Xbox Series S: precio y foto oficial de la Xbox más pequeña de la historia

Por fin tenemos precio y una imagen oficial de la Xbox Series S.

Unas horas después de la filtración de precios y fotos de la Xbox Series X y la Xbox Series S, Microsoft ha decidido que es hora de confirmar el precio y el diseño de su consola junior: la Xbox Series S costará 299 dólares y será la Xbox más pequeña de la historia con bastante diferencia.

Actualización: tenemos alguna especificaciones técnicas en un nuevo video filtrado en internet pero sin confirmar por Microsoft. El SSD es bastante pequeño.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEqSeptember 8, 2020

Lo que sabemos

Aparte del precio de 299 dólares, por ahora sólo conocemos el diseño de la Xbox Series S, una máquina diminuta comparada con la Xbox Series X o cualquier otra Xbox o Playstation. De hecho, parece más cercana a una Nintendo Wii que a cualquier consola de gama alta.

Lo que Microsoft ha revelado hoy es exactamente lo que Brad Sams ha mostrado en YouTube y Thurrott, precio incluido. El vídeo bajo estas líneas muestra otros ángulos de la Xbox Series S.

El siguiente vídeo también muestra una comparativa de tamaño con la Xbox Series X que muestra la diferencia de tamaño claramente.

También parece que tenemos la fecha de lanzamiento de la Xbox Series S — y la Series X. Según fuentes de Windows Central, las dos consolas aparecerán el día 10 de noviembre. Microsoft todavía no ha confirmado esta fecha.

Lo que sí podemos suponerm aunque Microsoft no lo haya confirmado, es que la Xbox Series X costará 499 dólares. Al final, los rumores de que la compañía de Redmond iba a fijar el precio de forma muy agresiva — con un precio de $200 para la Xbox Series S y $400 para la Xbox Series X — han resultado falsos.

Las especificaciones técnicas

También sabemos que la Xbox Series S no tendrá disco. Será 100% digital, como la Xbox One S All-Digital.

La Xbox Series S será mucho más potente que la generación anteior y tendrá un disco sólido propietario como el de la Xbox Series X. Eso son buenas noticias. Lo que no son buenas noticias es el tamaño del SSD: sólo 512GB según un vídeo — al parecer de Microsoft — publicado por @_h0x0d_en Twitter:

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuPSeptember 8, 2020

Es una cantidad bastante pequeña para una consola moderna, especialmente porque la consola es 100% digital y todo deberá almacenarse en 512GB, incluyendo el sistema operativo.

GTA V, por ejemplo, ocupa 45GB. Y es un juego que no tiene texturas 4K. La Series S sólo podría almacenar 10 juegos completos en el SSD.

Pero quizás esto no importe demasiado porque lo que Microsoft quiere es que no tengas que almacenar nada en tu consola. En vez de eso, la compañía de Redmond está apostando por su Project xCloud, el servicio de suscripción a juegos por streaming — un equivalente de Netflix para juegos en el que los títulos no se ejecutan en tu consola sino en un servidor de internet. De esa forma no tienes que preocuparte de almacenar nada en tu SSD — todo funcionará por internet. Si tienes fibra en casa, claro.

Cuando xCloud aparezca el 15 de septiembre tendrá 100 juegos disponibles online. Para cuando llegue la Xbox Series S, el número de títulos podría ser mucho mayor.

Y, si no te convence xCloud, existe la posibilidad de expandir el almacenamiento, quizás con el mismo disco disco SSD externo de 1TB que es compatible con la Xbox Series X. Aunque no ha sido confirmado por Microsoft todavía, el sistema de almacenamiento de las dos consolas parece idéntico.

Sony, tu turno.