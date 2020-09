Windows 10 ya puede usar todas tus apps Android

Los usuarios de Windows 10 que usen la app Your Phone podéis usar apps de Android en vuestros PCs como ya prometió Microsoft. Los de Redmond dicen que pronto será mucho mejor, permitiendo usar varias apps de forma simultánea, cada una en su ventana.

Desafortunadamente, la principal limitación de esta función en estos momentos sigue ahí: sólo os usuarios de algunos celulares Samsung tendrán acceso a esta función, algo que obviamente molesta al resto de usuarios de Android y Windows 10.

Microsoft anunció esta nueva función en agosto, diciendo que empezaría a llegar a los usuarios de Windows 10 y ciertos celulares de Samsung. Hoy, la compañía ha revelado en Twitter que todo el mundo debería tener ya la capacidad de usarla en estos momentos.

#YourPhone Apps is rolling out to everyone with supported devices (https://t.co/2p00jSOkwn)! Have you tried it out? Let us know which apps you have added to your favorites or pinned. Note: Ability to run multiple apps simultaneously will be available later this year. https://t.co/9ePh17es3TSeptember 15, 2020