifique que el diseño no sea impresionante. Lo es. De hecho Apple lleva tiempo trabajando en algo así, según las patentes.

Hay una tercera opción: que el teléfono tenga una cámara oculta en el frontal y la pantalla envolvente.

(Image credit: Weibo)

Si este diseño y el resto de funcionalidades técnicas te parece sorprendente para un teléfono que no es de Samsung o Apple, no estás sólo, compañero del metal. La mayoría de la gente no conoce Xiaomi en los Estados Unidos y en casi ninguna parte fuera de Asia. Pero la compañía china

es el cuarto fabricante de teléfonos del planeta después de Samsung, Apple y Huawei. Sus teléfonos siempre parece que tienen más funcionalidad y mejor diseño que la competencia a una fracción del precio. En mi experiencia, mi Xiaomi Mi Mix 3 tiene el mismo nivel que los buques insignia rivales en su capacidad de proceso y capacidad fotográfica. Pero lo sorprendente es que los otros teléfonos tope de gama cuestan unos 1.000 dólares pero la bandera de Xiaomi sólo cuesta $400.

Está claro que el Alpha no va a costar sólo $400. Probablemente sea mucho más caro, sobre todo si tiene pantalla envolvente. Pero conociendo a Xiaomi, no me extrañaría que llegara a ser algo más barato que los últimos iPhone y Galaxies.

Lo sabremos pronto. Xiaomi va a anunciar el teléfono mañana en China y os lo contaremos aquí.