Xbox X019: las noticias más importantes

X019: todo lo que necesitas saber ¿Qué es? La celebración anual de todo lo relacionado con el mundo Xbox ¿Dónde? En Londres, Reino Unido ¿Cuándo? Del 14 al 16 de noviembre, 2019.

X019 no nos ha traído noticias sobre Xbox Project Scarlett, pero hay muchas cosas nuevas de las que hablar.

Para empezar el Xbox Game Pass — el servicio de buffet libre de juegos de Microsoft — va a tener un montón de nuevos títulos. Más de 50 nuevos títulos aparecerán en el nuevo servicio de streaming Project xCloud. Y además Microsoft anunció nuevas ofertas de juegos y consolas baratas para Black Friday. Y eso es sólo la punta del iceberg porque los sellos Rare, Dontnod y Obsidian también revelaron nuevos juegos.

La PS5 no será la consola más poderosa, según Sony

¿Qué es X019?

Después de E3 2019, Microsoft dice que su conferencia X019 es el evento más grande sobre la consola del año. Es la manera que tiene la compañía de Redmond de anunciar a sus usuarios todo lo que se avecina el año que viene — o casi todo, porque la Xbox de siguiente generación Project Scarlett brilló por su ausencia.

X019: los anuncios más grandes

Actualización del Project xCloud

La mayoría de las grandes noticias de X019 son sobre el servicio Project xCloud — el servicio tipo Netflix que te permitirá jugar a juegos de la plataforma desde cualquier tipo de pantalla, incluyendo tu teléfono celular. Microsoft anunció 50 nuevos juegos con 25 socios. Títulos que incluyen Madden NFL 20, Devil May Cry 5, y Tekken 7. También sabemos que xCloud estará disponible para Windows 10 PCs en 2020 y que pronto incluirá soporte adicional para controladores y gamepads de terceros.

50 nuevos juegos para Xbox Game pass

Si te estás aburriendo ya de todos los juegos disponibles en en Xbox Game Pass, el servicio de barra libre videojuegos de Microsoft, te gustará saber que la compañía ha añadido 50 nuegos juegos que estarán disponible próximamente en el servicio. De hecho, Rage 2 y Age of Empires II: Definitive Edition ya están disponibles. Y dentro de poco también estarán Darksiders III, The Witcher 3 y Final Fantasy — del VII al XV.

Rare está desarrollando un nuevo juego llamado Everwild

Una de las grandes sorpresas del show ha sido Everwild, una nueva franquicia de Rare, la compañía que creó Sea of Thieves para la Xbox One o títulos legendarios como Banjo-Kazooie, GoldenEye y Perfect Dark para la Nintendo 64. No sabemos mucho sobre el juego excepto el trailer:

Los descuentos de Black Friday

Como era de esperar, Microsoft la volverá a liar con su Black Friday y el Cyber Monday. Este año, los jugadores de los Estados Unidos podrán comprar la consola Xbox One S All-Digital Edition por sólo $150 — una consola que viene con los juegos Minecraft, Sea of Thieves y Fortnite Battle Royale con la piel Legendary Rogue Spider Knight. Casi nada.

La Xbox One X tendrá una pequeña rebaja hasta quedarse en $350 y estará disponible en ofertas en grupo, como la edición especial Gears 5. Los controladores Xbox One también tendrán una rebaja de $20 desde el 24 de noviembre hasta el 2 de diciembre

Habrá descuentos del 50% en varios juegos: Forza Horizon 4, Sea of Thieves: Anniversary Edition, State of Decay 2 y Hellblade: Senua’s Sacrifice. Microsoft también ha anunciado que Gears 5 tendrá un descuento del 33%.

El nuevo juego Tell Me Why

Dontnod Entertainment, el estudio que desarrolló Life is Strange, ha anunciado su nueva aventura Tell Me Why, que tiene el primer protagonista de videojuego transexual. Aquí tienes el trailer:

El nuevo juego Grounded

Xbox Game Studios y Obsidian Entertainment también han anunciando otro nuevo videojuego: Grounded. Un juego de supervivencia colaborativa en primera persona que aparecerá para Xbox One dentro del programa Xbox Game Preview con Xbox Game Pass, Microsoft Store, y en Steam en la primavera de 2020: