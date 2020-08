Xbox Series X podría llegar el 13 de noviembre

Después de retrasar Halo Infinite a un punto indefinido de 2021, Microsoft confirmó que la Xbox Series X saldrá en el mes de noviembre, pero sin especificar una fecha concreta. Ahora, gracias a Yakuza: Like a Dragon, tenemos un posible día exacto.

Según la nota de prensa del juego, Yakuza: Like a Dragon estará disponible desde el primer día en que salga la Xbox Series X: “Como acaba de anunciarse en Inside Xbox, Yakuza: Like a Dragon [...] será un título de lanzamiento de la Xbox Series X. Yakuza: Like a Dragon también estará disponible simultáneamente para Xbox One X, Windows 10 PC, PlayStation 4 y Steam”.

Si visitas la tienda Microsoft Store, verás que el nuevo Yakuza estará disponible el día 13 de noviembre. No sólo lo hemos visto ahí, sino que además está listado para la PS4 en la PlayStation Store, también en la misma fecha.

Al ser un título de lanzamiento “desde el primer día”, podría ser que la Xbox Series X salga justo el 13 de noviembre, algo que coincide más o menos con un artículo reciente en The Verge. Éste cita fuentes que supuestamente afirman que la consola estará disponible en la primera semana de noviembre.

Sin embargo, eso no coincide ni con la disponibilidad de Yakuza: Like a Dragon ni con lo que Microsoft anunció en un primer momento. Redmond dijo en su día que la Xbox Series X saldrá en la temporada de ”fiestas de 2020”, un periodo que comienza oficialmente en Thanksgiving y termina el día de Navidad.

Al especificar después que la Xbox Series X saldrá en el mes de noviembre, lo lógico es pensar que la consola aparezca entre el 26 y el 30 de noviembre de 2020, posiblemente para coincidir con Black Friday, el día en que se realizan las mayores compras para regalos de navidad.

(Image credit: Microsoft)

Pero lo cierto es que, si la nota de prensa dice que será un título “day one” (es decir, disponible de forma inmediata cuando salga la Xbox Series X), también podría ser que la Xbox Series X salga el día 13 de noviembre — o cualquier día entre el 13 y el 30 de noviembre. Pero no parece lógico que salga antes que el juego.

Que la consola salga a la vez que el juego iría en contra del primer anuncio de Microsoft — pero quizás Redmond haya cambiado la fecha que tenían planeada en un principio. Sin embargo, si la Xbox Series X sale a finales de noviembre, esto reconciliaría el primer anuncio de Microsoft, la confirmación posterior y el anuncio de Yakuza: Like a Dragon, que llevaría en el mercado varias semanas antes de que apareciera la consola de Microsoft.

Recordad que Yakuza: Like a Dragon no depende de la Xbox Series X para vender unidades — estará disponible para varias plataformas y además usará Xbox Smart Delivery, el mecanismo que permite que los gamers que lo compren para Xbox One no tengan que volver a comprarlo para Xbox Series X y viceversa. El juego también soportará la grabación de partidas entre plataformas. De este modo, puedes empezar a jugar en la Xbox One y terminar en la Xbox Series X.

En otras palabras, el juego puede comenzar a venderse antes de que salga la nueva consola de Microsoft y estar disponible el primer día del lanzamiento.

Pero, por ahora, todo esto no es más que especulación con los hechos en la mano.

Quizás Microsoft se decida a anunciar la fecha exacta de disponibilidad en los próximos días. Sabemos que tienen que anunciar la Xbox Series S en las próximas semanas, una consola que será más barata que la Xbox Series X. El anuncio es sólo cuestión de tiempo (ya hemos visto hasta el controlador) y parece imposible que Microsoft vaya a anunciar una versión de la Xbox Series X más barata sin anunciar el precio de las dos consolas para que el público pueda comparar.

Y con el precio parece lógico pensar que tengamos también fecha para pedidos y disponibilidad final.