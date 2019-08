Xbox Two: lo que queremos ver en una nueva Xbox

Durante los últimos años, la nueva Xbox no era más que un sueño. Teníamos la esperanza de que Microsoft estuviera trabajando en la próxima Xbox, e incluso sospechábamos que era así, pero hasta hace poco no estábamos seguros.

Microsoft anunció oficialmente su hardware de próxima generación, en la forma del enigmático Proyecto Scarlett, durante su conferencia E3 2019. Saldrá a la venta en las vacaciones del 2020, y aparentemente el Proyecto Scarlett será cuatro veces más potente que el Xbox One X, con la capacidad de ejecutar juegos a 120FPS y potencialmente a resoluciones de 8K.

Sin embargo, Microsoft todavía no confirma si el Proyecto Scarlett abarcará más de una nueva consola Xbox. Esto es a pesar de los rumores de que hay dos nuevas consolas Xbox en camino: una consola de gama alta con nombre código "Anaconda" y una consola de nivel de entrada con nombre clave 'Lockhart'.

Es posible que Microsoft esté guardando los detalles más sutiles del Proyecto Scarlett, pero sabemos qué especificaciones esperar y cuándo veremos la consola (o consolas) en los estantes.

Entonces, sin más preámbulos, aquí está todo lo que sabemos sobre la próxima Xbox.

[Actualización: Microsoft ha anunciado oficialmente su próxima generación de hardware: Proyecto Scarlett.]

Imagen: Microsoft

¿Cuáles son las últimas noticias sobre la próxima Xbox de Microsoft?

Microsoft anunció oficialmente el Proyecto Scarlett durante su conferencia E3 2019. El hardware de la próxima generación es aparentemente cuatro veces más potente que el Xbox One X y cuenta con hasta 120 FPS, capacidades 8K, trazado de rayos, SSD como RAM virtual y un procesador de diseño personalizado de AMD. También permite la compatibilidad con versiones anteriores en todas las consolas Xbox, es decir, cuatro generaciones.

Y por si eso fuera poco, Halo Infinite es el primer título confirmado de lanzamiento.

Imagen: Microsoft

Fecha de lanzamiento de Xbox Two

La Xbox Two (también conocida como Proyecto Scarlett) será lanzada en las festividades del 2020, o sea, alrededor de noviembre/diciembre de 2020.

Noticias y rumores sobre la Xbox Two

Proyecto xCloud

Si bien el servicio de streaming de juegos de Microsoft aún no está listo para debutar, está más avanzado de lo que todo el mundo pensaba: El proyecto xCloud, que actualmente está en fase beta y siendo testeado por los empleados de Microsoft, ya puede transmitir 3.500 juegos desde la nube con otros 1.900 títulos potencialmente en camino.

Microsoft reveló estos y otros detalles clave en un blog de Xbox Wire y dijo que pronto serán dados a conocer muchos más.

Los puntos clave en la publicación son que Microsoft ya cuenta con varios juegos compatibles con el servicio de Xbox One, Xbox 360 y la biblioteca de juegos de Xbox original, y afirma que cualquier juego publicado en Xbox One podría ser compatible con xCloud sin ningún trabajo extra por parte de los desarrolladores.

Para transmitir estos juegos a los clientes, Microsoft ha implementado servidores xCloud en centros de datos en 13 regiones de Azure, incluyendo Norteamérica, Europa y Asia, y dice que continuará construyendo más centros a medida que continúe el desarrollo.

Otra información igualmente interesante anunciada por Microsoft, es que desarrolladores como Capcom y Paradox están actualmente ejecutando pruebas en los servidores, y ha actualizado su kit de desarrollador para incluir API específicas para la nube. En algunos ejemplos proporcionados por Microsoft, las nuevas herramientas para desarrolladores permiten a los creadores hacer que las partidas multijugador en la nube sean más estables al mover todas las conexiones al mismo servidor y los juegos pueden escalar el tamaño de la fuente según la pantalla que se esté usando.

Esperamos escuchar más sobre las noticias del Proyecto xCloud en el E3 2019, ya que es probable que el servicio sea lanzado junto con la próxima Xbox.

Avances pre-E3

Las expectativas eran altas para la presentación de Microsoft el 9 de junio en el E3 2019 y la compañía estaba ayudando a crear el alboroto escondiendo mensajes secretos en sus tres trailers de cuenta regresiva para el show, lo que sugería que las próximas consolas de Xbox aparecerían.

El primer video tenía el código R55, el segundo G36 y el tercero B0. Los tres fueron detectados por un observador usuario de Twitter que descubrió que eran el código RBG para el color Scarlet, el nombre en clave de lo que se cree que es la familia de consolas Xbox de próxima generación. En una indirecta confirmación de la teoría, Microsoft otorgó al usuario de Twitter un mes gratis de Game Pass por sus esfuerzos. Ahora sabemos que el usuario con ojos de águila tenía razón y el Proyecto Scarlett se reveló oficialmente durante la conferencia.

Patente de juegos en la nube de Sony

De acuerdo con una patente aceptada recientemente por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (cubierto por Digital Trends) que fue presentada por Sony en 2014, la compañía trabaja en un “sistema para combinar el estado grabado de una aplicación con una aplicación de salida de video de streaming interactiva”.

En otras palabras, es un servicio de juegos en la nube que podría competir con Google Stadia (o una nueva Xbox de transmisión en la nube) y podría lanzarse con la PS5.

Los jugadores podrán transmitir un juego a través de un servidor. Por lo que si tienes un dispositivo que se conecta a Internet, ya sea un dispositivo móvil, una consola o una PC, puedes conectarte a ese servidor y el juego que quieres jugar se transmitirá en tu monitor o pantalla, lo que te permite jugar con tu dispositivo de entrada preferido. Imagina jugar en Netflix.

En vez de descargar un juego, se transmite directamente en tu dispositivo y jugarías en tiempo real, lo que elimina la necesidad de borrar juegos para tener más espacio de almacenamiento en el dispositivo, a la vez que reduce los requisitos del hardware; aunque, técnicamente, no tendrías el juego.

Un diagrama en el que se muestra cómo funciona el servicio de transmisión, incluido en la patente de Sony (Crédito de la imagen: Sony/Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos)

Sony también destaca que este servicio de juego en la nube beneficiaría a los desarrolladores de juegos, ya que el servicio prevendría la piratería (los juegos solo existirían en el servidor) y se les permitiría diseñar juegos que utilicen las capacidades del servidor.

Pero, ¿cómo pagarían este servicio los jugadores? Sony describe dos modelos particulares en su patente. En el primero, Sony cobra una tarifa por suscripción a los usuarios y luego paga regalías a los desarrolladores. En el segundo, los desarrolladores son los que cobran suscripciones a los jugadores y luego pagan a Sony una tarifa por uso del servicio de alojamiento. Sin embargo, ninguno de los modelos especificó un rango de precios.

Creemos que Sony implementaría este servicio de juegos en la nube en conjunto con el PlayStation 5 aunque la compañía no haya especificado si este será el caso. Pero parece que el servicio xCloud de Microsoft tendrá una dura competencia entre Sony y Google Stadia.

Sony confirma la PS5

En una entrevista con Wired, Mark Cerny de Sony confirmó que la consola PlayStation de última generación no se lanzará a fines de este año, pero se negó a confirmar si se llamará PlayStation 5.

Al ejecutarse en una versión personalizada del chip AMD Ryzen de tercera generación (8 núcleos con la nueva microarquitectura Zen 2 de la empresa), la próxima consola será capaz de admitir el trazado de rayos (una técnica de iluminación compleja que hasta el momento era la reserva de las GPU para PC de alta gama). El chipset también podrá ofrecer un nuevo "estándar de excelencia" en el audio 3D envolvente, especialmente para aquellos que disfrutan jugar con audífonos.

Otra de las actualizaciones importantes será la integración de un disco duro de estado sólido personalizado, que funcionará de manera diferente a la que puedes conectar una SSD a tu PS4 actual.

Sony hizo una demostración de un kit de desarrollo inicial a Wired en la entrevista. Durante un juego de Spider Man, una pantalla de carga rápida tardó 15 segundos en una PlayStation 4 Pro, pero la misma tarea tardó menos de un segundo en el kit de desarrollo de última generación. Se estima que es 19 veces más veloz que una SSD estándar en lo que respecta a los tiempos de lectura.

Principalmente, cabe esperar que los juegos se cargarán un poco más rápido en esta consola de última generación. No obstante, la integración de esta tecnología puede ser muy costosa, por lo que es posible que haya un aumento en el precio.

Teniendo en cuenta que esperamos que Microsoft anuncie de manera oficial la próxima Xbox en la E3 2019, parece un movimiento calculado de Sony, especialmente si se considera que los detalles de la PS5 se revelaron el mismo día que Microsoft anunció de manera oficial la fecha de lanzamiento a nivel mundial de la Xbox One S All-Digital.

La próxima Xbox será más potente que la PS5, según los expertos de la industria

De acuerdo a un tweet de Ainsley Bowden (a través de T3), fuentes "muy fiables" de Xbox y Microsoft confirmaron que la consola principal de la próxima generación de Microsoft (denominada "Xbox Anaconda") será más potente que la PS5.

Vea el tweet a continuación:

The PS5 hardware details (so far) were exactly what we were hoping for; even beyond what many were expecting.Multiple insiders have now confirmed it’s true Xbox “Anaconda” will be more advanced as rumored.All this means is next year is going to be AMAZING for fans of both. pic.twitter.com/ro9QeO8DtV17 April 2019

Las declaraciones de Bowden aún no han sido confirmadas, así que lo mejor es tomárselo con calma. Sin embargo, cuando un usuario de Twitter preguntó con curiosidad sobre las fuentes de esta información, Bowden respondió que estos informantes “han sido precisos durante años”.

Not my sources. Rather, known sources for MS/Xbox info that are very reliable and have been accurate for years on leaks. Keep in mind, it shouldn’t be surprising. It was already announced last year by MS directly that they would have the most powerful hardware again next-gen.18 April 2019

A pesar de las fuentes inciertas de información, no nos sorprendería si la próxima Xbox es de hecho más potente que la PS5.

Sin importar el hecho de que el director general de Xbox, Phil Spencer, dijo el año pasado que las consolas de la próxima generación de Microsoft "definirán la base de referencia para los juegos de consolas", en términos de especificaciones, la Xbox One X es más potente que la PS4 Pro. Por lo que no será una gran sorpresa ver que la Xbox es de nuevo un poco más avanzada en lo que respecta a las consolas de última generación.

Imagen: Microsoft

Xbox One S All-Digital Edition

Gracias a los rumores continuos, ya sabíamos que Microsoft estaba trabajando en una versión sin lector de discos de la Xbox One S (denominada Xbox One S All-Digital Edition), una consola nueva capaz de transmitir en 4K con HDR que no utiliza discos ni medios físicos de ningún tipo.

Sin embargo, Microsoft ha lanzado oficialmente la edición más barata y sin disco de Xbox One S All-Digital.

La All-Digital Xbox One S estuvo disponible a nivel mundial el 7 de mayo de 2019 por 249 USD (unos 190 GBP, 349 AUD) y así se unió a la familia de consolas Xbox One de Microsoft, permitiendo de esa forma que se puedan jugar los mismos juegos que en la Xbox One S, la cual es un poco más costosa.

De hecho, según las especificaciones, es casi imposible distinguir la diferencia entre las dos cuando están una al lado de la otra. (Las especificaciones incluyen un HDD de 1 TB, 8 núcleos, CPU Jaguar personalizada a 1,75 GHz, GPU personalizada a 914 MHz, 12 CUs, 1,4 TFLOPS, DDR3 de 8 GB a 68 GB/s, ESRAM de 32 MB a 218 GB/s).

Para complementar el sistema, Microsoft también reveló un nuevo plan llamado Xbox Game Pass Ultimate que combina la suscripción a Xbox Live Gold más una suscripción a Xbox Game Pass por 14,99 USD por mes, que está disponible para todos aquellos que posean una Xbox One. Al igual que antes, todavía puedes comprar Xbox Game Pass aparte por 9,99 USD y Xbox Live Gold por 9,99 USD por mes, pero con esta oferta ahorras un 25 %.

Especificaciones filtradas

Gracias a un informe realizado por un sitio de juegos francés, finalmente podemos conocer las especificaciones de las consolas Xbox de última generación, denominadas de forma alusiva Lockhart y Anaconda.

Según un informe realizado por el sitio de juegos francés, JeuxVideo, las dos consolas Xbox de última generación (que posiblemente conozcas por sus nombres en código Lockhart y Anaconda) se presentarán en la E3 2019.

Además, en el sitio se afirma que las especificaciones de la próxima Xbox que se filtraron el año pasado no estaban muy lejos de lo que podemos esperar en el anuncio de Microsoft a fines de este año.

Según el informe, la consola Lockhart será un modelo básico, con menor rendimiento y, por lo tanto, tendrá un precio más bajo. Pero, quizás, lo más interesante de las supuestas especificaciones de Lockhart es que no tendrá una bandeja de disco, funcionando básicamente como una caja de transmisión en la nube para juegos digitales, aplicaciones y otros medios.

Sin embargo, se rumorea que la Anaconda es un sistema de mucha mejor calidad, con un gran rendimiento y un precio más alto pero adecuado, supuestamente similar a la Xbox One X que está a la venta.

Las dos consolas supuestamente tendrán SSD, por lo que debería mejorar el rendimiento general y los tiempos de carga.

Según el informe, ambas consolas saldrán a la venta en el 2020, junto con Halo: Infinite (que será uno de los juegos de lanzamiento de la generación)

¿Cuáles son las supuestas especificaciones que se filtraron el año pasado?

Especificaciones de Xbox Lockhart:

CPU: 8 núcleos personalizados (16 hilos Zen 2)

GPU: personalizada NAVI con 4+ Teraflops

RAM: 12 GB de memoria GDDR6

Almacenamiento: SSD de 1 TB NVMe 1 + GB/s

Especificaciones de la Xbox Anaconda:

CPU: 8 núcleos personalizados (16 hilos Zen 2)

GPU: personalizada NAVI con 12+ Teraflops

RAM: 16 GB de memoria GDDR6

Almacenamiento: SSD de 1 TB NVMe 1 + GB/s

Imagen: Microsoft

Las próximas consolas Xbox se denominan "Anaconda" y "Lockhart"

Según Windows Central, se espera que las dos consolas de la próxima generación lleguen junto con la consola Xbox "Scarlett Cloud" adicional, denominada "Anaconda'" y "Lockhart".

Se rumorea que la "Anaconda" reemplazará al modelo superior Xbox One X, que puede contar con un disco duro de estado sólido para mejorar el rendimiento de la frecuencia de fotogramas y es probable que se observe un aumento en el rendimiento general y en el de los gráficos. Por otra parte, se prevé que la "Lockhart" será la sucesora de la Xbox One S, con una alternativa más económica.

Proyecto xCloud

Microsoft está trabajando en un servicio de juegos en la nube llamado Proyecto xCloud y recientemente reveló más detalles sobre el servicio.

Si bien el servicio de streaming de juegos de Microsoft aún no está listo para debutar, está más avanzado de lo que todo el mundo pensaba: El proyecto xCloud, que actualmente está en fase beta y siendo testeado por los empleados de Microsoft, ya puede transmitir 3.500 juegos desde la nube con otros 1.900 títulos potencialmente en camino.

Microsoft reveló estos y otros detalles claves en un blog de Xbox Wire y dijo que pronto serán dados a conocer muchos más.

Los puntos clave en la publicación son que Microsoft ya cuenta con varios juegos compatibles con el servicio de Xbox One, Xbox 360 y la biblioteca de juegos de Xbox original, y afirma que cualquier juego publicado en Xbox One podría ser compatible con xCloud sin ningún trabajo extra por parte de los desarrolladores.

Para transmitir estos juegos a los clientes, Microsoft ha implementado servidores xCloud en centros de datos en 13 regiones de Azure, incluyendo Norteamérica, Europa y Asia, y dice que continuará construyendo más centros a medida que continúe el desarrollo.

Otra información igualmente interesante anunciada por Microsoft, es que desarrolladores como Capcom y Paradox están actualmente ejecutando pruebas en los servidores, y ha actualizado su kit de desarrollador para incluir API específicas para la nube. En algunos ejemplos proporcionados por Microsoft, las nuevas herramientas para desarrolladores permiten a los creadores hacer que las partidas multijugador en la nube sean más estables al mover todas las conexiones al mismo servidor y los juegos pueden escalar el tamaño de la fuente según la pantalla que se esté usando.

Imagen: Microsoft

Pero independientemente de este movimiento de Microsoft hacia los servicios de streaming, la compañía dice que siempre habrá un lugar para las consolas:

"Estamos desarrollando Project xCloud, pero no como un reemplazo de las consolas de juegos, sino como una manera de ofrecer las mismas opciones y versatilidad que disfrutan actualmente los amantes de la música y de los videos. Estamos agregando más maneras de jugar a los juegos de Xbox.

"Nos encanta lo que se puede hacer cuando una consola se conecta a una TV 4K con compatibilidad total con HDR y sonido envolvente; esto sigue siendo una manera fantástica de disfrutar de los juegos para consolas. También creemos en la potenciación de los jugadores para decidir cuándo y cómo jugar".

Imagen: Microsoft

Lo que dice el analista...

Hablamos con Matias Rodriguez, vicepresidente de tecnología del Gaming Studio en Globant, sobre lo que necesitan las consolas de última generación de Microsoft y Sony para obtener la delantera frente a la competencia y, en este momento, para saber si la próxima Xbox o PS5 es la más potente.

Esto fue lo que nos dijo: “Aunque las ventajas del hardware, como la CPU y la GPU, a menudo son criterios que las personas consideran cuando se trata del rendimiento comercial y de ventas de una consola, los indicios más claros del rendimiento de una consola incluyen los SDK, los enlaces a los motores (como Unity y Unreal) y, lo que es más importante, la cadena de herramientas que permite a los editores y estudios de juegos crear contenido para la plataforma de la consola.

“Ante esto, estadísticamente, Xbox y PlayStation se turnaron para ser la consola superior actual, anticipo que Microsoft se pondrá al frente esta vez”.

Pero, ¿cuáles son los factores principales en la guerra de consolas de última generación? Rodriguez nos dio un resumen de los atributos que cree que influenciarán las preferencias de los jugadores al momento de elegir una de las consolas.

Exclusivas

“Los primeros criterios principales de evaluación que consideran los clientes al momento de comprar una consola nueva son las exclusivas”, cuenta Rodriguez. “Actualmente, Sony es el líder en esta área con exclusivas como God of War y Uncharted. Microsoft se quedó corto con Forza, Sea of Thieves y Halo Wars 2, pero reconoció la carencia; además, Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de juegos en Microsoft, inició una campaña para incluir los estudios propios principales en el ecosistema de Xbox.

“Su campaña tuvo éxito con la adición del estudio Obsidian y Ninja Theory, al preparar Microsoft para las consolas de última generación. “También se reveló que Microsoft lanzará el nuevo título de Halo, Halo Infinite, el cual se espera que supere y reemplace el Halo que se encuentra actualmente en el ecosistema de los deportes electrónicos”.

En la actualidad, Halo Infinite es el único título popular de Microsoft que saldrá en el nuevo Xbox (y quizás Gears 5), y si bien la serie es sin duda un gran imán para los fanáticos, podría no ser suficiente para llevar a los jugadores de PlayStation al nuevo modelo de Xbox.

Por otro lado, el PS5 ofrece la posibilidad de jugar The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima y Death Stranding como títulos exclusivos de su consola de próxima generación. Cuando se trata de juegos exclusivos, Sony parece llevar la delantera.

Imagen: Microsoft

Retrocompatibilidad

“Aquí es donde Microsoft tiene una ventaja sobre PlayStation en la generación actual, y es gracias a su soporte nativo y por no tener la función de transmisión como requisito”, explica Rodríguez. “PlayStation reconoce la ventaja de Microsoft, y es por ello que el arquitecto líder de Sony, Mark Cerny, ya ha adelantado que el PlayStation de la próxima generación será capaz de reproducir mucho más que juegos de última generación, sin embargo, no divulgó mayores detalles”.

“Microsoft ya tiene la función de retrocompatibilidad y parece que entablará lazos con Nintendo para ofrecer contenido de Xbox en la plataforma Switch, lo cual asumimos que será por transmisión”.

Definitivamente, Microsoft tiene una clara ventaja cuando se trata de retrocompatibilidad. Tal como señala Rodríguez, Microsoft ya cuenta con retrocompatibilidad integrada, lo que le permite a los jugadores de Xbox jugar títulos seleccionados de Xbox 360, y sin duda alguna implementará la misma estrategia haciendo que el próximo Xbox sea compatible con los juegos de Xbox One.

Aunque Sony anunció que el PS5 será retrocompatible con el PS4, todavía carece de la capacidad (hasta donde sabemos) de reproducir juegos de PlayStation o PlayStation 2, un hecho que fascinaría a los jugadores. No tenemos la certeza de si esto está en los planes futuros de Sony, pero no es probable por ahora.

Juegos multiplataforma y de progreso cruzado

“Microsoft ha sido más abierto al público a la hora de permitir funciones multiplataforma y de progreso cruzado en sus títulos de Xbox y PC”, explica Rodríguez. “Además, ha habido anuncios sobre transmitir a través del Nintendo Switch, lo que le daría a Microsoft una ventaja sobre PlayStation”.

No es secreto para nadie que Sony no es muy aficionado de la función multiplataforma. De hecho, los únicos títulos que realmente permiten un juego totalmente multiplataforma entre el PlayStation y las demás consolas son Rocket League y Fortnite. A pesar de que Sony declara que está “abierta a los negocios”, algunos desarrolladores han acusado a la compañía de favoritismo (a través de Kotaku). No sabemos si Sony flexibilizará sus restricciones de juego cruzado, pero la presión creciente de los fanáticos y desarrolladores podría conducir a la compañía por la dirección correcta.

Mientras tanto, Microsoft está bastante abierto al juego multiplataforma, el cual permite a los jugadores pasar del Xbox One a la PC, al Switch e incluso a los teléfonos móviles en algunos casos. Para aquellos que aman jugar con sus amigos en línea (y sin las restricciones de las plataformas en la que jueguen esos amigos), la función multiplataforma podría ser un factor importante a considerar a la hora de elegir la consola de próxima generación. Es hora de innovar, Sony.

Imagen: Microsoft

Transmisión de juegos en la nube

“Tanto Sony como Microsoft tienen plataformas y servicios listos para soportar la transmisión de juegos en la nube, de modo que la ventaja vendrá en la forma de contenido exclusivo y opciones de accesibilidad”, nos cuenta Rodríguez. “En relación con los contenidos exclusivos y en términos de los mecanismos de distribución, tanto Microsoft como Sony gozan de canales de distribución sólidos, sin embargo, parece que Microsoft tiene una ventaja sobre Sony al ofrecer contenido a los usuarios de Nintendo Switch, lo que implica un acceso potencial a millones de jugadores que seguramente cuentan con una PC o un Xbox en sus hogares”.

Mientras Microsoft apunta a lo digital con su Xbox One S All-Digital (más los rumores de una consola de próxima generación sin discos), Sony acaba de recibir la aprobación de una patente de un servicio de juegos en la nube que podría hacer frente a Google Stadia y al próximo Xbox. No tenemos muchos datos sobre este servicio de transmisión de Sony (o de si se lanzará junto con el PS5), pero lo que es claro es que será un evento importante que posiblemente evitará que Stadia tome la delantera con respecto a sus competidores.

Relación con los desarrolladores/Entorno de desarrollo

“Este ha sido un elemento clave de éxito para Microsoft, ya que trabajan para garantizar que el desarrollo de Xbox vaya en consonancia con el desarrollo de las versiones para PC”, explica Rodríguez. “Esta área fue una curva de aprendizaje gigante para Sony y su PS3 y, en consecuencia, el PS4 ha mejorado significativamente en términos del entorno de desarrollo. Se espera que Sony, Microsoft y Nintendo continúen ofreciendo un entorno de desarrollo sólido, así como un ecosistema de publicación abierto a los títulos independientes”.

Es posible que Microsoft sea el más amigable de los gigantes de los videojuegos cuando se trata de juegos independientes. El programa ID@Xbox permite que los desarrolladores independientes publiquen sus propios títulos para Windows y Xbox One, y es muy probable que el programa continúe en la próxima generación (o al menos una parte de este). Además, los juegos de Microsoft suelen funcionar tanto en PC como en el Xbox One, lo que facilita muchas cosas a los desarrolladores.

Si Sony pone las cosas interesantes y coloca al PS5 a nivel de la PC (lo que parece ser el caso), entonces la plataforma puede convertirse en un entorno más acogedor para desarrolladores y jugadores por igual.

Imagen: Microsoft

¿Cómo se llamará la nueva Xbox?

La parte más difícil de esta mirada hacia el futuro reside en tratar de adivinar cómo se puede llamar la consola, dada la progresión de nombres anteriores. Microsoft no va a abandonar la marca Xbox por ahora, pero es un poco más difícil saber el subtítulo. No es probable que la próxima Xbox conserve los nombres en código Xbox Scarlett, Xbox Anaconda o Xbox Lockhart.

Si es una nueva generación de consolas, tendría sentido denominarla Xbox Two, pero el nombre Xbox 720 tuvo mucho sentido retrospectivamente una vez, así que no nos confiemos tanto. Tampoco estaríamos del todo sorprendidos con el nombre Xbox Zero, o incluso Infinite, para seguir el ejemplo del próximo juego de Halo.

Se rumorea que la consola de transmisión también podría abandonar del todo los nombres numéricos. ¿Alguien cree que será Xbox Cloud?